El derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid es, sin duda, uno de los choques más apasionantes de La Liga 2025. Este esperado encuentro se disputará el 27 de septiembre en el Estadio Cívitas Metropolitano, y como siempre, promete intensidad, rivalidad y fútbol de alto nivel.

En España, la transmisión oficial corre a cargo de plataformas de pago como Movistar+, lo que limita el acceso gratuito a muchos aficionados. Sin embargo, existen alternativas para ver el Atlético vs Real Madrid en directo sin coste, gracias a emisiones internacionales en abierto como Digi Sport 1 (Rumanía) o Idman TV (Azerbaiyán).

Eso sí, estas transmisiones están geobloqueadas fuera de sus países de origen, por lo que necesitarás una VPN de calidad para cambiar tu dirección IP y desbloquearlas desde España o cualquier otra parte del mundo. En esta guía, te explico paso a paso cómo hacerlo para que disfrutes del derbi madrileño en streaming gratis y sin complicaciones.

¿Dónde puedo ver el Atlético Madrid vs Real Madrid gratis?

Aquí tienes la lista de canales gratuitos que transmitirán este emocionante partido de La Liga:

Digi Sport 1 (Rumania)

Idman TV (Azerbaiyán)

Ver LaLiga con NordVPN

Guía para ver el partido Atlético Madrid vs Real Madrid 2025 gratis:

Elige una VPN segura y rápida. Necesitas una VPN con cifrado avanzado y servidores en múltiples países. Recomendamos NordVPN, disponible con un 73% de descuento aquí. Instala la aplicación VPN en tu dispositivo (PC, móvil o Smart TV). Conéctate al servidor correcto: selecciona Rumanía para acceder a Digi Sport 1 o Azerbaiyán para entrar en Idman TV. ¡Disfruta del partido! Accede al sitio web del canal elegido y sigue el Atlético de Madrid vs Real Madrid 2025 sin cortes ni restricciones.

Las mejores VPNs para ver fútbol gratis:

NordVPN: La VPN más rápida y confiable, perfecta para ver partidos en HD sin cortes. Surfshark: Opción económica con conexiones ilimitadas en todos tus dispositivos. Proton VPN: Gran enfoque en privacidad, con un plan gratuito limitado para empezar. ExpressVPN: Conexiones ultrarrápidas y estables, ideal para streaming deportivo en directo. CyberGhost VPN: Muy fácil de usar, con servidores optimizados para ver fútbol internacional.

Cómo ver gratis el partido Atlético Madrid vs Real Madrid en Digi Sport 1

Pagar una suscripción de streaming para ver La Liga puede ser costoso, mientras que con una VPN premium accedes a todos los partidos por una fracción del precio. Así puedes desbloquear las transmisiones gratuitas y ver el derbi Atlético vs Real Madrid en vivo:

Conéctate a un servidor VPN en Rumanía. Entra en Digi Sport y selecciona Digi Sport 1. Empieza la transmisión en directo. ¡Disfruta del Atlético Madrid vs Real Madrid gratis!

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver La Liga?

Sí, es posible utilizar una VPN gratuita, pero en la práctica suelen presentar limitaciones importantes para el streaming en directo:

Velocidades reducidas: los servidores suelen estar saturados, lo que provoca cortes y baja calidad de imagen.

los servidores suelen estar saturados, lo que provoca cortes y baja calidad de imagen. Infraestructura limitada: muchas VPNs gratuitas ofrecen muy pocos servidores, lo que dificulta acceder a transmisiones internacionales específicas.

muchas VPNs gratuitas ofrecen muy pocos servidores, lo que dificulta acceder a transmisiones internacionales específicas. Riesgos de privacidad: algunas registran datos de navegación o insertan anuncios invasivos, lo que compromete la seguridad del usuario.

Por estas razones, si realmente disfrutas del fútbol y otros deportes, lo recomendable es optar por una VPN premium como NordVPN o Surfshark. La diferencia en velocidad, estabilidad y protección de datos es notable, garantizando una experiencia de streaming fluida y sin interrupciones.

¿Quieres probar sin riesgo? NordVPN ofrece 30 días de garantía, puedes ver múltiples partidos y recuperar tu dinero completamente si no estás satisfecho.

Conclusión

El enfrentamiento entre Atlético Madrid y Real Madrid será, sin duda, uno de los choques más vibrantes de La Liga 2025, y ahora tienes la guía para verlo en vivo y gratis sin importar dónde estés. Una VPN premium no solo desbloquea transmisiones gratuitas, también protege tu privacidad y evita pagar suscripciones costosas.

Con la VPN adecuada podrás vivir cada minuto de este partido histórico como si estuvieras en el estadio. ¡Aúpa Atleti! o ¡Hala Madrid!, sea cual sea tu equipo, no dejes que los bloqueos geográficos te priven de la emoción del derbi madrileño.

