Le départ du Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1 sera donné ce dimanche 11 octobre 2026 à 14 h 00 (heure de Paris), sur le Marina Bay Street Circuit. Disputée de nuit sous les projecteurs, la course se faufile en plein cœur de la ville et compte parmi les plus éprouvantes de la saison : les virages serrés du tracé urbain s'enchaînent sans temps mort, dans une chaleur et une humidité étouffantes. En tête du championnat, Kimi Antonelli y défendra une avance confortable sur son coéquipier chez Mercedes, George Russell, revenu à 66 points après sa victoire à Bakou.

En France, les droits officiels de la Formule 1 appartiennent à Canal+, qui réserve ses retransmissions à ses abonnés. Plusieurs chaînes étrangères diffusent pourtant la course en direct, gratuitement et en toute légalité, mais leur signal reste limité à leur pays. Un VPN vous permet d'accéder à ces directs partout dans le monde, y compris là où aucun diffuseur officiel n'est disponible.

Parmi ces chaînes gratuites figurent la RTBF en Belgique et la RTS en Suisse, qui commentent toutes deux la course en français. Découvrez la liste complète des diffuseurs officiels du Grand Prix de Singapour 2026, puis la marche à suivre, étape par étape, pour regarder leurs directs depuis l'étranger.

Regarder la F1 gratuitement : les chaînes qui diffusent la course

Voici la liste des chaînes qui diffusent gratuitement le Grand Prix de Singapour 2026 en direct. Ce sont toutes des chaînes qui détiennent les droits légaux de diffusion pour leurs pays respectifs :

Chaîne Pays Prix RTBF (commentaires en français) Belgique Gratuit RTS (commentaires en français) Suisse Gratuit ServusTV Autriche Gratuit RTL Zwee Luxembourg Gratuit SRF Suisse Gratuit RSI Suisse Gratuit

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Les meilleurs VPN pour suivre le GP de Singapour en en direct

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Pourquoi un VPN est-il nécessaire pour le GP de Singapour 2026 ?

De nombreuses diffusions de la F1 en direct à l'étranger ne sont accessibles que dans certains pays. Ces diffuseurs vérifient toujours l’adresse IP de l’internaute qui arrive sur leur site et bloquent les connexions qui proviennent d’autres pays. C'est le principe du géo-blocage.

Le direct de RTBF bloqué hors de Belgique

Un VPN est une petite application simple à installer sur votre ordinateur, votre mobile ou votre Smart TV Android, et qui fait transiter votre connexion par un serveur situé dans un autre pays, vous donnant ainsi accès aux directs de F1 à l'étranger. Pour le GP de Singapour 2026, privilégiez un serveur en Belgique (RTBF) ou en Suisse (RTS) : ces deux chaînes diffusent la course gratuitement avec des commentaires en français. L’Autriche et le Luxembourg fonctionnent aussi.

Autre option pour suivre la F1 : F1 TV Pro, le service officiel de streaming de la discipline. On vous explique comment y accéder dans notre guide sur comment regarder F1 TV Pro.

La RTBF en Belgique et la RTS en Suisse diffusent la Formule 1 gratuitement, avec des commentaires en français. Ce sont les meilleures options pour suivre le week-end de course à Bakou sans abonnement Canal+. Hors de leur pays, leurs directs sont normalement bloqués. Avec un VPN connecté à un serveur belge ou suisse, vous pouvez néanmoins y accéder. Le même principe vaut pour ServusTV, SRF, RTL Zwee ou Idman TV.

Pour regarder le GP de Singapour 2026 sur la RTBF ou la RTS :

Connectez votre appareil à un serveur en Belgique ou en Suisse. Ouvrez le direct de F1 sur RTBF Auvio (Belgique) ou sur Play RTS (Suisse). Lancez la diffusion gratuite du GP de Singapour 2026.

Le direct de F1 débloqué grâce à NordVPN

Astuce : si un direct ne se lance pas tout de suite, essayez un autre serveur VPN dans le même pays. Vider le cache du navigateur ou ouvrir une fenêtre de navigation privée peut aussi régler les problèmes de géo-blocage.

Classement F1 2026 et analyse du circuit : GP de Singapour 2026

Kimi Antonelli aborde le Grand Prix de Singapour en patron du championnat pilotes. À 20 ans, le pilote Mercedes compte déjà huit victoires et plusieurs records cette saison, et garde une avance confortable sur son coéquipier George Russell. Pour cette première année sous le nouveau règlement technique, la course au titre ressemble à un duel entre les deux Flèches d'argent, avec Lewis Hamilton (Ferrari) en chef de file des poursuivants.

Pilote Écurie Points 1. Kimi Antonelli Mercedes 320 2. George Russell Mercedes 236 3. Lewis Hamilton Ferrari 214 4. Charles Leclerc Ferrari 191 5. Lando Norris McLaren 188 6. Max Verstappen Red Bull Racing 188 7. Oscar Piastri McLaren 128 8. Isack Hadjar Red Bull Racing 96 9. Liam Lawson Racing Bulls 65 10. Pierre Gasly Alpine 41

Peut-on utiliser un VPN gratuit pour regarder la F1 ?

Pour le sport en direct, les VPN gratuits montrent vite leurs limites. Leur bande passante est réduite et leurs serveurs sont saturés, ce qui provoque des coupures et une image dégradée, surtout pendant les longues retransmissions de F1. Pour suivre tout un week-end de course, un service reconnu est bien plus fiable.

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Les prochaines courses de F1 en 2026

Après le GP de Singapour, la saison 2026 de Formule 1 se poursuit avec d’autres courses hors d’Europe. Voici les prochaines étapes du calendrier :

Date Grand Prix Circuit 25 octobre Grand Prix des États-Unis Circuit of the Americas 1er novembre Grand Prix du Mexique Autódromo Hermanos Rodríguez 8 novembre Grand Prix du Brésil Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 21 novembre Grand Prix de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29 novembre Grand Prix du Qatar Lusail International Circuit 6 décembre Grand Prix d’Abou Dhabi Yas Marina Circuit

Avec un VPN, vous pouvez suivre non seulement le GP de Singapour, mais aussi les autres courses de F1 sur des chaînes gratuites étrangères. Retrouvez un panorama complet dans notre guide des directs de F1 gratuits.

En résumé

Sous les projecteurs de Marina Bay, le Grand Prix de Singapour se court de nuit, sur un circuit urbain de 4,940 km. Ses 19 virages s'enchaînent entre murs de béton et gratte-ciel, la chaleur et l'humidité mettent les organismes à rude épreuve, et la moindre erreur se paie contre les barrières.

En France, seul Canal+ diffuse la Formule 1, et uniquement pour ses abonnés. Pour suivre le GP de Singapour gratuitement avec des commentaires en français, la RTBF et la RTS sont les meilleures options. La course est également retransmise en clair par ServusTV (Autriche), RTL Zwee (Luxembourg), SRF et RSI (Suisse).

Vous êtes en dehors de leur zone de diffusion ? Il suffit de connecter un VPN au bon pays pour suivre l'intégralité du direct.

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