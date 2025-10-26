El Gran Premio de México es uno de los eventos más esperados de la temporada de Fórmula 1. Este emocionante evento tendrá lugar el domingo 26 de octubre de 2025 a las 14:00 horas (CST) en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez.

En Latinoamérica y España, estos eventos generalmente se transmiten a través de plataformas de pago. Sin embargo, muchos aficionados buscan opciones gratuitas para disfrutar de la F1 sin afectar su presupuesto.

Afortunadamente, existen transmisiones gratuitas disponibles, como Servus TV en Austria y SRF en Suiza. Si te encuentras fuera de estos países, es necesario utilizar un VPN para acceder a estas transmisiones gratuitas, ya que suelen estar geobloqueadas.

En esta guía, te mostraré cómo ver el GP de México de F1 en directo y gratis, y cómo acceder a los canales de transmisión con un VPN en unos sencillos pasos. ¡Vamos a ello!

¿Dónde puedo ver el GP de México de F1 gratis?

Aquí tienes la lista de canales gratuitos que transmitirán este emocionante evento de Fórmula 1:

Canal 5 (México)

(México) Servus TV (Austria)

(Austria) SRF (Suiza)

(Suiza) RTL Zwee (Luxemburgo)



Guía para ver el GP de México de F1 2025 gratis:

Consigue un VPN confiable: Para desbloquear transmisiones gratuitas, necesitas una VPN con fuerte encriptación y una amplia red de servidores. Recomiendo NordVPN, que puedes obtener aquí con un 74% de descuento. Instala la aplicación VPN en tu dispositivo. Conéctate a un servidor adecuado: Para desbloquear la transmisión de Canal 5, conéctate a un servidor en México. ¡Disfruta del GP! Dirígete al sitio web de Canal 5 y transmite el GP de México de F1 gratis.

Las mejores VPNs para ver Fórmula 1 gratis:

NordVPN - La VPN más rápida y segura para ver la F1 en HD sin cortes. Surfshark VPN - Económica y con conexiones ilimitadas. Ideal para compartir y ver carreras en varios dispositivos. Proton VPN - Versión gratuita con buena seguridad. Adecuada para probar antes de invertir. ExpressVPN - Conexiones ultrarrápidas y estables, pensadas para streaming deportivo de alta exigencia. CyberGhost VPN - Fácil de usar y optimizada para streaming internacional.

Cómo ver gratis el GP de México de F1 en Servus TV

Pagar una suscripción de streaming para ver la F1 no es tan conveniente como pagar una suscripción VPN para acceder a todos los eventos. Así es como desbloqueas las transmisiones gratuitas en Servus TV:

Conéctate a un servidor VPN en México. Visita el sitio oficial de Canal 5. Dirígete a la sección de streaming en vivo. ¡Disfruta del GP de México de F1 en directo y gratis!

Sobre el circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, es un trazado histórico de 4,304 km con 17 curvas que se encuentra a una altitud de 2,285 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en uno de los circuitos más altos del calendario de F1.

Nombrado en honor a los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, legendarios pilotos mexicanos, este circuito regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2015 después de una ausencia de 23 años.

La altitud extrema presenta desafíos únicos para los motores y la aerodinámica, reduciendo la potencia y el downforce de los monoplazas.

El circuito combina rectas largas ideales para adelantamientos, curvas técnicas y la famosa Zona de Speed Trap, lo que garantiza carreras emocionantes y estratégicamente complejas.

Imagén tomada del sitio oficial de la Fórmula 1

Calendario de Fórmula 1 2025 - Próximas carreras

Con una VPN, puedes ver todo el contenido de la F1 gratis, incluidas todas las carreras en vivo. Aquí tienes un resumen de las próximas carreras de Fórmula 1:

Formula 1 Circuito Fecha GP Ciudad de México Circuito Hermanos Rodríguez 24 - 26 de octubre GP Sao Paulo Circuito Interlagos 07 - 09 de noviembre GP Las Vegas Circuito Las Vegas 21 - 22 de noviembre GP de Catar Circuito Losail 28 - 30 de noviembre

¡Mantente al día con nuestra guía de streaming de F1 para que no te pierdas ninguna carrera!

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver la Fórmula 1?

En teoría sí, pero en la práctica las VPN gratuitas presentan importantes limitaciones para el streaming en directo de la Fórmula 1:

Velocidades reducidas: sus servidores suelen estar saturados, lo que provoca cortes y pérdida de calidad de imagen.

sus servidores suelen estar saturados, lo que provoca cortes y pérdida de calidad de imagen. Infraestructura limitada: muchas ofrecen muy pocos servidores, dificultando el acceso a canales internacionales que transmiten la F1 en abierto.

muchas ofrecen muy pocos servidores, dificultando el acceso a canales internacionales que transmiten la F1 en abierto. Riesgos de privacidad: algunas registran tus datos de navegación o insertan anuncios invasivos, comprometiendo la seguridad del usuario.

Por estas razones, si realmente disfrutas de la Fórmula 1 (y de otros eventos deportivos en streaming), lo más recomendable es usar una VPN premium como NordVPN o Surfshark. La diferencia en velocidad, estabilidad y protección de datos es clara, ofreciendo una experiencia fluida y segura desde cualquier país.



Conclusión

El GP de México promete ser uno de los eventos más emocionantes de la temporada. Con esta guía y un VPN confiable, podrás disfrutar de la carrera en vivo y gratis, evitando suscripciones costosas y bloqueos geográficos.

Activa tu VPN y prepárate para un emocionante fin de semana de Fórmula 1 desde el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Que disfrutes la carrera! 🏎️

