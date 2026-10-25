El Barcelona vs Real Madrid, el primer Clásico de la temporada, se juega el domingo 25 de octubre de 2026 a las 21:00 h (hora de España), 4:00 PM ET, en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga 2026/27.

La señal gratuita de referencia de esta guía es CazéTV por YouTube (Brasil), con Digi Sport 1 (Rumanía) como otra opción gratuita. Setanta Sports (Filipinas) también lo emite, con una suscripción de bajo coste. El problema es que estos canales limitan el acceso por ubicación, así que desde España o Latinoamérica no suelen cargar de forma directa.

La solución es una VPN: te conectas a un servidor del país donde se emite, tu conexión se identifica como local y la señal se abre sin el bloqueo geográfico. Déjala lista antes del pitido inicial y entra directo al Clásico.

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid: guía rápida

Elige una VPN fiable. NordVPN destaca por su buen desempeño en streaming en directo y por mantener una conexión estable durante partidos de máxima audiencia. Obténla aquí con un 78% de descuento. Instala la aplicación e inicia sesión. Puedes usarla en móvil, ordenador, tablet o Smart TV sin pasos complicados. Conéctate a un servidor del país del canal. Para CazéTV por YouTube, elige Brasil. Si prefieres otra señal, prueba Rumanía (Digi Sport 1) o Filipinas (Setanta Sports). Abre la plataforma y reproduce el partido. Busca el Barcelona vs Real Madrid cuando se acerque la hora de inicio y lanza la emisión en directo.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid gratis?

Estas son las señales internacionales más útiles para seguir el encuentro desde fuera de tu región habitual:

Canal País (servidor VPN) Acceso CazéTV vía YouTube Brasil ✅Gratis (YouTube, comentarios en portugués) Digi Sport 1 Rumanía ✅Gratis (web, puede pedir registro) Setanta Sports Filipinas ⚠️De pago (económico)

El Clásico siempre marca la pelea por LaLiga, y este cruce puede dejar huella en la lucha por el liderato de la temporada 2026/27. Para no llegar con prisas, deja la VPN configurada antes del domingo, conéctate a Brasil y comprueba CazéTV unos minutos antes del inicio. Con el acceso probado de antemano, verás el Barcelona vs Real Madrid desde el primer minuto.

Barcelona vs Real Madrid en directo

Final del Partido: El Real Madrid se Imone al Barcelona ¡Se acabó! El partido termina con victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 2-1. ¡Un Clásico vibrante que acaba con el triunfo visitante! Final del Segundo Tiempo: Barcelona Pierde ante Madrid ¡Suena el silbato del segundo tiempo! El Barcelona cae 1-2 frente al Real Madrid. Un enfrentamiento dramático y lleno de acción que termina con los madrileños por delante. Bellingham Sancionado por Fuera de Juego en el Real Madrid ¡Jude Bellingham es pillado en fuera de juego en los últimos minutos! El Real Madrid sigue intentando aumentar su ventaja en los instantes finales ante el Barcelona. Adeyemi Recibe Amarilla Tarde en el Clásico ¡Karim Adeyemi es amonestado en el tiempo de descuento! Otra tarjeta amarilla para el Barcelona mientras ambos equipos cierran este Clásico con tensión. Balde Recibe Amarilla en el Descuento ante Madrid ¡Alejandro Balde ve la tarjeta amarilla por una dura entrada en el tiempo añadido! El Barcelona sigue presionando, pero las tensiones aumentan en los últimos instantes contra el Real Madrid. Mbappé consigue falta peligrosa por la derecha ¡Kylian Mbappé es derribado por la banda derecha y gana un tiro libre para el Real Madrid! Momento peligroso mientras Madrid busca aprovechar los últimos segundos. Falta de Balde da oportunidad a Madrid ¡Alejandro Balde es sancionado por una falta! Otra oportunidad tardía para el Real Madrid de avanzar mientras el intenso duelo entra en sus últimos instantes. Camavinga logra falta defensiva crucial Eduardo Camavinga se mantiene firme y consigue una falta vital en defensa para el Real Madrid. Gran temple mientras el partido se acerca a su desenlace dramático! De Jong comete falta tardía para Barcelona ¡Frenkie de Jong derriba a su rival en tiempo añadido! Barcelona concede una falta mientras el Real Madrid gana ventaja en los últimos minutos. ¡Cada segundo cuenta ya! De Jong comete una falta en los últimos minutos Frenkie de Jong del Barcelona comete una falta en el tiempo de descuento. ¡Tiro libre para el Real Madrid en una fase final de máxima tensión! Alexander-Arnold entra por Güler en el Madrid ¡Otro cambio tardío para el Real Madrid! Trent Alexander-Arnold ingresa al campo en lugar de Arda Güler. Los visitantes mantienen energía fresca en este dramático final contra el Barcelona. Espí entra en acción para el Madrid El Real Madrid da entrada a Carlos Espí en lugar de Yan Diomande para buscar un cierre fuerte ante el Barça. Piernas frescas para los últimos compases. Cucurella Amonestado en los Últimos Minutos ¡Marc Cucurella ve la tarjeta amarilla en el tramo final para el Real Madrid! Amarilla tardía mientras ambos equipos luchan con uñas y dientes en los últimos instantes de este duelo dramático. Bellingham Consigue una Falta Fundamental Jude Bellingham responde bajo presión y gana una falta vital en campo propio para el Real Madrid. ¡Momento clave para los visitantes mientras el Barcelona se lanza al ataque! Lamine Yamal Comete Falta en el Final Momentos decisivos en El Clásico: Lamine Yamal se lleva una falta contra el Real Madrid. ¡La tensión aumenta mientras el partido se acerca a su conclusión! ¡Cinco minutos extra en El Clásico! ¡Ajusten sus asientos: se añaden cinco minutos! El drama continúa en esta electrizante batalla entre Barcelona y Real Madrid. ¡Cualquier cosa puede pasar en el tiempo añadido! De Jong sancionado por entrada tardía ¡Frenkie de Jong es sancionado por falta, otorgando un tiro libre al Real Madrid y aumentando la tensión en este encarnizado enfrentamiento contra el Barcelona! Bellingham consigue un tiro libre para el Real Madrid Jude Bellingham es derribado en campo propio, dando a los merengues la oportunidad de reagruparse con un tiro libre en su propio territorio ante el Barcelona. ¡Mbappé pone al Real por delante ante el Barça! ¡Mbappé vuelve a marcar! Tras un contraataque fulgurante, Camavinga lo encuentra en el área y Kylian la manda al fondo con la derecha. El Real Madrid ahora gana 2-1 ante el Barcelona en los minutos finales. ¡Qué gol tan crucial! ¡Raphinha empata para el Barça! ¡Qué golazo! Raphinha dispara de zurda al rincón tras un pase inteligente de Pedri desde el córner. El Barcelona iguala 1-1 ante el Real Madrid: ¡el partido sigue abierto! ¡Raphinha empata para el Barcelona! ¡Todo empatado! Raphinha marca con un zurdazo desde la derecha del área tras un córner y pone el 1-1 frente al Real Madrid. ¡Este partido se pone cada vez más emocionante! Tchouaméni ve la amarilla en El Clásico ¡Aurélien Tchouaméni del Real Madrid es amonestado por el árbitro tras una falta! Es tarjeta amarilla para él mientras aumentan las tensiones en esta feroz batalla del Clásico ante el Barcelona. Descanso: El Real Madrid vence al Barcelona ¡Final de la primera parte! El Barcelona se marcha a vestuarios perdiendo 1-0 ante el Real Madrid. Todo por decidir tras el descanso, ¿será capaz el Barça de reaccionar en la segunda mitad? Tiempo añadido: Dos minutos más ¡El árbitro indica 2 minutos de añadido al final de la primera parte! Barcelona y Real Madrid tienen un poco más de tiempo para intentar algo antes del descanso. Mbappé Anulado por Fuera de Juego en Madrid Kylian Mbappé intenta romper líneas para el Real, pero el juez de línea levanta la bandera: ¡fuera de juego! La defensa del Barcelona mantiene la línea perfectamente y detiene la carrera. Rodri, frenado por los reflejos de Lunin Rodri dispara con potencia de zurda desde lejos para el Barcelona, pero Lunin reacciona bien y atrapa el balón con seguridad. Gran visión de Pedri para habilitar el remate. Sigue sin abrirse el marcador para el Barça, el Real Madrid se mantiene firme. Bernardo Silva sancionado por falta ¡Falta! Bernardo Silva del Real Madrid es señalado por una entrada sobre un jugador del Barça. El árbitro detiene el juego y la posesión es para Barcelona. Pedri consigue falta para el Barça Pedri es derribado en el campo del Barça y gana una falta para su equipo. ¡El Barcelona puede reagruparse ahora y construir su siguiente jugada desde atrás! ¡Mbappé pone al Real por delante en el Clásico! ¡GOL! Kylian Mbappé lo hace de nuevo: una definición letal con la derecha pone al Real Madrid 1-0 sobre el Barcelona. El francés la colocó con sangre fría en la esquina inferior izquierda desde el centro del área. ¡El Clásico se pone mucho más emocionante! ¡El once inicial del FC Barcelona ha sido revelado! ¡Ya está la alineación titular del FC Barcelona! Joan García bajo palos, con João Cancelo, Pau Cubarsí y una defensa sólida. Atentos a los talentos ofensivos como Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Karim Adeyemi. Pedri y Rodri aportan magia en el mediocampo. ¿Conseguirá este once la victoria? El Real Madrid presenta un once inicial dinámico Así sale el Real Madrid: Courtois en la portería, con Huijsen, Konaté y Cucurella en defensa. El mediocampo lo forman Tchouaméni, Valverde, Güler y Diomande. En ataque, Bellingham, Endrick y el eléctrico Mbappé lideran el frente. ¿Qué opinas de este once? Previa del Clásico: ¡Barcelona recibe al Real Madrid! ¡Es hora de otro épico El Clásico! Barcelona lidera la liga y busca recuperarse tras una dura derrota en la Champions League, recibiendo al tercer clasificado Real Madrid en el Camp Nou. Ambos equipos están en forma de cara al gol, pero muestran debilidades defensivas. La histórica rivalidad está muy igualada, así que se esperan fuegos artificiales y drama, con las grandes estrellas listas para brillar. El Clásico: ¡Real Madrid vs Barcelona en directo! ¡La espera terminó—El Clásico está aquí! Nos preparamos para todo el análisis previo y la acción en vivo mientras el Real Madrid se enfrenta al FC Barcelona. Prepárate para cada giro y sorpresa aquí, en nuestra cobertura en directo.

Las mejores VPN para ver El Clásico en directo

NordVPN: la mejor para ver fútbol. Rápida y estable, reproduce la señal con buena calidad y sin cortes, incluso en horas de mucho tráfico. Además, funciona bien con sitios gratis para ver LaLiga como Digi Sport 2, Setanta Sports e IdmanTV. Precio: desde 3,49 €/mes Rápida y estable, reproduce la señal con buena calidad y sin cortes, incluso en horas de mucho tráfico. Además, funciona bien con sitios gratis para ver LaLiga como Digi Sport 2, Setanta Sports e IdmanTV. Precio: desde 3,49 €/mes Surfshark: precios bajos en planes largos y dispositivos ilimitados. Ideal para ver LaLiga y compartir la cuenta en familia. Precio: desde 2,49 €/mes Proton VPN: máxima privacidad y con una versión gratis para probarla sin pagar antes de ver Real Madrid vs Sevilla. Precio: desde 2,99 €/mes

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid por CazéTV vía YouTube

CazéTV por YouTube es la señal principal de esta guía y emite el partido desde Brasil de forma gratuita. Es una de las opciones más interesantes para seguir el Clásico con una transmisión internacional.

La barrera está en la disponibilidad por país. Si intentas entrar desde España o desde un país de Latinoamérica, la plataforma puede detectar tu ubicación mediante la IP y limitar la reproducción con un aviso de contenido no disponible en tu zona.

CazéTV / YouTube, “contenido no disponible en tu país”

Una VPN resuelve ese geobloqueo. Solo tienes que conectarte a un servidor en Brasil para que el servicio te reconozca como usuario local y la retransmisión quede accesible con normalidad.

CazéTV desbloqueado con NordVPN

Paso a paso:

Abre tu VPN. Escribe "Brasil" en el buscador y conéctate al servidor. Accede a CazéTV por YouTube. Busca el Barcelona vs Real Madrid en la programación. Inicia la reproducción cuando llegue la hora del partido.

Activar NordVPN y desbloquear el partido

¿Por qué necesitas una VPN para ver este partido?

Los derechos de LaLiga 2026/27 se venden por territorios, y por eso canales internacionales como CazéTV, Digi Sport 1 o Setanta Sports no siempre están accesibles fuera de sus mercados. Si intentas entrar desde otro país, la plataforma detecta tu ubicación y bloquea la señal.

Una VPN sustituye tu dirección IP por otra del país donde la emisión sí está disponible. Así, el canal interpreta que navegas desde Brasil, Rumanía o Filipinas y te deja acceder sin esa restricción. Además de desbloquear la señal, una buena VPN ayuda a mantener una conexión estable para seguir el Clásico sin cortes.

Con NordVPN el proceso es rápido: eliges país, abres la plataforma y entras en la señal en cuestión de segundos.

Ver toda LaLiga Activar NordVPN

Antes del Barcelona vs Real Madrid

El Clásico siempre marca la pelea por LaLiga, y este cruce entre Barcelona y Real Madrid puede dejar huella en la lucha por el liderato de la temporada 2026/27. Dos de los grandes candidatos al título se miden en el Spotify Camp Nou por la jornada 10.

Para no llegar con prisas, deja la VPN configurada antes del domingo, conéctate a Brasil y comprueba CazéTV unos minutos antes del inicio. Con el acceso probado de antemano, verás el partido desde el primer minuto.

Las mejores ofertas semanales de VPN: Más popular 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% OFF Oferta Obtener oferta 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF Oferta Obtener oferta 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% OFF Oferta Obtener oferta

También te puede interesar

Preguntas frecuentes