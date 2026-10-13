Retour au bercail pour Olivier Giroud. Mardi 13 octobre, le LOSC défie Arsenal à l’Emirates Stadium pour la 2e journée de la phase de ligue, coup d’envoi à 21h00. Un déplacement de prestige face au champion d’Angleterre, que les Dogues abordent avec l’obligation de rebondir après leur revers inaugural contre le Betis.

En France, la rencontre passe sur Canal+ Foot, donc uniquement pour les abonnés du groupe. Il existe pourtant une alternative gratuite et parfaitement officielle : Virgin Media Two, chaîne irlandaise qui retransmet le match gratuitement, avec un commentaire en anglais. Son flux, en revanche, ne franchit pas les frontières de l’Irlande.

Pour y accéder malgré tout, il suffit de passer par une connexion irlandaise grâce à un VPN. On vous explique tout, du choix du service au lancement du direct.

Les Dogues défient les Gunners. Vous êtes parés ? Le LOSC chez le champion d’Angleterre, ça ne se regarde pas en résumé le lendemain. Et bonne nouvelle : le match est gratuit en Irlande. Une minute pour activer NordVPN, une autre pour créer votre compte Virgin Media Play, et l’Emirates s'invite dans votre salon. Ne laissez pas le coup d’envoi être donné sans vous. Je regarde Arsenal – Lille gratuitement avec NordVPN

Arsenal – LOSC : les chaînes qui diffusent le match

Diffuseur Pays Langue Accès Virgin Media Two (nécessite une inscription gratuite) Irlande Anglais Gratuit Canal+ Foot France Français Abonnement Canal+

Regarder Arsenal - Lille gratuitement avec NordVPN

Virgin Media Play demande un compte, gratuit, pour accéder aux directs de Virgin Media Two, et l’inscription prend moins d’une minute. Une fois votre VPN connecté à un serveur irlandais, ouvrez Virgin Media Play, sur le site ou dans l’application, et cliquez sur « Register ».

Le formulaire vous demande votre prénom, une adresse e-mail et un mot de passe, à saisir deux fois, puis votre genre, votre année de naissance et un comté irlandais, à choisir dans une liste déroulante. Le champ Eircode, l’équivalent irlandais du code postal, est facultatif : vous pouvez le laisser vide.

Cochez la case d’acceptation des conditions d’utilisation et validez. Vous recevrez ensuite un code de validation sur votre boite mail, à renseigner dans la page web qui s'ouvrira. Une fois fait, votre compte est prêt, il ne reste plus qu’à vous connecter et lancer Virgin Media Two pour lancer le direct. Petit conseil : créez-le en amont du match plutôt qu’à quelques minutes du coup d’envoi.

Écran d'inscription à Virgin Media Play

Regarder Arsenal – Lille sans gratuitement : la méthode

Optez pour un VPN taillé pour le streaming. Notre recommandation, NordVPN, affiche actuellement une remise de NordVPN discount. Téléchargez l’application pour Windows, macOS, Android ou iOS, puis identifiez-vous. Repérez l’Irlande parmi les pays proposés et lancez la connexion : un serveur de Dublin fera parfaitement l’affaire. Ouvrez Virgin Media Play, la plateforme de streaming de la chaîne, puis sélectionnez le direct de Virgin Media Two.

Streamez Arsenal - Lille avec NordVPN

Les meilleurs VPN pour streamer Arsenal - Lille

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – Notre référence pour le foot en direct, avec des serveurs asiatiques rapides qui tiennent la HD pendant 90 minutes. À partir de 3,49 €/mois Surfshark – Un seul abonnement pour tous les appareils de la maison, pratique si le match se regarde à plusieurs. À partir de 2,49 €/mois Proton VPN – VPN suisse axé sur la confidentialité, avec des performances solides pour les événements sportifs. À partir de 2,99 €/mois

Pourquoi Virgin Media Two bloque-t-elle les spectateurs français ?

La chaîne irlandaise a négocié avec l’UEFA un droit de diffusion valable pour son seul territoire. Virgin Media Play contrôle donc l’origine de chaque connexion et refuse celles qui proviennent de l’étranger. Le VPN contourne ce filtre : vos données transitent par un serveur situé en Irlande, et la plateforme vous traite comme n’importe quel téléspectateur Irlandais.

Tentative de visionnage depuis une connexion en France.

Regarder Arsenal – Lille sur Virgin Media Play

Virgin Media Two reprend chaque semaine une sélection d’affiches de Ligue des champions, et ce duel anglo-français figure au programme. Avant le coup d’envoi, prévoyez quelques minutes pour vous inscrire : la plateforme peut demander la création d’un compte, gratuit.

Activez le VPN et vérifiez que vous êtes bien connecté à l’Irlande. Rendez-vous sur Virgin Media Play depuis votre navigateur ou l’application dédiée. Créez votre compte si la plateforme le demande ou connectez-vous, si vous en avez déjà un. Cliquez sur le direct de Virgin Media Two quelques minutes avant 21h00.

VPN connecté à l'Irlande, Virgin Media Play débloquée.

L’image reste figée ou un message de restriction s’affiche ? Quelques ajustements suffisent généralement :

Testez un autre serveur à Dublin , l’affluence des soirées de Ligue des champions pouvant ralentir certains d’entre eux.

, l’affluence des soirées de Ligue des champions pouvant ralentir certains d’entre eux. Relancez la plateforme après avoir activé le VPN , afin qu’elle prenne en compte votre localisation irlandaise.

, afin qu’elle prenne en compte votre localisation irlandaise. Nettoyez les données de navigation : un cookie mémorisé lors d’une précédente visite peut encore vous situer en France.

: un cookie mémorisé lors d’une précédente visite peut encore vous situer en France. Autorisez les publicités sur la page, certains lecteurs vidéo refusant de fonctionner avec un bloqueur actif.

Streamez Virgin Media Two gratuitement avec NordVPN

Arsenal – Lille : les enjeux du match

Arsenal reçoit en patron. Champions d’Angleterre la saison passée, les Gunners n’ont échoué qu’en finale de la Ligue des champions, battus par le PSG en mai. Renforcés cet été par l’arrivée de Bruno Guimarães au milieu de terrain, les Londoniens ont démarré leur campagne européenne par un succès 1-0, sans encaisser de but.

Le LOSC, lui, vit une rentrée plus heurtée. Sous la houlette de Davide Ancelotti, 37 ans, nouveau visage du banc lillois après le départ de Bruno Génésio pour Marseille, les Nordistes ont chuté d’entrée face au Real Betis (2-3) à Pierre-Mauroy, avant de s’incliner 2-1 à Nice en championnat. Ils reçoivent Le Havre samedi pour se remettre en confiance avant de traverser la Manche.

Tous les regards seront tournés vers Olivier Giroud. Passé par Arsenal de 2012 à 2018, l’attaquant de 39 ans rêve de retrouver l’Emirates sur le terrain, et non sur le banc où il a pris place lors des trois derniers matchs, Ayase Ueda lui étant préféré. Une titularisation serait un joli clin d’œil, et peut-être l’arme surprise d’un Lille qui devra souffrir pour exister.

Notre pronostic : Arsenal 2 – 0 Lille

Un VPN gratuit peut-il suffire pour ce match ?

Mieux vaut ne pas tenter le diable. Les offres gratuites limitent généralement les données à quelques gigaoctets, soit moins qu’une rencontre complète en HD, et leurs serveurs irlandais, quand ils existent, sont pris d’assaut les soirs de Ligue des champions. Sans compter que les plateformes repèrent et bannissent rapidement leurs adresses.

Pour ne prendre aucun risque, profitez plutôt de la garantie de NordVPN : 30 jours pour demander un remboursement intégral si le service ne vous a pas convaincu. Un filet de sécurité idéal pour une soirée de Coupe d’Europe.

Le bon plan : un VPN premium remboursable

Pas envie de vous engager pour un seul match ? NordVPN rembourse intégralement ses abonnés qui en font la demande dans les 30 jours. Vous profitez du choc dans de bonnes conditions, et vous décidez ensuite si le service mérite d’être gardé pour le reste de la saison.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Utiliser un VPN pour regarder Virgin Media Two : quel cadre légal ?

En France, se connecter via un VPN est un geste parfaitement autorisé. Et Virgin Media Two n’a rien d’une source douteuse : c’est un diffuseur officiel, titulaire des droits de la compétition en Irlande. Vous ne commettez donc aucune infraction en suivant son direct, contrairement aux plateformes pirates, qui diffusent sans autorisation et vous exposent à des logiciels malveillants.

Retenez toutefois que la chaîne réserve en principe son service au public irlandais. Elle peut donc restreindre l’accès d’un utilisateur repéré à l’étranger, sans que cela ait la moindre conséquence légale pour lui.

Conclusion

Pour son retour à l’Emirates, Olivier Giroud et le LOSC défient le champion d’Angleterre ce mardi 13 octobre à 21h00. Canal+ Foot assure la diffusion pour ses abonnés, mais Virgin Media Two permet de suivre la rencontre sans débourser un centime, en anglais.

Connectez votre VPN à l’Irlande, ouvrez Virgin Media Play et laissez-vous porter par l’ambiance de l’Emirates.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ