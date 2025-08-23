Met de start van het seizoen 2025/26 van de Serie A vragen veel Nederlandse fans zich af hoe ze de wedstrijden via buitenlandse zenders kunnen volgen. Om de Serie A op buitenlandse zenders te kijken, kun je een VPN gebruiken: daarmee kun je geografische blokkades omzeilen en toegang krijgen tot goedkopere en voordeligere uitzendingen, waaronder ook gratis uitzendingen.

Afhankelijk van het gekozen land van verbinding zijn er verschillende mogelijkheden om de Serie A te streamen. Door een VPN te gebruiken, kun je verbinding maken met servers in andere landen en toegang krijgen tot kanalen die de Serie A uitzenden. Zo profiteer je van goedkopere abonnementen of gratis uitzendingen.

De Serie A streamen waar en wanneer je maar wilt – een korte gids

Kies een snelle en betrouwbare VPN: onze nummer één keuze is NordVPN, nu met 73% korting. Maak een account aan, abonneer je op de dienst en installeer de VPN-app op het apparaat waarop je de Serie A-wedstrijden wilt kijken. Maak verbinding met een server in de Verenigde Staten om toegang te krijgen tot CBS Sports Golazo Network USA. Bezoek de website van CBS Sports USA en begin met het kijken van Serie A-wedstrijden zonder extra kosten.

De beste VPN’s om de Serie A in het buitenland te kijken

NordVPN - Zeer hoge snelheid en maximale veiligheid om de Serie A via buitenlandse zenders te kijken

- Zeer hoge snelheid en maximale veiligheid om de Serie A via buitenlandse zenders te kijken Surfshark VPN - Privacy en bescherming voor alle apparaten in huis

- Privacy en bescherming voor alle apparaten in huis PureVPN - Om de Serie A via buitenlandse zenders te kijken met een VPN voor minder dan € 2 per maand

De Serie A gratis kijken met een VPN

De Serie A, gevolgd door miljoenen fans en supporters over de hele wereld, blijft veel belangstelling trekken. Historische clubs zoals Roma, Napoli, Juventus, Inter en Milan behouden hun aantrekkingskracht, ondanks de sterke concurrentie van de Premier League en de Spaanse Liga.

Als een Nederlandse fan de Serie A wil volgen via buitenlandse streamingdiensten, zijn geoblokkades, die de toegang tot content op basis van je geografische locatie blokkeren, het grootste obstakel. Hoewel DAZN en Sky Italia de Serie A in Italië aanbieden, zijn deze diensten niet in het buitenland beschikbaar in hetzelfde format. Een snelle en betrouwbare VPN zoals NordVPN kan dit probleem oplossen.

Om de Serie A in Italië via buitenlandse streamingplatforms te kijken, kun je een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot diensten zoals Paramount+ of CBS Sports Golazo Network. Verbind de VPN met een server in een land waar deze diensten beschikbaar zijn en begin met het kijken van de wedstrijden zonder extra kosten of tegen lagere prijzen. Deze oplossing laat je niet alleen de wedstrijden van de Serie A volgen, maar biedt ook extra bescherming voor je persoonlijke gegevens online.

Deblokkeer de Serie A met een VPN

Tv-rechten Serie A 2025/2026

Met een VPN kun je niet alleen toegang krijgen tot platforms en content die exclusief in Italië beschikbaar zijn, maar ook tot andere internationale sites die voetbalwedstrijden (en honderden andere evenementen) in HD streamen. We hebben hieronder een samenvattende tabel opgesteld waarin de belangrijkste opties in Italië en daarbuiten om de Serie A te kijken met elkaar worden vergeleken (rekening houdend met geografische beschikbaarheid en maandelijkse abonnementsprijs).

Platform Land Taal Abonnementsprijs Alle wedstrijden of slechts enkele DAZN Italië Italiaans €34,99 per maand (bij jaarlijks abonnement) Alle wedstrijden Sky Italia Italië Italiaans €15,90 per maand 3 wedstrijden per week, gedeelde rechten, in 4K Paramount+ VS Engels $7,99 per maand Alle wedstrijden CBS Sports Golazo Network VS Engels Gratis 4-6 wedstrijden per week

Binnen de hierboven vermelde pakketten is niet alleen de Serie A beschikbaar. Zo kun je met DAZN bijna alle UFC-evenementen kijken en op Paramount+ USA ook de wedstrijden van de Coppa Italia en de Supercoppa Italiana.

Beste VPN’s om de Serie A in Nederland te kijken

Om de ranglijst van de beste VPN’s voor het kijken van Serie A-wedstrijden samen te stellen, hebben we tientallen VPN-aanbieders getest. Alleen de beste hebben deze strenge selectie doorstaan. Het doel was hierbij om VPN’s te vinden die concurrerende prijzen, uitstekende prestaties en een hoge mate van veiligheid bieden.

1. NordVPN – snelste VPN om de Serie A in Nederland te kijken

Servers Meer dan 8000 servers in 126 landen Mogelijkheid om de Serie A te kijken? Ja, door verbinding met verschillende landen Compatibel met Windows, macOS, Linux, Android, iOS Huidige aanbieding 73% korting op NordVPN!

NordVPN behaalt de eerste plaats in onze top 3 van de beste VPN’s om in 2025 de Serie A in Nederland te kijken, dankzij de snelheid, beveiligingsfuncties en de effectiviteit waarmee geografische blokkades worden omzeild.

Beveiliging en privacy: NordVPN gebruikt zeer complexe coderingssystemen (AES-256 en ChaCha20) en biedt een betrouwbare kill switch, evenals extra functies zoals dark web monitoring om te zoeken naar gelekte gegevens en inloggegevens van gebruikers. Er wordt veel aandacht besteed aan privacy: het no-logs beleid is getest door onafhankelijke auditors. Dit betekent dat gebruikersgegevens niet worden verzameld of op enige manier worden gebruikt.

Prestaties: Tijdens onze tests behield NordVPN tot 90% van de oorspronkelijke snelheid, dankzij het NordLynx-protocol en het grote aantal servers. De prestaties bleken uitstekend te zijn bij browsen, streamen en downloaden.

Functionaliteiten: NordVPN blokkeert agressieve advertenties, biedt verhulde servers en een SOCKS5-proxy voor torrenting. Bovendien zorgt de aanwezigheid van geavanceerde functies zoals Meshnet ervoor dat gebruikers op afstand toegang hebben tot hun apparaten via versleutelde privé-tunnels.

Streaming: NordVPN kan streamingdiensten zoals Paramount+ USA, Dazn en BeIN SPORTS deblokkeren. Dankzij de Smart DNS-technologie kunnen gebruikers ook streamen zonder de VPN-app op hun smart-tv te installeren.

Compatibiliteit: NordVPN werkt perfect met Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Raspberry Pi en Fire Stick, en ondersteunt tot 10 gelijktijdige verbindingen.

Prijs en klantenservice: De prijs begint bij €3.09 per maand. Gebruikers kunnen profiteren van een geldteruggarantie van 30 dagen of een gratis proefperiode van 7 dagen. De klantenservice is 24/7 beschikbaar.

Voordelen Ideaal voor het streamen van sport

Hoge snelheden

Sterke privacybescherming

Duizenden servers om uit te kiezen Nadelen Gratis proefperiode alleen beschikbaar op Android-apparaten

2. Surfshark – VPN om de Serie A in Nederland op veel apparaten te kijken

Servers Meer dan 3200 servers in 100 landen Mogelijkheid om de Serie A te kijken? Ja, door verbinding met verschillende landen Compatibel met Windows, macOS, Linux, Android, iOS Huidige aanbieding 87% korting + 3 maanden GRATIS



Op de tweede plaats vinden we Surfshark, dat, hoewel het niet dezelfde snelheid garandeert als NordVPN, toch een eervolle vermelding verdient vanwege de concurrerende prijs en het ontbreken van limieten op het aantal apparaten dat kan worden verbonden.

Beveiliging en privacy: Surfshark garandeert de hoogste beveiligingsnormen dankzij AES-256-versleuteling en het no-logs beleid (meerdere keren geverifieerd). RAM-only-servers zorgen ervoor dat gebruikersgegevens automatisch worden verwijderd na elke herstart. De Nexus-netwerkfunctie wijzigt het IP-adres regelmatig om meer privacy te bieden.

Prestaties: Surfshark gebruikt WireGuard- en OpenVPN-tunnelprotocollen, waarbij WireGuard tijdens onze tests bijna geen vertragingen liet zien en gemiddeld 86%van de oorspronkelijke snelheid behield.

Functionaliteiten: Deze VPN ondersteunt torrenting met servers die geschikt zijn voor P2P-deling en biedt extra functies zoals verhulde servers, dubbele VPN, een malwareblokkeringssysteem (CleanWeb), split tunneling en GPS-spoofing op Android. Ook inbegrepen zijn een advertentievrije zoekmachine (Search) en de mogelijkheid om een speciaal IP-adres in 7 landen te gebruiken.

Streaming: Surfshark kan streamingdiensten deblokkeren om de Serie A te kijken, evenals Paramount Plus, DAZN Oostenrijk en BeIN SPORTS Australië. Dankzij Smart DNS kan de VPN op vrijwel elk apparaat, inclusief smart-tv’s, worden gebruikt om Serie A-wedstrijden op een groot scherm te kijken.

Compatibiliteit: Werkt met de meest gebruikte besturingssystemen: Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Ook beschikbaar als browserextensie voor Chrome, Edge en Firefox. Er zijn apps beschikbaar voor veel smart-tv’s, Amazon Fire Stick en spelconsoles. Onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen – ideaal voor gezinnen.

Prijs en klantenservice: Surfshark heeft een concurrerende prijs. Bij een tweejarig abonnement is de prijs €1.99 per maand. Ook hier geldt een geldteruggarantie van 30 dagen (plus een gratis proefperiode van 7 dagen). De klantenservice is 24/7 bereikbaar via de livechat, met korte wachttijden.

Voordelen Onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen

Hoge snelheid

Betrouwbare kwaliteit voor live voetbalstreams

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding Nadelen Minder servers dan sommige concurrenten

3. PureVPN – VPN voor het veilig kijken van de Serie A

Servers Meer dan 6000 servers in 65 landen Mogelijkheid om de Serie A te kijken? Ja, door verbinding met verschillende landen Compatibel met Windows, macOS, Linux, Android, iOS Huidige aanbieding Volledig abonnement met 83% korting



We sluiten de top drie af met een andere uitstekende keuze voor wie de Serie A wil kijken met een VPN die prestaties en veelzijdigheid combineert.

Beveiliging en privacy: PureVPN biedt uitstekende beveiligingsnormen dankzij AES-256-versleuteling, aangevuld met een automatische kill switch en de zekerheid dat persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen dankzij het strikte no-logs beleid, geverifieerd door onafhankelijke audits.

Prestaties: Goede prestaties dankzij de tunnelingprotocollen WireGuard en OpenVPN. Tijdens onze tests behield WireGuard een uitstekende snelheid en leverde het beelden in hoge definitie bij het streamen van de Serie A. Hoewel de prestaties iets dalen met het OpenVPN-protocol (83% behoud van oorspronkelijke snelheid), blijft de download- en uploadsnelheid meer dan voldoende voor de meeste online activiteiten.

Functionaliteiten: PureVPN biedt veel extra functies zoals een kill switch, split tunneling (beschikbaar op Windows en Android) en port forwarding voor torrentdownloads of andere activiteiten die externe toegang vereisen.

Streaming: Deze VPN kan diensten en platforms deblokkeren die bekendstaan om geoblocking. De geografische beperkingen van Paramount+ en DAZN werden succesvol omzeild door verbinding te maken met snelle en veilige servers van over de hele wereld.

Compatibiliteit: PureVPN werkt met Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Er zijn ook browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge. Het ondersteunt tot 10 gelijktijdige verbindingen, wat het ideaal maakt voor gezinnen die online veiligheid willen.

Prijs en klantenservice: PureVPN is een van de goedkoopste VPN’s op de markt, met prijzen vanaf €2.14 per maand bij langere abonnementen. Er geldt een geldteruggarantie van 31 dagen. Wie het product wil testen, kan het bovendien 1 week uitproberen voor minder dan €1. De klantenservice is 24/7 beschikbaar via de livechat en er is een uitgebreide kennisbank met handleidingen en hulpmiddelen.

Voordelen Betrouwbare versleuteling

Uitstekend voor het streamen van sport

Lage prijs

Compatibel met smartphones en smart-tv’s Nadelen Geen gratis proefversie beschikbaar

Kun je een gratis VPN gebruiken om de Serie A te kijken in Nederland?

Hoewel je online veel gratis VPN’s kunt vinden, raden we dit ten zeerste af. Vaak hebben gratis VPN’s weinig servers en slechte prestaties. Naast deze praktische problemen speelt ook het beveiligingsaspect mee: soms verzamelen gratis VPN’s de gegevens van hun gebruikers om deze aan derden te verkopen. Als je de Serie A op een veilige en snelle manier wilt kijken, raden we aan om een hoogwaardige VPN zoals NordVPN te gebruiken: dankzij het versleutelingssysteem is het moeilijk te detecteren, en bovendien biedt het ongeëvenaarde snelheden.

Conclusie

Met alle informatie die we in dit artikel hebben verzameld, hopen we dat we je hebben uitgelegd hoe je de Serie A-wedstrijden vanuit Nederland kunt kijken door de geografische beperkingen van streamingdiensten te omzeilen. Met een snelle en hoogwaardige VPN zoals NordVPN kun je verbinding maken met veel verschillende servers en je locatie aanpassen: zo krijg je toegang tot verschillende buitenlandse platforms die alle Serie A-wedstrijden uitzenden, evenals talloze andere sport- en niet-sportevenementen.

NordVPN is de nummer 1 VPN volgens onze experts dankzij de downloadsnelheid, uploadsnelheid, vele extra functies en compatibiliteit met tientallen verschillende apparaten.

Wie op zijn portemonnee let, zal blij zijn om te horen dat NordVPN 7 dagen gratis kan worden uitgeprobeerd. Daarnaast is er een geldteruggarantie van 30 dagen, waarmee je de aanbieder risicoloos kunt testen. Ontdek de kwaliteit van NordVPN en kijk alle Serie A-wedstrijden vanuit Nederland.

FAQ