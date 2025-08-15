Kijk La Liga 2025–2026 Gratis te zien op: GXR, ITVX, Digisport VPN: NordVPN met 73% korting

Als de hoogste divisie van het professionele voetbal in Spanje heeft La Liga zich gevestigd als een van de meest prestigieuze en competitieve competities ter wereld. Clubs als Real Madrid, Atlético en FC Barcelona behoren tot de topteams, waardoor dit een zeer interessante competitie is voor voetbalfans wereldwijd.

De officiële zenders DAZN en Movistar zenden de wedstrijden uit, maar als je vanuit het buitenland toegang wilt krijgen tot deze zenders of La Liga op andere platforms wilt kijken die voor jou handiger zijn, kan dat lastig zijn door geografische blokkades die de uitzending beperken. Deze beperkingen kun je echter omzeilen met een VPN, waardoor je overal ter wereld La Liga kunt kijken.

Met een VPN kun je je IP-adres wijzigen om toegang te krijgen tot het nieuwe seizoen 2025-2026 van La Liga, dat begint in het weekend van 16, 17 en 18 augustus – ongeacht of het gekozen platform beschikbaar is in jouw regio of niet.

Hoe je La Liga live en gratis kunt kijken: een korte gids

De eerste stap is het kiezen van een VPN die geografische blokkeringen kan omzeilen. NordVPN is hier ideaal voor en hier kun je het aanschaffen met 73% korting. Daarna download en installeer je de VPN-app op je apparaat. Eenmaal in de app, kies je een land dat het platform dat je wilt gebruiken kan deblokkeren, zoals het VK om toegang te krijgen tot ITVX, bijvoorbeeld. Dat is alles, nu kun je overal vandaan La Liga kijken.

Waar kun je El Clásico gratis kijken?

Aanstaande 16 augustus staan de sterren van FC Barcelona weer op het veld en nemen ze het op tegen Mallorca. Daarom, en om je van alle benodigde tools te voorzien om optimaal van de wedstrijd te genieten, presenteren we hieronder gratis zenders die de wedstrijd officieel en legaal uitzenden:

Kortom, je hoeft alleen maar verbinding te maken met het betreffende land om zonder gedoe gratis van El Clásico te genieten – waar je ook bent.

Kijk La Liga gratis met een VPN

De beste VPN's voor het streamen van La Liga

NordVPN - Een VPN met uitstekende snelheden om La Liga te kijken Surfshark VPN - VPN om La Liga te kijken met een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen IPVanish - Een veilige en efficiënte VPN om La Liga te kijken

Waar kun je de Spaanse La Liga live kijken?

Een VPN stelt je in staat om geografische beperkingen te omzeilen, zodat je het platform kunt kiezen dat het beste bij jouw behoeften past om de Spaanse La Liga overal ter wereld te bekijken. Hieronder delen we een aantal platforms samen met de landen waarmee je via een VPN-verbinding moet maken.

Platform Land Prijs ITVX (geselecteerde wedstrijden) Verenigd Koninkrijk Gratis DigiSport Roemenië Gratis Disney+ (Star+) Argentinië 10.549 ARS /maand (10,32€/maand) Setanta Sports Moldavië 109 MDL /maand (5,61€/maand) Megogo Oekraïne 399 UAH /maand (8,87€/maand) ESPN+ Verenigde Staten 14,99$ /maand beIN Sports Thailand 3,30€ /maand Eleven Sports (DAZN) Portugal 16,99€ /maand DAZN Duitsland 19,99€ /maand Movistar+ Spanje 94,90€, met pakket voor alle La Liga-wedstrijden

Waarom heb je een VPN nodig om La Liga seizoen 2025/2026 te kijken?

Omdat je anders beperkt bent tot de opties die in jouw regio beschikbaar zijn, waar La Liga beperkt is tot slechts een paar platforms of zenders. La Liga is een zeer populaire competitie, dus het is niet verwonderlijk dat verschillende mediabedrijven strijden om de uitzendrechten van La Liga in bepaalde regio's, waardoor geografische blokkades worden toegepast om deze licenties te beschermen.

Toch kunnen deze belemmeringen en beperkingen eenvoudig worden omzeild met behulp van een VPN, die je in staat stelt om je IP-adres te wijzigen om een nieuwe online locatie te simuleren, waar het mogelijk is om La Liga te streamen. In dit geval is het voldoende om een locatie in de Verenigde Staten te kiezen om van La Liga te genieten via een platform zoals ESPN+, dat met een Amerikaans IP-adres direct beschikbaar is.

Als je je in het buitenland bevindt en toegang wilt tot je account op een bepaald platform, of gebruik wilt maken van een buitenlandse streamingdienst of kanaal, biedt een VPN zoals NordVPN de servers, snelheid en bescherming die je nodig hebt om dit zonder veel moeite voor elkaar te krijgen.

De beste VPN’s om de Spaanse La Liga te streamen

Tegenwoordig bestaan er lijsten met de beste VPN’s die je kunt aanschaffen, maar om zonder problemen naar de Spaanse La Liga te kunnen kijken, moeten we met een aantal zaken rekening houden, zoals het servernetwerk, de internationale locaties die worden aangeboden en de snelheden om een kwalitatieve stream te garanderen. Daarom, en omdat het zoekproces soms omslachtig kan zijn, hebben wij het werk al voor je gedaan door de beste VPN’s voor het kijken naar de Spaanse La Liga live te testen en te selecteren, zodat je overal zorgeloos kunt genieten.

1. NordVPN – VPN met de beste verbindingen om La Liga te deblokkeren

Servers/landen: Meer dan 8000 servers in 126 landen Geldteruggarantie: 30 dagen Compatibel met: Windows, macOS, Linux, Android, iOS Huidige aanbieding: Ontvang 73% KORTING + 3 maanden gratis!

NordVPN biedt uitstekende functies om La Liga overal ter wereld te kijken, dankzij het grote serveraanbod en de hoge snelheden, waardoor het een van de beste opties op de markt is.

NordVPN beschikt over meer dan 8000 servers in 126 landen, waardoor het de mogelijkheid biedt om de betere buitenlandse platforms te deblokkeren voor het kijken van La Liga. Ook kun je toegang krijgen tot de uitgebreide contentbibliotheken van je favoriete streamingdiensten zoals Netflix, ViX, Amazon Prime Video en HBO Max. Je kunt er daarnaast ook aanbiedingen, kortingen en lokale prijzen voor online diensten mee krijgen.

Daarnaast blinkt NordVPN uit op het gebied van online veiligheid, met functies zoals militaire AES-256-encryptie, versterkt met een strikt no-logs beleid dat extern is gecontroleerd. Verder heeft het functies zoals een Kill Switch om een constante verbinding te behouden, zelfs bij onverwachte storingen.

Wat snelheid betreft, garandeert NordVPN tot 90% van de oorspronkelijke snelheid, wat ruim voldoende is om probleemloos te surfen vanuit elke locatie – zonder hinderlijke onderbrekingen of vertragingen in de stream.

Kortom, NordVPN is een ideale keuze en bovendien beginnen de prijzen bij €3,39/maand, waarmee het uitstekende functies biedt tegen scherpe tarieven.

Wil je meer weten over deze aanbieder? Bekijk dan onze recensie van NordVPN.

Voordelen Groot servernetwerk

Uitstekende beveiligingsfuncties

Prima prestaties

NordLynx-protocol

SmartPlay om geografische blokkades te omzeilen Nadelen Beperkt aantal gelijktijdige verbindingen

2. Surfshark VPN – VPN om La Liga te kijken met groot internationaal bereik

Servers/landen: Meer dan 3200 servers in 100 landen

Geldteruggarantie: 30 dagen Compatibel met: Windows, macOS, Linux, Android, iOS Huidige aanbieding: Nu tot 87% KORTING Surfshark + 3 maanden GRATIS

Surfshark VPN staat bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, en kan dus de beste functies bieden zonder dat je daarvoor diep in de buidel hoeft te tasten.

Zo garandeert Surfshark een ideaal bereik dankzij zijn meer dan 3200 servers verdeeld over 100 landen, waaronder regio's waar platforms om La Liga te kijken beschikbaar zijn. Daarnaast is de software ideaal voor gebruik op meerdere apparaten, omdat het een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen ondersteunt en compatibel is met Windows, Mac, Android, iPhone en smart tv’s, met een eigen app voor routers.

Je kunt echter geen content deblokkeren zonder ook aandacht te besteden aan de beveiligingsfuncties van de software. In dit opzicht biedt Surfshark een no-logs beleid, dat wordt ondersteund met hoogwaardige versleuteling en RAM-servers die geen gegevens opslaan — zo blijven je activiteiten volledig privé.

Wat snelheid betreft, garandeert Surfshark dat het tot 86% van je oorspronkelijke snelheid behoudt, wat voldoende is om elke internationale streamingdienst te deblokkeren en zonder onderbrekingen te kijken.

De prijzen van Surfshark beginnen bij €1.99/maand, met uitstekende functies voor een prijs die vergelijkbaar is met een kopje koffie.

Als je meer wilt weten over deze aanbieder, bekijk dan onze Surfshark VPN recensie.

Voordelen Geweldig voor smart tv’s

Toegankelijk

Onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen

Groot internationaal bereik

WireGuard-protocol Nadeel Technische ondersteuning kan beter

3. IPVanish – Een ideale VPN voor het streamen van La Liga

Servers/landen: Meer dan 2400 servers in 140 landen

Geldteruggarantie: 30 dagen Compatibel met: Windows, macOS, Android, iOS, Linux Huidige aanbieding: Nu tot 83% KORTING op IPVanish

IPVanish is een optie die moeiteloos platforms kan deblokkeren, waardoor je zonder problemen La Liga kunt kijken.

IPVanish biedt in totaal 2400 servers in meer dan 140 landen, waaronder locaties die ideaal zijn om La Liga te kijken, zoals Spanje, de VS of zelfs het VK – alles is gericht op het deblokkeren van platforms of online uitzendingen die de wedstrijden mogelijk maken.

Daarom is het belangrijk om de beveiligingsfuncties van de software in overweging te nemen wanneer we het hebben over het deblokkeren van geblokkeerde content. IPVanish biedt militaire encryptie, een no-logs beleid en een Kill Switch om regionale beperkingen tegen te gaan.

IPVanish is ook in staat om tot 80% van de oorspronkelijke snelheid te behouden, wat ruim voldoende is om efficiënt te streamen met goede prestaties.

Als we daar de lage tarieven vanaf €1.97 per maand aan toevoegen, is het duidelijk dat dit een aantrekkelijke optie is om te overwegen.

Voordelen Hoge snelheden

No-logs beleid

Sterke encryptie

Geografisch diverse servers

Onbeperkt aantal verbindingen Nadeel Er zijn opties met meer functies

Kan ik La Liga Spanje kijken met een gratis VPN?

Hoewel er gratis opties bestaan, kan het gebruik van een gratis VPN voor het streamen van La Liga meer risico’s en teleurstellingen met zich meebrengen dan voordelen. Door het gebrek aan servers, de lage snelheden vanwege bandbreedtelimieten en het ontbreken van goede beveiligingsfuncties, is het duidelijk dat zulke diensten onze ervaring online meestal alleen maar verslechteren. Daarbij komt nog dat sommige platforms zeer goed zijn in het detecteren van VPN’s, wat betekent dat gratis diensten vaak niet betrouwbaar zijn.

Als alternatief raden we aan om betaalbare VPN-diensten te gebruiken die dezelfde functies bieden voor een lage prijs. Of je kunt ook kiezen uit aanbevolen gratis VPN-opties, die onze experts hebben getest en die risicoloos aansluiten bij je online doelen — belangrijk voor zowel je veiligheid als je online gegevensbescherming.

Speelschema La Liga Spanje 2025/26: wat je niet mag missen

Fans wereldwijd kijken uit naar alles wat deze editie van La Liga Spanje te bieden heeft. Hieronder vind je een selectie van wedstrijden die je in het seizoen 2025/26 zeker niet wilt missen.

Datum Wedstrijd 16-08-2025 Mallorca vs. Barcelona 17-08-2025 Espanyol vs. Atlético 19-08-2025 Real Madrid vs. Osasuna 30-08-2025 Real Madrid vs. Mallorca 31-08-2025 Rayo vs. Barcelona 14-09-2025 Real Sociedad vs. Real Madrid 14-09-2025 Barcelona vs. Valencia 21-09-2025 Real Madrid vs. Espanyol 24-09-2025 Levante vs. Real Madrid 28-09-2025 Barcelona vs. Real Sociedad

Kijk La Liga met een VPN

Waar kun je La Liga kijken in Nederland?

In Nederland zijn er meerdere manieren om La Liga live te volgen. Ziggo Sport heeft de officiële uitzendrechten voor La Liga, maar dit vereist een aanvullend (betaald) sportpakket. Daarmee kun je de wedstrijden live en in hoge kwaliteit volgen, met Nederlands commentaar. Dit is een gemakkelijke optie als je al Ziggo-klant bent, maar het brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast kun je ook kijken via diensten als Setanta Sports, DAZN of ESPN+, afhankelijk van de regio. Door je IP-adres te veranderen met een VPN, kun je gebruikmaken van deze platforms alsof je in een ander land bent – vaak goedkoper of zelfs zonder kosten.

Conclusie

De passie voor Spaans voetbal is nu overal bereikbaar, ongeacht waar je bent of vanaf welk apparaat je kijkt. Dankzij slimme tools zoals een VPN kun je eenvoudig geografische blokkades omzeilen en toegang krijgen tot verschillende streamingplatforms die La Liga uitzenden — ook als deze normaal gesproken beperkt zijn tot bepaalde landen. Met een dienst als NordVPN kun je je IP-adres aanpassen en gebruikmaken van internationale platforms zoals DAZN, Setanta Sports, ESPN+ of Eleven Sports, om zo La Liga te kijken vanaf vrijwel elke locatie. Alles met slechts één klik. Dat wil je toch niet missen?

