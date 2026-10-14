L’affiche la plus alléchante de la 2e journée se joue mercredi 14 octobre à l’Etihad Stadium. Le PSG, double champion d’Europe en titre, y défie un Manchester City lancé à pleine vitesse sous les ordres d’Enzo Maresca. Coup d’envoi à 21h00, avec un petit parfum de nostalgie : Pep Guardiola est attendu en tribune pour revoir son ancien club croiser le fer avec son ami Luis Enrique.

Dans l’Hexagone, Canal+ a l’exclusivité de la rencontre, accessible uniquement sur abonnement. Bonne nouvelle pour les francophones : en Belgique, Club RTL diffuse le match gratuitement, en français, via la plateforme RTL Play. Plusieurs chaînes européennes le proposent aussi en clair, de l’Irlande à l’Italie.

Ces directs sont toutefois réservés aux habitants de chaque pays. Un VPN permet de lever ce blocage en quelques clics : suivez le guide.

City – PSG, c’est ce soir : ne restez pas sur le banc ! Mercredi, 21h00 : le double champion d’Europe défie les Citizens. Pas question de rater la première période à cause d’un stream bloqué. Connectez NordVPN à la Belgique en à peine une minute, et le choc s’affiche sur RTL Play, commenté en français. Je prends NordVPN et je regarde City – PSG en français et gratuitement

Les chaînes qui retransmettent Manchester City – PSG

Chaîne Pays Commentaires Prix Club RTL (RTL Play) Belgique Français Gratuit RTÉ2 (RTÉ Player) Irlande Anglais Gratuit VTM 2 (VTM GO) Belgique Néerlandais Gratuit TV8 Italie Italien Gratuit Canal+ France Français Payant

Rien de plus simple : connectez-vous à un serveur dans le pays du diffuseur choisi avec un VPN, et profitez de la rencontre. Attention : certaines chaînes demandent une inscription gratuite. Mieux vaut donc se préparer un peu en amont de la rencontre.

Regarder City - PSG gratuitement avec NordVPN

Voir City – PSG gratuitement en français sur Club RTL : la marche à suivre

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Les meilleurs VPN pour streamer City - PSG

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – Des serveurs belges véloces et une connexion qui ne décroche pas, même pendant les temps forts. À partir de 3,49 €/mois Surfshark – Le plus économique du trio, et un seul abonnement pour tous les écrans de la maison. À partir de 2,49 €/mois Proton VPN – La discrétion d’un service basé en Suisse, et une stabilité suffisante pour une soirée de Ligue des champions. À partir de 2,99 €/mois

Pourquoi RTL Play n’est-il pas accessible depuis la France ?

Club RTL ne détient les droits de la Ligue des champions que pour la Belgique. Pour respecter ce contrat, RTL Play vérifie la provenance de votre adresse IP et réserve ses directs sportifs aux connexions belges. En passant par un serveur VPN installé en Belgique, vous obtenez une adresse locale : la plateforme ne fait plus la différence avec un téléspectateur de Liège ou de Namur.

Impossible de visionner les retransmissions sur RTL Play hors de Belgique

Si le lecteur affiche une erreur ou reste bloqué sur le chargement :

Choisissez un autre serveur belge : le premier peut être encombré par l’afflux de spectateurs ou repéré et banni par la plateforme.

: le premier peut être encombré par l’afflux de spectateurs ou repéré et banni par la plateforme. Déconnectez-vous puis reconnectez-vous à RTL Play une fois le VPN activé.

une fois le VPN activé. Ouvrez la plateforme dans une fenêtre privée , pour éviter qu’un ancien cookie ne révèle votre position.

, pour éviter qu’un ancien cookie ne révèle votre position. Désactivez votre extension anti-publicité le temps du match.

VPN connecté en Belgique, Club RTL débloquée.

Plan B en anglais : RTÉ Player. Si RTL Play vous résiste, la chaîne publique irlandaise RTÉ2 diffuse aussi la rencontre gratuitement. Connectez-vous à un serveur en Irlande, puis lancez le direct sur RTÉ Player.

Streamez Club RTL gratuitement avec NordVPN

Pour lancer le direct de Club RTL, RTL Play exige un compte, entièrement gratuit, la plateforme se finançant par la publicité. Commencez par activer votre VPN sur un serveur belge, puis rendez-vous sur rtlplay.be et cliquez sur « Inscription », en haut à droite de la page d’accueil.

Page d'accueil de RTL Play

Choisissez « Inscrivez-vous », puis indiquez une adresse e-mail valide et un mot de passe d’au moins 8 caractères, comprenant une majuscule, une minuscule et un chiffre. La plateforme vous demande aussi votre date de naissance, nom et prénom.

Enfin, il vous sera aussi demandé un code postal belge. Pratique et facile à retenir : tapez 1000 pour Bruxelles Centre.

Un clic sur « S'inscrire » finalise l’opération, et un e-mail de confirmation vous est envoyé : validez-le avant de vous connecter. Le compte créé sur le site fonctionne aussi dans l’application RTL Play, sur smartphone, tablette ou télévision connectée. Comme pour toute inscription, mieux vaut s’y prendre avant le match, afin d’être prêt dès le coup d’envoi.

Écran d'inscription à RTL Play

Manchester City – PSG : ce qu’il faut savoir

Paris débarque à Manchester avec la confiance d’un double vainqueur de la compétition. Sacrés en 2025 puis en 2026, après une finale remportée face à Arsenal en mai, les Parisiens visent un triplé historique. Ils ont lancé leur campagne par une démonstration face au Slovan Bratislava (6-1), avec un doublé d’Ousmane Dembélé et un triplé de Ferran Torres, prolongeant leur invincibilité en Ligue des champions à onze matchs.

En face, Manchester City a tourné la page Guardiola sans trembler. Arrivé fin juin, Enzo Maresca aligne sept victoires d’affilée toutes compétitions confondues, dont un 2-0 à Porto lors de la première journée et un 15 sur 15 en Premier League. Erling Haaland, auteur de 117 buts en 137 matchs sous le maillot ciel, et Rayan Cherki à la baguette forment un duo redoutable.

Le match réserve aussi une affiche dans l’affiche : Gianluigi Donnarumma, ancien gardien du PSG désormais à City, retrouve le club qu’il a quitté, dont la cage est désormais gardée par Matvey Safonov. Lors du dernier duel entre les deux équipes, Paris s’était imposé 4-2 au terme d’une soirée folle. Avant de recevoir le FC Barcelone le 20 octobre, les Parisiens savent qu’un résultat à l’Etihad les placerait idéalement dans la course au top 8.

Notre pronostic : Manchester City 3 – 2 PSG

Pourquoi éviter les VPN gratuits pour City – PSG ?

Un VPN gratuit risque de transformer votre soirée en séance de mise en mémoire tampon. Ces services rationnent la bande passante, offrent un choix de pays restreint et voient leurs serveurs saturés dès qu’un grand match se profile. Pire, certains financent leur gratuité en exploitant les données de leurs utilisateurs.

La solution : un VPN premium remboursable

Vous hésitez à souscrire pour un seul match ? NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : il suffit d’en faire la demande dans ce délai pour récupérer l’intégralité de la somme versée. Vous suivez la rencontre dans de bonnes conditions, puis vous jugez à tête reposée si le service vaut la peine d’être conservé jusqu’à la fin de la saison.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Regarder RTL Play avec un VPN : est-ce autorisé ?

Le droit français ne prohibe en rien l’utilisation d’un VPN. Club RTL, RTÉ2 ou TV8 sont par ailleurs des diffuseurs autorisés par l’UEFA : leurs images n’ont rien d’illicite. C’est toute la différence avec les sites de streaming sauvage, qui exploitent un signal piraté et multiplient les pièges pour vos appareils.

Les plateformes réservent néanmoins leurs directs à leur public national dans leurs conditions d’utilisation. Elles peuvent donc couper l’accès d’un compte qui se connecte depuis l’étranger, mais cela ne vous expose à aucune poursuite.

Conclusion

Double champion d’Europe contre leader invaincu de Premier League : Manchester City – PSG s’annonce comme l’un des sommets de cette phase de ligue, ce mercredi 14 octobre à 21h00. Canal+ le réserve à ses abonnés, mais Club RTL le diffuse gratuitement et en français sur RTL Play.

Un serveur VPN en Belgique, un compte RTL Play gratuit, et vous voilà aux premières loges pour ce choc européen.

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