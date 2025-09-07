La temporada 2025 de Fórmula 1 avanza a toda velocidad, y uno de los grandes momentos del calendario es el Gran Premio de Italia, que se disputará del 5 al 7 de septiembre en el legendario circuito de Monza. Allí, los mejores pilotos del mundo buscarán la gloria en uno de los trazados más icónicos de la F1.

En España, la carrera se emitirá en exclusiva a través de plataformas de pago como Movistar+ o DAZN. Sin embargo, no todos los aficionados están dispuestos a pagar suscripciones costosas para disfrutar del espectáculo. La buena noticia es que existen alternativas: en países como Austria (Servus TV) y Suiza (SRF) la transmisión es gratuita.

En España, necesitas una VPN para acceder a estas transmisiones gratuitas, ya que están bloqueadas. En esta guía te muestro cómo ver el Gran Premio de Italia de F1 2025 gratis y acceder fácilmente a los canales en abierto.

¿Dónde puedo ver el GP de Italia de F1 gratis?

Aquí tienes la lista de canales gratuitos que transmitirán este Gran Premio de Fórmula 1:

Servus TV (Austria)

SRF (Suiza)

RTBF (Bélgica)

RTL Zwee (Luxemburgo)

BandPlay (Brasil)

Guía para ver el GP de Italia 2025 gratis

Los derechos de transmisión de Fórmula 1 varían según el país, y muchas están bloqueadas fuera de sus regiones. Con una VPN puedes cambiar tu IP y acceder a transmisiones gratuitas como Servus TV en Austria y SRF en Suiza:

Elige una VPN fiable. Necesitas una VPN con fuerte cifrado y una red amplia de servidores. NordVPN es una de las más recomendadas y ahora ofrece un 73% de descuento. Instala la aplicación. Descarga la app de la VPN en tu ordenador, móvil o Smart TV. Conéctate a un servidor del país correcto. Para desbloquear la transmisión de Servus TV, conéctate a un servidor en Austria. Si prefieres otro servicio de transmisión, conéctate al país correspondiente. Disfruta de la carrera. Accede al sitio web del canal elegido y sigue en directo el Gran Premio de Italia 2025 sin pagar suscripción.

Las mejores VPNs para ver Fórmula 1 gratis:

NordVPN : Velocidad premium para streaming HD sin interrupciones

: Velocidad premium para streaming HD sin interrupciones Surfshark : Dispositivos ilimitados por un precio competitivo

: Dispositivos ilimitados por un precio competitivo Proton VPN : Opción gratuita básica para uso ocasional

: Opción gratuita básica para uso ocasional ExpressVPN: Conexiones ultra-estables optimizadas para deportes

CyberGhost VPN: Servidores especializados en streaming internacional

Cómo ver gratis el GP de Italia en Servus TV

Pagar una suscripción de streaming exclusiva para Fórmula 1 suele ser mucho menos conveniente que optar por una VPN, que te da acceso a todas las sesiones y más contenido deportivo. Así puedes desbloquear la transmisión gratuita en Servus TV (Austria):

Conéctate a un servidor VPN en Austria. Accede al sitio oficial de Servus TV. Entra en la sección de streaming en vivo. Disfruta de la carrera del GP de Italia en directo y gratis.

Yo lo probé personalmente con NordVPN, y en pocos minutos pude desbloquear la transmisión en vivo sin problemas:

Calendario de Fórmula 1 2025

Con una VPN, puedes ver todo el contenido de la F1 gratis, incluidas todas las carreras en vivo. Aquí tienes un resumen de las próximas carreras de Fórmula 1:

Fecha Grand Prix 07 de septiembre GP de Italia 21 de septiembre GP de Azerbaiyán 05 de octubre GP de Singapur 19 de octubre GP de Estados Unidos 26 de octubre GP de México 09 de noviembre GP de Brasil

¡Mantente al día con nuestra guía de streaming de F1 para que no te pierdas ni una carrera!

Conclusión

El Gran Premio de Italia 2025 en Monza será uno de los momentos más intensos de la temporada. Y no necesitas pagar suscripciones caras para vivirlo: con una VPN configurada a tiempo podrás acceder a transmisiones gratuitas y disfrutar de la carrera en directo.

Elige una opción fiable como NordVPN o Surfshark, prepara todo antes del fin de semana y concéntrate en lo importante: cada adelantamiento y cada segundo de emoción en la pista.

Preguntas frecuentes