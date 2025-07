The Open Championship is een van de oudste en meest prestigieuze golftoernooien ter wereld. In 2025 wordt het gespeeld op Royal Portrush in Noord-Ierland, waar de beste golfers ter wereld strijden om de Claret Jug. Het toernooi vindt plaats van 17 t/m 20 juli en trekt miljoenen kijkers wereldwijd.

Maar waar kun je het live volgen, of zelfs gratis streamen? In dit artikel leg ik precies uit hoe je The Open Championship 2025 kunt kijken, inclusief betrouwbare en legale gratis opties.

Veel livestreams zijn helaas geblokkeerd buiten bepaalde landen. Gelukkig is daar een simpele oplossing voor: een VPN. Daarmee omzeil je geo-blokkades en krijg je toegang tot zenders en platforms die The Open uitzenden.

Hoe kun je The Open 2025 kijken met een VPN?

Met een VPN kun je eenvoudig de geo-blokkades omzeilen die veel streamingdiensten instellen voor internationale kijkers. Volg deze stappen om The Open Championship 2025 live te kijken, waar je ook bent:

Kies een goede VPN. Mijn aanrader is NordVPN vanwege de snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Op dit moment krijg je tot wel 72% korting op een abonnement. Installeer de VPN-app op het apparaat waarop je wilt kijken (zoals je laptop, smartphone of Smart TV). Verbind met een server in een land waar jouw favoriete zender The Open uitzendt (bijvoorbeeld Australië voor Kayo Sports). Ga naar de livestream van de zender of het streamingplatform. Leun achterover en geniet van The Open 2025, vaak zelfs helemaal gratis.

Waar kun je The Open Championship 2025 kijken?

Er zijn meerdere manieren om The Open 2025 live te kijken, afhankelijk van waar je bent en of je gebruikmaakt van een VPN. Twee van de beste opties zijn R&A TV, dat wereldwijd gratis beschikbaar is (maar met een beperkte uitzending), en Kayo Sports in Australië, dat een gratis proefperiode biedt.

Hieronder vind je een overzicht van de populairste internationale aanbieders.

Streamingdienst Land/regio Prijs Gratis proefperiode VPN nodig? Fox Sports (via Kayo Sports) Australië AU$25/maand 7 dagen Ja R&A TV (beperkte dekking) Wereldwijd Gratis (One Club-account nodig) n.v.t. Nee Sky Sports (NOW TV) Verenigd Koninkrijk Vanaf £35/maand Geen Ja NBC/Peacock Verenigde Staten Vanaf $8/maand Geen standaard proef Ja TSN+ Canada CA$20/maand Onbekend Ja Canal+ Golf+ Frankrijk Onbekend Onbekend Ja Sky Deutschland Duitsland Onbekend Onbekend Ja V Sport Golf Scandinavië Onbekend Onbekend Ja

Let op: de prijzen en beschikbaarheid kunnen per regio en moment verschillen. Controleer altijd de actuele voorwaarden bij de aanbieder zelf.

Hoe kan ik The Open 2025 gratis kijken?

De makkelijkste manier om The Open 2025 gratis te streamen is via R&A TV. Deze dienst is wereldwijd beschikbaar en biedt gratis toegang tot delen van het toernooi, zoals featured groups, Live at The Range en samenvattingen. Je hebt alleen een gratis One Club-account nodig.

Let op: R&A TV zal niet het complete toernooi uitzenden, maar slechts delen ervan. Check dus vooraf goed hoe het programma eruitziet en welke delen je wil volgen.

De meest complete optie is Kayo Sports in Australië. Zij bieden een 7-daagse gratis proefperiode aan. Als je een VPN gebruikt en verbinding maakt met een Australische server, kun je je tijdelijk aanmelden en het volledige toernooi gratis kijken via de zender Fox Sports.

Let op dat je je proefperiode goed timet: het toernooi vindt plaats van 17 t/m 20 juli 2025.

De beste VPN's om The Open Championship 2025 te streamen

NordVPN: Supersnel en betrouwbaar, ideaal om Kayo Sports of Sky Sports te deblokkeren. Surfshark: Goedkoop en werkt op onbeperkt aantal apparaten tegelijk. ExpressVPN: Stabiel en snel, perfect voor toegang tot Britse en Amerikaanse streams.

Hoe kijk je The Open 2025 op je Smart TV?

Er zijn meerdere manieren om een VPN op je Smart TV te gebruiken. Je kunt de VPN-app direct installeren (bijvoorbeeld op Android TV), een VPN-router instellen of je laptop als virtuele hotspot gebruiken.

Volg daarna deze stappen:

Verbind je Smart TV met een VPN-verbinding. In mijn ervaring werkt NordVPN goed met tv’s. Kies een server in het juiste land, zoals Australië voor Kayo Sports of het VK voor Sky Sports. Open de browser of app van de gewenste streamingdienst op je Smart TV. Log in of start een gratis proefperiode (zoals bij Kayo Sports). Start de livestream en geniet van The Open 2025 op groot scherm.

Tip: Je kunt de stream ook starten op je laptop en deze via een HDMI-kabel overzetten naar je smart-tv. Op deze manier wordt alles wat je op je laptop ziet, afgespeeld op je tv.

Conclusie

The Open Championship 2025 wordt uitgezonden door meerdere internationale zenders, maar de toegang hangt vaak af van je locatie. Gelukkig kun je met een VPN eenvoudig buitenlandse streams deblokkeren, zoals die van Sky Sports in het VK of Kayo Sports in Australië. Voor wie liever gratis kijkt is R&A TV een uitstekende optie, al is de dekking van het toernooi beperkt.

Wil je zeker weten dat je toegang hebt tot een stabiele en snelle stream, dan is NordVPN mijn aanbeveling. Met servers over de hele wereld, sterke beveiliging en tot wel 72% korting is dit een van de beste keuzes om The Open 2025 zorgeloos te streamen.NL

