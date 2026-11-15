Dernier acte avant les quarts de finale de mars. Ce dimanche 15 novembre, coup d’envoi 20h45, les Bleus de Zinédine Zidane reçoivent la Turquie au stade Atlantique Bordeaux Métropole, pour la 6e et dernière journée du groupe A1. Selon le résultat obtenu jeudi à San Siro face à l’Italie, ce rendez-vous servira soit à valider la première place, soit à arracher le ticket pour les quarts de finale de mars.

En France, pas de souci : TF1 retransmet la rencontre en clair, et TF1+ la propose gratuitement en streaming. Pour les supporters installés à l’étranger, en revanche, la plateforme de TF1 reste fermée. Deux solutions s’offrent à eux : retrouver TF1+ en empruntant une adresse IP française via un VPN, ou suivre le match sur ATV, la chaîne turque qui le diffuse sans abonnement.

Voici comment accéder à l’une ou l’autre depuis n’importe où dans le monde.

Dimanche 20h45 : les Bleus terminent le travail à Bordeaux ! Dernière journée, une place en quarts de finale en ligne de mire : les expatriés ne veulent pas rater ça. Connectez-vous avant l’avant-match pour être prêt au coup d’envoi. Activez NordVPN sur la France et suivez les Bleus sur TF1+, où que vous soyez. Je suis les Bleus avec NordVPN

L’essentiel sur France – Turquie

Quand : dimanche 15 novembre 2026, coup d’envoi à 20h45 (22h45 en Turquie)

: dimanche 15 novembre 2026, coup d’envoi à 20h45 (22h45 en Turquie) Où : stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux

: stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux Quoi : 6e et ultime journée du groupe A1 de la Ligue des nations

: 6e et ultime journée du groupe A1 de la Ligue des nations Match aller : Turquie 0 – 1 France, but de Kylian Mbappé (54e)

: Turquie 0 – 1 France, but de Kylian Mbappé (54e) Diffusion en France : en clair sur TF1, en streaming gratuit sur TF1+

: en clair sur TF1, en streaming gratuit sur TF1+ Alternative gratuite : ATV, en Turquie

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Regarder France - Turquie gratuitement sur TF1+ : le guide

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Pour regarder le match sur ATV, même principe : connectez-vous à un serveur VPN en Turquie, allez sur le site officiel de la chaîne et lancez le direct. Simple.

Les meilleurs VPN pour streamer Turquie - France

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Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

Chaque chaîne n’a acquis les droits du match que pour son propre pays : la France pour TF1, la Turquie pour ATV. Pour respecter ces accords, leurs plateformes repèrent l’origine géographique de chaque visiteur et coupent le direct à ceux qui se trouvent ailleurs. Avec un VPN, vous choisissez le pays depuis lequel vous apparaissez : une adresse française pour TF1+, une adresse turque pour ATV.

TF1 bloquée sans VPN

Un VPN fiable vous attribue une adresse IP dans le pays de votre choix. Vous contournez ainsi les restrictions géographiques et accédez aux streams internationaux sans limitation.

Avec un VPN, vous débloquez depuis n'importe quel pays le stream de TF1+. Lors de nos tests avec NordVPN, la qualité d'image était excellente et la connexion parfaitement stable.

Voici comment regarder TF1+ gratuitement à l'étranger :

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TF1 débloquée avec NordVPN

Le match refuse de démarrer ou un message d'erreur apparaît ? Voici les réflexes à adopter pour débloquer le stream :

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cookies, cache et sessions déjà connectées peuvent révéler votre véritable localisation. Effacez vos cookies : la méthode manuelle équivalente à la navigation privée, qui supprime les données contredisant votre nouvelle localisation.

Points clés: Choisissez un serveur dans le pays de la chaîne TV de votre choix : France pour TF1+, Turquie pour ATV

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France - Turquie : le contexte

Les Bleus n’ont plus le droit à l’erreur. Jeudi, à San Siro, ils ont concédé leur première défaite sous l’ère Zinédine Zidane (3-1), malgré l’ouverture du score de Michael Olise dès la 10e minute. Un doublé de Pio Esposito, dont un penalty, et un but de Davide Frattesi ont permis à l’Italie de renverser la rencontre et de reprendre la tête du groupe.

Le classement s’est nettement resserré : l’Italie et la France comptent 10 points, mais les Azzurri passent devant grâce à leur bilan dans les confrontations directes, et la Belgique, victorieuse en Turquie (2-1), pointe à 9 points. Seuls les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Les Bleus gardent leur destin en main : un point suffira face à la Turquie, quoi qu’il arrive lors de Belgique – Italie, disputé au même moment à Bruxelles.

Sur le papier, l’adversaire est abordable. Déjà reléguée, la Turquie a perdu ses cinq matchs de la phase de groupes, et les Bleus s’étaient imposés lors du match aller à Istanbul, grâce à un but de Kylian Mbappé. Mais après la soirée milanaise, Zidane attend une réaction, et une victoire nette pour verrouiller la qualification.

Notre pronostic : France 2 – 0 Turquie

Peut-on regarder France - Turquie avec un VPN gratuit ?

Non, les VPN gratuits cumulent les handicaps pour ce type d'événement : peu de serveurs français, quotas de données incompatibles avec un match complet, saturation aux heures de pointe et absence totale de fonction de spoofing. TF1+ les repère et les bloque quasi instantanément. Pour 90 minutes de football en HD, seul un VPN premium tient la route.

Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.

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Est-il légal de regarder la Ligue des Nations avec un VPN ?

Le VPN est un outil parfaitement légal en France, utilisé au quotidien pour sécuriser sa connexion et protéger ses données. Le contournement des géorestrictions relève en revanche d'une zone grise contractuelle vis-à-vis des plateformes.

La règle d'or reste inchangée, privilégiez des diffuseurs officiels et détenteurs de droits comme TF1+, jamais de streaming pirate.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Dimanche 15 novembre à 20h45, les Bleus bouclent leur phase de groupes à Bordeaux, contre les Turcs. TF1 diffuse le match gratuitement en France, et les supporters expatriés peuvent le suivre sur TF1+ grâce à un VPN, ou sur ATV avec une adresse turque.

Il ne reste qu’à choisir sa chaîne et à se connecter avant le coup d’envoi.

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