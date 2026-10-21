Cap sur la Flandre pour les Sang et Or. Mercredi 21 octobre à 21h00, le RC Lens se rend au stade Jan-Breydel pour y défier le Club Bruges, troisième sortie européenne de sa saison. À un peu plus d’une heure de route de Bollaert, ce déplacement a des airs de derby transfrontalier, et des milliers de supporters lensois devraient faire le voyage.

Ceux qui resteront en France devront passer par Canal+, détenteur exclusif de la compétition. Pour les autres, la Belgique offre une alternative de choix : Club RTL diffuse la rencontre gratuitement et en français, en direct sur la plateforme RTL Play, tandis que VTM la propose en néerlandais. Mais ces deux flux ne sont visibles qu’en Belgique.

Bonne nouvelle : un VPN vous permet de franchir virtuellement la frontière en quelques secondes. Mode d’emploi pour assister à ce Bruges – Lens sans débourser un centime.

Bruges – Lens, mercredi 21h00 : le direct n’attendra pas ! Le stade Jan-Breydel s’apprête à vibrer. Le coup d’envoi approche, et RTL Play demande un compte : ne le créez pas à la dernière seconde. Basculez NordVPN sur la Belgique en une minute, inscrivez-vous gratuitement, et Club RTL vous offre le match en français. Je prends NordVPN et je suis les Sang et Or gratuitement

Bruges – Lens : les infos à retenir

Coup d’envoi : mercredi 21 octobre 2026, 21h00

: mercredi 21 octobre 2026, 21h00 Enceinte : stade Jan-Breydel, Bruges

: stade Jan-Breydel, Bruges Enjeu : C1, journée n° 3

: C1, journée n° 3 Diffusion gratuite : Club RTL sur RTL Play (en français) et VTM (en néerlandais), en Belgique

: Club RTL sur RTL Play (en français) et VTM (en néerlandais), en Belgique Diffusion payante : Canal+, en France

Sur quelles chaînes suivre Bruges – Lens ?

Chaîne Pays Langue Tarif RTL Play (Club RTL) Belgique Français 0 €, avec inscription gratuite VTM GO (VTM) Belgique Néerlandais 0 €, avec inscription gratuite Canal+ France Français Payant

Regardez Bruges – Lens en français avec NordVPN

Bruges – Lens gratuitement sur Club RTL : la méthode

Procurez-vous un VPN performant : NordVPN, que nous plaçons en tête de nos tests, est en ce moment à - 75%%. Téléchargez l’application sur votre appareil et ouvrez-la avec vos identifiants. Si le VPN choisi offre aussi une extension navigateur, installez-la pour plus de simplicité. Connecte-vous à un serveur en Belgique. Ouvrez RTL Play, connectez-vous à votre compte gratuit et sélectionnez le direct de Club RTL avant 21h00.

Les meilleurs VPN pour streamer Lens - Sporting

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – De nombreux serveurs en Belgique et une stabilité à toute épreuve, même les soirs de forte affluence. À partir de 3,49 €/mois Surfshark – Un seul abonnement pour protéger tous les écrans du foyer, sans limite d’appareils. À partir de 2,49 €/mois Proton VPN – Un fournisseur suisse intransigeant sur la vie privée, dont la vitesse suffit amplement à la haute définition. À partir de 2,99 €/mois

Ce qui empêche RTL Play de fonctionner depuis la France

Club RTL et VTM ont payé l’UEFA pour diffuser la Ligue des champions sur le seul territoire belge. Leurs plateformes respectives, RTL Play et VTM GO, examinent donc l’adresse IP de quiconque tente d’ouvrir un direct, et opposent une fin de non-recevoir aux visiteurs français. Le VPN détourne ce contrôle : en passant par une machine située à Bruxelles ou à Anvers, votre trafic se pare d’une identité belge, et le lecteur vidéo n’y voit que du feu.

Impossible de visionner les retransmissions sur RTL Play hors de Belgique

Écran noir au moment du coup d’envoi ? Voici la marche à suivre :

Optez pour un autre serveur en Belgique : certains saturent quand toute l’Europe du foot se connecte au même moment.

: certains saturent quand toute l’Europe du foot se connecte au même moment. Quittez complètement RTL Play et relancez-le , VPN activé, pour que la plateforme enregistre votre nouvelle localisation.

, VPN activé, pour que la plateforme enregistre votre nouvelle localisation. Supprimez les cookies du site ou basculez en navigation privée, car un vieux cookie peut trahir votre position française.

ou basculez en navigation privée, car un vieux cookie peut trahir votre position française. Désactivez l’anti-pub le temps de la soirée : RTL Play n’apprécie pas qu’on filtre ses spots publicitaires.

Alternative néerlandophone : VTM. La chaîne flamande diffuse aussi la rencontre gratuitement sur VTM GO, avec un compte gratuit. Même principe : un serveur VPN en Belgique, puis le direct de VTM. Les commentaires seront en néerlandais.

VPN connecté en Belgique, Club RTL débloquée.

Débloquez RTL Play avec NordVPN

Pour regarder Club RTL en direct, vous devez d’abord créer un compte RTL Play. L’inscription est entièrement gratuite, car la plateforme vit de la publicité. Activez votre VPN sur un serveur belge, ouvrez rtlplay.be, puis cliquez sur « Inscription » en haut à droite de la page d’accueil.

Page d'accueil de RTL Play

Sélectionnez « Inscrivez-vous », puis saisissez une adresse e-mail valide et un mot de passe d’au moins 8 caractères. Celui-ci doit contenir une majuscule, une minuscule et un chiffre. Le formulaire vous demande ensuite votre nom, votre prénom et votre date de naissance.

Dernière étape : RTL Play exige un code postal belge. Le plus simple est d’indiquer 1000, celui de Bruxelles Centre, facile à retenir.

Cliquez sur « S'inscrire » pour terminer. Vous recevez alors un e-mail de confirmation, à valider avant votre première connexion. Ces identifiants marchent sur le site comme dans l’application RTL Play, sur smartphone, tablette ou téléviseur connecté. Créez votre compte bien avant le match : vous serez prêt dès le coup d’envoi.

Écran d'inscription à RTL Play

Bruges – Lens : l’analyse avant le match

Après trois semaines européennes, le bilan lensois est contrasté. Le Racing avait idéalement lancé sa campagne en s’imposant 3-2 à Prague, mais il a ensuite laissé filer la réception du Sporting Portugal à Bollaert. Avec trois points en deux matchs, les Sang et Or naviguent dans le ventre mou du classement et ne peuvent plus se permettre de faux pas à l’extérieur.

En face, le Club Bruges a réagi après un départ manqué. Battus d’un but en ouverture, les Blauw-Zwart ont empoché leurs premiers points lors de la 2e, et comptent désormais trois unités, comme leur adversaire du soir. Habitué de la Ligue des champions, le club flamand sait se montrer redoutable au Jan-Breydel, comme l’ont appris à leurs dépens plusieurs grosses écuries européennes ces dernières saisons.

Côté lensois, Florian Thauvin reste le grand animateur du jeu offensif, épaulé par Nidal Çelik et Ismaëlo Ganiou en défense. Ce duel entre deux équipes à égalité de points a tout d’un match à six points dans la course au top 24, avant que Lens ne reçoive Côme le 4 novembre.

Notre pronostic : Club Bruges 1 – 2 Lens

Bruges – Lens avec un VPN gratuit : bonne idée ?

Pas vraiment. Les VPN gratuits brident leur bande passante, plafonnent le volume de données et proposent rarement un serveur belge digne de ce nom. Pire, leurs adresses sont souvent repérées par RTL Play, qui les bloque d’emblée. Le risque de rater le premier but est bien réel.

La solution : un VPN premium remboursable

La garantie de NordVPN vous évite ce dilemme : satisfait ou remboursé pendant 30 jours, sans justification à fournir. Vous profitez du match dans de bonnes conditions, et vous décidez ensuite de garder l’abonnement ou non.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

RTL Play avec un VPN : quels risques juridiques ?

Aucun pour un internaute français. Le recours à un VPN est parfaitement légal, et Club RTL comme VTM sont des diffuseurs officiels de la Ligue des champions en Belgique. Rien à voir avec les sites pirates, qui retransmettent les matchs sans autorisation et cachent souvent des logiciels malveillants.

Seule réserve : les conditions d’utilisation de RTL Play et de VTM GO destinent leurs directs au public belge. La plateforme peut donc suspendre un compte qui s’y connecte depuis l’étranger, mais il ne s’agit en rien d’une infraction.

Conclusion

Mercredi 21 octobre à 21h00, Lens tente de relancer sa campagne européenne sur la pelouse du Club Bruges, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Canal+ réserve la rencontre à ses abonnés, mais Club RTL l’offre sans abonnement, avec un commentaire francophone, sur RTL Play.

Avec NordVPN, un serveur VPN belge et un compte RTL Play gratuit, vous serez aux premières loges sans débourser un centime pour les droits TV.

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