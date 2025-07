Op zondag 27 juli om 18:00 uur speelt Engeland tegen Spanje in de finale van de UEFA Vrouwen Euro 2025. Na een indrukwekkende reeks wedstrijden is de spanning om te snijden. De NPO zendt de wedstrijd live uit vanuit Genève. Maar veel Nederlanders, waaronder ik, zijn al op vakantie, en de livestream is geblokkeerd buiten Nederland. Gelukkig kun je de finale van het Europees kampioenschap voor vrouwen alsnog kijken als je een VPN gebruikt.

Ik heb dit jaar zelf al enkele voetbal-VPN's getest en in deze gids laat ik je zien hoe je Engeland vs Spanje vanuit het buitenland kunt kijken.

Waar kun je Engeland vs Spanje streamen?

Hier zijn de beste zenders die de wedstrijd uitzenden:

NPO (Nederland)

BBC (Verenigd Koninkrijk)

ITV (Verenigd Koninkrijk)

ZDF (Duitsland)

Kijk Engeland vs Spanje vanuit het buitenland – Instructies

VPN-aanbieder kiezen: Kies een VPN met snelle, stabiele servers op de juiste locaties, zoals NordVPN. Met deze link ontvang je momenteel 72% korting! Maak verbinding met de gewenste server: Maak verbinding met de juiste server, i.e. Nederland voor de NPO of het Verenigd Koninkrijk voor de BBC en ITV. Kies een streamingdienst: Kies een streamingdienst die het EK voor vrouwen gratis uitzendt, zoals bijvoorbeeld de NPO in Nederland. Start de online stream: Start de stream via de website of app van de omroep en geniet van de gratis livestream van het Europees kampioenschap voetbal.

Beste VPN's voor Vrouwen Euro 2025 streams

NordVPN – Zeer snel en veilig, omzeilt geoblokkades moeiteloos Surfshark – Betaalbaar, betrouwbaar en ondersteunt een onbeperkt aantal apparaten Proton VPN – Goede privacy en snel genoeg voor voetbalstreams ExpressVPN – Een van de snelste VPN's, ideaal voor voetbalstreams CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met speciale streamingservers

Hoe kijk je Engeland vs Spanje vanuit het buitenland via de NPO

De livestream van Engeland vs Spanje van de NPO is de beste manier om de wedstrijd gratis te kijken. De zender biedt hoogwaardige verslaggeving met Nederlands commentaar, maar enkel voor kijkers in Nederland.

Hoe kijk je Engeland vs Spanje op NPO vanuit het buitenland:

Maak verbinding met een Nederlandse VPN-server Open de NPO Start website of app Klik op “Live” en start de wedstrijd Geniet van Engeland vs Spanje live en gratis

Dit werkt ook met de andere kanalen uit onze lijst. Als de stream niet laadt, probeer dan de server te veranderen, je browsercache te wissen of de incognito-modus te gebruiken.

Gratis vs. betaalde VPN's, welke moet je gebruiken?

Gratis VPN's zijn meestal traag, onveilig en bieden een beperkt aantal servers aan. Iedereen die regelmatig live sport zoals voetbal wil streamen, zal snel tegen de grenzen van gratis diensten aanlopen, zowel qua snelheid als gegevensbescherming. Premium aanbieders bieden daarentegen hoogwaardige verbindingen, sterke encryptie en toegang tot internationale streams. Snel, anoniem en betrouwbaar.

Risicoloos testen? NordVPN biedt een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je Engeland vs Spanje gratis kunt kijken en je geld terug kunt krijgen als je je abonnement op tijd opzegt.

Is het legaal om de wedstrijd met een VPN te kijken?

Ja, het gebruik van een VPN is legaal in Nederland. Er zijn geen wetten die het veranderen van je IP-adres om legale streams uit andere landen te kijken verbieden. Of je de VPN nu gebruikt om je privacy te beschermen of voor streaming, is aan jou.

Hoewel sommige streamingdiensten proberen VPN's te blokkeren, omzeilen de hier aanbevolen VPN's deze blokkades met gemak. Je verbinding blijft stabiel, snel en veilig. Dat zijn de ideale voorwaarden om de wedstrijd zonder onderbrekingen te streamen.

Bovendien werkt een VPN niet alleen voor deze wedstrijd, maar ook voor de Formule 1, de FIFA Club World Cup, de Eredivisie en talloze andere internationale live-uitzendingen.

Samenvatting

De finale van het Europees kampioenschap tussen Engeland en Spanje belooft spannend te worden. Na de spannende halve finales is het de vraag of het Engelse nationale team onder leiding van Sarina Wiegman kan winnen van Spanje in het Stade de Genève. Wil je er niets van missen? Stem dan af op de NPO of een van de andere zenders op onze lijst. Ben je in het buitenland? Meld je aan voor een betaalbare VPN, maak verbinding met een Nederlandse server en beleef de voetbalavond in topkwaliteit, ongeacht in welk land je bent.

