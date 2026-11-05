Le défi est immense pour Marseille. Ce jeudi 5 novembre à 21h00, l’OM, toujours à zéro point en Ligue Europa, se rend à la BayArena pour y affronter le Bayer Leverkusen, qui a remporté ses trois premiers matchs de la phase de ligue sans encaisser le moindre but. Pour les Olympiens, ce déplacement en Rhénanie ressemble déjà à un match de la dernière chance.

En France, il faudra passer par Canal+ pour suivre la rencontre. Outre-Rhin, en revanche, la chaîne RTL a fait de ce choc son affiche gratuite de la soirée. Et cette chaîne allemande est accessible gratuitement en Suisse via yallo TV, une application de télévision en ligne gratuite aux 300 chaînes, réservée aux internautes présents sur le sol helvète.

Un VPN réglé sur la Suisse suffit donc pour suivre Leverkusen – OM sans abonnement, et même sans créer de compte : voici comment s’y prendre.

21h à la BayArena : l’OM joue sa dernière carte ! Vous êtes équipés ? Zéro point, un adversaire qui n’a encaissé aucun but : ce soir, Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Créez votre compte yallo Free TV maintenant, pas au coup d’envoi. Réglez NordVPN sur la Suisse, et RTL, diffuseur officiel, vous offre le match gratuitement. 100 % légal, et sans perte de temps à chercher un stream pirate, sur des sites dangereux. Je regarde Leverkusen – OM avec NordVPN

Leverkusen – OM : les repères



Bayer Leverkusen – Olympique de Marseille Coup d’envoi Jeudi 5 novembre 2026, 21h00 Stade BayArena, Leverkusen (Allemagne) Compétition C3, journée n° 4 Arbitre Orel Grinfeld (Israël) En France Canal+, sur abonnement Gratuit RTL (Allemagne), en direct sur yallo TV (Suisse)

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Les étapes pour regarder Leverkusen - OM sur RTL avec yallo TV

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RTL, la grande chaîne privée allemande, diffuse chaque jeudi une affiche de Ligue Europa en clair. Pour cette 4e journée, elle a retenu Leverkusen – OM, avec une émission qui débute dès 20h15, présentée par Laura Papendick, en compagnie du consultant Lothar Matthäus.

Problème : RTL ne propose pas de direct gratuit en ligne, puisque sa plateforme RTL+ est payante. C’est là qu’intervient yallo TV. Cette application suisse, éditée par l’opérateur Sunrise, permet de regarder gratuitement plus de 300 chaînes, dont RTL, grâce à son offre yallo Free TV financée par la publicité. Seule restriction : pour des raisons de droits, le direct n’est disponible qu’en Suisse et au Liechtenstein.

Les meilleurs VPN pour streamer Leverkusen - OM

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

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Pourquoi faut-il utiliser un VPN pour regarder le match ?

Les chaînes proposées par yallo TV, dont RTL, ne sont autorisées à être diffusées en direct qu’auprès du public suisse et liechtensteinois. L’application vérifie donc l’adresse IP de chaque utilisateur et bloque le direct pour les connexions étrangères.

Avec un serveur VPN en Suisse, votre connexion apparaît comme helvète, et yallo TV vous donne accès à ses chaînes comme à n’importe quel abonné local.

Une fois connecté à un serveur VPN en Suisse et une fois sur le site internet de la plateforme, cherchez l'onglet Channel list en haut à droite. Faites dérouler et choisissez German channels, puis cliquez en dehors de la fenêtre de choix pour revenir sur l'écran principal.

Sur le menu défilant à droite de l'écran doivent s'afficher maintenant les chaînes allemandes de la plateforme. Cliquez sur la chaîne numéro 6, RTL HD. Le direct se lance après des pages publicitaires.

RTL HD est disponible sans payer sur yallo.TV à condition d'être connecté à un VPN en Suisse. Ici, avec NordVPN

Un VPN fiable vous attribue une adresse IP dans le pays de votre choix. Vous contournez ainsi les restrictions géographiques et accédez aux streams internationaux sans limitation.

Le direct coince ? Que faire

Changez de serveur suisse

Activez le VPN avant de vous connecter à yallo TV , puis rechargez la page ou relancez l’application.

, puis rechargez la page ou relancez l’application. Videz le cache du navigateur ou utilisez une fenêtre privée si le direct reste bloqué.

ou utilisez une fenêtre privée si le direct reste bloqué. Mettez à jour l’application yallo TV si vous regardez sur mobile ou sur télévision connectée : une version ancienne peut bloquer la lecture.

Leverkusen – OM : l’enjeu

L’OM n’en finit plus de souffrir en Europe. Après ses revers face à Beşiktaş et à l’Olympiakos, puis à Graz, les Phocéens pointent toujours à zéro point en Ligue Europa, malgré de meilleures performances en championnat. Ce déplacement en Allemagne s’annonce comme celui de la dernière chance pour espérer encore une place dans le top 24.

Le Bayer Leverkusen, lui, survole sa phase de ligue : trois victoires, aucun but encaissé, et une deuxième place au classement. Même si les résultats sont plus irréguliers en Bundesliga, le club rhénan reste redoutable à la BayArena, où il a l’habitude de dicter son rythme.

Pour Marseille, qui retrouvera Lens dimanche en Ligue 1, l’objectif est simple : enfin débloquer son compteur, face à l’une des meilleures défenses de la compétition.

Notre pronostic : Leverkusen 2 – 0 OM

Peut-on regarder Leverkusen – OM avec un VPN gratuit ?

Rares sont les VPN gratuits à disposer d’un point de sortie en Suisse, et presque tous rationnent les données et freinent le débit aux heures chargées. Leurs adresses IP, partagées par de nombreux utilisateurs, sont aussi fréquemment bloquées par les plateformes de streaming.

Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.

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Est-il légal de regarder la Ligue Europa avec un VPN ?

Rien d’illicite à passer par un VPN dans l’Hexagone, et yallo TV est un service officiel, édité par l’opérateur suisse Sunrise, qui diffuse les chaînes dans le respect des droits accordés pour la Suisse. Ce n’est donc en rien un site de streaming pirate.

Ses conditions d’utilisation réservent toutefois le direct aux utilisateurs situés en Suisse et au Liechtenstein. En cas de détection, l’accès peut être bloqué, sans aucune conséquence pénale pour le spectateur.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Ce jeudi 5 novembre à 21h00, l’OM tente de débloquer son compteur sur la pelouse du Bayer Leverkusen, leader invaincu de la Ligue Europa. Canal+ diffuse le match en France, mais RTL le propose gratuitement en Allemagne, et cette chaîne est accessible via yallo TV en Suisse.

Avec un serveur VPN suisse, vous pourrez suivre les Olympiens sans abonnement ni inscription, directement sur yallo TV.

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