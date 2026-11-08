Le Grand Prix du Brésil de F1 2026 se court le dimanche 8 novembre à 18 h, heure de Paris, sur le circuit d’Interlagos, à São Paulo. En France, la retransmission de la course est payante, mais plusieurs chaînes européennes la diffusent gratuitement et en clair. Les plus simples sont la RTS (Suisse) et Servus TV (Autriche) et, si vous vous connectez depuis la France, un VPN suffit pour accéder au flux officiel.

Ces plateformes appliquent un blocage géographique. Hors de leur pays, vous avez donc besoin d’un VPN : vous vous connectez au pays de la chaîne, vous obtenez une adresse IP locale et le direct se débloque comme si vous y étiez.

Où regarder gratuitement le GP du Brésil de F1 ?

Voici les chaînes gratuites et en clair pour suivre ce Grand Prix : Servus TV (Autriche), RTL Zwee (Luxembourg), RTBF (Belgique), SRF, RSI et RTS (Suisse). Vous trouverez plus bas le tableau complet ainsi qu’une sélection de VPN qui tiennent généralement bien la distance sur les longues sessions, qualifications comme course.

Bon à savoir : la RTBF (Belgique) et la RTS (Suisse) proposent des commentaires en français, ce qui en fait les alternatives les plus naturelles à Canal+ pour le public français. Si vous vous trouvez en Belgique ou en Suisse, vous n’avez pas besoin de VPN pour RTBF Auvio ou la RTS, car les streams y sont accessibles gratuitement. La solution VPN s’adresse aux téléspectateurs basés en France.

Chaîne Pays (serveur VPN) Accès RTS (recommandée) Suisse Gratuit Servus TV Autriche Gratuit RTL Zwee Luxembourg Gratuit RTBF Belgique Gratuit SRF Suisse Gratuit RSI Suisse Gratuit

Vous pouvez choisir la chaîne selon la langue, l'interface ou la disponibilité d'une application. Seule condition : activer d'abord le VPN et vous connecter au pays correspondant à la chaîne choisie.

Regarder la F1 avec NordVPN

Comment regarder le GP du Brésil de F1 gratuitement : guide rapide

Choisissez un VPN fiable. NordVPN se montre très performant pour le streaming sportif en direct et garde une connexion stable pendant les longues sessions. Profitez-en ici avec 78% de réduction. Installez l'application sur l'appareil qui vous servira à suivre la course : smartphone, ordinateur, tablette ou Smart TV. Ouvrez le VPN et connectez-vous au pays de la chaîne. Choisissez l'Autriche pour Servus TV, le Luxembourg pour RTL Zwee, la Belgique pour RTBF ou la Suisse pour SRF, RSI ou RTS. Rendez-vous sur le site ou l'application officielle de la chaîne et cherchez la retransmission en direct du GP. Lancez la lecture et suivez la course en clair sur le flux officiel.

Les meilleurs VPN pour regarder la F1 gratuitement

NordVPN : le meilleur pour regarder la F1. Rapide et stable, il assure un direct en haute qualité et sans coupure, même aux heures de pointe. Notre recommandation. Prix : à partir de 3,49 €/mois. Surfshark : le moins cher sur les abonnements longs. Appareils illimités, idéal pour un usage familial ou pour suivre le week-end de course sur plusieurs écrans. Prix : à partir de 2,49 €/mois. Proton VPN : il mise sur la stabilité et la confidentialité, avec des performances généralement constantes sur les longues retransmissions. Une alternative pratique si vous recherchez une interface simple et des connexions fiables. Prix : à partir de 2,49 €/mois.

Pourquoi un VPN est indispensable pour regarder le GP du Brésil gratuitement

Chacune de ces chaînes détient les droits pour diffuser la F1 uniquement dans son propre pays : Servus TV en Autriche, RTBF en Belgique, RTL Zwee au Luxembourg et SRF, RSI et RTS en Suisse.

Si vous tentez d'ouvrir le direct de RTS 2 depuis la France ou un autre pays, la plateforme détecte votre localisation grâce à votre adresse IP et bloque la diffusion en constatant que vous êtes hors de Suisse.

RTS géobloquée sans VPN

C'est là qu'intervient le VPN : il remplace votre IP par une adresse du pays de la chaîne, et la plateforme vous considère comme présent sur ce territoire.

En vous connectant à un serveur suisse, RTS 2 se débloque et le direct se charge normalement. Le principe est le même avec le Luxembourg pour RTL Zwee, la Belgique pour RTBF et l'Autriche pour Servus TV.

RTS2 débloquée avec NordVPN

Pour ce Grand Prix, RTS 2 (Suisse) et Servus TV (Autriche) sont les options les plus simples si vous cherchez une chaîne européenne gratuite et officielle.

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Prochains Grands Prix de F1 2026

L’avantage de cette méthode, c’est qu’un seul VPN vous permet de suivre plusieurs courses du calendrier. En le configurant à l’avance, vous aurez votre accès prêt avant le début de la retransmission. Regarder toute la saison avec NordVPN.

Grand Prix Circuit Date GP de Las Vegas Las Vegas Samedi 21 nov. GP du Qatar Lusail Dimanche 29 nov. GP d’Abou Dhabi Yas Marina Dimanche 6 déc.

Le titre pilotes est déjà joué : Kimi Antonelli a été sacré champion du monde au Mexique. La lutte pour les places d’honneur reste toutefois serrée, et Interlagos retrouve cette année un format classique, sans course sprint. Les chaînes gratuites d’Autriche, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse restent une solution pratique pour une bonne partie du calendrier : il suffit de changer de serveur selon la diffusion que vous préférez pour accéder au programme officiel.

En préparant votre connexion à l’avance, vous aurez réglé la question de l’accès pour le reste de la saison.

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Peut-on utiliser un VPN gratuit pour regarder la F1 ?

C’est possible, mais pour suivre une course de Formule 1 en direct, ce n’est généralement pas l’option la plus fiable.

Les VPN gratuits offrent généralement des débits plus faibles, moins de localisations disponibles et des serveurs plus encombrés.

Sur une longue retransmission, cela se traduit souvent par davantage de mise en mémoire tampon, une image de moins bonne qualité et des coupures, sans compter un choix plus restreint de serveurs en Autriche, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse.

Pour suivre le GP du Brésil dans de meilleures conditions, un VPN payant comme NordVPN ou Surfshark s’avère généralement plus performant, surtout si vous voulez profiter du direct sans interruption pendant toute la séance.

Conclusion

Plusieurs alternatives gratuites en clair s’offrent à vous, la démarche est simple : connectez-vous via le VPN à un serveur situé dans le pays de la chaîne, la plateforme vous localise sur place et le direct se débloque.

Vous pouvez ainsi regarder gratuitement le GP du Brésil depuis la France sur une chaîne qui offre la diffusion officielle, et non pas un streaming illégal et bancal.

Choisissez votre chaîne, activez la connexion et… c’est tout !

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