Cómo ver fútbol en streaming gratis en 2025
Nuestros expertos en ciberseguridad y periodistas internos realizan pruebas de VPN transparentes e imparciales, así como análisis en profundidad.
Con más de 750 artículos basados en investigaciones del mundo real, ayudamos a nuestros lectores a tomar decisiones de compra informadas gracias a nuestra experiencia de primera mano.Más información
El arranque de la temporada 2025/26 de competiciones como La Liga y la Champions League ha reavivado el interés de los aficionados, muchos de los cuales buscan opciones económicas o incluso gratuitas para disfrutar del fútbol online.
Existen plataformas internacionales que retransmiten algunos partidos sin coste, aunque la mayoría están sujetas a restricciones geográficas que impiden acceder desde el extranjero. La buena noticia es que hay una solución sencilla: usar una VPN confiable. Esta herramienta permite saltarse los bloqueos regionales y acceder de forma segura a los streamings gratuitos.
En esta guía encontrarás qué plataformas ofrecen fútbol gratis en 2025, cómo acceder a ellas desde cualquier país y cuáles son las VPN más eficaces probadas por nuestros expertos.
¿Cómo ver fútbol gratis en streaming con una VPN?
- Elige una VPN de calidad. Recomendamos NordVPN (accede aquí a nuestro código de descuento).
- Regístrate e instala la aplicación VPN. Disponible para PC, móviles y Smart TV.
- Conéctate a un servidor en el país adecuado. Por ejemplo, un servidor en Rumanía para acceder a Digi Sport.
- Entrar en la plataforma de streaming y disfrutar del fútbol gratis en directo.
Próximas retransmisiones en directo gratuitas
|Partido
|Fecha & Hora
|Streaming Services
|Elche – Levante
|29 de agosto 19:30
|Digi Sport 4 (Rumanía),
Idman TV (Azerbaiyán)
|Valencia – Getafe
|29 de agosto 21:30
|Digi Sport 4 (Romania),
Idman TV (Azerbaiyán)
|Augsburg – Bayern
|30 de agosto 18:30
|Digi Sport 3 (Rumanía),
SindoNews (Indonesia),
SABC Sport (Sudáfrica),
Sporty TV (Nigeria),
CazeTV via Youtube (Brasil)
|Alavés – Atlético Madrid
|30 de agosto 17:00
|Digi Sport 2 (Rumanía)
|Oviedo – Real Sociedad
|30 de agosto 19:00
|Idman TV (Azerbaiyán)
|Girona – Sevilla
|30 de agosto 19:30
|Digi Sport 2 (Rumanía)
|Real Madrid – Mallorca
|30 de agosto 21:30
|Digi Sport 2 (Rumanía),
Idman TV (Azerbaiyán)
|Liverpool – Arsenal
|31 de agosto 17:30
|Idman TV (Azerbaiyán)
|Inter – Udinese
|31 de agosto 19:45
|CBS Sports Golazo Network (USA),
Digi Sport 3 (Rumanía)
|Genoa – Juventus
|31 de agosto 17:30
|Digi Sport 3 (Rumanía)
|Celta Vigo – Villarreal
|31 de agosto 17:00
|Digi Sport 2 (Rumanía)
|Real Betis – Athletic Club
|31 de agosto 19:00
|Digi Sport 2 (Rumanía)
|Espanyol – Osasuna
|31 de agosto 19:30
|Idman TV (Azerbaiyán)
|Rayo Vallecano – Barcelona
|31 de agosto 21:30
|Digi Sport 2 (Rumanía),
Idman TV (Azerbaiyán)
Las mejores VPN para ver fútbol en directo por streaming
- NordVPN: La más rápida para ver fútbol en directo sin cortes
- Surfshark VPN: Conexiones ilimitadas, ideal para compartir y ver partidos en múltiples dispositivos
- Proton VPN: Excelente en seguridad y privacidad, con buen rendimiento para streaming deportivo.
Dónde ver el fútbol 2025 en streaming gratuito
En la tabla siguiente, dividida por país, servicio de streaming, costes, idioma y cobertura, encontrarás opciones gratuitas para ver fútbol en streaming sin coste alguno.
|Plataforma
|País
|Precio
|Eventos
|Digi Sport (1/2/3/4)
|Rumanía
|Gratis
|La Liga, Bundesliga, Serie A, Champions League
|Idman TV
|Azerbaiyán
|Gratis
|La Liga española, Premier League
|RSI
|Suiza
|Gratis
|UEFA Champions League (Partidos Seleccionados)
|CBS Sports Golazo Network
|EE.UU.
|Gratis
|Champions League, Europa League, Serie A
|CBS SPorts Golazo Network via Pluto TV
|EE.UU.
|Gratis
|Champions League, Europa League, Serie A (partidos seleccionados)
|Sporty TV
|Nigeria
|Gratis
|La Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League
¿Por qué necesitas una VPN para ver fútbol gratis?
En España, el fútbol se emite a través de plataformas de pago como DAZN o Movistar Plus+, cuyos precios resultan elevados para muchos aficionados. No obstante, existen alternativas más económicas e incluso gratuitas gracias a plataformas de streaming internacionales.
El inconveniente es que estas emisiones están sujetas a restricciones geográficas. Dicho de otro modo: si intentas conectarte desde un país no autorizado, la plataforma te bloqueará por motivos de derechos de transmisión. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Digi Sport en Rumanía o Idman TV en Azerbaiyán.
Aquí es donde entra en juego una VPN. Al simular que tu conexión procede de un país compatible, una VPN te permite eludir el bloqueo geográfico y acceder al contenido como si estuvieras allí físicamente.
Además de desbloquear plataformas, una VPN añade una capa extra de protección: cifrado avanzado que mantiene segura tu conexión mientras disfrutas del fútbol en streaming.
Dónde ver fútbol al mejor precio con una VPN en 2025
Con una VPN puedes cambiar tu ubicación virtual y conectarte como si estuvieras en otro país. Esto te permite acceder a los mismos partidos que se ven en España, pero a través de plataformas donde las suscripciones son mucho más baratas.
A continuación, un resumen de las opciones más interesantes para ver fútbol en 2025 a precios reducidos:
|Streaming
|País
|Precio
|Eventos
|FanCode
|India
|199 INR/mes (≈2,12 €) o 499 INR por temporada (≈5,32 €)
|LaLiga, EFL Championship, League 1, UEFA Champions League, Conmebol World Cup
|beIN Sports
|Filipinas
|179 PHP (≈2,71€/mes)
|Copa Sudamericana, Conmebol Libertadores, UEFA Champions League, Ligue 1
|Setanta Sports
|Moldavia
|109 MDL/mes (≈5,61€/mes)
|Premier League, Bundesliga, La Liga, UEFA Champions League
|Megogo
|Ucrania
|399 UAH /mes (≈8,87€/mes)
|Champions League, Europa League, y Conference League, LaLiga, Serie A, y Ligue 1
|Disney+ (Star)
|Argentina
|10.549 ARS/mes (≈10.32€ /mes)
|Mundial de Clubes FIFA 2025 (solo Disney+ Premium), CONMEBOL Libertadores (solo Disney+ Premium), CONMEBOL Sudamericana, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Serie A
|Eleven Sports (DAZN)
|Portugal
|16,99€/mes
|UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, LaLiga española, Bundesliga.
|DAZN
|Alemania
|19.99€/mes
|LaLiga, Bundesliga, Serie A
Cómo ver partidos de fútbol gratis en el móvil
Gracias a las plataformas de streaming recomendadas en estas páginas y a una VPN, podrás ver todos tus partidos de fútbol favoritos directamente desde tu smartphone. Solo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación y configurar tu dispositivo Android o iOS para eludir el bloqueo geográfico y acceder a los servicios de streaming estés donde estés.
Cómo ver Fútbol gratis en Android e iOS
Ver partidos de fútbol en tu móvil o tablet es sencillo si usas una VPN confiable. Solo debes seguir estos pasos:
- Descarga una VPN segura: Recomendamos NordVPN (puedes aprovechar nuestro código de descuento para ahorrar en la suscripción), descárgala desde Google Play o App Store.
- Conéctate a un servidor extranjero. Por ejemplo, selecciona un servidor en Rumanía para acceder a Digi Sport y ver partidos de LaLiga o la Champions League.
- Accede a la plataforma gratuita. Descarga la app del servicio elegido e inicia sesión.
- Disfruta del fútbol en streaming. Abre la aplicación y empieza a ver los partidos en directo desde tu dispositivo.
¿Puedo usar una VPN gratuita para ver fútbol gratis?
Muchos consideran que el uso de una VPN gratuita para ver fútbol gratis es una opción ventajosa, ignorando el hecho de que estos servicios presentan varios riesgos y desventajas.
Las VPN gratuitas ofrecen:
- Limitada de servidores
- Velocidades reducidas
- Carecen de capacidades de cifrado avanzadas
- Buffering
- Interrupciones durante la transmisión de partidos
- Recopilación de datos personales con fines publicitarios
Para disfrutar de una experiencia óptima, elige opciones fiables como NordVPN, que ofrece una prueba gratuita sin riesgos en dispositivos móviles, una garantía de reembolso de 30 días y garantiza velocidades altas, seguridad y acceso global.
¿Puedo ver fútbol gratis en mi smart TV con una VPN?
Si quieres ver el clacio a través de los servicios de streaming gratuitos mencionados, como Digisport, en tu smart TV, necesitarás una VPN. Estos servicios utilizan restricciones geográficas. Pero, ¿se puede usar una VPN con una smart TV? Si, y a continuación te explicamos cómo hacerlo:
- Paso 1: Instala la VPN. Si no tienes un televisor inteligente compatible con aplicaciones VPN, es posible que tengas que instalar la VPN en tu router. De esta forma, tu televisor inteligente se conectará automáticamente al servidor VPN utilizando la conexión Wi-Fi del router.
- Paso 2: Conéctate a un servidor. Muy importante: debes conectarte a un servidor en el país donde está disponible el servicio de streaming en cuestión. Para Digisport, debes conectarte a un servidor en Rumanía.
- Paso 3: abre el canal. Abre la aplicación de la emisora o utiliza el navegador.
Alternativa
Utiliza Chromecast o AirPlay: transmite desde tu teléfono o computadora portátil a tu televisor.
Conecta un cable HDMI: una solución sencilla y siempre eficaz para transmitir desde tu portátil a tu televisor.
¡Con estas opciones podrás disfrutar de la transmisión de fútbol en vivo directamente desde tu sofá!
Consideraciones finales
Ver fútbol en streaming gratis es una gran oportunidad para los aficionados, pero las restricciones geográficas suelen impedir el acceso a muchas de estas plataformas. La mejor manera de superar estas limitaciones es utilizar una VPN de calidad, que garantiza una transmisión fluida, segura y sin interrupciones.
Entre las muchas opciones disponibles, NordVPN destaca como nuestra mejor opción. Gracias a su velocidad, fiabilidad y cifrado avanzado. Con servidores repartidos en todo el mundo y una interfaz sencilla, permite acceder fácilmente a servicios gratuitos como Digi Sport desde cualquier lugar, sin comprometer tu seguridad online.
Si quieres seguir competiciones como LaLiga, la Premier League o la Bundesliga, NordVPN ofrece una solución práctica y eficaz para no perderte ningún partido.
¡Pruébalo hoy y disfruta del mejor fútbol sin límites!
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo ver fútbol en directo gratis?
Para ver el fútbol en streaming de forma gratuita, existen varias plataformas de streaming online como Digisport, Sporty TV y CBS Sports Golazo. Sin embargo, estas plataformas están sujetas a restricciones geográficas y, por lo tanto, solo están disponibles en los países en los que operan. Gracias a una VPN, podrás resolver el problema superando el llamado geo-bloqueo.
¿Cómo puedo acceder al streaming gratuito de los partidos de fútbol?
Para acceder al streaming gratuito de los partidos de fútbol, es imprescindible disponer de una VPN, ya que muchos servicios de streaming internacionales, como Digisport, Sporty TV y CBS Sports Golazo, están sujetos a restricciones geográficas.
¿Cuál es la mejor VPN para ver partidos de fútbol en streaming gratis?
NordVPN es nuestra opción recomendada. Con una red global de más de 5000 servidores, velocidades excelentes y cifrado avanzado, NordVPN garantiza una transmisión fluida sin buffering ni interrupciones, ideal para eventos deportivos en directo como partidos de fútbol.