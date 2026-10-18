Dimanche, 15 h : le match est sur le point de commencer ! Vous êtes équipés ? Compte à rebours enclenché : le direct de CazéTV et l’OM n’attendront pas les retardataires. Une minute suffit à se connecter à un serveur brésilien avec NordVPN et rejoindre le stream sur YouTube. Ne ratez pas les premières minutes à chercher un stream qui fonctionne. J’active NordVPN et je regarde Angers – OM gratuitement

Trois jours après la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa, l’OM reprend la route du championnat. Dimanche 18 octobre à 15h00, les Phocéens se déplacent au stade Raymond-Kopa pour défier Angers, pour le compte de la septième journée du championnat. Un rendez-vous d’après-midi qui tombe en plein marathon européen pour une équipe marseillaise qui n’a pas le droit de laisser filer de points.

En France, la rencontre fait partie du catalogue de Ligue 1+, la plateforme qui diffuse l’intégralité du championnat, accessible à partir de 19,99 € par mois avec engagement. Mais un diffuseur étranger l’a programmée gratuitement : CazéTV, le diffuseur brésilien qui retransmet la Ligue 1 sur YouTube. Seule condition, se connecter avec une adresse IP brésilienne, car le stream est bloqué hors du Brésil.

Avec un VPN, c’est l’affaire de quelques clics car il vous donne une adresse IP brésilienne : YouTube vous croit alors au Brésil et n'y voit que du feu. On vous montre comment faire.

Angers – OM en un coup d’œil



Détails Affiche Angers SCO – Olympique de Marseille Rendez-vous Dimanche 18 octobre 2026, 15h00 Lieu Stade Raymond-Kopa, Angers Journée 7e journée de Ligue 1 Gratuit CazéTV (YouTube, Brésil), en portugais Payant Ligue 1+ (France)

Regardez Angers – OM sur CazéTV avec NordVPN

CazéTV, la chaîne YouTube qui diffuse la Ligue 1 gratuitement

Lancée par le streamer brésilien Casimiro Miguel, CazéTV s’est imposée en quelques années comme l’un des diffuseurs sportifs les plus suivis du Brésil. Son modèle est simple : des matchs en direct sur YouTube, sans abonnement, financés par la publicité. La chaîne a notamment acquis les droits de la Ligue 1 pour le marché brésilien, et retransmet chaque week-end plusieurs affiches du championnat français.

Deux particularités à connaître : les commentaires sont en portugais, avec le ton enthousiaste qui a fait le succès de la chaîne, et le direct n’est accessible qu’aux internautes situés au Brésil. C’est là qu’intervient le VPN.

Souscrivez à un service VPN haut de gamme. NordVPN, notre préféré pour le streaming, est actuellement proposé à -75%. Installez l’appli VPN sur ordinateur, mobile ou télé connectée, puis ouvrez votre session. Choisissez le Brésil comme serveur de connexion. Filez sur YouTube, ouvrez la page de CazéTV et cliquez sur le direct d’Angers – OM peu avant 15h00.

Les VPN qui tiennent la distance pour Angers – OM

NordVPN : ses serveurs brésiliens encaissent sans broncher l’afflux des dimanches de Ligue 1. Prix d’appel : 3,49 €/mois/mois.

: ses serveurs brésiliens encaissent sans broncher l’afflux des dimanches de Ligue 1. Prix d’appel : 3,49 €/mois/mois. Surfshark : parfait pour équiper toute la maison, puisqu’un seul compte couvre un nombre illimité d’appareils. Prix d’appel : 87%/mois.

: parfait pour équiper toute la maison, puisqu’un seul compte couvre un nombre illimité d’appareils. Prix d’appel : 87%/mois. Proton VPN : le champion helvète de la vie privée, avec une connexion assez solide pour un direct transatlantique. Prix d’appel : 70%/mois.

Pourquoi le direct de CazéTV est-il bloqué en France ?

CazéTV n’a acheté les droits de la Ligue 1 que pour le Brésil. Pour respecter ce contrat, YouTube applique une restriction géographique aux directs de la chaîne : si votre adresse IP est française, le lecteur affiche un message d’indisponibilité.

Impossible de regarder CazeTV sans VPN si vous n'êtes pas au Brésil

Un serveur VPN brésilien vous fournit une adresse locale, et la vidéo devient visible comme pour n’importe quel spectateur de Rio ou de São Paulo.

Avec NordVPN connecté au Brésil, le direct s'ouvre sans problème

Débloquez CazéTV avec NordVPN

Nos astuces pour un direct sans accroc sur YouTube

Activez le VPN avant d’ouvrir YouTube : si l’onglet était déjà ouvert, rechargez la page pour que la plateforme prenne en compte votre nouvelle localisation.

: si l’onglet était déjà ouvert, rechargez la page pour que la plateforme prenne en compte votre nouvelle localisation. Changez de serveur brésilien si l’image saccade : les serveurs les plus proches de São Paulo sont souvent les plus réactifs.

: les serveurs les plus proches de São Paulo sont souvent les plus réactifs. Passez en navigation privée en cas de message de restriction persistant, pour écarter les cookies de vos sessions précédentes.

en cas de message de restriction persistant, pour écarter les cookies de vos sessions précédentes. Réglez manuellement la qualité vidéo : en cas de connexion un peu juste, passer de 1080p à 720p garantit un flux fluide.

Que faire si YouTube détecte un VPN ?

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se contente pas de vérifier votre adresse IP : le site interroge également votre navigateur, qui peut révéler votre position réelle même avec un VPN actif. La solution se trouve dans l'extension Chrome de NordVPN : activez la fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN, ce qui débloque le stream. Attention néanmoins, cette solution n'est possible qu'avec l'extension pour google Chrome de NordVPN, pas avec l'application VPN pour ordinateur classique.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

En temps normal, YouTube interroge votre navigateur internet, constate que votre navigateur indique l'heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, indique que vous êtes au Brésil.

La plateforme en déduis que la connexion est suspecte et passe par un VPN et bloque l'accès à la vidéo. Le Spoofing règle ce problème immédiatement.

Après avoir cliqué sur l'icône de NordVPN dans votre extension pour Google Chrome, cliquez sur Spoofing et activez l'option Usurpation de fuseau horaire.

Le navigateur alors se mettra au diapason du VPN, affichant à YouTube une connexion du provenant du même fuseau horaire que la connexion VPN.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Streamez CazéTV gratuitement avec NordVPN

Angers – OM : un déplacement piège

L’OM aborde ce rendez-vous dans une position inconfortable. Après une victoire inaugurale contre Strasbourg, les Marseillais ont enchaîné quatre revers en championnat, une série qui les a fait plonger dans la seconde partie du classement. Pour Bruno Génésio, arrivé cet été avec un effectif privé de toute recrue, chaque match de Ligue 1 compte désormais double.

Le calendrier n’arrange rien : coincé entre la réception de l’Olympiakos le jeudi et le déplacement à Sturm Graz quatre jours plus tard, ce déplacement en Anjou oblige l’entraîneur marseillais à faire tourner son groupe. Un exercice délicat avec un banc aussi court.

Face à eux, Angers a réalisé un départ correct, avec deux victoires lors de ses cinq premières journées. Sur leur pelouse de Raymond-Kopa, les Angevins savent se montrer accrocheurs, et ils n’auront rien à perdre face à un OM qui doute.

Notre pronostic : Angers 1 – 1 OM

Et avec un VPN gratuit, ça marche ?

Rarement. Rares sont les VPN gratuits qui proposent un serveur au Brésil, et ceux qui le font le réservent souvent à leurs abonnés payants. Ajoutez des plafonds de données vite atteints avec une vidéo en HD et des débits qui s’effondrent sur une liaison transatlantique : le match risque de se transformer en diaporama.

Mieux vaut tester un service premium sans risque. NordVPN rembourse intégralement les nouveaux clients qui en font la demande dans les 30 jours : l’occasion de voir Angers – OM, et les matchs suivants, dans de bonnes conditions.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Est-il légal de regarder la Ligue 1 avec un VPN ?

Utiliser un VPN est totalement légal en France. Le contournement des restrictions géographiques vous place en revanche dans une zone grise vis-à-vis des conditions d'utilisation des plateformes.

Notre ligne de conduite : privilégiez toujours les diffuseurs officiels comme CazéTV et fuyez les sites pirates.

Un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Dimanche 18 octobre à 15h00, l’OM joue gros sur la pelouse d’Angers, entre deux soirées européennes. Ligue 1+ diffuse le match en France, mais CazéTV le propose gratuitement sur YouTube, avec des commentaires en portugais.

Un serveur VPN au Brésil, la chaîne YouTube de CazéTV, et le tour est joué. Notre choix se porte sur NordVPN, le meilleur service pour débloquer des contenus géolocalisés.

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