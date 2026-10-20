El PSG vs Barcelona de la Champions League 2026/27 se juega el martes 20 de octubre de 2026 a las 21:00 en España y a las 15:00 ET, en el Parc des Princes. Te explicamos cómo verlo gratis y en directo.

Virgin Media Two (Irlanda) emite el partido en abierto y con comentarios en inglés. Si estás en Latinoamérica, también tienes una alternativa muy cómoda en SBT (Brasil), en portugués. Y aún hay más señales gratis: RTL Play y VTM 2 (Bélgica), Digi Sport 1 y Prima Sport 1 (Rumanía) y Qazaqstan TV (Kazajistán). El problema es el mismo, están limitadas por país y se bloquean desde España o LATAM.

La solución es una VPN. Te conectas a un servidor del país que emite el canal, tu conexión aparenta estar allí y la retransmisión se abre sin bloqueo.

PSG vs Barcelona en directo

¡El XI del FC Barcelona listo para el inicio! ¡El once titular del FC Barcelona ha sido confirmado! Joan García será el encargado de la portería, acompañado por Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Rodri, Anthony Gordon y Gerard Martín en el equipo inicial. ¡Es momento de emocionarse para el inicio! El PSG recibe al Barcelona: previa del duelo en la cima ¡Es el partido que todos esperaban! El PSG se enfrenta al Barcelona en un choque de alto voltaje en el Parque de los Príncipes. Nuno Mendes se pierde el partido por lesión, pero el PSG presume de un gran rendimiento en casa y poder ofensivo, mientras que el Barcelona llega en gran forma. ¡Prepárense para ver chispas en este duelo en la cima de la tabla! ¡Barcelona vs PSG: Comienza la acción en vivo! ¡Hola, aficionados al fútbol! Ya llegó el gran choque: el FC Barcelona se enfrenta hoy al Paris Saint Germain. Quédate con nosotros para disfrutar de toda la previa y cada momento emocionante de este gran encuentro. ¡Prepárate para un enfrentamiento épico!

¿Dónde ver PSG vs Barcelona gratis?

Hay varias vías gratuitas para ver el partido sin televisión de pago. La principal de esta guía es SBT (Brasil): es en abierto, está en portugués (fácil de seguir para el público de España y Latinoamérica) y, al tener el servidor cerca, suele dar una conexión más estable desde LATAM.

Como segunda opción tienes Virgin Media Two (Irlanda), en abierto y con comentarios en inglés. El resto son canales públicos de Bélgica, Rumanía y Kazajistán.

Canal País (servidor VPN) Acceso SBT (recomendado) Brasil Gratis Virgin Media Two (Virgin Media Play) Irlanda Gratis RTL Play Bélgica Gratis VTM 2 (VTM GO) Bélgica Gratis Digi Sport 1 (digisport.ro) Rumanía Gratis Prima Sport 1 (OrangeTV) Rumanía Gratis Qazaqstan TV Kazajistán Gratis

Si te conectas desde España o Latinoamérica, muchas de estas plataformas detectarán que estás fuera de su zona de emisión. Con una VPN y un servidor en el país del canal (Brasil, Irlanda, Bélgica, Rumanía o Kazajistán), desbloqueas la señal y sigues el PSG vs Barcelona en directo, sin el bloqueo geográfico.

Cómo ver PSG vs Barcelona: paso a paso

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Las mejores VPN para ver PSG vs Barcelona gratis

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Ver el PSG vs Barcelona gratis en SBT (Brasil)

La opción más directa de esta guía pasa por SBT, que emite en abierto en Brasil, en portugués y con un servidor cercano que suele ir fino desde Latinoamérica. Como respaldo tienes Virgin Media Two (Irlanda, en inglés), y también RTL Play o VTM 2 (Bélgica), Digi Sport 1 o Prima Sport 1 (Rumanía) y Qazaqstan TV (Kazajistán).

El obstáculo es el geobloqueo. Estas plataformas comprueban desde qué país accedes y, si tu conexión no pertenece al territorio con derechos, el vídeo se bloquea antes de empezar.

mensaje de “vídeo no disponible en tu país” en SBT

Una VPN esquiva esa restricción de forma sencilla. Basta con elegir un servidor del país correspondiente para que el servicio te detecte como usuario local y entres en la transmisión sin el bloqueo de siempre.

SBT desbloqueado con NordVPN

Desbloquear la señal desde el extranjero:

Abre tu VPN. Conéctate a un servidor en Brasil. Entra en la plataforma o sitio web de SBT. Busca la emisión del PSG vs Barcelona y pulsa reproducir.

Activar NordVPN y desbloquear el partido

¿Por qué necesitas una VPN para ver este partido?

Los derechos de televisión de la Champions League se reparten por países. Por eso canales como Virgin Media Two, RTL Play, VTM 2, SBT, Digi Sport 1, Prima Sport 1 vía OrangeTV o Qazaqstan TV pueden funcionar dentro de su mercado y quedar cerrados cuando accedes desde otra región.

Una VPN cambia tu dirección IP por otra del país donde el canal emite en abierto. Así, al conectarte a Irlanda, Bélgica, Brasil, Rumanía o Kazajistán, puedes desbloquear la señal y entrar en la retransmisión sin esa barrera geográfica.

Ver toda la Champions League Activar NordVPN

¿Puedo usar una VPN gratuita para ver la Champions League?

Puede servir en casos puntuales, pero rara vez es estable para un partido de este nivel. Las VPN gratuitas suelen tener pocos servidores y se saturan cuando coincide mucha audiencia en un mismo evento.

También es frecuente que limiten velocidad, datos o países disponibles, lo que acaba en cortes, peor resolución o problemas para cargar el directo con el partido ya empezado.

Si quieres seguir el PSG vs Barcelona con más continuidad, una VPN de pago como NordVPN suele ofrecer una experiencia más sólida, con mejor estabilidad y más margen para cambiar de servidor si una señal concreta falla.

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PSG vs Barcelona: cómo verlo

El PSG vs Barcelona es uno de los grandes duelos de esta fase de la Champions League 2026/27, y tienes varias formas de seguirlo gratis y en directo. La opción principal de esta guía es SBT (Brasil), con Virgin Media Two (Irlanda) como alternativa y más señales en abierto en Bélgica, Rumanía y Kazajistán.

Como estas emisiones están limitadas por país, solo necesitas una VPN para abrirlas desde España o Latinoamérica. Conéctate a un servidor del país del canal, deja todo listo unos minutos antes del inicio y llegarás al pitido inicial con la señal cargada y sin prisas de última hora.

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