Cap au-delà du cercle polaire pour le LOSC. Ce mardi 3 novembre à 21h00, les Dogues défient Bodø/Glimt à l’Aspmyra Stadion pour la 4e journée de la Ligue des champions, avec une seule obligation : gagner enfin. Toujours sans le moindre point après trois sorties, Lille sait qu’un nouveau revers en Norvège compromettrait sérieusement sa campagne européenne.

Côté diffusion, Canal+ Sport retransmet la rencontre en France, et le multiplex est proposé sur Canal+ Sport 360 : sans abonnement, pas de match. Une solution gratuite existe pourtant en Roumanie, où le groupe Digi diffuse la Ligue des champions gratuitement sur ses chaînes Digi Sport, en libre accès sur son site internet.

Ce direct roumain n’est visible que depuis la Roumanie. Un VPN vous permet de le rejoindre depuis la France en quelques minutes, à temps pour le coup d’envoi.

Ce soir 21h, Lille joue sa survie européenne : soyez-en ! Zéro point, cinq défaites européennes de suite, un déplacement au-delà du cercle polaire : ce Bodø – Lille ne se rate pas. Le coup d’envoi approche : connectez-vous maintenant. Réglez NordVPN sur la Roumanie, et Digi Sport vous ouvre le direct, sans compte à créer. Je suis les Dogues avec NordVPN

Bodø/Glimt – Lille : la fiche technique



Bodø/Glimt – LOSC Date et heure Mardi 3 novembre 2026, 21h00 (heure de Paris) Stade Aspmyra Stadion, Bodø (Norvège), 8 270 places Enjeu Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée Classement avant le match Bodø/Glimt 28e (3 pts), Lille 35e (0 pt) En France Canal+ Sport, multiplex sur Canal+ Sport 360 Gratuitement Digi Sport (Roumanie), sur digisport.ro

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Pourquoi passer par Digi Sport ?

C’est gratuit : le site du diffuseur roumain met ses chaînes en ligne sans abonnement.

: le site du diffuseur roumain met ses chaînes en ligne sans abonnement. Aucun compte n’est nécessaire : pas de formulaire ni d’adresse e-mail à fournir, le lecteur démarre directement.

: pas de formulaire ni d’adresse e-mail à fournir, le lecteur démarre directement. C’est officiel : Digi a acheté la C1 pour le marché roumain, et sa retransmission n’a rien d’un flux pirate.

Seul bémol : le commentaire est en roumain. Les images, elles, sont les mêmes que sur Canal+ Sport.

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Pourquoi ces directs ne s’ouvrent-ils pas depuis la France ?

L’UEFA vend la C1 marché par marché, et la licence de Digi s’arrête aux frontières roumaines. Le site contrôle donc l’adresse IP de ses visiteurs : depuis une box française, vous tombez sur un message de restriction. En faisant transiter votre trafic par un serveur roumain, le VPN vous donne une adresse locale, et le lecteur vidéo s’ouvre sans difficulté.

Digi Sport en pratique

Le site de Digi Sport présente un avantage précieux : ses quatre chaînes sont accessibles sans le moindre identifiant.

Sans VPN, impossible de regarder Digi Sport 2

Une fois votre VPN réglé sur la Roumanie, la vidéo démarre en quelques secondes, avec un commentaire en roumain mais les mêmes images que sur Canal+.

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si l’image met du temps à se charger. Actualisez complètement digisport.ro après avoir activé le VPN, pour que le site détecte votre adresse roumaine.

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, ou ouvrez une fenêtre privée, afin de repartir d’une page vierge. Désactivez votre bloqueur de publicités le temps de la soirée, le lecteur pouvant refuser de démarrer.

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Bodø/Glimt – Lille : le contexte

Lille joue déjà gros. Battus par le Betis, Arsenal puis Galatasaray, les Dogues pointent à la 35e place de la phase de ligue, sans le moindre point. Leur série de cinq défaites européennes consécutives constitue un record négatif pour le club, selon l’UEFA. Le LOSC peut toutefois s’appuyer sur un regain de confiance : vendredi, il a remporté le derby du Nord face à Lens (1-0).

En face, Bodø/Glimt n’a rien d’une formation de seconde zone. Le club norvégien, qui avait atteint les barrages de la phase finale la saison passée en défiant l’Inter, compte trois points et sait se montrer redoutable à domicile, sur la pelouse synthétique de l’Aspmyra Stadion, dans un climat que les visiteurs découvrent rarement à leur avantage.

C’est aussi une grande première : les deux clubs ne se sont jamais affrontés. Face aux équipes françaises, Bodø/Glimt n’a encore jamais gagné, avec un nul et une défaite en deux matchs. Le Bayern étant attendu à Villeneuve-d’Ascq fin novembre, Lille doit impérativement inverser la tendance dès ce soir.

Notre pronostic : Bodø/Glimt 1 – 1 Lille

Les limites des VPN gratuits

Les VPN gratuits imposent généralement un quota de données insuffisant pour un match complet en HD, proposent rarement un serveur en Roumanie et voient leurs adresses régulièrement bloquées par les diffuseurs. Autant de risques de voir l’image se figer en pleine action.

NordVPN offre une alternative sans risque : si le service vous déçoit, il vous rembourse dans le mois. Essayez-le pour Bodø/Glimt – Lille, puis décidez sereinement.

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Est-il légal de regarder Digi Sport avec un VPN ?

Sans ambiguïté, oui : la France autorise les VPN, et Digi Sport compte parmi les partenaires officiels de l’UEFA. Les liens de streaming illégaux, eux, sont à fuir, autant pour des raisons juridiques que pour la sécurité de votre appareil.

Seule limite : le direct est théoriquement destiné aux Roumains. Si Digi détecte une connexion étrangère, il coupe l’image, et l’affaire s’arrête là.

Conclusion

Ce mardi 3 novembre à 21h00, Lille joue une partie de son avenir européen à Bodø. En France, il faudra être client Canal+ ; en Roumanie, Digi Sport le diffuse librement, sans le moindre identifiant.

Activez votre VPN sur la Roumanie, ouvrez le live de digisport.ro, et le cercle polaire s’invite dans votre salon.

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