Ce dimanche 4 octobre 2026 se tient le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2026. Initialement prévue en avril, la course avait été annulée pour des raisons de sécurité liées à la guerre en Iran. Par conséquent, la course officiellement toujours appelée GP de Bahreïn ne se déroule pas à Sakhir mais se tient en fait sur le circuit international de Sepang, près de Kuala Lumpur, en Malaisie. Le départ est donné à 9 h, heure de Paris.

C'est Kimi Antonelli qui est en tête du championnat des pilotes devant son coéquipier chez Mercedes, George Russell. Et cette saison, les autres écuries peinent vraiment à suivre le rythme imposé par la marque allemande. En France, bien sûr, le diffuseur officiel et historique de la Formule 1 est Canal+ : sans abonnement, les fans de F1 ne peuvent donc pas suivre la course en direct.

Outre-Quiévrain ou de l'autre côté des Alpes, les téléspectateurs francophones de Belgique et de Suisse ont plus de chance : en effet, la RTBF et la RTS diffusent gratuitement et légalement les courses en direct, avec des commentaires en français. Si ces diffusions sont géobloquées et inaccessibles en France, vous pouvez tout de même suivre le Grand Prix de Bahreïn gratuitement sur ces chaînes si vous n'avez pas accès à votre diffuseur national officiel. Je vous explique comment procéder.

Où regarder gratuitement le Grand Prix de Bahreïn ?

Les chaînes listées ci-dessous diffusent gratuitement le GP de Bahreïn 2026... depuis Sepang. La RTBF (Auvio) en Belgique et la RTS en Suisse ont le grand avantage de proposer des commentaires en français tandis que SRF et RSI ne retransmettent, elles, que les qualifications et la course, et pas les essais libres.

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Les meilleurs VPN pour suivre la F1 en direct depuis Sepang

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Pourquoi utiliser un VPN pour le GP de Bahreïn 2026 ?

Les chaînes qui diffusent la Formule 1 n’en acquièrent généralement les droits que pour leur propre pays. Elles vérifient donc votre adresse IP lorsque vous arrivez sur leur site afin de savoir d’où vous vous connectez. Si vous essayez d'y accéder sans vous trouver sur leur territoire – lors d’un voyage, par exemple –, vous n’obtenez qu’un message d’erreur.

Message d’erreur sur RTBF Auvio hors de Belgique

Un VPN vous attribue en fait une adresse IP située dans le pays de la chaîne que vous voulez regarder. Celle-ci vous considère alors comme un téléspectateur local et débloque le direct. Pour le GP de Bahreïn à Sepang, privilégiez des serveurs en Belgique ou en Suisse pour obtenir des commentaires en français, vous pouvez aussi viser l'Autriche et le Luxembourg.

Pour le GP de Bahreïn, je recommande de vous tourner vers la plateforme Auvio de la RTBF. Elle Auvio diffuse toute la course en direct, avec des commentaires pros en français et un dispositif de caméras qui n'a rien à envier à celui des diffuseurs historiques français.

On l'a vu, le stream est normalement bloqué hors de Belgique. Mais avec une connexion VPN vers la Belgique, vous pouvez y accéder où que vous soyez. La RTS, en Suisse, constitue une excellente alternative francophone.

Pour regarder gratuitement le GP de Bahreïn 2026 sur la RTBF :

Connectez-vous à un serveur VPN en Belgique. Ouvrez le direct de la Formule 1 sur RTBF Auvio. Vous pouvez maintenant suivre le GP de Bahreïn gratuitement.

La Formule 1 en direct sur RTBF Auvio avec NordVPN

Astuce : si le direct ne se charge pas, essayez un autre serveur dans le même pays. Si le problème persiste, videz le cache de votre navigateur ou ouvrez une fenêtre de navigation privée. Il peut aussi être utile de désactiver votre bloqueur de publicités. Dans l’ensemble, la configuration est très simple et ne prend que quelques minutes.

Classement F1 2026 et analyse du circuit : le GP de Bahreïn à Sepang

Kimi Antonelli domine le championnat pilotes. Pour la première saison sous le nouveau règlement technique, le pilote Mercedes possède une avance confortable sur son coéquipier George Russell. Mercedes est donc l’incontestable numéro un du championnat constructeurs. Avec Ferrari, Lewis Hamilton s’impose comme le premier poursuivant.

La lutte pour la troisième place est serrée : Hamilton, Lando Norris et Charles Leclerc se tiennent de près, Max Verstappen suit un peu plus loin. En milieu de grille, Alpine et Racing Bulls se disputent le titre de meilleure équipe derrière les quatre grosses écuries. Le tableau présente le classement avant le week-end de Sepang.

Pilote Écurie Points 1. Kimi Antonelli Mercedes 292 2. George Russell Mercedes 211 3. Lewis Hamilton Ferrari 191 4. Lando Norris McLaren 186 5. Charles Leclerc Ferrari 167 6. Max Verstappen Red Bull Racing 145 7. Oscar Piastri McLaren 120 8. Isack Hadjar Red Bull Racing 71 9. Liam Lawson Racing Bulls 59 10. Pierre Gasly Alpine 41 11. Arvid Lindblad Racing Bulls 31 12. Franco Colapinto Alpine 27 13. Oliver Bearman Haas 18 14. Gabriel Bortoleto Audi 10 15. Nico Hülkenberg Audi 7 16. Carlos Sainz Williams 6 17. Alex Albon Williams 5 18. Esteban Ocon Haas 3 19. Fernando Alonso Aston Martin 3 20. Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21. Lance Stroll Aston Martin 0 22. Valtteri Bottas Cadillac 0 23. Sergio Pérez Cadillac 0

Le circuit international de Sepang mesure 5,543 kilomètres et la course compte 56 tours. Ce tracé est tout l’inverse d’un circuit urbain. Deux longues lignes droites, de part et d’autre de l’épingle qui précède la ligne d’arrivée, débouchent sur de gros freinages et offrent les meilleures occasions de dépassement. Les enchaînements rapides du premier secteur révèlent l’efficacité aérodynamique des monoplaces. Avec le nouveau règlement, la récupération et le déploiement de l’énergie dans les lignes droites seront déterminants à Sepang. Absent du calendrier depuis des années, le circuit prive les écuries de données récentes. Les trois séances d’essais libres seront donc cruciales pour les réglages.

Le départ est donné à 15 h, heure locale. À ce moment de la journée, les orages sont fréquents en Malaisie : pneus intermédiaires, pneus pluie, voiture de sécurité, voire drapeau rouge ne sont pas exclus. La chaleur et la forte humidité mettent aussi pneus et pilotes à rude épreuve. Mercedes reste la référence cette saison, et Antonelli a prouvé sa régularité à plusieurs reprises. Mon pronostic : Kimi Antonelli.

Peut-on utiliser un VPN gratuit pour regarder la F1 ?

Les VPN gratuits sont généralement trop limités pour le sport en direct. Volume de données réduit, débit bridé et serveurs saturés : sur une course de près de deux heures, saccades et image dégradée arrivent vite. Pour tout un week-end, du vendredi au dimanche, les services payants sont nettement plus fiables.

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Autre option : F1 TV Pro, le service de streaming officiel de la Formule 1. En France, il n’est pas proposé en raison de l’exclusivité de Canal+, mais il reste accessible depuis d’autres pays. Tous les détails dans notre guide regarder F1 TV Pro.

Les prochaines courses de F1 en 2026

Après Sepang, la Formule 1 poursuit sa tournée hors d’Europe. Voici les prochaines étapes :

Date Grand Prix Circuit 11 octobre Grand Prix de Singapour Marina Bay Street Circuit 25 octobre Grand Prix des États-Unis Circuit of the Americas 1er novembre Grand Prix du Mexique Autódromo Hermanos Rodríguez 8 novembre Grand Prix du Brésil Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 21 novembre Grand Prix de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29 novembre Grand Prix du Qatar Lusail International Circuit 6 décembre Grand Prix d’Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Les autres courses de la saison sont aussi diffusées gratuitement par la RTBF et la RTS qui ont les droits complets pour l'ensemble de la saison.

En résumé

Un Grand Prix sans doute unique en son genre : en 2026, le GP de Bahreïn se court en Malaisie, après l’annulation de la date d’avril à Sakhir. Pour la F1, c’est un retour à Sepang. Pour Antonelli, une nouvelle occasion de creuser l’écart au championnat dans le sprint final de la saison.

Les 5,543 kilomètres du tracé, avec leurs longues lignes droites et leurs gros freinages, joueront un rôle clé, tout comme la météo tropicale et ses possibles orages en milieu d’après-midi. De quoi bouleverser en un instant la stratégie des écuries.

En France, la course est diffusée par Canal+, sur abonnement. Gratuitement et avec des commentaires en français, vous pouvez suivre le week-end sur RTBF Auvio en Belgique et sur la RTS en Suisse. L’ORF, RTL Zwee, SRF et RSI le diffusent aussi, ces deux dernières se limitant aux qualifications et à la course. Hors du pays concerné, un serveur VPN local permet d’accéder aux directs.

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