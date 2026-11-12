San Siro pour un choc au sommet. Jeudi 12 novembre à 20h45, l’équipe de France de Zinédine Zidane défie l’Italie à Milan, pour l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Leaders du groupe A1 avec trois points d’avance sur la Squadra Azzurra, les Bleus peuvent valider leur billet pour les quarts de finale ; en cas de défaite, tout se jouerait dimanche face à la Turquie.

Bonne nouvelle pour les supporters en France : le match est diffusé en clair sur TF1 et gratuitement sur TF1+. Le casse-tête concerne plutôt ceux qui se trouvent à l’étranger, où TF1+ n’est pas accessible. Trois solutions gratuites s’offrent alors à eux : TF1+ via un VPN connecté à la France, RAI 1 en Italie, et Digi Sport 1 en Roumanie.

On fait le point sur chaque option, et sur la façon d’y accéder depuis n’importe quel pays avec un VPN.

Expatriés ? Ne laissez pas la distance vous empêcher de soutenir les Bleus ! Le leader face à son dauphin, une rivalité légendaire : impossible de rater ça, même à l’étranger. Créez votre compte TF1+ et préparez votre connexion dès maintenant. Réglez NordVPN sur la France et retrouvez TF1+ où que vous soyez. Je regarde Italie – France avec NordVPN

Italie – France : la fiche du match



Italie – France Coup d’envoi Jeudi 12 novembre 2026, 20h45 (heure de Paris) Stade Stadio Giuseppe-Meazza (San Siro), Milan Compétition Ligue des nations, Ligue A, groupe 1, 5e journée Classement France 1re (10 pts), Italie 2e (7 pts) Match aller France 1 – 1 Italie, le 2 octobre au Stade de France En France TF1 et TF1+, gratuitement

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Trois diffuseurs gratuits, trois pays

Chaîne Pays Langue Accès Serveur VPN TF1 / TF1+ France Français Gratuit, compte TF1+ gratuit Paris RAI 1 / RaiPlay Italie Italien Gratuit, compte RaiPlay gratuit Milan ou Rome Digi Sport 1 Roumanie Roumain Libre, aucune inscription Bucarest

Regarder Italie - France gratuitement sur TF1+ : le guide étape par étape

TF1+ bloque le stream parce que vous êtes à l'étranger ? En cinq étapes, vous pouvez regarder France - Italie gratuitement, où que vous soyez.

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Les meilleurs VPN pour streamer France - Italie

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Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

TF1 achète les droits des matchs des Bleus pour le seul territoire français. Hors de France, TF1+ identifie votre localisation grâce à votre adresse IP et bloque le direct, même si vous avez un compte. RaiPlay et Digi Sport appliquent la même logique pour l’Italie et la Roumanie. Relié via un VPN à un serveur du bon pays, vous empruntez une adresse IP locale, et la plateforme vous laisse accéder au match.

La méthode fonctionne de la même façon avec la chaîne italienne. Connectez-vous à un serveur en Italie pour débloquer le direct de RAI 1 sur RaiPlay et suivre le match avec les commentaires transalpins.

TF1 bloquée sans VPN

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Grâce à un VPN, le stream de TF1+ devient accessible depuis n'importe quel pays. Pendant nos tests avec NordVPN, l'image était excellente et la connexion n'a jamais décroché.

Comment regarder TF1+ gratuitement à l'étranger :

Connectez votre VPN à un serveur en France. Rendez-vous sur la page officielle de TF1+. Connectez-vous à votre compte ou créez un compte gratuit. Regardez Italie - France gratuitement.

TF1 débloquée avec NordVPN

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Changez de serveur VPN : un serveur saturé ou en panne technique suffit à bloquer la lecture. Repassez dans la liste des pays et sélectionnez un autre serveur français : le problème disparaît la plupart du temps.

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cookies, cache et sessions déjà connectées peuvent révéler votre véritable localisation. Effacez vos cookies : la méthode manuelle équivalente à la navigation privée, qui supprime les données contredisant votre nouvelle localisation.

Points clés: Choisissez un serveur dans le pays de la chaîne TV de votre choix : France pour TF1+, Italie pour RAI 1, Roumanie pour Digi Sport 1

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Italie – France : l’enjeu

La France de Zidane a parfaitement négocié ses quatre premiers matchs : victoires en Turquie (0-1) et en Belgique (0-1), nul face à l’Italie au Stade de France (1-1), puis un large succès contre la Belgique (4-1), marqué par les buts de Doué et Cherki et un doublé tardif d’Olise. Avec dix points, les Bleus n’ont besoin que d’un résultat positif à Milan pour se rapprocher des quarts de finale.

L’Italie, de son côté, a mal démarré avec une défaite contre la Belgique (0-2), avant de se reprendre en battant deux fois la Turquie (4-1, puis 3-1). Deuxième avec sept points, la Squadra Azzurra peut encore espérer la première place en cas de victoire face aux Bleus.

Un nouveau chapitre d’une rivalité historique, dans l’ambiance électrique de San Siro.

Notre pronostic : Italie 1 – 2 France

Peut-on regarder Italie - France avec un VPN gratuit ?

Un service gratuit propose rarement des serveurs à la fois en France, en Italie et en Roumanie, limitent le volume de données et ralentissent la connexion aux heures de pointe. TF1+ et RaiPlay bloquent en outre régulièrement les adresses IP partagées par ces services.

Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.

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Est-il légal de regarder la Ligue des Nations avec un VPN ?

Le VPN est parfaitement légal en France. Beaucoup de gens l'utilisent chaque jour pour sécuriser leur connexion et protéger leurs données. Contourner les restrictions géographiques des plateformes se situe en revanche dans une zone grise sur le plan contractuel.

Une règle ne change pas : regardez le match sur des diffuseurs officiels qui détiennent les droits, comme TF1+, et jamais sur un site de streaming pirate.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous permet de regarder des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Jeudi 12 novembre à 20h45, la France peut faire un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des nations à San Siro. En France, TF1 diffuse le match gratuitement ; à l’étranger, TF1+ via un VPN, RAI 1 et Digi Sport 1 permettent de suivre les Bleus sans payer.

Choisissez votre chaîne, connectez votre VPN au bon pays, et allez les Bleus !

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