El GP de Estados Unidos de F1 2026 se disputa el domingo 25 de octubre a las 21:00 hora España (16:00 h ET). La cita en Austin llega en plena recta final de la temporada y vuelve a poner el foco en el Circuit of the Americas, uno de los trazados más completos del calendario.

En buena parte de España y Latinoamérica, la carrera solo se ve en plataformas de pago. Pero hay varias señales internacionales que la emiten gratis y en abierto. La más directa es ServusTV (Austria), junto con RTL Zwee (Luxemburgo), RTBF (Bélgica) y las señales suizas.

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GP de Estados Unidos de F1 en directo

Antonelli gana, Leclerc marca la vuelta rápida Kimi Antonelli se lleva la victoria, con Charles Leclerc terminando en segundo lugar y logrando la vuelta rápida de la carrera con un 1:37.976. Max Verstappen completa el podio en tercera posición. Una actuación impresionante de Antonelli en una carrera memorable, mientras que el ritmo de Leclerc queda patente con su vuelta rápida. Leclerc marca la vuelta más rápida en el final, intervalos más cerrados Vuelta 56 de 56: Charles Leclerc registra la vuelta más rápida al concluir la carrera, reduciendo la diferencia con el líder en 2,294 segundos. Destaca también Lewis Hamilton, acercándose a menos de dos segundos del líder. Verstappen, Lawson, Norris y otros pilotos lograron avances en la última vuelta, pero Leclerc resalta por su ataque final. El líder de la carrera mantiene la posición mientras el grupo cruza la meta. Los tiempos competitivos del top ten en la vuelta final reflejan un cierre de carrera muy disputado. Verstappen recorta distancia en las últimas vueltas Vuelta 55 de 56: Max Verstappen reduce su distancia con el líder en más de medio segundo mientras la carrera se acerca a su final. Lando Norris y Oscar Piastri pierden tiempo respecto a la cabeza, mientras que Lewis Hamilton logra una pequeña ganancia. George Russell e Isack Hadjar también mejoran levemente, pero es Verstappen quien se acerca con más rapidez en la penúltima vuelta. Se Amplían las Diferencias al Frente en la Vuelta 54 En la vuelta 54 de 56, las diferencias entre los pilotos líderes se amplían. Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton y Charles Leclerc se alejan aún más del primer puesto, con Verstappen y Norris ya a más de dos segundos. La lucha por el frente parece estabilizarse, mientras varios pilotos ven aumentar sus intervalos. Mientras tanto, Russell reduce ligeramente la distancia con el piloto de delante, bajándola a entre uno y dos segundos. Solo quedan un par de vueltas mientras el grupo se dispersa rumbo al final de la carrera. Norris se acerca a Verstappen Vuelta 53 de 56: Lando Norris reduce significativamente la diferencia con el líder, pasando de más de 2.0 segundos a menos de 1.0 segundo, presionando a Max Verstappen. Mientras tanto, Verstappen consigue cambiar su ventaja en casi un segundo, mientras que Hamilton, Leclerc, Piastri y Hadjar también recortan distancias. Sin embargo, George Russell pasa de estar a menos de un segundo a superar los dos segundos detrás del coche que le precede. La carrera sigue totalmente abierta cuando solo faltan unas vueltas y los líderes se alternan en los tiempos. Verstappen se acerca, Russell entra en zona DRS Vuelta 52 de 56: Max Verstappen recorta la distancia con el líder y ahora está a menos de dos segundos. Mientras tanto, George Russell reduce su intervalo con Oscar Piastri y se coloca a menos de un segundo, posiblemente dentro del rango de DRS. Lando Norris, Lewis Hamilton y Charles Leclerc siguen perdiendo terreno frente a la cabeza, mientras Isack Hadjar también retrocede notablemente. Quedan cuatro vueltas y la persecución por la victoria se intensifica. Se amplían las diferencias entre los líderes en la vuelta 51 Vuelta 51 de 56: Varios líderes aumentan sus diferencias, con Max Verstappen ahora a más de 2 segundos del líder. Lando Norris también se aleja, su intervalo supera los 2 segundos. Lawson, Piastri y Russell pierden terreno considerablemente. La cabeza de carrera se dispersa mientras nos acercamos al final, complicando la persecución del líder para los que vienen detrás. Hamilton adelanta a Norris por la cuarta posición En la vuelta 50, se produce un cambio en el top cinco: Lewis Hamilton asciende al cuarto lugar tras adelantar a Lando Norris, que cae al quinto puesto. La lucha por las primeras posiciones se intensifica a falta de solo seis vueltas. Leclerc adelanta a Verstappen por la P2 En la vuelta 49 de 56, Charles Leclerc sube al segundo puesto tras adelantar a Max Verstappen entre los tres primeros. Verstappen ahora está tercero mientras la carrera entra en su tramo final. La lucha por el podio se intensifica a falta de pocas vueltas. Cambios en las distancias alteran las estrategias de Leclerc y Russell En la vuelta 48 de 56, varios pilotos ajustaron su ritmo. Leclerc y Russell se acercaron al líder, reduciendo sus diferencias a menos de un segundo. Mientras tanto, Norris perdió terreno y ahora está a más de dos segundos. Lawson, Hamilton, Piastri y Russell también recortaron distancias respecto a la cabeza. La presión aumenta por el liderato a medida que se acerca el final de la carrera. Verstappen Sube al Segundo Puesto Vuelta 47: Max Verstappen asciende del tercer al segundo lugar en el top tres y ahora va por la victoria. Charles Leclerc sube a la tercera posición, mientras que Lando Norris cae dos puestos, del segundo al cuarto. El cambio en las primeras posiciones anticipa una lucha cerrada en las vueltas finales, con Verstappen y Leclerc mejorando, y Norris retrocediendo. Restan nueve vueltas y la pelea por el podio se intensifica. Antonelli marca la vuelta rápida en la 46 Vuelta 46 de 56: Kimi Antonelli registra la vuelta más rápida de la sesión. Varios pilotos, incluido Max Verstappen, Liam Lawson y Lando Norris, modifican su diferencia con respecto al líder, mientras que Charles Leclerc reduce el intervalo a menos de un segundo. El pelotón está apretando en la recta final, con varios contendientes acercándose al frente y tiempos de vuelta mejorando. Leclerc y Russell acortan distancias Vuelta 45 de 56 en curso. Charles Leclerc se acerca al líder, reduciendo su intervalo a entre 1 y 2 segundos tras ganar 0,752s en esta vuelta. George Russell también avanza, situando su diferencia en el rango de 1-2 segundos gracias a una mejora de 0,971s. Liam Lawson, Oscar Piastri e Isack Hadjar también recuperan tiempo, cada uno disminuyendo su déficit respecto al frente. La lucha por el liderato se intensifica, varios pilotos empiezan a recortar distancias en las últimas fases de la carrera. Cambios de Diferencias y Nueva Vuelta Rápida en la 44 En la vuelta 44 de 56, varios pilotos modificaron sus diferencias respecto al líder, destacando Gabriel Bortoleto al reducir su intervalo a menos de un segundo. Kimi Antonelli marcó la vuelta más rápida, mostrando un ritmo fuerte. Otros contendientes como Norris, Hamilton y Leclerc realizaron pequeños ajustes en su persecución. La carrera sigue muy disputada a medida que se acerca el final. Verstappen Reduce la Diferencia con el Líder En la vuelta 43 de 56, Max Verstappen reduce su intervalo a menos de un segundo, aumentando la presión sobre el líder. Varios pilotos, incluidos Liam Lawson y Lewis Hamilton, también disminuyen sus diferencias con los primeros puestos. Mientras tanto, Isack Hadjar retrocede, con su intervalo superando los dos segundos. Destaca el mejor tiempo de Kimi Antonelli en esta vuelta, mostrando un ritmo en aumento. La batalla por la punta se intensifica a poco más de diez vueltas del final. Cambios en las diferencias en la vuelta 42 Vuelta 42 de 56: Varios pilotos ajustan su ritmo mientras Lawson recorta 0,857 segundos al líder, con Hamilton acercándose también por 0,627 segundos. Leclerc amplía su ventaja en 1,341 segundos y Gasly gana 0,618 segundos. Destaca el caso de Hadjar, cuyo intervalo pasa de menos de 1,0s a situarse entre 1,0s y 2,0s, lo que indica un pequeño retroceso respecto al coche de delante. El líder de la carrera sigue sin ser amenazado en esta fase táctica de la prueba. Hamilton Sube a Quinto, Leclerc Vuelta Más Rápida Vuelta 41 de 56: Lewis Hamilton asciende a la quinta posición tras adelantar a Isack Hadjar, quien baja a sexto. Arvid Lindblad cambia de neumáticos medios a blandos, probablemente buscando más ritmo en las últimas vueltas. Charles Leclerc marca la vuelta más rápida hasta ahora con 1:38.329, mostrando gran velocidad en la fase final de la carrera. Leclerc y Sainz vuelven a boxes; Hamilton marca la vuelta rápida En la vuelta 40, Charles Leclerc y Carlos Sainz entran de nuevo a boxes, posiblemente para cambiar neumáticos o ajustar la estrategia de carrera. Mientras tanto, Lewis Hamilton registra la vuelta más rápida de la sesión con un tiempo impresionante de 99.000 segundos, mostrando un gran ritmo en esta fase del Gran Premio. Con los cambios de posiciones tras las paradas, habrá que estar atentos al desarrollo de las estrategias y a si la velocidad de Hamilton le permite acercarse a los líderes en las vueltas finales. Norris y Verstappen avanzan, Leclerc entra en boxes Vuelta 39: Lando Norris sube a la P2 y Verstappen a la P3, mientras Charles Leclerc cae al cuarto puesto tras parar para montar neumáticos duros. La parada de Leclerc le da a Hamilton la oportunidad de entrar a boxes también, mientras Sainz cambia de neumáticos duros a blandos. La lucha por el podio se intensifica a poco más de 15 vueltas del final, con Norris cada vez más cerca del líder. Las estrategias de neumáticos podrían ser clave en las últimas vueltas. Vuelta Movida: Verstappen Marca el Mejor Tiempo, Norris Sube En la vuelta 38 de 56 se producen varios cambios de posición: Max Verstappen sube a la P4 y marca la vuelta más rápida con 1:39.268. Lando Norris asciende a la P3, mientras que Lewis Hamilton cae de la P3 a la P6 y cambia de neumáticos medios a duros. Isack Hadjar avanza a la P5. La vuelta rápida de Verstappen destaca su remontada en el top 10. Vuelta 37: Cambios en las distancias al líder En la vuelta 37 de 56, varios pilotos están modificando sus diferencias respecto al líder de la carrera. Destacan Liam Lawson, quien recorta 0,959s, y Oscar Piastri, que reduce su desventaja en 0,899s. Lewis Hamilton también gana 0,536s, mientras que George Russell se acerca en 0,722s. Más atrás, Lance Stroll disminuye su diferencia en 1,315s. Otros pilotos que avanzan incluyen Fernando Alonso, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad. Estos cambios reflejan la intensidad de la persecución en el grupo mientras la carrera entra en sus etapas finales. Verstappen Marca la Vuelta Más Rápida en la 36 Max Verstappen firma el mejor tiempo en la vuelta 36 y consolida su liderazgo a falta de 20 vueltas. Entre los cambios destacados, Isack Hadjar pierde ritmo de más de un segundo y cae puestos en la clasificación. Nico Hulkenberg asciende a la P12 mientras Esteban Ocon baja a la P13. Sergio Pérez avanza de la P20 a la P19, y Franco Colapinto desciende dos posiciones hasta la P21. Varios pilotos, como Liam Lawson, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, reducen levemente la diferencia con el líder. El combate en la zona media sigue intenso, con diferencias que se acortan rumbo al final de la carrera. Verstappen Marca el Ritmo en la Vuelta 35 Vuelta 35 de 56: Max Verstappen marca la vuelta más rápida, recortando 0.893 segundos respecto al líder. También destacan Lawson, Leclerc y Piastri por sus mejoras de tiempo. La diferencia de Leclerc con el coche de delante supera ahora los 2 segundos, un aumento respecto a su intervalo anterior, mientras que Hulkenberg se acerca y reduce su diferencia a menos de 1 segundo. Esta fase de la carrera muestra un ritmo competitivo en todo el pelotón mientras los líderes apuestan fuerte en la segunda mitad del Gran Premio. Antonelli Marca la Vuelta Más Rápida en la 34 Vuelta 34 de 56: Kimi Antonelli registra la vuelta más rápida mientras los pilotos continúan ajustando sus diferencias con respecto al líder. Destacan los cambios de distancia entre Lawson, Piastri, Russell, Alonso, Gasly, Hadjar, Ocon, Hulkenberg, Bortoleto y Lindblad. El grupo sigue presionando fuerte entrando en la recta final de la carrera. El ritmo de Antonelli resalta su impresionante temporada de debut. Cambios en las diferencias en el grupo intermedio, vuelta 33 Vuelta 33 de 56: Varios pilotos ajustan su ritmo y se registran cambios significativos en las diferencias respecto al líder. Liam Lawson y Oscar Piastri reducen su desventaja en casi 0,9 segundos cada uno, mientras que George Russell gana 1,283 segundos. Pierre Gasly y Isack Hadjar también recortan sus diferencias en 0,718 y 0,505 segundos, respectivamente. El grupo muestra distintos ritmos mientras planifican las últimas vueltas. El líder sigue encabezando la carrera, con varios perseguidores avanzando. Antonelli lidera mientras se desarrollan las estrategias En la vuelta 32 de 56, Kimi Antonelli toma el liderazgo de la carrera al adelantar a Charles Leclerc, quien cae a la segunda posición. Max Verstappen realiza otra parada en boxes y cambia a neumáticos medios para continuar su ataque. Alexander Albon pasa de neumáticos blandos a duros. Los cambios estratégicos están definiendo esta fase de la carrera a medida que nos acercamos a la mitad, con Antonelli controlando el ritmo en la punta. Leclerc Toma el Liderato tras Cambios en el Top 5 Vuelta 31/56: Charles Leclerc sube al primer lugar mientras Max Verstappen cae del liderato al quinto tras una parada en boxes y cambio de neumáticos. Kimi Antonelli ahora es segundo y Lewis Hamilton asciende al tercer puesto. Lando Norris avanza a la cuarta posición. Franco Colapinto realiza otra parada, cambiando de neumáticos duros a blandos. Grandes movimientos entre los primeros a medida que se acerca la segunda mitad de la carrera. Lawson asciende mientras Hulkenberg vuelve a boxes En la vuelta 30 de 56, Liam Lawson sube al noveno puesto, mientras Pierre Gasly ocupa el décimo. Nico Hulkenberg cae del noveno al decimotercer lugar tras realizar una nueva parada en boxes y cambiar de neumáticos blandos a duros. Las primeras diez posiciones siguen alterándose, ya que las estrategias de neumáticos empiezan a ser clave en el desarrollo de la carrera. Antonelli, el más rápido en la vuelta 29 En el punto medio de la carrera—vuelta 29 de 56—Kimi Antonelli marca la vuelta más rápida hasta ahora. Lewis Hamilton, Lance Stroll, Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas y Franco Colapinto ganan o pierden ligeramente con respecto al líder. Destaca que la diferencia de Colapinto y Arvid Lindblad con los autos de delante supera los dos segundos, mientras que el ritmo de Antonelli sobresale. La batalla en pista continúa mientras el líder mantiene el control. Lawson entra en el Top Ten; Alonso visita boxes En la vuelta 28 de 56, Liam Lawson sube al décimo puesto y entra en la zona de puntos. Mientras tanto, Fernando Alonso sale del top ten tras realizar una parada extra para cambiar de neumáticos blandos a medios. Ahora Alonso se encuentra en la 14ª posición cuando la carrera se acerca a su ecuador. Bortoleto entra a boxes por neumáticos duros En el ecuador de la carrera, en la vuelta 27, Gabriel Bortoleto realiza su segunda parada, cambiando de neumáticos blandos a duros. Tras completar el cambio de compuesto, regresa a pista listo para un turno largo hasta la bandera a cuadros. Paradas en boxes alteran el medio del pelotón Vuelta 26 de 56: Varios pilotos de la zona media cambian posiciones. Liam Lawson cae del 8º al 11º tras parar por neumáticos duros, mientras Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto también entran a boxes. George Russell sube al 8º puesto, Fernando Alonso entra en el top ten y Nico Hülkenberg avanza al 9º lugar. La fase de estrategias de paradas ya está en marcha en el grupo medio. Grandes cambios en el top seis en la vuelta 25 Al llegar a la vuelta 25 de 56, hay mucho movimiento en la clasificación. Leclerc sube de P3 a P2, mientras que Antonelli asciende a la tercera posición y cambia a neumáticos duros. Hamilton ahora marcha cuarto tras adelantar a Norris, quien se coloca quinto. Gasly cae de P10 a P13 tras pasar por boxes y montar duros. Hadjar pierde varias posiciones, bajando de P2 a P6 tras un cambio de neumáticos, y Hülkenberg entra en el top ten. Los líderes se reordenan mientras los equipos apuestan por sus ventanas estratégicas de paradas. Verstappen Lidera Tras Cambios de Orden en Boxes En la vuelta 24 de 56, Max Verstappen toma la delantera, subiendo desde la segunda posición. Kimi Antonelli cae del primero al cuarto lugar tras realizar una parada adicional y cambiar a neumáticos medios. Isack Hadjar aprovecha para colocarse segundo, con Charles Leclerc ahora tercero. Más atrás en el top ten, George Russell sube al noveno puesto, Pierre Gasly baja al décimo y Oliver Bearman entra a boxes para montar medios. Sergio Pérez también para y cambia de blandos a duros. La ventana de paradas de mitad de carrera está provocando importantes cambios de posición entre los líderes mientras las estrategias comienzan a definirse en esta fase de la carrera. Verstappen Sube a la Segunda Posición Vuelta 23 de 56: Max Verstappen adelanta a Isack Hadjar y pasa del tercer al segundo puesto en el top 3. Hadjar cae a tercero tras mantener la P2. Mientras tanto, George Russell realiza una parada en boxes y cambia al compuesto de neumáticos duros, buscando una tanda más larga. La lucha por los puestos del podio se intensifica, con Verstappen ahora delante de Hadjar. Gran sacudida en la zona media en la vuelta 22 La vuelta 22 trae muchos cambios en el top ten. Norris sube a P6, Hamilton avanza a P5 y Piastri asciende a P7. Russell cae de P5 a P10 tras hacer una parada en boxes y cambiar los neumáticos medios. Gasly se coloca en P9, mientras Ocon para y pasa de neumáticos blandos a duros. Fase movida: las estrategias empiezan a definirse y cada parada influye en la reñida batalla del pelotón medio. Vuelta 21: Leclerc Marca la Vuelta Rápida Vuelta 21 de 56 en curso. Charles Leclerc registra el mejor tiempo de la vuelta y reduce en 1.135 segundos su desventaja con el líder. Los intervalos entre pilotos cambian en toda la parrilla: Lance Stroll se acerca al coche de delante y baja su diferencia a menos de un segundo, mientras Oscar Piastri y otros también recortan distancia con sus rivales. Alexander Albon sube a la P19 y Valtteri Bottas cae a la P20. Algunos, como George Russell y Pierre Gasly, ven aumentar sus intervalos y pierden el contacto inmediato con el coche que les precede. La carrera sigue cambiando con luchas constantes en la zona media y los líderes manteniendo un ritmo alto. Cambios en el Top Ten en la vuelta 20 La vuelta 20 trae varios cambios entre los diez primeros. Charles Leclerc asciende a la cuarta posición, intercambiando lugares con George Russell, que baja a la quinta. Lando Norris toma el séptimo puesto de Liam Lawson, quien cae al octavo. Oscar Piastri sube al noveno y Pierre Gasly desciende al décimo. La acción de la carrera se intensifica mientras los pilotos luchan por posiciones clave en el ecuador de la competición. Norris Avanza, Leclerc Marca la Vuelta Rápida Vuelta 19 de 56: Lando Norris sube a la P8, intercambiando posiciones con Pierre Gasly, que cae a la P9. Arvid Lindblad entra a boxes y cambia de neumáticos blandos a medios, posiblemente ajustando su estrategia. Charles Leclerc marca la vuelta más rápida hasta ahora con un tiempo de 1:39.687, demostrando un ritmo sólido. Verstappen sube al tercer puesto, Sainz vuelve a boxes Vuelta 18: Max Verstappen avanza hasta la tercera posición tras adelantar a George Russell, que cae al cuarto lugar. Oscar Piastri entra en el top ten al superar a Esteban Ocon. Carlos Sainz realiza su segunda parada en boxes y cambia de neumáticos blandos a duros. Mientras tanto, Charles Leclerc marca la vuelta rápida de la sesión hasta ahora con 1:39.753. Verstappen sigue avanzando con fuerza en posiciones de podio mientras se despliegan las estrategias. Las paradas en boxes agitan el Top 10 en la vuelta 17 Varias posiciones cambian en el top ten en la vuelta 17: Lando Norris entra a boxes para montar neumáticos duros y cae del P4 al P9. Max Verstappen sube al P4, Charles Leclerc al P5 y Lewis Hamilton al P6. Liam Lawson avanza al P7 y Pierre Gasly gana un puesto, ahora en P8. Alexander Albon también realiza otra parada. El pelotón se reordena mientras entran en juego las estrategias de paradas. Leclerc cae tras las paradas en boxes Vuelta 16 y cambios importantes en los líderes. Charles Leclerc baja del segundo al sexto puesto después de cambiar de neumáticos blandos a medios en boxes. Oscar Piastri también para y cae del sexto al duodécimo, montando duros. Lando Norris y Max Verstappen suben a la cuarta y quinta posición, mientras Isack Hadjar asciende al segundo lugar. Lance Stroll cambia sus medios por blandos tras su parada. George Russell sube al tercer puesto y Esteban Ocon entra en el décimo, con Pierre Gasly ahora noveno. Las decisiones estratégicas y las paradas están alterando el top diez al acercarse al primer tercio de carrera. Gran Movimiento en el Top Ten en la Vuelta 15 La vuelta 15 trajo varios cambios en el top ten. Lando Norris subió al quinto puesto, George Russell ascendió al cuarto, mientras que Oscar Piastri alcanzó la sexta posición. Max Verstappen avanzó al séptimo, y Liam Lawson se colocó octavo. Lewis Hamilton cayó del cuarto al noveno tras una parada en boxes para montar neumáticos medios. La clasificación se reorganiza mientras continúan las paradas estratégicas temprano en la carrera. Verstappen cae tras las paradas en boxes La vuelta 14 trae importantes cambios en el orden: Max Verstappen pasa del 2º al 8º tras una parada extra en boxes, mientras Charles Leclerc asciende al 2º puesto. Isack Hadjar sube al tercer lugar. Lewis Hamilton y Oliver Bearman también hacen paradas adicionales, con Bearman cambiando de neumáticos blandos a duros. Mientras tanto, George Russell avanza al 5º, Norris sube al 6º y Piastri se sitúa 7º. Las paradas estratégicas están alterando el orden de la carrera temprano. Vuelta 13: Actualización de posiciones y diferencias En la vuelta 13, Oliver Bearman pierde dos posiciones, bajando de P12 a P14, mientras Arvid Lindblad sube a P12 y Nico Hulkenberg avanza a P13. Varios pilotos vieron cambios en su diferencia respecto al líder de carrera, incluidos Lawson (+1.383s), Piastri (+0.678s), Russell (+0.536s), Stroll (+3.186s), Alonso (+2.492s), Gasly (+1.257s), Ocon (+1.873s), Albon (+2.926s), Sainz (+2.577s), Hulkenberg (+2.395s), Bortoleto (+2.962s), Pérez (+3.692s), Bottas (+3.501s), Colapinto (+2.663s) y Lindblad (+1.743s). El intervalo de Leclerc se reduce a un rango de 1 a 2 segundos, mientras que la diferencia de Albon supera los dos segundos. Alonso Gana una Posición y Se Amplían las Diferencias de los Líderes Comienza la vuelta 12 de 56. Fernando Alonso sube del P16 al P15, intercambiando posiciones con Alexander Albon. Varios pilotos, como Lawson y Bearman, ven aumentar notablemente su diferencia con respecto al líder de la carrera. Las ventajas de Leclerc, Russell y Bearman superan el importante margen de 2 segundos. Arvid Lindblad se acerca a menos de un segundo del coche que le precede. En pista, las distancias tienden a agrandarse mientras el grupo se acomoda en el ritmo de carrera. El líder mantiene el control mientras el pelotón se reordena y las diferencias evolucionan. Ocon adelanta a Bearman por la P11 En la vuelta 11 de 56, Esteban Ocon asciende a la P11 tras superar a Oliver Bearman, que cae a la P12. Las diferencias con el líder se modifican en toda la parrilla: Lando Norris, Lewis Hamilton y George Russell recortan pequeñas décimas, mientras que el déficit de Carlos Sainz supera los dos segundos. Destacan intervalos como Nico Hulkenberg, ahora a menos de un segundo del coche de delante, y Arvid Lindblad, quien reduce su distancia a menos de dos segundos. La carrera toma ritmo y los equipos monitorean de cerca la evolución de los intervalos. Cambios en las diferencias en la vuelta 10 En la vuelta 10 de 56, varios pilotos recortan distancia con el líder, incluyendo a Lando Norris, Oscar Piastri e Isack Hadjar, todos ganando casi un segundo o más. Charles Leclerc reduce su intervalo a entre 1,0 y 2,0 segundos, mientras que Esteban Ocon lo baja a menos de 1,0 segundo. En el medio del pelotón, Nico Hulkenberg también se acerca y se ubica en el rango de 1-2 segundos. Con los cambios de posiciones y las diferencias comprimiéndose, la lucha en la punta sigue muy cerrada al acercarse al primer cuarto de carrera. Pequeños cambios en las distancias en la vuelta 9 La vuelta 9 de 56 muestra varios intervalos modificados mientras los pilotos encuentran su ritmo. Destaca que Lando Norris recorta su diferencia con el líder, situándose ahora entre 1 y 2 segundos. Oscar Piastri pierde terreno y su desventaja supera los 2 segundos. Oliver Bearman y Sergio Pérez también se alejan de los autos de adelante, con intervalos que aumentan entre 1 y 2 segundos. La mayoría de la parrilla experimenta pequeños cambios en las diferencias, reflejando una fase estratégica mientras el grupo comienza a dispersarse. El líder se mantiene cómodo, sin reportes de incidentes importantes. Norris asciende al séptimo puesto en la vuelta 8 Vuelta 8 de 56: Lando Norris sube a la séptima posición, intercambiando lugares con Oscar Piastri, que baja al octavo lugar. Pierre Gasly también entra en el top diez tras adelantar a Oliver Bearman por el décimo puesto. Las luchas en la zona media se intensifican mientras los pilotos se disputan posiciones en las primeras vueltas. Primeras Variaciones en la Vuelta 7 Vuelta 7 de 56: ¡Muchos cambios de posición en la parrilla! Alexander Albon cae al P15 mientras Nico Hulkenberg sube a P14. Carlos Sainz baja a P18 y Gabriel Bortoleto avanza hasta P17. Sergio Pérez pierde un lugar y queda en P20, mientras Franco Colapinto asciende a P19. Varios pilotos, como Lawson, Norris y Stroll, aumentan su diferencia con el líder, y Hamilton ahora está a más de dos segundos. El orden sigue cambiando en estas primeras vueltas mientras los pilotos buscan su ritmo de carrera. Variaciones en los Intervalos con el Líder en la Vuelta 6 En la vuelta 6 de 56, varios pilotos ajustan las distancias respecto al líder. Destaca Norris, que recorta 0,629 segundos, mientras que Stroll amplía su diferencia en 1,358 segundos. Alonso y Bearman también se acercan, reduciendo sus intervalos en 0,908 y 0,525 segundos respectivamente. Por otro lado, la diferencia de Hadjar supera el segundo, y la de Lindblad se amplía a más de dos segundos. Pilotos como Albon, Sainz, Pérez y Bottas también experimentan variaciones superiores a un segundo. La carrera sigue encabezada por el líder actual mientras el pelotón ajusta ritmo y posiciones en este inicio de la prueba. Vuelta 5: Cambios menores de posición, diferencias ajustadas En la vuelta 5 de 56, Fernando Alonso sube a la P16, intercambiando posiciones con Carlos Sainz, que baja a la P17. Más atrás, Gabriel Bortoleto adelanta a Sergio Pérez por la P18. Las diferencias con el líder varían entre varios pilotos, con cambios destacados para Lawson (+1.639s), Stroll (+3.850s) y Pérez (+5.207s). Cabe señalar que George Russell y Esteban Ocon pasan de estar a menos de 1 segundo a situarse entre 1 y 2 segundos del coche de delante, mientras que Isack Hadjar y Franco Colapinto recortan distancia para estar a menos de 1 segundo. El grupo sigue compacto conforme avanza la carrera. Vuelta 4: Se Amplían las Distancias Detrás del Líder En la vuelta 4 de 56, varios pilotos ven aumentar sus intervalos respecto al líder; Hamilton, Piastri, Albon, Bottas y Colapinto se sitúan en el rango de 1 a 2 segundos. Norris y Lawson también amplían sus diferencias, dispersando poco a poco el grupo. La carrera sigue a ritmo constante mientras los pilotos se asientan, concentrándose en gestionar neumáticos y ritmo. El líder permanece sin oposición al frente por ahora. Bearman entra en el top diez en la vuelta 3 En la vuelta 3 de 56, Oliver Bearman asciende hasta la décima posición, intercambiando lugares con Pierre Gasly, que cae al puesto 11. La batalla en la zona media se intensifica rápidamente con estos cambios tempranos en el top ten. Verstappen Sube al Segundo Lugar En la vuelta 2, Max Verstappen pasa del tercer al segundo puesto, adelantando a Charles Leclerc. Leclerc baja al tercer lugar entre los líderes. Verstappen aumenta ahora la presión sobre el líder a medida que avanzan las primeras vueltas. Antonelli Lidera la Primera Vuelta Después de la primera de 56 vueltas, Kimi Antonelli mantiene el liderato tras un inicio tranquilo. El pelotón se acomoda y no se reportan incidentes importantes. Es temprano en la carrera, queda mucha acción por delante. Temas Clave Antes de la Salida Tres grandes temas a seguir: Primero, ¿podrá Kimi Antonelli mantener la pole ante la presión de Verstappen y Hadjar en la curva 1? Segundo, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso buscarán remontar desde la 11ª y 12ª posiciones con fuertes inicios. Tercero, la gestión de las primeras vueltas y la estrategia temprana en boxes podría definir la carrera. ¡Atentos a la largada y a las primeras curvas! Distancia de la carrera y posiciones de salida La carrera consta de 56 vueltas y abarca 308,40 km, por lo que la gestión de neumáticos y la estrategia de paradas serán fundamentales. Antonelli parte desde la pole, con Verstappen en segunda posición y Leclerc en cuarto—puestos fuertes que pueden influir en las primeras fases y en las tácticas de los favoritos. Resumen de la Clasificación y Actualización de la Parrilla Todavía no están disponibles los detalles oficiales de la parrilla de salida para la sesión de hoy. Les traeremos el resumen completo de la clasificación y las posiciones confirmadas en cuanto se publiquen. Sigan atentos a las actualizaciones mientras los equipos se preparan para la salida.

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¿Puedo usar una VPN gratuita para ver la F1?

Se puede probar, pero para una carrera de Fórmula 1 en directo no suele ser la alternativa más fiable.

Las VPN gratuitas normalmente ofrecen menos velocidad, menos ubicaciones disponibles y servidores más saturados.

En una retransmisión larga, eso suele traducirse en más buffering, peor calidad de imagen y cortes, además de menos opciones para conectarte a países como Austria, Bélgica, Luxemburgo o Suiza.

Para seguir el GP de Estados Unidos con más estabilidad, una VPN de pago como NordVPN o Surfshark suele responder mejor, sobre todo si quieres mantener la señal durante toda la sesión sin interrupciones.

Prueba NordVPN gratis Navega con total privacidad desde cualquier lugar. Con NordVPN puedes acceder a contenido internacional sabiendo que cuentas con una garantía de reembolso si cambias de opinión. cybernews® score 4.9 /5 Excelentes velocidades

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El GP de Estados Unidos se corre el domingo 25 de octubre a las 21:00 h en España (15:00 h ET). Si vas a seguirlo desde Europa o América, conviene dejar la VPN preparada con antelación para entrar sin problemas en la señal que elijas.

Aunque en tu país no exista una emisión gratuita local, sí tienes varias alternativas internacionales en abierto: ServusTV (Austria) es la más directa para esta carrera, y también están RTL Zwee (Luxemburgo), RTBF (Bélgica), SRF, RSI y RTS (Suiza).

El sistema es simple: te conectas con la VPN a un servidor del país del canal, la plataforma te detecta allí y el directo se desbloquea. Así puedes ver el GP de Estados Unidos gratis desde España o Latinoamérica con señal oficial.

Elige canal, configura la conexión y tendrás resuelto el acceso antes de que se apague el semáforo.

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