Streaming degli US Open 2025 Date: 24 agosto - 7 settembre 2025 In streaming gratis: 9Now (Australia)

La 145ª edizione degli US Open inizierà il 24 agosto e proseguirà fino al 7 settembre 2025. Questo torneo, uno dei quattro tornei del Grande Slam di tennis, promette di essere un’emozionante vetrina dei migliori talenti mondiali. Che tu sia un fan di lunga data o che ti sia appena avvicinato a questo sport, questo evento è assolutamente da non perdere.

In Italia, Sky Sport detiene i diritti di trasmissione degli incontri, che possono essere seguiti sul sito di Sky o nell’app Sky Go. C’è però un inconveniente: questi servizi sono soggetti a restrizioni geografiche. Se non ti trovi in Italia o nell’UE durante il torneo, potresti non riuscire ad accedere allo streaming delle partite.

C’è tuttavia un’altra possibilità, anche più interessante. Se non vuoi pagare un abbonamento, puoi comunque vedere gli US Open in streaming gratis o a costi inferiori. Ad esempio, 9Now trasmette gratis le partite. Anche su TVNZ+ in Nuova Zelanda è possibile vedere gli US Open senza alcun costo. Ma se non ti trovi in Australia, né in Nuova Zelanda, c’è comunque una soluzione pratica: una VPN di qualità.

Come e dove vedere gli US Open in streaming gratis con una VPN

Perché è necessaria una VPN per vedere gli US Open gratis online?

I canali e le emittenti spesso si assicurano i diritti esclusivi per eventi importanti come gli US Open, rendendo i contenuti accessibili solo in determinati paesi. Questo può essere uno spiacevole inconveniente per chi non si trova nel paese in cui l’evento viene trasmesso gratis, come ad esempio in Italia. Il famoso torneo tennistico va in onda gratuitamente su 9Now in Australia e su TVNZ+ in Nuova Zelanda ma, da altre zone nel mondo, le restrizioni geografiche impediscono di vedere gli US Open su queste emittenti in streaming gratis.

Senza una VPN affidabile, tentare di vedere gli US Open in streaming gratis su 9Now dall’Italia causa la visualizzazione di un messaggio di errore, dovuto al blocco geografico, che semplicemente ti informa che la piattaforma non è disponibile in Australia. Lo stesso avviene anche per TVNZ+.

Tuttavia, una VPN può risolvere questo problema consentendoti di cambiare la posizione virtuale del tuo dispositivo. Connettendoti a un server VPN in Australia, ti verrà assegnato un IP relativo al paese. In questo modo potrai vedere gli US Open 2025 in streaming gratis su 9Now da qualunque parte del mondo, inclusa l’Italia.

Le migliori VPN per vedere gli US Open di tennis online

Noi di Cybernews abbiamo testato innumerevoli VPN. Sulla base delle prove che abbiamo effettuato, i migliori provider VPN per vedere gli US Open 2025 in streaming gratis sono i seguenti:

NordVPN: la migliore VPN per vedere gli US Open online Surfshark: VPN economica per gli US Open IPVanish: VPN affidabile per lo streaming gratis degli US Open

US Open di tennis online: dove vedere l’intero torneo gratis

In Italia gli US Open verranno trasmessi in TV a pagamento su Sky Sport e su Now TV. Tuttavia esistono anche altre emittenti che garantiscono la copertura totale gratuita dell’atteso evento.

Gli unici paesi al mondo in cui è possibile vedere gli US Open 2025 gratuitamente sono Australia e Nuova Zelanda. Per sfruttare la stessa possibilità in Italia, o in altri paesi, è necessario l’uso di una VPN affidabile. Vediamo quali sono queste emittenti.

Servizio di streaming Prezzo Copertura totale Richiede una VPN 9Now Gratis Sì Sì TVNZ+ Gratis Sì Sì

Per connettersi ai servizi in streaming gratis dall’Italia, però, è necessario usare una VPN, per aggirare i blocchi geografici. Una VPN, infatti, è in grado di alterare il tuo indirizzo IP in maniera che corrisponda al paese dell’emittente a cui vuoi connetterti.

Se i suddetti servizi non sono disponibili nel paese in cui ti trovi, dovrai usare una VPN per superare i blocchi geografici e alterare il tuo indirizzo IP.

Come guardare gli US Open sul telefono (iOS e Android)

Per guardare tutte le partite degli US Open ovunque, anche mentre sei in viaggio su un dispositivo iOS o Android, la procedura è la seguente:

Scarica e installa una VPN dall’App Store o da Google Play. Il nostro consiglio è scegliere l’app di NordVPN .

Scarica l’app della VPN compatibile con il tuo sistema operativo.

Connettiti alla VPN in una località corrispondente al servizio di streaming che vuoi usare, ad esempio Australia.

Accedi a 9Now e goditi gli incontri degli US Open in streaming gratis.

Usi una VPN ma lo streaming viene oscurato lo stesso?

Anche utilizzando una VPN, può accadere a volte di avere difficoltà nell’accedere a una piattaforma di streaming. Il motivo è che le emittenti televisive online si sforzano continuamente di rafforzare i propri blocchi, in una lotta senza quartiere con i provider. Ma le migliori provider VPN riescono sempre, in un modo o nell’altro, ad aggirare le loro difese.

Vediamo insieme quali potrebbero essere le soluzioni più diffuse a questo problema.

Controlla di aver scelto un server nel paese giusto: se scegli un server sbagliato, potresti non riuscire ad accedere perché il tuo IP virtuale non corrisponde.

se scegli un server sbagliato, potresti non riuscire ad accedere perché il tuo IP virtuale non corrisponde. Stacca e riconnetti la VPN: potrebbe trattarsi di un semplice errore di connessione.

potrebbe trattarsi di un semplice errore di connessione. Cancella il contenuto della cache: i dati della cache del tuo browser potrebbero essere usati per scoprire la tua vera località.

i dati della cache del tuo browser potrebbero essere usati per scoprire la tua vera località. Contatta l’assistenza del provider VPN: nella maggior parte dei casi, lo stesso problema è già stato segnalato e risolto.

nella maggior parte dei casi, lo stesso problema è già stato segnalato e risolto. Usa un dispositivo senza GPS: alcune piattaforme di streaming potrebbero usarlo per scoprire la tua posizione effettiva. Meglio usare dispositivi senza funzioni di localizzazione GPS.

alcune piattaforme di streaming potrebbero usarlo per scoprire la tua posizione effettiva. Meglio usare dispositivi senza funzioni di localizzazione GPS. Cambia la VPN: se non riesci a risolvere il problema o se dovesse ripresentarsi, prova a usare un’altra VPN.

Panoramica degli US Open 2025

Gli US Open sono tradizionalmente il torneo che conclude ogni anno il Grande Slam. Inaugurato nel lontano 1881, dal 1978 si svolge a New York, sui famosi campi in cemento di Flushing Meadows.

Attualmente vede la partecipazione di oltre 600 tennisti di livello mondiale, che si contendono un montepremi complessivo di circa 65 milioni di dollari.

Tra i favoriti per il titolo maschile ci sono i due eterni rivali di questa stagione tennistica, Sinner e Alcaraz, oltre a Djokovic, Zverev, Medvedev, Draper e Fritz. Tra le donne, i nomi delle favorite sono invece Sabalenka e Swiatek, oltre a Gauff.

Il calendario delle partite, sempre soggetto a possibili variazioni dell’ultimo momento, è il seguente:

Domenica 24 agosto Primo turno singolare uomini Lunedì 25 agosto Primo turno singolare uomini Martedì 26 agosto Primo turno singolare uomini Mercoledì 27 agosto Secondo turno singolare uomini Giovedì 28 agosto Secondo turno singolare uomini Venerdì 29 agosto Terzo turno singolare uomini Sabato 30 agosto Terzo turno singolare uomini Domenica 31 agosto Quarto turno singolare uomini Lunedì 1 settembre Quarto turno singolare uomini Martedì 2 settembre Quarti di finale singolare uomini Mercoledì 3 settembre Quarti di finale singolare uomini Giovedì 4 settembre Quarti di finale singolare uomini Venerdì 5 settembre Semifinali singolare donne Sabato 6 settembre Finale doppio uomini Domenica 7 settembre Finale singolare uomini

