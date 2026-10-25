Le sommet de la 8e journée porte bien son nom. Dimanche 25 octobre à 20h45, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, dans un duel entre les deux premiers du classement. Cinq équipes partagent le même total de points en tête de la Ligue 1 : le vainqueur prendra une option sérieuse sur la première place.

Côté diffusion, seuls les abonnés Ligue 1+ verront la rencontre en France, sur Ligue 1+ 2. Les autres peuvent tenter leur chance au Brésil, où CazéTV, diffuseur officiel du championnat, programme chaque week-end plusieurs affiches gratuitement sur sa chaîne YouTube.

Seule condition : disposer d’une adresse IP brésilienne. Un VPN vous la fournit en un clic, et nous détaillons la marche à suivre ci-dessous.

20h45, Parc des Princes : le sommet de la Ligue 1 va commencer, vous avez votre VPN ? Le champion contre le leader, deux équipes lancées, cinq clubs à égalité en tête : impossible de rater ça. Le direct démarre dans la soirée, préparez votre connexion maintenant. Réglez NordVPN sur le Brésil en deux minutes, et CazéTV vous offre PSG – OL sur YouTube. Je regarde PSG – OL avec NordVPN

PSG – OL : la fiche



Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais Jour et heure Dimanche 25 octobre 2026, 20h45 Stade Parc des Princes, Paris Championnat Ligue 1, 8e journée Payant Ligue 1+ 2 (France) Gratuit CazéTV (YouTube, Brésil), en portugais

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Pourquoi CazéTV est la bonne pioche

Lancée par Casimiro Miguel, l’un des streamers les plus suivis du Brésil, CazéTV a bâti son succès sur un principe simple : du sport en direct, gratuit, sur YouTube. Pas d’abonnement, pas de compte à créer, un flux en haute définition et une ambiance de commentaire très brésilienne. Pour un spectateur hexagonal, la seule barrière est géographique, et elle se lève avec un VPN.

Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

Les droits achetés par CazéTV ne valent que pour le Brésil. Pour les respecter, YouTube contrôle l’origine de chaque spectateur à partir de son adresse IP, et masque le direct à tous ceux qui se connectent depuis l’étranger.

Géoblocage de CazéTV depuis la France

Un VPN fiable règle ce problème : en passant par un serveur VPN brésilien, vos données ressortent avec un passeport brésilien, et YouTube vous confond avec un spcectateur local.

Le média brésilien CazéTV détient les droits de la Ligue 1 au Brésil et retransmet gratuitement une sélection de matchs de chaque journée sur sa chaîne YouTube. Les affiches des grands clubs français, dont le PSG et l'OM, figurent régulièrement dans sa programmation.

Voici comment regarder Cazé TV gratuitement en France :

Connectez votre VPN à un serveur au Brésil. Rendez-vous sur la page Youtube de Cazé TV. Regardez PSG - OL gratuitement.

CazéTV débloquée avec NordVPN

Vidéo indisponible ? Nos solutions

Déconnectez-vous de votre compte Google , dont l’historique peut encore vous rattacher à la France.

, dont l’historique peut encore vous rattacher à la France. Basculez sur un autre serveur au Brésil si le flux saccade juste avant le début du match.

si le flux saccade juste avant le début du match. Videz le cache de l’application YouTube sur mobile ou sur télévision connectée, puis relancez-la.

sur mobile ou sur télévision connectée, puis relancez-la. Contrôlez la programmation de CazéTV : la chaîne choisit ses affiches chaque semaine.

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se contente pas de vérifier votre adresse IP : le site interroge également votre navigateur, qui peut révéler votre position réelle même avec un VPN actif. La solution se trouve dans l'extension Chrome de NordVPN : activez la fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN, ce qui débloque le stream. Attention néanmoins, cette solution n'est possible qu'avec l'extension pour google Chrome de NordVPN, pas avec l'application VPN pour ordinateur classique.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

En temps normal, YouTube interroge votre navigateur internet, constate que votre navigateur indique l'heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, indique que vous êtes au Brésil.

La plateforme en déduis que la connexion est suspecte et passe par un VPN et bloque l'accès à la vidéo. Le Spoofing règle ce problème immédiatement.

Après avoir cliqué sur l'icône de NordVPN dans votre extension pour Google Chrome, cliquez sur Spoofing et activez l'option Usurpation de fuseau horaire.

Le navigateur alors se mettra au diapason du VPN, affichant à YouTube une connexion du provenant du même fuseau horaire que la connexion VPN.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

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PSG – OL : un sommet entre leaders

Le PSG arrive lancé. Quatre victoires consécutives en Ligue 1, un récital à Manchester puis un succès 4-2 face au FC Barcelone mardi au Parc des Princes : les hommes de Luis Enrique ont trouvé leur rythme de croisière. Seule ombre au tableau, l’incertitude autour de Nuno Mendes.

L’OL n’a rien d’un faire-valoir. Leader de Ligue 1 à la différence de buts, Lyon n’a perdu qu’un seul de ses sept premiers matchs de championnat. Les Gones devront toutefois composer sans Loïs Openda, Nicolás Tagliafico ni Ouedraogo, et enchaîner après leur propre semaine européenne.

Avec cinq équipes à égalité en tête du classement, ce choc pourrait dessiner la hiérarchie de l’automne. Un succès parisien relancerait le champion en titre en haut de l’affiche ; un exploit lyonnais validerait le statut de candidat au titre de l’OL.

Notre pronostic : PSG 3 – 1 OL

Pourquoi passer son tour sur les VPN gratuits

Un PSG – OL attire une audience considérable, et les services gratuits, déjà limités en données et pauvres en serveurs sud-américains, saturent rapidement. Leurs adresses IP sont par ailleurs bien connues de YouTube, qui les bloque fréquemment.

NordVPN permet d’essayer un service premium sans prendre de risque : sa garantie vous rembourse intégralement pendant les 30 jours qui suivent l’achat.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Est-il légal de regarder la Ligue 1 avec un VPN ?

Utiliser un VPN est totalement légal en France. Le contournement des restrictions géographiques vous place en revanche dans une zone grise vis-à-vis des conditions d'utilisation des plateformes.

Notre ligne de conduite : privilégiez toujours les diffuseurs officiels comme CazéTV et fuyez les sites pirates.

Un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Le 25 octobre, à 20h45, PSG – OL réunit les deux premiers de Ligue 1 au Parc des Princes. Ligue 1+ réserve ce choc à ses abonnés, mais CazéTV peut vous l’offrir gratuitement sur YouTube, en portugais.

Avec un VPN connecté au Brésil, vous ne manquerez rien du sommet de la journée.

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