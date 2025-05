¿Puedo usar una VPN gratuita para ver el Giro de Italia en línea?

No, la mayoría de las VPN gratuitas no ofrecen la velocidad y la estabilidad necesarias para ver deportes en directo. Además, a menudo no funcionan con las plataformas de streaming a las que necesitas acceder. Una VPN de pago con garantía de reembolso es más fiable.