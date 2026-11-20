Formule 1 2026 GP : GP de Las Vegas 2026 Date : 22 novembre 2026 Regarder gratuitement : RTBF via Auvio (IP belge), RTS via Play RTS (IP suisse) VPN : NordVPN, actuellement 78 % de réduction

Le dimanche 22 novembre, le GP de Las Vegas 2026 se dispute sur le Las Vegas Strip Circuit. Le départ sera donné à 5h00, heure française, soit samedi à 20h00 à Las Vegas.

Kimi Antonelli est déjà champion du monde et Mercedes a également décroché le titre constructeurs. Tous les regards se tournent donc vers la deuxième place : Max Verstappen (279) compte dix-sept points d’avance sur George Russell (262) et dix-huit sur Lewis Hamilton (261). L’an dernier, Verstappen s’était imposé ici en partant de la deuxième place.

En France, les droits de diffusion appartiennent à Canal+, mais avec un VPN comme NordVPN, il vous suffit de vous connecter à un serveur belge ou suisse pour suivre la course gratuitement sur la RTBF ou la RTS.

Regarder le GP de Las Vegas gratuitement en streaming : mode d’emploi

Choisissez un VPN : optez pour un VPN rapide disposant de serveurs en Belgique et en Suisse, comme NordVPN, actuellement avec 78 % de réduction. Installez l’application : elle fonctionne sur mobile, ordinateur portable, tablette et téléviseur connecté. Connectez-vous à un serveur belge ou suisse pour accéder au direct de la RTBF ou de la RTS. Ouvrez Auvio ou Play RTS et suivez la course sur le Strip en direct.

Regarder le GP de Las Vegas gratuitement : les meilleures chaînes

La RTBF diffuse le week-end de course en direct et gratuitement, à la télévision et en streaming sur Auvio. En Suisse, la RTS propose elle aussi la course gratuitement, sur RTS 2 et Play RTS. Ces flux sont réservés aux internautes belges et suisses : depuis la France, connectez-vous à un serveur belge ou suisse.

Séance Date et heure (heure française) Plateforme Pays du VPN Essais libres 1 Vendredi 20 novembre,

1h30 RTBF via Auvio, Play RTS Belgique / Suisse Essais libres 2 Vendredi 20 novembre, 5h00 RTBF via Auvio, Play RTS Belgique / Suisse Essais libres 3 Samedi 21 novembre, 1h30 RTBF via Auvio, Play RTS Belgique / Suisse Qualifications Samedi 21 novembre, 5h00 RTBF via Auvio, Play RTS Belgique / Suisse Course Dimanche 22 novembre, 5h00 RTBF via Auvio, RTS 2 via Play RTS Belgique / Suisse

Regarder la F1 en direct avec NordVPN

Avec neuf heures de décalage horaire avec le Nevada, toutes les séances ont lieu en pleine nuit ou au petit matin. La course débute dimanche à 5h00 et devrait se terminer vers 6h30.

Envie de tester un VPN d’abord ? NordVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : vous pouvez l’essayer pendant le week-end de course à Las Vegas et vous faire rembourser s’il ne vous convient pas.

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Peut-on regarder la F1 gratuitement sur des chaînes étrangères ?

Les plateformes gratuites comme Auvio ou Play RTS identifient votre pays grâce à votre adresse IP et ne diffusent leurs directs qu’en Belgique ou en Suisse. Depuis la France, vous tombez donc sur un message de blocage au lieu de la retransmission.

Un VPN fait transiter votre connexion par un serveur belge ou suisse : la chaîne détecte une adresse IP locale et le direct se lance normalement.

Regardez le GP de Las Vegas gratuitement avec un VPN en quatre étapes :

Ouvrez votre application VPN et choisissez un serveur en Belgique ou en Suisse. Rendez-vous sur Auvio ou Play RTS (site ou application). Lancez le direct du Grand Prix. Suivez la course sur le Strip sans abonnement Canal+.

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Regarder la Formule 1 avec un VPN, est-ce légal ?

Utiliser un VPN est légal en France. Les chaînes étrangères déduisent votre localisation de votre adresse IP et bloquent les spectateurs situés hors de leur zone de diffusion. C’est pourquoi les directs de la RTBF et de la RTS ne se lancent normalement pas depuis la France. En choisissant un serveur belge ou suisse, la chaîne voit une adresse locale et vous accédez à la retransmission. Attention toutefois : les conditions d’utilisation d’un diffuseur peuvent restreindre l’usage d’un VPN, avec un blocage possible à la clé.

GP de Las Vegas 2026 : l’essentiel à savoir

Long de 6,201 kilomètres, le Las Vegas Strip Circuit compte dix-sept virages et traverse la ville de part en part. Le Grand Prix se dispute sur 50 tours. Le départ est prévu dimanche à 5h00, heure française (samedi à 20h00 en heure locale), et l’arrivée vers 6h30. Las Vegas ouvre le triptyque final de la saison, avant le Qatar et Abu Dhabi.

Les deux titres sont joués : Antonelli mène le classement avec 390 points et Mercedes est sacrée chez les constructeurs. La lutte pour la deuxième place reste en revanche ouverte. Verstappen totalise 279 points, Russell 262 et Hamilton 261. À Las Vegas, Verstappen ne peut pas encore assurer définitivement la P2. Seuls Russell et Hamilton peuvent le dépasser ici, par exemple si Hamilton gagne et que Verstappen ne marque aucun point.

Au Brésil, Norris s’est imposé depuis la pole, devant Verstappen, parti de la dernière ligne. L’an dernier, Verstappen avait gagné à Las Vegas après que Norris, en pole, était parti large au premier virage, et les deux McLaren avaient été disqualifiées après la course.

Conclusion

Si vous ne souhaitez pas suivre le GP de Las Vegas sur Canal+, diffuseur officiel de la F1 en France, la RTBF retransmet tout le week-end en direct et gratuitement. Avec un VPN comme NordVPN, choisissez un serveur belge et ouvrez le direct gratuit sur Auvio. La RTS diffuse elle aussi la course gratuitement, mais il faut alors se connecter à un serveur suisse.

La course débute le dimanche 22 novembre à 5h00, heure française, soit samedi à 20h00 à Las Vegas. Il s’agit de la 21e manche sur 23 et de la première de trois courses consécutives, avant le Qatar et Abu Dhabi. Antonelli est déjà champion du monde et Mercedes a remporté le titre constructeurs : l’enjeu porte donc sur la deuxième place, où Verstappen devance Russell de dix-sept points et Hamilton de dix-huit. Connectez votre VPN à un serveur belge ou suisse avant d’aller vous coucher et vous ne manquerez pas un seul tour.

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