Revanche immédiate à Saint-Denis. Ce lundi 5 octobre 2026, l'équipe de France reçoit la Belgique au Stade de France pour la quatrième journée de la Ligue des Nations 2026/27. Coup d'envoi à 20h45 (heure française), une semaine tout juste après le succès arraché par les Bleus à Bruxelles, pour refermer la longue fenêtre internationale de septembre-octobre.

En France, la rencontre est diffusée gratuitement et en clair sur TF1, ainsi qu'en streaming sur TF1+, comme l'ensemble de la campagne des Bleus dans la compétition.

Le problème se pose pour les Français de l'étranger : expatriés, voyageurs ou vacanciers, impossible d'ouvrir le direct de TF1+ hors de l'Hexagone, le flux étant géobloqué pour des raisons de droits. En Belgique, le match est également diffusé en clair, sur RTL TVI et RTL play côté francophone et sur VTM côté néerlandophone.

La solution tient en un mot : VPN. En vous attribuant une adresse IP française, il débloque TF1+ où que vous soyez dans le monde. Voici la marche à suivre.

Où regarder France- Belgique gratuitement ?

Voici les chaînes étrangères qui diffusent gratuitement France - Belgique :

Chaîne Pays Prix TF1 (nécessite une inscription gratuite) France Gratuit RTL TVI (nécessite une inscription gratuite) Belgique Gratuit VTM (nécessite une inscription gratuite) Belgique Gratuit

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Regarder France - Belgique gratuitement sur TF1+ : le guide étape par étape

Vous êtes à l'étranger et TF1+ bloque le stream ? Cinq étapes suffisent pour regarder le match gratuitement, où que vous soyez.

Choisissez un VPN fiable. Notre recommandation : NordVPN, proposé en ce moment avec 75% de remise. Téléchargez l'application VPN sur votre appareil : PC, smartphone, tablette, routeur ou Smart TV. Sélectionnez un serveur situé en France et lancez la connexion. Connectez-vous à TF1+ avec votre compte existant, ou créez-en un gratuitement en quelques secondes. Lancez le direct sur le site officiel de TF1+ et suivez le match.

Les meilleurs VPN pour streamer France - Belgique

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

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Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

Depuis l'étranger, il est impossible d'accéder aux directs de TF1+. La plateforme lit votre adresse IP, constate que vous n'êtes pas en France et bloque la lecture, droits TV obligent. Un VPN change la donne en attribuant à votre ordinateur ou mobile une adresse IP française. TF1+ vous considère alors comme un téléspectateur installé dans l'Hexagone et débloque la retransmission.

Le principe vaut pour les chaînes belges : un serveur en Belgique débloque les directs de RTL TVI, en français, et de VTM, en néerlandais.

TF1 bloquée sans VPN

Un VPN fiable vous attribue une adresse IP dans le pays de votre choix. Vous contournez ainsi les restrictions géographiques et accédez aux streams internationaux sans limitation.

Avec un VPN, vous débloquez depuis n'importe quel pays le stream de TF1+. Lors de nos tests avec NordVPN, la qualité d'image était excellente et la connexion parfaitement stable.

Voici comment regarder TF1+ gratuitement à l'étranger :

Connectez votre VPN à un serveur en France. Rendez-vous sur la page officielle de TF1+. Connectez-vous à votre compte ou créez un compte gratuit. Regardez le match gratuitement.

TF1 débloquée avec NordVPN

Le match refuse de démarrer ou un message d'erreur apparaît ? Voici les réflexes à adopter pour débloquer le stream :

Changez de serveur VPN : un serveur saturé ou en panne technique suffit à bloquer la lecture. Repassez dans la liste des pays et sélectionnez un autre serveur français : le problème disparaît la plupart du temps.

un serveur saturé ou en panne technique suffit à bloquer la lecture. Repassez dans la liste des pays et sélectionnez un autre serveur français : le problème disparaît la plupart du temps. Ouvrez une fenêtre de navigation privée : cookies, cache et sessions déjà connectées peuvent révéler votre véritable localisation.

cookies, cache et sessions déjà connectées peuvent révéler votre véritable localisation. Effacez vos cookies : la méthode manuelle équivalente à la navigation privée, qui supprime les données contredisant votre nouvelle localisation.

Points clés: Choisissez un serveur dans le pays de la chaîne TV de votre choix : France pour TF1+, Belgique pour RTL TVI et VTM

TF1+ est le seul diffuseur français gratuit pour ce match. C'est notre choix numéro 1 pour cette rencontre

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France - Belgique : le contexte

Les Bleus de Zinédine Zidane abordent ce quatrième match en patrons du groupe A1. Vainqueurs 1-0 en Turquie puis 1-0 à Bruxelles grâce à un rush décisif de Michael Olise à la 88e minute, ils ont ensuite reçu l'Italie au Stade de France [résultat de France - Italie à insérer]. Toujours privés de Kylian Mbappé, blessé, les Tricolores bouclent face aux Diables Rouges une série de quatre matchs en dix jours, qui a déjà permis à leur nouveau sélectionneur de faire tourner largement son effectif.

La Belgique, elle, vit les débuts de l'ère Mark van Bommel, nommé fin juillet avec un contrat courant jusqu'à l'Euro 2028. Les Diables Rouges ont parfaitement lancé leur campagne avec une victoire 2-0 à Rome, avant de céder au bout du suspense face aux Bleus à Bruxelles. Leur réception de la Turquie à Sclessin vendredi [résultat de Belgique - Turquie à insérer] conditionne largement leurs ambitions avant ce déplacement à Saint-Denis.

L'histoire penche nettement côté français : la Belgique n'a plus battu les Bleus en match officiel depuis 1981, et a encore cédé lors des trois dernières confrontations en Ligue des Nations. Pour retrouver une victoire belge en France, il faut remonter à un amical spectaculaire au Stade de France, en 2015 (3-4). Autant dire que les Diables arrivent avec une revanche à prendre, une semaine à peine après la frustration de Bruxelles.

Dans un groupe où chaque point compte pour le Final Four, ce duel direct pourrait déjà peser lourd au classement avant la trêve de novembre. La France a l'avantage du terrain et de la dynamique, la Belgique celui d'avoir déjà fait souffrir les Bleus pendant 88 minutes il y a quelques jours.

Notre pronostic : France 2 - 1 Belgique

Peut-on regarder France - Belgique avec un VPN gratuit ?

Non, les VPN gratuits cumulent les handicaps pour ce type d'événement : peu de serveurs français, quotas de données incompatibles avec un match complet, saturation aux heures de pointe et absence totale de fonction de spoofing. TF1+ les repère et les bloque quasi instantanément. Pour 90 minutes de football en HD, seul un VPN premium tient la route.

Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Est-il légal de regarder la Ligue des Nations avec un VPN ?

Le VPN est un outil parfaitement légal en France, utilisé au quotidien pour sécuriser sa connexion et protéger ses données. Le contournement des géorestrictions relève en revanche d'une zone grise contractuelle vis-à-vis des plateformes.

La règle d'or reste inchangée, privilégiez des diffuseurs officiels et détenteurs de droits comme TF1+, jamais de streaming pirate.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Les Bleus de Zidane retrouvent la Belgique ce lundi 5 octobre à 20h45 au Stade de France, pour la quatrième journée de la Ligue des Nations et le dernier match de la fenêtre internationale. En France, TF1 et TF1+ diffusent le match gratuitement et en clair. Depuis l'étranger, ce direct reste accessible à condition de passer par un VPN.

Un serveur français suffit pour en profiter où que vous soyez : installez l'application, choisissez la France, ouvrez TF1+ et savourez.

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