El Betis vs Barcelona se juega el sábado 17 de octubre de 2026 a las 18:30 h (hora de España), 12:30 PM ET, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, por la jornada 9 de LaLiga 2026/27.

El partido se podrá ver gratis en Digi Sport 1 (Rumanía), además de contar con alternativas internacionales como Setanta Sports (Filipinas) e IdmanTV (Azerbaiyán). El problema es que estos canales limitan el acceso por ubicación, así que desde España o Latinoamérica no suelen cargar de forma directa.

La solución es una VPN: te conectas a un servidor del país donde se emite, tu conexión se identifica como local y la señal se abre sin el bloqueo geográfico. Déjala lista antes del pitido inicial y entra directo al partido.

Más abajo tienes el paso a paso y las mejores VPN para seguir LaLiga con una conexión estable.

¿Dónde ver Betis vs Barcelona gratis?

Estas son las señales internacionales para seguir el partido fuera de tu región habitual:

Sitios para ver LaLiga gratis País (servidor VPN) Acceso Digi Sport 1 Rumanía Gratis con VPN IdmanTV Azerbaiyán Gratis con VPN Setanta Sports Filipinas Gratis con VPN

Si conectas la VPN a Rumanía, Filipinas o Azerbaiyán, tu conexión pasa a identificarse como si estuvieras en ese país y la señal se carga sin el bloqueo por región.

Desbloquear el partido gratis con NordVPN

Cómo ver Betis vs Barcelona: guía rápida

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Las mejores VPN para ver Betis vs Barcelona

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Cómo ver Betis vs Barcelona por Digi Sport 1

El partido entre Betis y Barcelona se transmite gratis por Digi Sport 1 en Rumanía. Es una de las opciones más útiles para desbloquear con VPN.

La limitación está en el acceso regional. Cuando entras desde España o desde un país de Latinoamérica, la plataforma detecta tu ubicación por la IP y puede impedir la reproducción con un aviso de contenido no disponible en tu zona.

Digi Sport 1, "contenido no disponible en tu país"

Una VPN soluciona ese bloqueo. Basta con conectarte a un servidor en Rumanía para que el servicio te identifique como usuario local y la retransmisión quede accesible con normalidad.

Digi Sport 1 desbloqueado con NordVPN

Cómo ver Betis vs Barcelona en Digi Sport 1 desde España:

Abre tu VPN. Escribe “Rumanía” en el buscador y conéctate al servidor. Accede a Digi Sport 1. Busca el Betis vs Barcelona en la programación. Inicia la reproducción cuando llegue la hora del partido.

Activar NordVPN y desbloquear el partido

¿Por qué necesitas una VPN para ver este partido?

Los derechos de LaLiga 2026/27 se venden por territorios, y por eso canales internacionales como Digi Sport 1, Setanta Sports o IdmanTV no siempre están abiertos fuera de sus países. Si intentas entrar desde otra región, la plataforma detecta tu ubicación y bloquea la señal.

Una VPN cambia tu dirección IP por otra del país donde sí se ofrece la emisión. Así, el canal interpreta que navegas desde Rumanía, Filipinas o Azerbaiyán y te deja acceder sin esa restricción. Además de desbloquear la señal, una buena VPN ayuda a mantener una conexión estable para seguir el partido sin cortes.

Con NordVPN el proceso es rápido: eliges país, abres la plataforma y accedes a la señal en cuestión de segundos.

Ver toda LaLiga Activar NordVPN

Antes del Betis vs Barcelona

El Betis vs Barcelona se juega en el estadio de La Cartuja por la jornada 9 de LaLiga 2026/27, un duelo de la zona alta que enfrenta a dos equipos en buen momento de la temporada.

Para seguirlo sin cortes, deja la VPN configurada antes del sábado, conéctate a Rumanía y comprueba Digi Sport 1 unos minutos antes del inicio. Con el acceso probado de antemano, verás el partido desde el primer minuto.

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