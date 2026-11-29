Ce dimanche 29 novembre 2026, Arsenal affronte Manchester City en Premier League. Le coup d'envoi sera donné à 17 h 30 (heure de Paris) à l'Emirates Stadium de Londres.

Leader du championnat, Arsenal reçoit Manchester City, troisième, avec six points d'avance et un bilan parfait à domicile. Les Citizens restent sur quatre matchs officiels sans victoire. En cas de succès aujourd'hui, les Gunners porteraient leur avance à neuf points. Si City l'emporte, la course au titre sera relancée.

La rencontre n'est pas diffusée sur une chaîne gratuite en France. Avec un VPN, vous contournez le blocage géographique et pouvez regarder Arsenal vs Manchester City gratuitement sur des chaînes étrangères.

Où regarder Arsenal vs Manchester City gratuitement ?

Voici la chaîne qui diffuse gratuitement en direct le choc de Premier League Arsenal contre Manchester City aujourd’hui :

Chaîne Pays Prix IdmanTV Azerbaïdjan Gratuit

Regarder la Premier League gratuitement avec NordVPN

Abonnez-vous à un VPN rapide doté de serveurs stables. Je vous recommande NordVPN, actuellement à 78 % de réduction. Installez le VPN sur votre PC, smartphone, tablette, ordinateur portable, Smart TV ou routeur. Connectez-vous à un serveur en Azerbaïdjan pour accéder à IdmanTV. Lancez le stream et suivez Arsenal contre Manchester City en direct et gratuitement.

Les meilleurs VPN pour regarder la Premier League en 2026/27

NordVPN : des débits élevés et une connexion très stable en streaming live. Mon premier choix pour les grandes affiches comme Arsenal contre Manchester City. Surfshark : de bonnes vitesses et des streams fluides, même sur plusieurs appareils en parallèle. Pratique lorsque plusieurs membres du foyer regardent en même temps. Proton VPN : une protection solide de la vie privée et suffisamment de bande passante pour la HD. Un bon choix si vous voulez suivre les 90 minutes sans coupure. IPVanish : une qualité de streaming constante grâce à une infrastructure de serveurs solide, et un déblocage sans accroc des chaînes étrangères. Une bonne alternative pour les chaînes sportives comme Setanta Sports et IdmanTV. Norton VPN : rapide à configurer, avec un réseau de serveurs plus restreint mais des performances de streaming fiables. Très apprécié des utilisateurs Norton.

Pourquoi faut-il un VPN pour regarder Arsenal vs Manchester City gratuitement ?

Les chaînes étrangères lisent votre adresse IP, en déduisent votre pays et bloquent leurs diffusions gratuites pour toute personne située hors de leur zone de droits.

Un VPN fait transiter votre trafic par un serveur situé dans le pays visé et vous attribue une adresse IP locale. Vous débloquez ainsi des offres comme IdmanTV en Azerbaïdjan, inaccessibles en France sans VPN.

Programme de la semaine : Premier League 2026/27, 12e journée

Voici les rencontres de Premier League au programme ce dimanche.

Match Date et heure Everton – Liverpool Dimanche 29 novembre, 13h00 Brighton – Newcastle United Dimanche 29 novembre, 15h05 Fulham – Bournemouth Dimanche 29 novembre, 15h05 Sunderland – Tottenham Hotspur Dimanche 29 novembre, 15h05 Crystal Palace – Hull City Dimanche 29 novembre, 15h05 Arsenal – Manchester City Dimanche 29 novembre, 17h30

Analyse et pronostic : Arsenal contre Manchester City, qui va gagner ?

Arsenal reçoit et mène la Premier League avec six points d’avance. Devant leur public, les Gunners imposent traditionnellement un gros impact et misent d’entrée sur un pressing haut. Une victoire à domicile face à City permettrait à Arsenal de creuser l’écart en tête et de mettre encore plus de pression sur son poursuivant.

Troisième du classement, Manchester City fait lui aussi partie des cadors et reste l’une des rares équipes capables d’inquiéter Arsenal. Les Citizens aiment contrôler le jeu sur de longues séquences, mais affichent ces derniers temps une forme irrégulière à l’extérieur face à leurs concurrents directs.

Avantage du terrain oblige, Arsenal part légèrement favori. City reste toutefois dangereux à tout moment grâce à sa qualité individuelle. Les coups de pied arrêtés et l’efficacité devant le but feront la différence.

Mon pronostic : Arsenal 3-2 Manchester City

Quels critères pour choisir un VPN pour la Premier League ?

Sans le bon VPN, la partie se complique : en streaming foot, la vitesse, la stabilité et la sécurité de la connexion sont essentielles, surtout pour des chocs comme Arsenal contre Manchester City.

Réseau de serveurs : plus il est étendu, mieux c’est. Pour le live gratuit d’Arsenal vs Manchester City, il vous faut des serveurs fiables aux Philippines ou en Azerbaïdjan.

: plus il est étendu, mieux c’est. Pour le live gratuit d’Arsenal vs Manchester City, il vous faut des serveurs fiables aux Philippines ou en Azerbaïdjan. Géoblocage : tous les fournisseurs ne contournent pas durablement les restrictions géographiques. NordVPN et Surfshark font régulièrement leurs preuves lors de nos tests.

: tous les fournisseurs ne contournent pas durablement les restrictions géographiques. NordVPN et Surfshark font régulièrement leurs preuves lors de nos tests. Compatibilité : vérifiez la disponibilité d’applications pour tous les systèmes courants : PC, ordinateur portable, smartphone, tablette, Smart TV et routeur.

: vérifiez la disponibilité d’applications pour tous les systèmes courants : PC, ordinateur portable, smartphone, tablette, Smart TV et routeur. Sécurité : les services sérieux chiffrent votre trafic et appliquent une politique no-log auditée. Un vrai atout pour accéder aux chaînes officielles étrangères.

Peut-on regarder la Premier League avec un VPN gratuit ?

Pour les matchs de Premier League comme Arsenal contre Manchester City, les VPN gratuits font rarement l’affaire. Les serveurs en Azerbaïdjan sont souvent absents, la bande passante s’effondre et les limites de données coupent fréquemment le stream en pleine rencontre. Les services payants offrent des débits constants, bien plus de localisations et contournent les blocages géographiques de manière plus fiable.

Essayez un VPN sans risque NordVPN offre aux nouveaux clients une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder Arsenal vs Manchester City en direct, puis résilier si vous n’avez plus besoin du VPN.

En résumé

Arsenal contre Manchester City est l’un des duels phares de cette saison de Premier League. Les deux équipes figurent en haut du classement, et cette confrontation directe du dimanche soir pèse donc lourd. Le vainqueur prendra une sérieuse option dans la course aux premières places.

Sans abonnement à une chaîne payante, vous pouvez suivre le match gratuitement via un VPN sur IdmanTV en Azerbaïdjan. Choisissez un serveur dans le pays concerné, lancez le stream et regardez Arsenal contre Manchester City gratuitement.

Viel Spaß beim Mitfiebern!

Black Friday! Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4,9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ 78 % de remise OFFRE BLACK FRIDAY Saisir l'offre 4,4 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ 89 % de remise OFFRE BLACK FRIDAY Saisir l'offre 4,7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ 75 % de remise OFFRE BLACK FRIDAY Saisir l'offre

FAQ