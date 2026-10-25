Le Vélodrome attend une confirmation. Dimanche 25 octobre à 17h15, l’Olympique de Marseille reçoit Le Havre pour la 8e journée de Ligue 1, avec l’envie de prolonger une série enfin positive en championnat. Deux succès de rang ont permis aux Phocéens de remonter à la 9e place : un troisième, face à des Havrais à leur portée, les rapprocherait nettement du haut du tableau.

En France, la rencontre est l’une des cinq affiches programmées simultanément à 17h15, toutes retransmises par Ligue 1+ : celle-ci passe sur Ligue 1+ 3, et dans le multiplex de la plateforme. Un abonnement à 19,99 € par mois avec engagement est donc nécessaire. Il existe pourtant une piste gratuite : au Brésil, le diffuseur officiel CazéTV met en ligne sur YouTube, à chaque journée, une poignée de rencontres de L1 en accès libre.

Son direct est réservé au public brésilien, mais un VPN suffit pour lever ce verrou depuis la France. Voici comment procéder.

17h15 : l’OM veut sa troisième victoire de rang. Avec ou sans vous ? Le Havre au programme, un Vélodrome qui pousse : le dimanche s’annonce chaud. À 17h15, le coup d’envoi tombe en plein après-midi : ne vous laissez pas surprendre. Basculez NordVPN sur le Brésil, et CazéTV vous ouvre le direct sur YouTube, sans inscription. Je débloque CazéTV avec NordVPN

Les repères du match

Affiche : Olympique de Marseille – Le Havre AC

: Olympique de Marseille – Le Havre AC Quand : dimanche 25 octobre 2026, 17h15

: dimanche 25 octobre 2026, 17h15 Où : Stade Vélodrome, Marseille

: Stade Vélodrome, Marseille Journée : 8e de Ligue 1

: 8e de Ligue 1 En France (payant) : Ligue 1+ 3 et multiplex Ligue 1+

(payant) : Ligue 1+ 3 et multiplex Ligue 1+ Option gratuite : la chaîne brésilienne CazéTV

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Regarder Marseille - Le Havre gratuitement : le guide

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Ligue 1+ ou CazéTV : que choisir ?



Ligue 1+ CazéTV Prix 19,99 €/mois avec engagement Gratuit Langue Français Portugais du Brésil Compte Abonnement obligatoire Aucun, simple direct YouTube Accès depuis la France Direct Avec un VPN réglé sur le Brésil

Les meilleurs VPN pour streamer OM - Le Havre

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – Vitesses élevées et serveurs stables dans le monde entier, idéal pour un streaming HD sans coupure. À partir de 3,49 €/mois. Surfshark – Connexions illimitées et serveurs fiables au Brésil. À partir de 2,49 €/mois. Proton VPN – VPN suisse axé sur la confidentialité, avec des performances solides pour les événements sportifs. À partir de 2,99 €/mois.

CazéTV et la France : l’explication du blocage

CazéTV a acquis la Ligue 1 pour le seul marché brésilien. YouTube applique donc une restriction géographique à ses directs : un internaute connecté depuis la France voit s’afficher un message indiquant que la vidéo n’est pas disponible dans son pays. Le VPN résout le problème en faisant transiter votre connexion par un serveur au Brésil, ce qui vous dote d’une adresse IP brésilienne.

Quelques astuces pour un direct sans accroc

Réglez la qualité vidéo à la main : si l’image hésite, passer en 720p garantit la fluidité sur une liaison transatlantique.

: si l’image hésite, passer en 720p garantit la fluidité sur une liaison transatlantique. Rouvrez YouTube après avoir activé le VPN : la vidéo se charge alors avec votre adresse brésilienne.

: la vidéo se charge alors avec votre adresse brésilienne. Utilisez une fenêtre privée si le message de restriction persiste malgré le VPN.

si le message de restriction persiste malgré le VPN. Vérifiez la grille de CazéTV le jour J : la chaîne ne diffuse qu’une sélection d’affiches, et plusieurs matchs se jouent à 17h15.

Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

Les droits achetés par CazéTV ne valent que pour le Brésil. Pour les respecter, YouTube contrôle l’origine de chaque spectateur à partir de son adresse IP, et masque le direct à tous ceux qui se connectent depuis l’étranger.

Géoblocage de CazéTV depuis la France

Un VPN fiable règle ce problème : en passant par un serveur VPN brésilien, vos données ressortent avec un passeport brésilien, et YouTube vous confond avec un spcectateur local.

Le média brésilien CazéTV détient les droits de la Ligue 1 au Brésil et retransmet gratuitement une sélection de matchs de chaque journée sur sa chaîne YouTube. Les affiches des grands clubs français, dont le PSG et l'OM, figurent régulièrement dans sa programmation.

Voici comment regarder Cazé TV gratuitement en France :

Connectez votre VPN à un serveur au Brésil. Rendez-vous sur la page Youtube de Cazé TV. Regardez OM - HAC gratuitement.

CazéTV débloquée avec NordVPN

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se contente pas de vérifier votre adresse IP : le site interroge également votre navigateur, qui peut révéler votre position réelle même avec un VPN actif. La solution se trouve dans l'extension Chrome de NordVPN : activez la fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN, ce qui débloque le stream. Attention néanmoins, cette solution n'est possible qu'avec l'extension pour google Chrome de NordVPN, pas avec l'application VPN pour ordinateur classique.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

En temps normal, YouTube interroge votre navigateur internet, constate que votre navigateur indique l'heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, indique que vous êtes au Brésil.

La plateforme en déduis que la connexion est suspecte et passe par un VPN et bloque l'accès à la vidéo. Le Spoofing règle ce problème immédiatement.

Après avoir cliqué sur l'icône de NordVPN dans votre extension pour Google Chrome, cliquez sur Spoofing et activez l'option Usurpation de fuseau horaire.

Le navigateur alors se mettra au diapason du VPN, affichant à YouTube une connexion du provenant du même fuseau horaire que la connexion VPN.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

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OM – Le Havre : les enjeux

Après un début de saison chaotique, marqué par une série de défaites en championnat et deux revers en Ligue Europa, l’OM de Bruno Génésio a retrouvé des couleurs en Ligue 1. Ses deux derniers succès l’ont fait remonter à la 9e place, à distance raisonnable du peloton de tête, où cinq équipes se tiennent à égalité de points.

Ce match intervient au terme d’une nouvelle semaine européenne pour les Marseillais, de retour d’Autriche. La fraîcheur physique sera un paramètre clé face à des Havrais combatifs, habitués à rendre les matchs compliqués pour les gros calibres du championnat.

Pour l’OM, l’objectif est limpide : enchaîner un troisième succès consécutif en Ligue 1 et profiter du choc PSG – OL, programmé le même soir, pour grappiller du terrain sur le haut du classement.

Notre pronostic : OM 2 – 0 Le Havre

Un VPN gratuit pour CazéTV ? Pas une bonne idée

Les VPN gratuits disposent rarement de serveurs au Brésil, et ceux qui en proposent les réservent souvent à leurs abonnés payants. Leurs quotas de données et leurs débits limités transforment un match en HD en succession d’images figées.

Autre option, bien plus sereine : NordVPN, dont la politique commerciale prévoit un remboursement complet pendant un mois, sans justification.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Est-il légal de regarder la Ligue 1 avec un VPN ?

Utiliser un VPN est totalement légal en France. Le contournement des restrictions géographiques vous place en revanche dans une zone grise vis-à-vis des conditions d'utilisation des plateformes.

Notre ligne de conduite : privilégiez toujours les diffuseurs officiels comme CazéTV et fuyez les sites pirates.

Un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Ce dimanche, coup d’envoi 17h15, l’OM tente d’enchaîner face au Havre. Ligue 1+ diffuse la rencontre en France pour ses abonnés, mais CazéTV peut la proposer gratuitement sur YouTube, avec un commentaire en portugais.

Un VPN réglé sur le Brésil, la chaîne de CazéTV, et le Vélodrome s’affiche sur votre écran.

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