Les deux clubs n’abordent pas ce choc avec le même moral. Mercredi, Lens a vécu une soirée cauchemardesque en Ligue des champions, balayé 9-1 par Côme à Bollaert. Le lendemain, l’OM a signé l’un de ses plus beaux succès de la saison en s’imposant 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ses premiers points en Ligue Europa.

Dimanche 8 novembre à 20h45, les deux équipes se retrouvent justement à Bollaert pour l’affiche de la 10e journée de Ligue 1, arbitrée par Willy Delajod : les Sang et Or pour se relever, les Olympiens pour confirmer.

Comme chaque grand rendez-vous du dimanche soir, ce choc est réservé en France aux abonnés de Ligue 1+, la plateforme de la LFP. Il existe pourtant un moyen de le suivre sans débourser un centime : CazéTV, détentrice de la L1 pour le marché brésilien, retransmet chaque semaine une sélection d’affiches gratuitement sur YouTube.

Seul obstacle, son direct ne s’ouvre qu’aux internautes brésiliens. Rien d’insurmontable avec un VPN : on vous explique tout.

Dimanche 20h45 : Lens en quête de rachat face à l’OM ! Un Lens meurtri après le 9-1 face à Côme, un OM galvanisé par son succès à Leverkusen : ce match promet des étincelles. Activez votre connexion avant le match, pas au coup d’envoi. Réglez NordVPN sur le Brésil et CazéTV vous ouvre le direct sur YouTube, sans inscription. Je regarde Rennes – Olympiakos avec NordVPN

Lens – OM en bref



RC Lens – Olympique de Marseille Coup d’envoi Dimanche 8 novembre 2026, 20h45 (16h45 à Brasília) Stade Bollaert-Delelis, Lens Journée 10e de Ligue 1 Arbitre Willy Delajod Diffuseur en France Ligue 1+, sur abonnement Sans abonnement CazéTV sur YouTube, au Brésil

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Lens – OM sur CazéTV : le mode d’emploi

Optez pour un VPN premium, comme NordVPN, numéro un de notre classement, actuellement 78% moins cher. Installez l'application VPN sur votre PC, smartphone, tablette, routeur ou Smart TV. Sur votre ordinateur ou votre smartphone, lancez l’application et sélectionnez un serveur situé au Brésil. Ouvrez YouTube, recherchez la chaîne CazéTV et repérez le direct de Lens – Marseille. Lancez la vidéo un peu avant 20h50 : aucun abonnement ni identifiant ne vous sera demandé.

Le VPN qu’il vous faut pour CazéTV

Nos VPN recommandés pour regarder le match en streaming :

NordVPN – Rapide, stable et doté de nombreux serveurs au Brésil : de quoi suivre les 90 minutes sans coupure. À partir de 3,49 €/mois. Surfshark – Appareils connectés en illimité et serveurs brésiliens fiables. À partir de 2,49 €/mois. Proton VPN – Service suisse centré sur la confidentialité, qui assure aussi de bonnes performances pour le sport en direct. À partir de 2,49 €/mois.

CazéTV géobloqué : ce qui se passe

Les droits de CazéTV couvrent uniquement le public brésilien. Pour les faire respecter, YouTube vérifie d’où provient chaque connexion. Depuis la France, vous obtenez un simple message « contenu indisponible ».

CazéTV bloquée en France sans VPN

Une fois connecté à un serveur brésilien via le VPN, votre appareil affiche une adresse IP de São Paulo ou de Rio. Le direct se lance alors comme pour n’importe quel spectateur sur place.

CazéTV débloquée avec NordVPN depuis n'importe où

Problème de lecture : les bons gestes

Fermez puis rouvrez YouTube une fois le VPN connecté , en particulier sur mobile : l’application conserve parfois votre ancienne localisation.

, en particulier sur mobile : l’application conserve parfois votre ancienne localisation. Changez de serveur brésilien si l’image se fige souvent.

si l’image se fige souvent. Passez en navigation privée sur ordinateur pour écarter les cookies liés à votre compte Google.

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Que faire si YouTube détecte votre VPN ?

YouTube repère votre VPN ? La solution YouTube ne regarde pas seulement votre adresse IP : il interroge aussi votre navigateur, qui peut trahir votre position réelle même VPN activé. La parade passe par l’extension Chrome de NordVPN et sa fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les informations du navigateur sur la localisation du serveur VPN et débloque le stream. Attention : cette option existe uniquement dans l’extension Google Chrome de NordVPN, pas dans l’application classique pour ordinateur.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

Sans réglage particulier, YouTube remarque une incohérence : votre navigateur affiche l’heure de Paris, alors que votre adresse IP, grâce au VPN, vous situe au Brésil.

La plateforme conclut à une connexion suspecte passant par un VPN et bloque la vidéo. Le spoofing corrige ce problème immédiatement.

Cliquez sur l’icône NordVPN de votre extension Google Chrome, ouvrez l’onglet Spoofing, puis activez l’option Usurpation de fuseau horaire.

Votre navigateur se cale alors sur le VPN et présente à YouTube une connexion issue du même fuseau horaire que le serveur choisi.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Redémarrez votre navigateur : c’est réglé !

Et si YouTube détecte encore un VPN ?

YouTube détecte toujours un VPN alors que le spoofing est activé et que vous êtes connecté à un serveur brésilien ? La plateforme a sans doute repéré et bloqué l’adresse IP de ce serveur.

L’extension Chrome de NordVPN règle ce cas en quelques secondes. Un onglet apparaît à l’écran : cliquez sur le bouton de reconnexion, et NordVPN sélectionne un serveur compatible avec CazéTV. Rechargez ensuite la page, et le match démarre.

L'extension Chrome de NordVPN vous permet de se reconnecter à un serveur pas encore bloqué par YouTube. Cliquez sur Switch server et relancez la page.

Lens – OM : un match sous tension

Lens attend ce rendez-vous pour se relancer. Après le derby perdu à Lille (1-0) et l’humiliation subie face à Côme en Ligue des champions (1-9), les Sang et Or ont besoin de retrouver la victoire devant leur public, dans un stade Bollaert toujours aussi bouillant pour la venue de l’OM.

Marseille, de son côté, a nettement redressé la barre en Ligue 1. Après un début de saison compliqué, les Olympiens enchaînent les bons résultats depuis le début du mois d’octobre et sont revenus dans la première partie du classement. Leur succès à Leverkusen jeudi (1-0) devrait les porter, même si la récupération sera courte avant le déplacement dans le Nord.

Entre deux clubs aux ambitions européennes, ce Lens – OM pourrait peser lourd dans la course aux places qualificatives. Et Bollaert, comme souvent face aux Marseillais, devrait jouer son rôle de douzième homme.

Lens 0 - 2 Marseille

VPN gratuit : un pari risqué

Les VPN gratuits conviennent mal au sport en direct. Rares sont ceux qui proposent un serveur au Brésil, presque tous limitent le volume de données, et YouTube repère rapidement leurs adresses partagées. Sur un match de 90 minutes, la coupure est quasi certaine.

Avec NordVPN, vous ne prenez aucun risque : la garantie satisfait ou remboursé vous laisse 30 jours pour changer d’avis et récupérer la totalité de votre paiement.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Regarder CazéTV depuis la France : le point juridique

C’est parfaitement légal : en France, l’utilisation d’un VPN est autorisée, et CazéTV diffuse la C3 grâce à un contrat passé avec l’UEFA pour le marché brésilien. Vous regardez donc une retransmission officielle, et non un flux pirate.

Ce direct reste cependant réservé au public brésilien. Dans le pire des cas, YouTube interrompt la vidéo, sans aucune conséquence pour vous.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Dimanche 8 novembre à 20h45, Lens et l’OM s’affrontent à Bollaert pour l’un des chocs de cette 10e journée. Côté français, il faudra un abonnement Ligue 1+ ; côté brésilien, CazéTV l'offre sur YouTube, gratuitement et en portugais.

Activez votre serveur à São Paulo, ouvrez le live, et laissez Bollaert faire le reste.

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