Peu de rencontres de cette phase de ligue suscitent autant d’attente. Mercredi 21 octobre à 21h00, le Bayern Munich de Vincent Kompany accueille Arsenal, champion d’Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des champions, pour le troisième rendez-vous de sa campagne européenne. Harry Kane face à son ancien rival du nord de Londres, Michael Olise face à la machine de Mikel Arteta : le casting promet des étincelles.

En France, il faudra s’abonner à Canal+ pour suivre la rencontre. Mais plusieurs chaînes européennes la diffusent gratuitement, à commencer par RTÉ2 en Irlande, avec un commentaire en anglais et un direct accessible sans création de compte. Digi Sport 1 en Roumanie et TVP en Pologne constituent deux solutions de repli tout aussi gratuites.

Problème, ces retransmissions sont réservées au public de chaque pays et bloquées en France. Un VPN suffit à lever ce verrou : voici notre méthode.

Bayern – Arsenal, 21h00 : le choc n’attendra pas ! Kane, Olise, Saka, Rice : l’affiche de la semaine se joue mercredi soir. Chaque minute de retard, c’est une occasion manquée. Connectez NordVPN à l’Irlande, et RTÉ2 vous ouvre le match gratuitement en anglais, sans compte à créer. J’active NordVPN et je file sur RTÉ2

Bayern – Arsenal en bref



Bayern Munich – Arsenal Horaire 21h00, mercredi 21/10/2026 Stade Allianz Arena, Munich Cadre Phase de ligue de la C1 (J3) Notre premier choix RTÉ2 (Irlande), en anglais, sans compte Plans B gratuits Digi Sport 1 (Roumanie), TVP (Pologne) En France (payant) Canal+

RTÉ2, Digi Sport 1 ou TVP : le comparatif express

Chaîne Langue Compte requis Notre avis RTÉ2 (Irlande) Anglais Non Le meilleur choix : commentaire compréhensible et accès immédiat Digi Sport 1 (Roumanie) Roumain Non Un plan B fiable, sur digisport.ro TVP (Pologne) Polonais Non Une alternative solide via TVP Sport

Rien de plus simple : connectez-vous à un serveur dans le pays du diffuseur choisi avec un VPN, et profitez de la rencontre.

Regardez Bayern – Arsenal sur RTÉ2 avec NordVPN

Voir Bayern – Arsenal sur RTÉ2 en 4 étapes

Commencez par un VPN fiable pour le sport en direct : NordVPN, notre recommandation, voit son prix réduit de 75% en ce moment. Téléchargez l’application pour Windows, macOS, Android ou iOS, puis identifiez-vous. Connectez-vous à un serveur VPN Irlandais : votre connexion adopte instantanément une adresse irlandaise. Ouvrez RTÉ Player, la plateforme de la télévision publique irlandaise, et cliquez sur le direct de RTÉ2 peu avant 21h00.

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Les meilleurs VPN pour regarder Bayern - Arsenal

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – Nos tests l’ont placé en tête pour les directs, avec des serveurs irlandais, roumains et polonais d’une grande stabilité. À partir de 3,49 €/mois Surfshark – Le plus économique du trio, et un seul abonnement pour tous les écrans de la maison. À partir de 2,49 €/mois Proton VPN – La marque helvète réputée pour sa transparence, qui tient sans peine le rythme d’un match en direct. À partir de 2,99 €/mois

RTÉ Player et le blocage géographique : explications

La télévision publique irlandaise n’est autorisée à diffuser la Ligue des champions que sur l’île d’Émeraude. RTÉ Player identifie donc la provenance de chaque internaute en analysant son adresse IP, puis bloque la lecture pour tout visiteur venu d’ailleurs.

Impossible de visionner les retransmissions sur RTÉ2 hors d'Irlande

Le VPN déjoue ce filtre en acheminant votre trafic via un serveur irlandais : pour la plateforme, vous regardez le match depuis Dublin ou Cork.

VPN connecté en Irlande, RTÉ2 débloquée.

Plans B : Digi Sport 1 et TVP. Si RTÉ2 vous résiste, basculez votre VPN sur la Roumanie et ouvrez Digi Sport 1 sur digisport.ro, accessible sans identifiant. Autre possibilité, un serveur en Pologne et le direct de TVP sur la plateforme TVP Sport. Les commentaires seront dans la langue du pays, mais les images restent identiques.

Lancer le direct de RTÉ2 sans accroc

RTÉ2 coche toutes les cases pour un spectateur francophone : un commentaire en anglais, facile à suivre, et un direct qui s’ouvre sans inscription préalable. Si la vidéo tarde à démarrer, voici quoi faire :

Testez un autre serveur irlandais , les plus sollicités pouvant ralentir à l’approche d’une telle affiche.

, les plus sollicités pouvant ralentir à l’approche d’une telle affiche. Rechargez RTÉ Player dès que le VPN est actif, pour que RTÉ reconnaisse votre adresse irlandaise.

dès que le VPN est actif, pour que RTÉ reconnaisse votre adresse irlandaise. Effacez l’historique du site ou utilisez une fenêtre privée : un vieux témoin de connexion trahit parfois votre localisation française.

ou utilisez une fenêtre privée : un vieux témoin de connexion trahit parfois votre localisation française. Suspendez votre bloqueur de publicités, avec lequel le lecteur de RTÉ fonctionne parfois mal.

Streamez Bayern - Arsenal gratuitement avec NordVPN

Bayern – Arsenal : deux prétendants au titre face à face

Arsenal débarque en Bavière avec un statut de favori de la compétition. Battus en finale par le PSG en mai, les Gunners ont ouvert leur campagne par une victoire 1-0 contre Naples, puis ont dominé Lille (3-0) grâce à un éclair de sept minutes en seconde période. Leur série de victoires en phase de groupes ou de ligue atteint désormais quatorze matchs consécutifs.

Le Bayern, lui, n’a pas oublié sa demi-finale perdue la saison dernière face au PSG (6-5 sur l’ensemble des deux matchs). Porté par Harry Kane et Michael Olise, le club bavarois reste invaincu sur ses cinq dernières sorties et compte bien faire de l’Allianz Arena une forteresse dans cette phase de ligue.

L’historique entre les deux clubs ne départage personne : sur leurs six dernières confrontations, chacun en a remporté deux, pour deux matchs nuls. De quoi promettre un duel très ouvert, déjà déterminant dans la course aux huit premières places.

Notre pronostic : Bayern Munich 3 – 1 Arsenal

Pourquoi un VPN gratuit ne suffira pas

Face à une telle affiche, les VPN gratuits montrent vite leurs limites : pas de serveur irlandais dans la plupart des offres, un volume de données plafonné bien en dessous de ce qu’exige un match en HD, et des connexions engorgées dès le coup d’envoi. Sans oublier les fournisseurs qui revendent les données de navigation pour se financer.

Avec NordVPN, vous pouvez essayer un service premium sans risque : si l’expérience vous déçoit, le remboursement est intégral pendant les 30 jours suivant l’achat.

La solution : un VPN premium remboursable

Vous hésitez à souscrire pour un seul match ? NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : il suffit d’en faire la demande dans ce délai pour récupérer l’intégralité de la somme versée. Vous suivez la rencontre dans de bonnes conditions, puis vous jugez à tête reposée si le service vaut la peine d’être conservé jusqu’à la fin de la saison.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

RTÉ2 avec un VPN : légal ou non ?

Légal. Le droit français autorise sans réserve les VPN, et RTÉ, Digi Sport comme TVP ont acquis les droits de la compétition auprès de l’UEFA. Vous regardez un programme autorisé, contrairement aux flux piratés qui pullulent les soirs de grandes affiches et exposent leurs visiteurs aux arnaques.

Seule nuance : leurs règlements internes ne prévoient pas de spectateurs étrangers. Le risque se limite donc à un accès bloqué, sans aucune conséquence pénale.

Conclusion

Bayern – Arsenal, mercredi 21 octobre à 21h00, réunit deux sérieux candidats au titre européen. Les abonnés Canal+ le verront en France ; les autres peuvent compter sur RTÉ2, gratuit en Irlande, sans compte à créer et commenté en anglais.

Un VPN réglé sur l’Irlande, le direct de RTÉ Player, et l’Allianz Arena s’invite chez vous. En cas de pépin, Digi Sport 1 et TVP prennent le relais.

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