Derby du Nord ce soir, 21h05 : le direct n’attendra pas ! Lille contre Lens, deux points d’écart et la suprématie régionale en jeu : impossible de le rater. Le coup d’envoi approche, chaque minute compte. Activez NordVPN sur un serveur brésilien et lancez CazéTV sur YouTube, sans inscription. Fini le stress de chercher un lien streaming qui fonctionne. Solution rapide, simple et 100% légale. Je regarde le derby avec NordVPN

Le derby du Nord s’invite en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Ce vendredi 30 octobre à 21h05, le LOSC accueille le RC Lens à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, dans un duel aussi brûlant que serré au classement : deux petits points séparent les voisins, et les Sang et Or peuvent doubler les Dogues en cas de succès.

En France, le choc n’est retransmis par aucune chaîne en clair : il faut passer par Ligue 1+, sur le canal Ligue 1+ 2, avec un abonnement facturé entre 19,99 et 24,99 € par mois. Au Brésil, en revanche, le diffuseur officiel du championnat, CazéTV, propose chaque journée plusieurs affiches gratuitement sur YouTube.

Pour y accéder depuis la France, une connexion brésilienne obtenue avec un VPN suffit. Voici la marche à suivre pour ne pas rater le coup d’envoi.

Le derby du Nord en bref



LOSC – RC Lens Coup d’envoi Vendredi 30 octobre 2026, 21h05 Stade Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’Ascq Classement Lille 3e (15 pts), Lens 7e (13 pts) Dernier derby Lille 3 – 0 Lens, le 4 avril 2026 Bilan historique 49 victoires lilloises, 36 nuls, 38 succès lensois Diffusion en France Ligue 1+ 2 (abonnement) Option gratuite CazéTV sur YouTube (Brésil), en portugais

Streamez LOSC - Lens avec NordVPN

Le tutoriel express pour voir Lille - Lens

Comptez cinq minutes, téléchargement compris :

Abonnez-vous à un VPN performant. Nous recommandons NordVPN actuellement avec 78% de remise. Installez l'application VPN sur votre PC, smartphone, tablette, routeur ou Smart TV. Connectez-vous à un serveur VPN au Brésil. Ouvrez le stream sur Youtube et profitez du match gratuitement.

Trois VPN testés pour CazéTV

NordVPN : le plus rapide de nos tests sur les liaisons vers l’Amérique du Sud, idéal pour regarder le match en 1080p. Dès 3,49 €/mois mensuels.

: le plus rapide de nos tests sur les liaisons vers l’Amérique du Sud, idéal pour regarder le match en 1080p. Dès 3,49 €/mois mensuels. Surfshark : une offre économique, sans limite d’appareils connectés. Dès 2,49 €/mois mensuels.

: une offre économique, sans limite d’appareils connectés. Dès 2,49 €/mois mensuels. Proton VPN : la transparence d’un service suisse aux applications open source, pour une connexion stable. Dès 2,49 €/mois mensuels.

CazéTV/YouTube Brésil, un direct verrouillé pour la France

Le contrat signé par CazéTV avec la LFP couvre uniquement le territoire brésilien. YouTube applique donc un filtre géographique à ses retransmissions de Ligue 1 : toute adresse IP française déclenche un écran « vidéo non disponible dans votre pays ».

YouTube bloque l'accès aux lives de CazéTV si vous n'êtes pas au Brésil

En reliant votre appareil à un serveur VPN au Brésil, vous adoptez une adresse IP locale, et le direct s’ouvre normalement.

Direct de CazéTV sur YouTube débloqué avec NordVPN : à vous la Ligue 1 gratuite

Le direct ne démarre pas ? Nos solutions

Quelques réglages simples suffisent généralement à débloquer la situation :

Fermez complètement YouTube , application ou onglet, puis rouvrez-le une fois le VPN activé.

, application ou onglet, puis rouvrez-le une fois le VPN activé. Déconnectez-vous de votre compte Google ou utilisez une fenêtre privée : votre historique peut encore vous localiser en France.

ou utilisez une fenêtre privée : votre historique peut encore vous localiser en France. Testez un autre serveur brésilien , notamment si l’image se fige à l’approche du coup d’envoi.

, notamment si l’image se fige à l’approche du coup d’envoi. Abaissez la qualité vidéo si votre connexion peine à suivre : la fluidité vaut mieux que la haute définition.

Que faire si YouTube détecte votre VPN ?

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se contente pas de vérifier votre adresse IP : le site interroge également votre navigateur, qui peut révéler votre position réelle même avec un VPN actif. La solution se trouve dans l'extension Chrome de NordVPN : activez la fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN, ce qui débloque le stream. Attention néanmoins, cette solution n'est possible qu'avec l'extension pour google Chrome de NordVPN, pas avec l'application VPN pour ordinateur classique.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

En temps normal, YouTube interroge votre navigateur internet, constate que votre navigateur indique l'heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, indique que vous êtes au Brésil.

La plateforme en déduis que la connexion est suspecte et passe par un VPN et bloque l'accès à la vidéo. Le Spoofing règle ce problème immédiatement.

Après avoir cliqué sur l'icône de NordVPN dans votre extension pour Google Chrome, cliquez sur Spoofing et activez l'option Usurpation de fuseau horaire.

Le navigateur alors se mettra au diapason du VPN, affichant à YouTube une connexion du provenant du même fuseau horaire que la connexion VPN.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Streamez CazéTV gratuitement avec NordVPN

LOSC – Lens : un derby aux enjeux multiples

Lille aborde ce rendez-vous dans le wagon de tête. Troisième avec 15 points, le LOSC reste toutefois sous pression en Ligue des champions et doit déjà penser à son déplacement en Norvège, mardi, face à Bodø/Glimt. C’est d’ailleurs pour lui ménager du repos que la LFP a avancé le derby au vendredi soir.

Lens, de son côté, a redressé la barre après un début de saison compliqué. Septièmes avec 13 points, les Sang et Or peuvent passer devant leur grand rival en s’imposant à Villeneuve-d’Ascq. Ils devront toutefois composer sans Édouard ni Sima, absents, mais récupèrent Jonathan Gradit en défense.

L’histoire récente sourit aux Dogues, larges vainqueurs du dernier derby (3-0) le 4 avril dernier, et toujours en tête du bilan historique. Mais le Racing, sacré en Coupe de France puis au Trophée des champions en 2026, n’a plus rien d’un petit poucet : la soirée promet d’être bouillante.

Notre pronostic : LOSC 1 – 2 Lens

VPN gratuit : à oublier pour un derby

Un VPN gratuit propose rarement des serveurs en Amérique du Sud, et quand c’est le cas, ils sont saturés aux heures de grande affluence. Ajoutez un volume de données qui fond en une mi-temps de HD et des adresses vite repérées par YouTube : la frustration est garantie.

Pour un essai sans risque, NordVPN rembourse intégralement ses nouveaux abonnés pendant un mois. Vous suivez le derby ce soir, et vous décidez ensuite si vous gardez le service.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Regarder CazéTV avec un VPN : le cadre légal

Le droit français ne s’oppose en rien à l’usage d’un VPN, et CazéTV retransmet le championnat de France grâce à une licence en règle, valable au Brésil. Il ne s’agit donc pas de piratage, contrairement aux innombrables liens illégaux qui fleurissent les soirs de derby.

Le flux est toutefois destiné aux internautes brésiliens. Au pire, YouTube interrompt la lecture ; aucune sanction ne vise l’internaute.

Un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Ce vendredi 30 octobre à 21h05, Lille et Lens se disputent la suprématie du Nord, avec une place au classement en jeu. Les abonnés Ligue 1+ le suivront en France ; les autres peuvent tenter leur chance sur la chaîne YouTube de CazéTV, gratuite et commentée en portugais.

Branchez votre VPN sur le Brésil, ouvrez le live de CazéTV, et l’ambiance du derby envahit votre salon. Pour y accéder : NordVPN, le meilleur service pour débloquer le contenu étranger en quelques clics.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ