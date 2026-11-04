Le RC Lens joue gros ce soir à Bollaert. Au quatrième rendez-vous de leur campagne européenne, les Sang et Or accueillent Côme, la sensation italienne entraînée par Cesc Fàbregas, ce mercredi 4 novembre à 21h00. Après deux revers européens de rang et un derby perdu à Lille, l’équipe de Yannick Cahuzac a besoin d’un succès pour ne pas décrocher.

En France, il faut un abonnement Canal+ pour suivre la rencontre. Le diffuseur roumain Digi Sport, lui, offre un direct accessible gratuitement et sans création de compte.

Seule condition : surfer depuis la Roumanie. Un VPN règle la question en un instant ; suivez le guide avant le coup d’envoi.

Lens – Côme, 21h : ne perdez pas de temps Deux défaites européennes, un derby perdu, et en face une attaque à plus de trois buts par match : ce soir, tout se joue. Préparez votre connexion maintenant pour ne rien rater du coup d’envoi. Connectez NordVPN à la Roumanie et ouvrez la page live de Digi Sport. Je regarde Lens – Côme avec NordVPN

Lens – Côme en un coup d’œil



RC Lens – Côme 1907 Coup d’envoi Mercredi 4 novembre 2026, 21h00 Stade Bollaert-Delelis, Lens Classement en C1 Côme 9e (6 pts), Lens 27e (3 pts) Historique Première confrontation officielle En France Canal+, sur abonnement En accès libre Digi Sport (Roumanie), page live du match sur digisport.ro

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Pourquoi passer par Digi Sport ?

C’est gratuit : le site du diffuseur roumain met ses chaînes en ligne sans abonnement.

: le site du diffuseur roumain met ses chaînes en ligne sans abonnement. Aucun compte n’est nécessaire : pas de formulaire ni d’adresse e-mail à fournir, le lecteur démarre directement.

: pas de formulaire ni d’adresse e-mail à fournir, le lecteur démarre directement. C’est officiel : Digi a acheté la C1 pour le marché roumain, et sa retransmission n’a rien d’un flux pirate.

Seul bémol : le commentaire est en roumain. Les images, elles, sont les mêmes que sur Canal+ Sport.

Les VPN que nous conseillons pour ce match

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Pourquoi ces directs ne s’ouvrent-ils pas depuis la France ?

L’UEFA vend la C1 marché par marché, et la licence de Digi s’arrête aux frontières roumaines. Le site contrôle donc l’adresse IP de ses visiteurs : depuis une box française, vous tombez sur un message de restriction. En faisant transiter votre trafic par un serveur roumain, le VPN vous donne une adresse locale, et le lecteur vidéo s’ouvre sans difficulté.

Digi Sport en pratique

Le site de Digi Sport présente un avantage précieux : ses quatre chaînes sont accessibles sans le moindre identifiant.

Sans VPN, impossible de regarder Digi Sport 2

Une fois votre VPN réglé sur la Roumanie, la vidéo démarre en quelques secondes, avec un commentaire en roumain mais les mêmes images que sur Canal+.

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si l’image met du temps à se charger. Actualisez complètement digisport.ro après avoir activé le VPN, pour que le site détecte votre adresse roumaine.

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, ou ouvrez une fenêtre privée, afin de repartir d’une page vierge. Désactivez votre bloqueur de publicités le temps de la soirée, le lecteur pouvant refuser de démarrer.

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Lens – Côme : un rendez-vous déjà capital

Lens n’a plus le droit à l’erreur. Victorieux à Prague (3-2) lors de la 1re journée, les Lensois ont ensuite chuté face au Sporting (0-2) puis à Bruges (0-3), sans marquer le moindre but. Le derby perdu vendredi à Lille (0-1) n’a rien arrangé : Yannick Cahuzac n’a pas reconnu ses joueurs et attend une réaction devant le public de Bollaert.

Côme, de son côté, vit un rêve éveillé. Quatrième de Serie A la saison passée, son meilleur classement historique, le club lombard dispute la première Ligue des champions de son histoire et s’y montre redoutable : larges succès face à Leipzig puis à Manchester United (4-1 à chaque fois), et déjà six points au compteur. Porté par Nico Paz et Tasos Douvikas, l’équipe de Fàbregas reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Ce duel est une première absolue entre Lensois et Lombards. Pour le Racing, c’est déjà un tournant : une défaite laisserait les Nordistes en mauvaise posture pour la qualification en barrages.

Notre pronostic : Lens 1 – 2 Côme

Les limites des VPN gratuits

Les VPN gratuits imposent généralement un quota de données insuffisant pour un match complet en HD, proposent rarement un serveur en Roumanie et voient leurs adresses régulièrement bloquées par les diffuseurs. Autant de risques de voir l’image se figer en pleine action.

NordVPN, à l’inverse, s’essaie sans risque : en cas de déception, le fournisseur rembourse son client dans les 30 jours.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Est-il légal de regarder Digi Sport avec un VPN ?

Sans ambiguïté, oui : la France autorise les VPN, et Digi Sport compte parmi les partenaires officiels de l’UEFA. Les liens de streaming illégaux, eux, sont à fuir, autant pour des raisons juridiques que pour la sécurité de votre appareil.

Seule limite : le direct est théoriquement destiné aux Roumains. Si Digi détecte une connexion étrangère, il coupe l’image, et l’affaire s’arrête là.

Conclusion

Ce mercredi 4 novembre à 21h00, Lens doit réagir face à Côme, l’une des belles surprises de cette Ligue des champions. Si Canal+ la réserve à ses clients, Digi Sport l’offre sans frais sur une page dédiée de son site.

Connectez votre VPN à la Roumanie, ouvrez la page du match, et vibrez avec Bollaert depuis votre canapé.

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