El GP de Singapur de F1 2026 se corre el domingo 11 de octubre a las 14:00 h en España (08:00 h ET). La forma más fácil de verlo gratis desde España y Latinoamérica es ORF (Austria), pero está bloqueado fuera de su país. Con una VPN te conectas a Austria y abres la retransmisión oficial sin pagar nada.

Estas son todas las señales gratuitas para este Gran Premio: ORF (Austria), RTL Zwee (Luxemburgo), RTBF (Bélgica), SRF, RSI y RTS (Suiza) y Globo (Brasil).

Abajo tienes la tabla con cada señal y las VPN que mejor aguantan la carrera completa sin cortes.

¿Dónde ver gratis el GP de Singapur de F1?

Estas son las señales en abierto para seguir la carrera del domingo 11 de octubre. Todas son oficiales, pero bloquean el acceso fuera de su país, así que desde España o Latinoamérica necesitarás una VPN para conectarte al país correspondiente:

Canal País (servidor VPN) Acceso Idioma ORF (recomendado) Austria Gratis Alemán Globo Brasil Gratis Portugués RTL Zwee Luxemburgo Gratis Luxemburgués RTBF Bélgica Gratis Francés SRF Suiza Gratis Alemán RSI Suiza Gratis Italiano RTS Suiza Gratis Francés

Elige la señal que mejor te venga por idioma o comodidad. Si quieres el comentario más fácil de seguir desde Latinoamérica, Globo (en portugués) es la opción más cercana al español. Después conecta la VPN al país del canal, abre la emisión en directo y listo: sigues el GP de Singapur sin contratar ninguna plataforma de pago.

Ver el GP de Singapur gratis con NordVPN

Cómo ver el GP de Singapur de F1 gratis: guía rápida

Elige una VPN fiable. NordVPN va muy bien con las retransmisiones largas de deporte y aguanta la conexión estable de principio a fin. Obténla aquí con un 75% de descuento. Instala la app en el dispositivo desde el que vayas a ver la carrera: móvil, PC, tablet o Smart TV. Abre la app de la VPN y elige el país del canal. Dentro de la app verás una lista de países: ese es el "servidor" al que te conectas. Pulsa el del canal que quieras y la app hará que tu dispositivo aparezca como si estuvieras allí. Elige Austria para ORF, Brasil para Globo, Luxemburgo para RTL Zwee, Bélgica para RTBF o Suiza para SRF, RSI o RTS. Entra en la web o app oficial del canal y busca la retransmisión en directo del GP de Singapur. Dale al play y disfruta de la carrera con señal oficial y en abierto.

Las mejores VPN para ver F1 gratis

NordVPN: la mejor para ver F1. Rápida y estable, mantiene el directo en alta calidad y sin cortes incluso a tope de tráfico. Nuestra recomendación. Surfshark: la más barata en planes largos. Dispositivos ilimitados, ideal para compartir en familia. Proton VPN: la mejor opción gratuita. Tiene un plan gratis sin límite de datos, perfecto si solo la quieres para la carrera. IPVanish: la mejor para Smart TV. Dispositivos ilimitados y una de las mejores apps para Fire TV y televisores. Norton VPN: la más fácil de usar. Se conecta en un clic y trae antivirus incluido. 60 días de garantía.

Por qué necesitas una VPN para ver el GP de Singapur gratis

Si intentas abrir ORF (o cualquiera de estas señales) fuera de su país, lo normal es que el directo salga bloqueado. La plataforma mira la ubicación de tu conexión a través de la dirección IP y te corta el acceso en cuanto detecta que estás en otro país.

ORF geobloqueado sin VPN

Para eso sirve la VPN: cambia tu IP visible por una del país del canal. Al conectarte a Austria, ORF se carga como si estuvieras viéndolo desde allí, sin bloqueos. Lo mismo funciona con Suiza para SRF, RSI o RTS, o con los demás canales de la lista.

ORF desbloqueado con NordVPN

Para este Gran Premio, ORF es la opción más directa si buscas una señal europea en abierto: va fluida con VPN y su web es sencilla de manejar. Si prefieres otra cobertura, puedes cambiar a Luxemburgo, Bélgica, Suiza o Brasil según el idioma que te venga mejor.

Sigue estos pasos:

Abre tu VPN y conéctate a un servidor de Austria (o del país del canal que prefieras). Entra en la web o app oficial de ORF (o del canal que hayas elegido: RTL Zwee, RTBF, SRF, RSI, RTS o Globo). Busca la cobertura en directo del GP de Singapur. Dale al play y disfruta de la carrera gratis.

Ver el GP de Singapur en ORF con NordVPN

Próximas carreras de F1 2026

Lo mejor de este método es que con una sola VPN no cubres solo esta carrera. Puedes ir saltando entre las emisiones gratuitas del calendario y ver muchas más sin pagar ninguna plataforma.

Gran Premio Circuito Fecha GP de Singapur Marina Bay 9 - 11 Oct GP de Estados Unidos Austin (COTA) 23 - 25 Oct

La próxima cita es el GP de Singapur, este domingo 11 de octubre. Si dejas la VPN lista hoy, podrás verlo gratis en ORF y, cuando quieras, usar la misma VPN para las carreras que vienen. Un solo gasto, toda la temporada cubierta.

Ver toda la temporada de F1 Visita NordVPN

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver la F1?

Se puede intentar, pero para una carrera de Fórmula 1 en directo no suele ser la opción más fiable.

Las VPN gratuitas normalmente ofrecen menos velocidad, menos países disponibles y servidores más saturados.

En una retransmisión larga, eso suele traducirse en más buffering, peor calidad de imagen y cortes, además de menos margen para conectarte a países como Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Brasil.

Para seguir el GP de Singapur con más estabilidad, una VPN de pago como NordVPN o Surfshark responde mejor, sobre todo si quieres mantener la señal durante toda la sesión sin interrupciones.

Prueba NordVPN gratis Navega con total privacidad desde cualquier lugar. Con NordVPN puedes acceder a contenido internacional sabiendo que cuentas con una garantía de reembolso si cambias de opinión. cybernews® score 4.9 /5 Excelentes velocidades

Servidores en todo el mundo

30 días sin riesgo Obtener NordVPN

Tu acceso a la cobertura de F1

El GP de Singapur se corre el domingo 11 de octubre a las 14:00 h en España (08:00 h ET). Si lo vas a seguir desde Europa o América, deja la VPN preparada con tiempo para entrar sin problemas en la emisión que elijas.

Aunque en tu país no haya una señal gratuita, sí tienes varias retransmisiones internacionales en abierto: ORF (Austria) es la más directa, y además están RTL Zwee (Luxemburgo), RTBF (Bélgica), SRF, RSI y RTS (Suiza) y Globo (Brasil).

El truco es sencillo: conectas la VPN a un servidor del país del canal, la plataforma te ubica allí y la retransmisión se desbloquea. Así ves el GP de Singapur gratis desde España o Latinoamérica, con señal oficial y sin pagar ninguna plataforma.

Prepara la VPN hoy, elige tu canal y tendrás la carrera resuelta antes de que empiece.

Las mejores ofertas semanales de VPN: Más popular 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% OFF Oferta Obtener oferta 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -85% OFF Oferta Obtener oferta 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% OFF Oferta Obtener oferta

También te puede interesar

Preguntas frecuentes