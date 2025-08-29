Puede que recibamos comisiones de afiliación por los productos recomendados.. Conoce más.

Cómo ver fútbol en streaming gratis en 2025

Por qué confiar en Cybernews

Nuestros expertos en ciberseguridad y periodistas internos realizan pruebas de VPN transparentes e imparciales, así como análisis en profundidad.

Con más de 750 artículos basados en investigaciones del mundo real, ayudamos a nuestros lectores a tomar decisiones de compra informadas gracias a nuestra experiencia de primera mano.

Actualizado el: 29 de agosto de 2025
  Edda Stea
    Edda Stea
    Especialista en redacción en Español
stream football for free es

El arranque de la temporada 2025/26 de competiciones como La Liga y la Champions League ha reavivado el interés de los aficionados, muchos de los cuales buscan opciones económicas o incluso gratuitas para disfrutar del fútbol online.

Existen plataformas internacionales que retransmiten algunos partidos sin coste, aunque la mayoría están sujetas a restricciones geográficas que impiden acceder desde el extranjero. La buena noticia es que hay una solución sencilla: usar una VPN confiable. Esta herramienta permite saltarse los bloqueos regionales y acceder de forma segura a los streamings gratuitos.

En esta guía encontrarás qué plataformas ofrecen fútbol gratis en 2025, cómo acceder a ellas desde cualquier país y cuáles son las VPN más eficaces probadas por nuestros expertos.

¿Cómo ver fútbol gratis en streaming con una VPN?

football for free es
  1. Elige una VPN de calidad. Recomendamos NordVPN (accede aquí a nuestro código de descuento).
  2. Regístrate e instala la aplicación VPN. Disponible para PC, móviles y Smart TV.
  3. Conéctate a un servidor en el país adecuado. Por ejemplo, un servidor en Rumanía para acceder a Digi Sport.
  4. Entrar en la plataforma de streaming y disfrutar del fútbol gratis en directo.

Ver fútbol en streaming gratis con NordVPN

Próximas retransmisiones en directo gratuitas

PartidoFecha & HoraStreaming Services
Elche – Levante29 de agosto 19:30Digi Sport 4 (Rumanía),
Idman TV (Azerbaiyán)
Valencia – Getafe29 de agosto 21:30Digi Sport 4 (Romania),
Idman TV (Azerbaiyán)
Augsburg – Bayern30 de agosto 18:30Digi Sport 3 (Rumanía),
SindoNews (Indonesia),
SABC Sport (Sudáfrica),
Sporty TV (Nigeria),
CazeTV via Youtube (Brasil)
Alavés – Atlético Madrid30 de agosto 17:00Digi Sport 2 (Rumanía)
Oviedo – Real Sociedad30 de agosto 19:00Idman TV (Azerbaiyán)
Girona – Sevilla30 de agosto 19:30Digi Sport 2 (Rumanía)
Real Madrid – Mallorca30 de agosto 21:30Digi Sport 2 (Rumanía),
Idman TV (Azerbaiyán)
Liverpool – Arsenal31 de agosto 17:30Idman TV (Azerbaiyán)
Inter – Udinese31 de agosto 19:45CBS Sports Golazo Network (USA),
Digi Sport 3 (Rumanía)
Genoa – Juventus31 de agosto 17:30Digi Sport 3 (Rumanía)
Celta Vigo – Villarreal31 de agosto 17:00Digi Sport 2 (Rumanía)
Real Betis – Athletic Club31 de agosto 19:00Digi Sport 2 (Rumanía)
Espanyol – Osasuna31 de agosto 19:30Idman TV (Azerbaiyán)
Rayo Vallecano – Barcelona31 de agosto 21:30Digi Sport 2 (Rumanía),
Idman TV (Azerbaiyán)

Las mejores VPN para ver fútbol en directo por streaming

  1. NordVPN: La más rápida para ver fútbol en directo sin cortes
  2. Surfshark VPN: Conexiones ilimitadas, ideal para compartir y ver partidos en múltiples dispositivos
  3. Proton VPN: Excelente en seguridad y privacidad, con buen rendimiento para streaming deportivo.

Dónde ver el fútbol 2025 en streaming gratuito

En la tabla siguiente, dividida por país, servicio de streaming, costes, idioma y cobertura, encontrarás opciones gratuitas para ver fútbol en streaming sin coste alguno.

PlataformaPaísPrecioEventos
Digi Sport (1/2/3/4)RumaníaGratisLa Liga, Bundesliga, Serie A, Champions League
Idman TV AzerbaiyánGratisLa Liga española, Premier League
RSISuizaGratisUEFA Champions League (Partidos Seleccionados)
CBS Sports Golazo NetworkEE.UU.GratisChampions League, Europa League, Serie A
CBS SPorts Golazo Network via Pluto TVEE.UU.GratisChampions League, Europa League, Serie A (partidos seleccionados)
Sporty TVNigeriaGratisLa Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League

¿Por qué necesitas una VPN para ver fútbol gratis?

En España, el fútbol se emite a través de plataformas de pago como DAZN o Movistar Plus+, cuyos precios resultan elevados para muchos aficionados. No obstante, existen alternativas más económicas e incluso gratuitas gracias a plataformas de streaming internacionales.

El inconveniente es que estas emisiones están sujetas a restricciones geográficas. Dicho de otro modo: si intentas conectarte desde un país no autorizado, la plataforma te bloqueará por motivos de derechos de transmisión. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Digi Sport en Rumanía o Idman TV en Azerbaiyán.

gigi sport error message

Aquí es donde entra en juego una VPN. Al simular que tu conexión procede de un país compatible, una VPN te permite eludir el bloqueo geográfico y acceder al contenido como si estuvieras allí físicamente.

gigi sport with nordvpn

Además de desbloquear plataformas, una VPN añade una capa extra de protección: cifrado avanzado que mantiene segura tu conexión mientras disfrutas del fútbol en streaming.

Dónde ver fútbol al mejor precio con una VPN en 2025

Con una VPN puedes cambiar tu ubicación virtual y conectarte como si estuvieras en otro país. Esto te permite acceder a los mismos partidos que se ven en España, pero a través de plataformas donde las suscripciones son mucho más baratas.

A continuación, un resumen de las opciones más interesantes para ver fútbol en 2025 a precios reducidos:

StreamingPaísPrecioEventos
FanCodeIndia199 INR/mes (≈2,12 €) o 499 INR por temporada (≈5,32 €)LaLiga, EFL Championship, League 1, UEFA Champions League, Conmebol World Cup
beIN SportsFilipinas179 PHP (≈2,71€/mes)Copa Sudamericana, Conmebol Libertadores, UEFA Champions League, Ligue 1
Setanta SportsMoldavia109 MDL/mes (≈5,61€/mes)Premier League, Bundesliga, La Liga, UEFA Champions League
MegogoUcrania399 UAH /mes (≈8,87€/mes)Champions League, Europa League, y Conference League, LaLiga, Serie A, y Ligue 1
Disney+ (Star) Argentina10.549 ARS/mes (≈10.32€ /mes)Mundial de Clubes FIFA 2025 (solo Disney+ Premium), CONMEBOL Libertadores (solo Disney+ Premium), CONMEBOL Sudamericana, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Serie A
Eleven Sports (DAZN)Portugal16,99€/mesUEFA Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, LaLiga española, Bundesliga.
DAZNAlemania19.99€/mesLaLiga, Bundesliga, Serie A

Cómo ver partidos de fútbol gratis en el móvil

Gracias a las plataformas de streaming recomendadas en estas páginas y a una VPN, podrás ver todos tus partidos de fútbol favoritos directamente desde tu smartphone. Solo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación y configurar tu dispositivo Android o iOS para eludir el bloqueo geográfico y acceder a los servicios de streaming estés donde estés.

Cómo ver Fútbol gratis en Android e iOS

Ver partidos de fútbol en tu móvil o tablet es sencillo si usas una VPN confiable. Solo debes seguir estos pasos:

  1. Descarga una VPN segura: Recomendamos NordVPN (puedes aprovechar nuestro código de descuento para ahorrar en la suscripción), descárgala desde Google Play o App Store.
  2. Conéctate a un servidor extranjero. Por ejemplo, selecciona un servidor en Rumanía para acceder a Digi Sport y ver partidos de LaLiga o la Champions League.
  3. Accede a la plataforma gratuita. Descarga la app del servicio elegido e inicia sesión.
  4. Disfruta del fútbol en streaming. Abre la aplicación y empieza a ver los partidos en directo desde tu dispositivo.

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver fútbol gratis?

Muchos consideran que el uso de una VPN gratuita para ver fútbol gratis es una opción ventajosa, ignorando el hecho de que estos servicios presentan varios riesgos y desventajas.

Las VPN gratuitas ofrecen:

  • Limitada de servidores
  • Velocidades reducidas
  • Carecen de capacidades de cifrado avanzadas
  • Buffering
  • Interrupciones durante la transmisión de partidos
  • Recopilación de datos personales con fines publicitarios

Para disfrutar de una experiencia óptima, elige opciones fiables como NordVPN, que ofrece una prueba gratuita sin riesgos en dispositivos móviles, una garantía de reembolso de 30 días y garantiza velocidades altas, seguridad y acceso global.

¿Puedo ver fútbol gratis en mi smart TV con una VPN?

Si quieres ver el clacio a través de los servicios de streaming gratuitos mencionados, como Digisport, en tu smart TV, necesitarás una VPN. Estos servicios utilizan restricciones geográficas. Pero, ¿se puede usar una VPN con una smart TV? Si, y a continuación te explicamos cómo hacerlo:

  • Paso 1: Instala la VPN. Si no tienes un televisor inteligente compatible con aplicaciones VPN, es posible que tengas que instalar la VPN en tu router. De esta forma, tu televisor inteligente se conectará automáticamente al servidor VPN utilizando la conexión Wi-Fi del router.
  • Paso 2: Conéctate a un servidor. Muy importante: debes conectarte a un servidor en el país donde está disponible el servicio de streaming en cuestión. Para Digisport, debes conectarte a un servidor en Rumanía.
  • Paso 3: abre el canal. Abre la aplicación de la emisora o utiliza el navegador.

Alternativa

Utiliza Chromecast o AirPlay: transmite desde tu teléfono o computadora portátil a tu televisor.

Conecta un cable HDMI: una solución sencilla y siempre eficaz para transmitir desde tu portátil a tu televisor.

¡Con estas opciones podrás disfrutar de la transmisión de fútbol en vivo directamente desde tu sofá!

Consideraciones finales

Ver fútbol en streaming gratis es una gran oportunidad para los aficionados, pero las restricciones geográficas suelen impedir el acceso a muchas de estas plataformas. La mejor manera de superar estas limitaciones es utilizar una VPN de calidad, que garantiza una transmisión fluida, segura y sin interrupciones.

Entre las muchas opciones disponibles, NordVPN destaca como nuestra mejor opción. Gracias a su velocidad, fiabilidad y cifrado avanzado. Con servidores repartidos en todo el mundo y una interfaz sencilla, permite acceder fácilmente a servicios gratuitos como Digi Sport desde cualquier lugar, sin comprometer tu seguridad online.

Si quieres seguir competiciones como LaLiga, la Premier League o la Bundesliga, NordVPN ofrece una solución práctica y eficaz para no perderte ningún partido.

¡Pruébalo hoy y disfruta del mejor fútbol sin límites!

Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo ver fútbol en directo gratis?

Para ver el fútbol en streaming de forma gratuita, existen varias plataformas de streaming online como Digisport, Sporty TV y CBS Sports Golazo. Sin embargo, estas plataformas están sujetas a restricciones geográficas y, por lo tanto, solo están disponibles en los países en los que operan. Gracias a una VPN, podrás resolver el problema superando el llamado geo-bloqueo.

¿Cómo puedo acceder al streaming gratuito de los partidos de fútbol?

Para acceder al streaming gratuito de los partidos de fútbol, es imprescindible disponer de una VPN, ya que muchos servicios de streaming internacionales, como Digisport, Sporty TV y CBS Sports Golazo, están sujetos a restricciones geográficas.

¿Cuál es la mejor VPN para ver partidos de fútbol en streaming gratis?

NordVPN es nuestra opción recomendada. Con una red global de más de 5000 servidores, velocidades excelentes y cifrado avanzado, NordVPN garantiza una transmisión fluida sin buffering ni interrupciones, ideal para eventos deportivos en directo como partidos de fútbol.

