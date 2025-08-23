De Vuelta a España 2025 start op zaterdag 23 augustus om 14:00 uur Nederlandse tijd in Turijn en belooft een editie vol spektakel te worden. Of je nu thuis in Nederland bent of op reis in het buitenland, als wielerfan wil je geen seconde missen.

Toch lopen veel Nederlanders in het buitenland tegen een probleem aan: populaire kanalen zoals NOS en HBO Max zijn buiten Nederland geblokkeerd. Dat komt door uitzendrechten en geo-blokkades, waardoor je streams simpelweg niet starten.

Gelukkig is er een oplossing: een betrouwbare VPN. Daarmee verander je je virtuele locatie naar Nederland en omzeil je deze blokkades.

In dit artikel lees je stap voor stap waar en hoe je de Vuelta gratis kunt kijken, zowel in Nederland als vanuit het buitenland. Ik laat je ook zien welke VPN’s we getest hebben en die zonder problemen de nodige kanalen wisten te deblokkeren.

Hoe kijk je de Vuelta 2025 live vanuit het buitenland? Snelle gids

Volg deze eenvoudige stappen om zonder beperkingen naar de Vuelta te kijken, waar je ook bent:

Kies een betrouwbare VPN. Onze keuze is NordVPN vanwege de hoge snelheid en stabiele verbinding. Met onze NordVPN-kortingscode krijg je nu 73% korting voor extra voordeel. Abonneer en installeer de VPN-app op je apparaat naar keuze (laptop, smartphone, tablet of smart-tv). Verbind met een Nederlandse server om een NL-IP-adres te krijgen. Ga naar het NOS Start-platform of open de HBO Max-app met Sport-add-on. Start de stream en geniet van de Vuelta 2025 live, zonder geo-blokkades.

Waarom heb je een VPN nodig om Vuelta 2025 buiten Nederland te kijken?

Geo-blokkades zorgen ervoor dat je bepaalde livestreams niet kunt bekijken zodra je buiten Nederland bent. Streamingdiensten zoals NOS Start bepalen via je IP-adres waar je je bevindt. Door licentieovereenkomsten mogen ze de Vuelta alleen in specifieke landen tonen, in dit geval Nederland.

Probeer je vanuit het buitenland de stream te openen, dan verschijnt vaak een foutmelding. Dit betekent dat de beperkte rechten het bekijken buiten Nederland blokkeren.

NPO Start geeft een foutmelding: “Dit item kan helaas niet worden afgespeeld”

Met een VPN los je dit op door je echte locatie te verbergen. Je maakt verbinding met een Nederlandse server, waardoor je een Nederlands IP-adres krijgt. Zo denkt NOS Start dat je in Nederland bent en wordt de livestream gewoon afgespeeld.

NPO Start werkt ook in het buitenland met een VPN

Door deze simpele stap kun je de Vuelta 2025 overal ter wereld zonder beperkingen bekijken.

De beste VPN's voor het streamen van de Vuelta 2025

NordVPN: Snel, stabiel, en ideaal voor het streamen van de Vuelta. Surfshark: Onbeperkt apparaten en gebruiksvriendelijk. ExpressVPN: Zeer snel en betrouwbaar wereldwijd live vanuit het buitenland

Waar kun je Vuelta 2025 gratis kijken?

Hieronder vind je een overzicht van bevestigde aanbieders waar je de Vuelta 2025 gratis of tegen lage kosten kunt bekijken. In de tabel zie je per aanbieder het land, of je een VPN nodig hebt, de kosten en of er een account vereist is.

Provider Land VPN nodig Kosten Account vereist NOS (NPO Start) Nederland Ja (buiten NL) Gratis Nee HBO Max (met Sport-add-on, Eurosport 1/2) Nederland / EU-portabel Ja (buiten EU) €5,99 + €5 p/m Ja NLZIET (met NPO-kanalen) Nederland / EU-portabel Ja (buiten EU) €7,95 p/m Ja VRT 1 / VRT MAX (Sporza) België Ja (buiten BE) Gratis Ja RTVE (La 1 / Teledeporte / RTVE Play) Spanje Ja (buiten ES) Gratis Nee SBS On Demand Australië Ja (buiten AU) Gratis Ja Peacock / NBC Sports Verenigde Staten Ja (buiten VS) $10,99 p/m Ja FloBikes Canada Ja (buiten CA) $29,99 p/m Ja Sky Sport Now Nieuw-Zeeland Ja (buiten NZ) NZ$54,99 p/m Ja J SPORTS On Demand Japan Ja (buiten JP) Variabel Ja

Let op: hoewel de NOS is genoemd als een officiële uitzender, lijkt het er op dit moment op dat ze niet alle wedstrijden zullen uitzenden vanaf het begin van het toernooi. Vlak voor het begin van de Vuelta zal de programmering duidelijker worden.

Hoe kijk je de Vuelta op tv met een VPN?

Wil je de Vuelta 2025 op je smart-tv kijken via bijvoorbeeld NOS Start of HBO Max, dan heb je een VPN nodig als je buiten Nederland bent. Deze diensten passen geo-restricties toe. Gelukkig werkt een VPN ook met een smart-tv. Zo doe je dat:

Stap 1: Installeer de VPN. Heeft je smart-tv geen VPN-app? Installeer de VPN dan op je router. Je tv maakt via de wifi van de router automatisch verbinding met de VPN-server.

Installeer de VPN. Heeft je smart-tv geen VPN-app? Installeer de VPN dan op je router. Je tv maakt via de wifi van de router automatisch verbinding met de VPN-server. Stap 2: Verbind met een server in Nederland om toegang te krijgen tot NOS Start of HBO Max.

Verbind met een server in Nederland om toegang te krijgen tot NOS Start of HBO Max. Stap 3: Open de app van de aanbieder of gebruik de ingebouwde browser van je tv om de stream te starten.

Tip Je kunt ook de stream op je laptop starten en deze via een HDMI-kabel op je tv afspelen.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Vuelta 2025 in het buitenland te kijken?

Veel gratis VPN’s lijken in eerste instantie een handige oplossing, maar ze hebben vaak flinke nadelen. Ze bieden meestal beperkte snelheid, datalimieten en onstabiele verbindingen, wat kan leiden tot haperende streams of blokkades tijdens de Vuelta. Bovendien registreren sommige gratis diensten je gegevens of verkopen deze door.

Premium VPN's, zoals NordVPN, bieden daarentegen snelle en stabiele verbindingen, duizenden servers (inclusief in Nederland) en sterke beveiliging zonder datalimiet.

Bovendien beschikt NordVPN over een gratis proefperiode op Android en een 30 dagen geld-terug-garantie, waardoor je het risicoloos kunt testen. Voor een ononderbroken Vuelta-ervaring en optimale privacy is een premium dienst de beste keuze.

Wat zijn andere voordelen van een VPN?

Met een VPN krijg je niet alleen toegang tot de Vuelta, maar ook tot talloze internationale omroepen en streamingdiensten. Zo kun je als Nederlandse kijker profiteren van extra sport- en entertainmentaanbod dat normaal gesproken geblokkeerd is.

De belangrijkste voordelen van een VPN:

Toegang tot buitenlandse zenders zoals VRT MAX, waarmee je extra sport en wielrennen kunt volgen die niet altijd in Nederland wordt uitgezonden.

zoals VRT MAX, waarmee je extra sport en wielrennen kunt volgen die niet altijd in Nederland wordt uitgezonden. Beschermt je privacy door al je internetverkeer te versleutelen, zodat derden je online activiteiten niet kunnen volgen.

door al je internetverkeer te versleutelen, zodat derden je online activiteiten niet kunnen volgen. Verbergt je echte IP-adres en locatie, waardoor websites denken dat je je in een ander land bevindt.

en locatie, waardoor websites denken dat je je in een ander land bevindt. Maakt veilig gebruik van openbare wifi mogelijk, zodat je zonder zorgen kunt internetten op plekken als cafés, hotels of luchthavens.

Kortom: een goede VPN opent een wereld aan kijkmogelijkheden en zorgt voor extra veiligheid, waar je ook bent.

Conclusie

De Vuelta 2025 belooft een van de spannendste edities in jaren te worden, met een historische start in Turijn, iconische bergetappes en de finish in Madrid. Voor Nederlandse kijkers in het buitenland vormen geo-blokkades echter vaak een grote uitdaging, vooral bij populaire kanalen zoals NOS Start en HBO Max. Met de juiste tools is dat probleem eenvoudig te omzeilen.

Een VPN biedt toegang tot Nederlandse streams, maar ook tot een breed scala aan internationale zenders en evenementen. Kies voor een dienst met hoge snelheid, sterke beveiliging en een ruim serveraanbod om ononderbroken te kunnen kijken.

Mijn aanrader is NordVPN. Deze is snel, betrouwbaar en speciaal door ons getest op het deblokkeren van de Vuelta-streams. Bovendien profiteer je van een hoge korting, een gratis proefperiode op mobiele apps en een 30 dagen geld-teruggarantie, zodat je het zonder risico kunt proberen.

