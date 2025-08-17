La Liga 2025 nos ofrece un emocionante enfrentamiento entre el Athletic Club y el Sevilla el domingo 17 de agosto en el estadio San Mamés en Bilbao. Para los aficionados al fútbol en España, encontrar una transmisión gratuita puede ser un desafío debido a las restricciones geográficas y los altos costos de los operadores locales.

Afortunadamente, existen maneras de ver el partido sin gastar una fortuna. Algunos canales internacionales transmitirán el partido de forma gratuita o a un costo reducido. Usando una VPN, puedes desbloquear estas transmisiones desde cualquier lugar del mundo. Además de La Liga, este método te permitirá acceder a una amplia variedad de contenidos deportivos.

He preparado esta guía sencilla para que puedas ver el Athletic Club vs Sevilla gratis y sin complicaciones. ¡Comencemos!

Dónde ver Athletic Club vs Sevilla gratis

Antes de configurar tu VPN, aquí te presento las mejores opciones gratuitas y económicas para ver el partido:

Digi Sport 3 (Rumanía) - Gratis

- Gratis Setanta Sports (Kazajistán) - Opción económica

- Opción económica Fancode (India) - Opción económica

Digi Sport 3 es una de las mejores opciones gratuitas para ver Athletic Club vs Sevilla. Si prefieres una alternativa económica pero de calidad, considerar un servicio premium como NordVPN puede facilitar el acceso a estas transmisiones sin interrupciones.

Cómo ver Athletic Club vs Sevilla gratis: Guía paso a paso

Las transmisiones gratuitas suelen estar bloqueadas por ubicación. Con una VPN puedes simular que estás en Rumanía y acceder al partido sin restricciones. Aquí te explico cómo desbloquear la transmisión en vivo gratuita del Athletic Club vs Sevilla:

Elige una VPN: Opta por una VPN rápida y fiable, como NordVPN, que ofrece un rendimiento excepcional para streaming. Ahora, con un descuento del73%. Instala la aplicación de la VPN: Descarga e instala la VPN en tu dispositivo, ya sea un PC, smartphone, tablet o smart TV. Conéctate al servidor adecuado: Elige un servidor en Rumanía para transmitir el partido en Digi Sport 3. Accede a la plataforma de streaming: Visita la web oficial o la app del canal, busca la sección de transmisiones en vivo y empieza a disfrutar del partido en alta calidad y gratis.

Las mejores VPNs para ver La Liga

Para disfrutar de una transmisión en vivo fluida y sin interrupciones del Athletic Club vs Sevilla, necesitas una VPN rápida y fiable. Aquí tienes las mejores opciones:

NordVPN - Ofrece servidores de alta velocidad, mejor rendimiento y cifrado avanzado Surfshark VPN – Una opción económica con dispositivos ilimitados. Proton VPN – Centrada en la privacidad, con excelentes capacidades de streaming. ExpressVPN – Conocida por sus servidores ultrarrápidos y conexiones estables. CyberGhost – Fácil de usar, con servidores optimizados para streaming.

Cómo ver Athletic Club vs Sevilla gratis en Digi Sport 3

Una de las mejores opciones gratuitas para ver el Athletic Club vs Sevilla es a través de Digi Sport 3 (Rumanía). Sin embargo, el canal solo está disponible para espectadores en Rumanía, por lo que necesitarás una VPN para acceder desde España.

Cómo desbloquear Digi Sport 3:

Conéctate a un servidor VPN en Rumanía. Visita el sitio web de Digi Sport. Dirígete a la sección en vivo y selecciona Digi Sport 3. Disfruta del partido en directo y gratis.

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver La Liga?

Aunque existen VPNs gratuitas, suelen tener desventajas como baja velocidad y riesgos de seguridad. Muchas tienen dificultades para evadir las restricciones geográficas, lo que las hace poco fiables para ver eventos deportivos en streaming.

Si quieres disfrutar del partido sin problemas, lo mejor es usar una VPN premium como NordVPN o Surfshark. Estas ofrecen velocidades más rápidas, mayor seguridad y un acceso más fiable a las transmisiones gratuitas.

¿Es legal ver La Liga con una VPN?

Usar una VPN es legal en la mayoría de los países, incluida España. Sin embargo, algunas plataformas de streaming prohíben el uso de VPNs para evadir restricciones geográficas. Aunque esto podría provocar que bloqueen el acceso, no estarías infringiendo ninguna ley.

Conclusión

El enfrentamiento entre el Athletic Club y Sevilla es uno de los más esperados de La Liga, pero no necesitas pagar precios premium para verlo. Con una VPN, puedes evadir los bloqueos geográficos y acceder a transmisiones internacionales gratuitas en alta definición.

