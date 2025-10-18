El Gran Premio de Estados Unidos 2025 se correrá el 19 de octubre en el Circuito de las Américas (Austin, Texas), una de las pruebas más esperadas del calendario de Fórmula 1.

En España y LATAM, la F1 suele emitirse por DAZN o ESPN, pero existen formas legales y seguras de verla gratis. Cadenas como ORF (Austria) y SRF (Suiza) transmiten la carrera en abierto, aunque su acceso está limitado fuera del país.

Con una VPN de calidad, puedes conectarte a un servidor europeo y ver el GP de Estados Unidos gratis en streaming, sin cortes y con total seguridad.

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos de F1 2025 gratis?

Si quieres seguir el Gran Premio de Estados Unidos 2025 sin pagar suscripciones, existen algunas opciones gratuitas y legales disponibles en Europa. Estas cadenas transmiten la Fórmula 1 en abierto, aunque su acceso está restringido fuera de sus países por bloqueos geográficos:

ORF (Austria)

SRF (Suiza)

Obtener una VPN para ver la F1

Guía para ver el GP de Estados Unidos de F1 gratis

Elige una VPN con cifrado sólido y servidores rápidos. Te recomiendo NordVPN, que actualmente ofrece hasta un 74% de descuento. Instala la aplicación VPN en tu dispositivo (ordenador, móvil o Smart TV). Conéctate a un servidor en Austria. Esto te permitirá desbloquear la retransmisión gratuita de ServusTV, el canal austríaco que transmite la Fórmula 1 en vivo. Accede al sitio web de ServusTV y disfruta del GP de Estados Unidos de F1 gratis.

Las mejores VPNs para ver Fórmula 1 gratis:

NordVPN: La VPN más rápida y segura para ver la F1 en HD sin cortes. Surfshark: Económica y con conexiones ilimitadas. Ideal para compartir y ver carreras en varios dispositivos. Proton VPN: Versión gratuita con buena seguridad. Adecuada para probar antes de invertir. ExpressVPN: Conexiones ultrarrápidas y estables, pensadas para streaming deportivo de alta exigencia. CyberGhost VPN: Fácil de usar y optimizada para streaming internacional.

Cómo ver gratis el GP de Estados Unidos en ORF

Es más práctico pagar por una suscripción a una VPN para acceder a todas las carreras que pagar por un servicio de streaming caro. Así desbloqueas las transmisiones gratuitas en ORF:

Conéctate a un servidor VPN en Austria.

Visita el sitio oficial de ORF.

Dirígete a la sección de streaming en vivo.

¡Disfruta del GP de Estados Unidos de F1 gratis!

Sobre el circuito: Circuito Las Américas (COTA)

El Circuit of the Americas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es un trazado de 5,513 km con 20 curvas y pronunciadas variaciones de altitud, incluyendo una subida inicial de unos 40 metros (133 pies) hacia su curva 1 denominada "Big Red".

Diseñado por Hermann Tilke en colaboración con HKS, COTA fue inaugurado en 2012 como el primer circuito diseñado expresamente para la Fórmula 1 en EE. UU.

Su configuración combina curvas rápidas, desniveles marcados y zonas técnicas, lo que lo convierte en uno de los escenarios más exigentes para pilotos y máquinas.

Imagén tomada del sitio oficial de la Fórmula 1

Calendario de Fórmula 1 2025 - Próximas carreras

Con una VPN, puedes ver todo el contenido de la F1 gratis, incluidas todas las carreras en vivo. Aquí tienes un resumen de las próximas carreras de Fórmula 1:

Formula 1 Circuito Fecha GP Estados Unidos de F1 Circuito Las Américas 17 - 19 de octubre GP Ciudad de México Circuito Hermanos Rodríguez 24 - 26 de octubre GP Sao Paulo Circuito Interlagos 07 - 09 de noviembre GP Las Vegas Circuito Las Vegas 21 - 22 de noviembre

¡Mantente al día con nuestra guía de streaming de F1 para que no te pierdas ninguna carrera!

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver la Fórmula 1?

En teoría sí, pero en la práctica las VPN gratuitas presentan importantes limitaciones para el streaming en directo de la Fórmula 1:

Velocidades reducidas: sus servidores suelen estar saturados, lo que provoca cortes y pérdida de calidad de imagen.

sus servidores suelen estar saturados, lo que provoca cortes y pérdida de calidad de imagen. Infraestructura limitada: muchas ofrecen muy pocos servidores, dificultando el acceso a canales internacionales que transmiten la F1 en abierto.

muchas ofrecen muy pocos servidores, dificultando el acceso a canales internacionales que transmiten la F1 en abierto. Riesgos de privacidad: algunas registran tus datos de navegación o insertan anuncios invasivos, comprometiendo la seguridad del usuario.

Por estas razones, si realmente disfrutas de la Fórmula 1 (y de otros eventos deportivos en streaming), lo más recomendable es usar una VPN premium como NordVPN o Surfshark. La diferencia en velocidad, estabilidad y protección de datos es clara, ofreciendo una experiencia fluida y segura desde cualquier país.

¿Puedo probar una VPN sin riesgos? Sí. NordVPN, por ejemplo, ofrece planes desde 2,99 €/mes y una garantía de reembolso de 30 días. Esto te permite ver el GP de Estados Unidos gratis, probar la conexión y recuperar tu dinero si no quedas satisfecho.

Conclusión

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 se perfila como una de las citas más esperadas del calendario de Fórmula 1, con el Circuit of the Americas (Austin, Texas) como escenario de velocidad, estrategia y espectáculo puro.Con esta guía, ya sabes cómo ver la carrera gratis y en directo desde España o Latinoamérica, sin depender de suscripciones costosas.

Con la VPN adecuada, podrás disfrutar del GP de Estados Unidos en streaming HD, sin interrupciones ni riesgos de seguridad.

Solo tienes que activar tu VPN, conectarte a un servidor internacional y vivir toda la adrenalina de la Fórmula 1 desde Austin, con la emoción de cada curva del Circuit of the Americas.

Preguntas frecuentes