Six jours après son récital à l’Etihad, le PSG retrouve le Parc des Princes pour une autre soirée de gala. Mardi 20 octobre à 21h00, le double champion d’Europe reçoit le FC Barcelone, invaincu depuis le début de la saison, pour le troisième acte de sa campagne européenne. Une affiche qui sent déjà le printemps, servie dès l’automne.

En France, il faudra un abonnement Canal+ pour y assister. Mais juste de l’autre côté de la frontière, Club RTL retransmet le match gratuitement, commentaires en français compris, sur sa plateforme RTL Play. Six autres chaînes le proposent aussi en clair à travers le monde, de l’Irlande au Kazakhstan.

Ces flux sont géobloqués, mais un VPN suffit à les rendre accessibles depuis la France. On vous explique comment.

Mardi, 21h00 : PSG – Barça n’attendra pas les retardataires ! Le tenant du titre face au Barça invaincu, c’est l’affiche de l’automne. Créez votre compte RTL Play maintenant, pas au coup d’envoi. Connectez NordVPN à la Belgique en deux minutes, et Club RTL vous offre le choc en français, sans abonnement. PSG - FCB : je débloque sur RTL Play avec NordVPN

PSG – Barça : où et quand ?



PSG – FC Barcelone Jour Mardi 20 octobre 2026 Heure 21h00 Stade Parc des Princes, Paris Compétition Ligue des champions, 3e journée À la télé en France Canal+ (abonnement) Gratuit et en français Club RTL, sur RTL Play (Belgique)

Rien de plus simple : connectez-vous à un serveur dans le pays du diffuseur choisi avec un VPN, et profitez de la rencontre. Attention : certaines chaînes demandent une inscription gratuite. Mieux vaut donc se préparer un peu en amont de la rencontre.

RTL Play, la meilleure option pour les supporters français

Parmi toutes les chaînes gratuites qui diffusent ce choc, RTL Play coche toutes les cases :

Le commentaire est en français , un luxe rare parmi les diffuseurs étrangers.

, un luxe rare parmi les diffuseurs étrangers. La Belgique est voisine : un serveur VPN à Bruxelles offre une latence minimale et un flux stable en haute définition.

: un serveur VPN à Bruxelles offre une latence minimale et un flux stable en haute définition. L’inscription est gratuite, et le même compte fonctionne sur ordinateur, mobile et télévision connectée.

Regarder PSG - Barça gratuitement avec NordVPN

Regarder PSG – Barça sur RTL Play : le guide pas-à-pas

Souscrivez à un VPN premium. Notre conseil : NordVPN, avec 75% de réduction en ce moment. Installez l’application VPN, sur ordinateur comme sur mobile, puis identifiez-vous. Sélectionnez un serveur VPN en Belgique : en quelques secondes, votre appareil emprunte une adresse IP belge. Sur rtlplay.be, ouvrez un compte sans frais en deux minutes, ou identifiez-vous si c’est déjà fait. Rendez-vous dans l’espace des directs et choisissez Club RTL : le match commence à 21h00.

Streamez PSG - FC Barcelone avec NordVPN

Les autres chaînes gratuites qui diffusent PSG – Barça

Si RTL Play vous pose problème, plusieurs diffuseurs étrangers proposent aussi le match sans abonnement. Il suffit de connecter votre VPN au pays correspondant :

Notre conseil pour un plan B Digi Sport 1, qui donne accès au direct sans aucune inscription, ou Virgin Media Two si vous préférez un commentaire en anglais.

Quel VPN pour regarder PSG – Barça sans coupure ?

NordVPN : notre premier choix pour les grandes soirées européennes, avec des serveurs belges rapides et un flux qui ne décroche pas. À partir de 3,49 € mensuels.

: notre premier choix pour les grandes soirées européennes, avec des serveurs belges rapides et un flux qui ne décroche pas. À partir de 3,49 € mensuels. Surfshark : le choix des petits budgets, avec un nombre d’appareils illimité pour regarder le match en famille. À partir de 2,49 € mensuels.

: le choix des petits budgets, avec un nombre d’appareils illimité pour regarder le match en famille. À partir de 2,49 € mensuels. Proton VPN : un service suisse transparent et fiable, idéal pour ceux qui placent la confidentialité au premier plan. À partir de 2,99 € mensuels.

Pourquoi le direct de RTL Play est-il inaccessible depuis la France ?

Le contrat signé entre la chaîne belge et l’UEFA s’arrête aux frontières du royaume. RTL Play repère donc l’origine géographique de chaque visiteur grâce à son adresse IP, et ferme la porte aux internautes situés hors de Belgique.

Impossible de visionner les retransmissions sur RTL Play hors de Belgique

Le VPN change la donne : votre trafic ressort par un serveur bruxellois, et la plateforme vous prend pour un habitant de Charleroi ou d’Anvers.

VPN connecté en Belgique, Club RTL débloquée.

Le direct ne se lance pas ? Les bons réflexes

Quelques conseils si le direct ne se lance pas :

Changez de serveur belge : un PSG – Barça attire les foules, et certains serveurs saturent avant le coup d’envoi. D'autres sont repérés par la plateforme. NordVPN dispose d'une centaine en Belgique, il y a donc le choix.

: un PSG – Barça attire les foules, et certains serveurs saturent avant le coup d’envoi. D'autres sont repérés par la plateforme. NordVPN dispose d'une centaine en Belgique, il y a donc le choix. Activez le VPN avant d’ouvrir RTL Play , puis rechargez complètement la page ou relancez l’application.

, puis rechargez complètement la page ou relancez l’application. Ouvrez une fenêtre privée pour repartir sans cookies hérités de vos précédentes visites.

pour repartir sans cookies hérités de vos précédentes visites. Coupez votre bloqueur de publicités le temps du match, faute de quoi le lecteur peut rester bloqué.

Streamez Club RTL gratuitement avec NordVPN

Pour regarder Club RTL en direct, il faut d’abord créer un compte RTL Play. L’inscription est gratuite, car la plateforme vit de la publicité. Connectez votre VPN à un serveur belge, ouvrez rtlplay.be, puis cliquez sur « Inscription » en haut à droite de la page d’accueil.

Page d'accueil de RTL Play

Sélectionnez « Inscrivez-vous », puis saisissez une adresse e-mail valide et un mot de passe de 8 caractères minimum, avec au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. Le formulaire demande ensuite vos nom, prénom et date de naissance.

Dernière étape : un code postal belge. Le plus simple à retenir est 1000, celui de Bruxelles Centre.

Cliquez sur « S'inscrire » pour terminer. Vous recevez alors un e-mail de confirmation, à valider avant votre première connexion. Ce compte vous donne accès à l’application RTL Play sur smartphone, tablette et téléviseur connecté. Inscrivez-vous de préférence avant le match pour ne pas rater le coup d’envoi.

Écran d'inscription à RTL Play

PSG – Barça : un sommet européen dès l’automne

Le PSG arrive au sommet de sa forme européenne. Mercredi dernier, les hommes de Luis Enrique ont signé un succès historique à Manchester (2-4), leur toute première victoire à l’Etihad Stadium. Auteurs d’une première période éblouissante, ouverte par une frappe de Désiré Doué au terme d’une action collective de dix passes, les Parisiens menaient 3-0 à la pause, avant d’être sérieusement secoués par des Citizens revigorés après le repos. Avec deux victoires en deux matchs, Paris trône en tête de la phase de ligue.

En face, le FC Barcelone débarque avec un bilan parfait : les Catalans ont remporté tous leurs matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ils auront aussi une revanche à prendre : lors de la phase de ligue de la saison dernière, le PSG était allé s’imposer 2-1 en Catalogne.

Entre l’équipe la plus en forme d’Europe et le tenant du titre, ce match pourrait déjà peser lourd dans la bataille pour les huit premières places, qui ouvrent directement les portes des huitièmes de finale.

Notre pronostic : PSG 3 – 2 FC Barcelone

VPN gratuit : à éviter pour une affiche de ce calibre

Un match de cette envergure attire des millions de spectateurs, et les offres gratuites s’écroulent sous l’afflux. Données plafonnées, débits bridés, serveurs belges rares ou saturés : rien de plus frustrant qu’un écran figé au moment d’un penalty décisif. Et certains fournisseurs gratuits se rémunèrent en revendant votre historique de navigation.

Mieux vaut profiter de la politique commerciale de NordVPN : en cas de déception, le remboursement est intégral pendant un mois. Vous savourez PSG – Barça sans pression, et vous décidez ensuite si le service mérite d’être conservé.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

VPN et RTL Play : ce que vous risquez, ou pas

Rien, sur le plan légal. Aucun texte français ne proscrit les VPN, et RTL Play diffuse ce match en vertu d’un contrat officiel avec l’UEFA. Vous regardez donc une retransmission parfaitement licite, contrairement aux sites de streaming pirates, qui diffusent sans droits et mettent en danger les appareils de leurs visiteurs.

Seul bémol : la plateforme belge précise dans son règlement que ses directs sont destinés aux résidents du pays. Au pire, elle bloque l’accès ; aucune poursuite n’est envisageable contre un spectateur.

Conclusion

Le double champion d’Europe face au Barça invaincu : ce PSG – Barça du mardi 20 octobre, à 21h00, promet d’être l’un des temps forts de la phase de ligue. Canal+ le diffuse en France pour ses abonnés, tandis que Club RTL l’offre à tous, dans la langue de Voltaire, sur sa plateforme.

Il ne vous faut qu’une connexion belge via votre VPN, une inscription gratuite et le tour est joué pour vivre ce choc depuis votre canapé. Notre conseil : NordVPN, le plus fiable pour ce genre d'évènements.

Profitez des meilleures offres VPN du moment : Les plus populaires 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% OFF OFFRE SPÉCIALE Saisir l'offre

FAQ