Quarante-huit heures après l’annonce du départ de Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais découvre la vie sans son entraîneur portugais sur la pelouse de la Real Sociedad. Ce jeudi 5 novembre à 18h45, Jorge Maciel dirige l’OL par intérim à l’Anoeta de Saint-Sébastien, au quatrième acte de la C3, avec un objectif clair : effacer la claque reçue à Hoffenheim.

En France, le match passe sur Canal+ Foot, et nulle part ailleurs en clair. Trois diffuseurs étrangers offrent pourtant une solution gratuite : Digi Sport 3 en Roumanie et CazéTV au Brésil le proposent gratuitement et sans inscription, tandis que la plateforme américaine ViX le retransmet en espagnol.

Chacun de ces directs est verrouillé à son pays. Avec un VPN, vous choisissez le vôtre : on vous détaille les trois options, et comment faire.

18h45 à l’Anoeta : l’OL sera prêt, et vous ? Un entraîneur intérimaire, une claque à effacer, une Real Sociedad requinquée : le rendez-vous ne se rate pas. À 18h45, beaucoup seront encore au travail : préparez votre connexion dès maintenant. Réglez NordVPN sur la Roumanie ou le Brésil, et le direct s’ouvre gratuitement. Get NordVPN

Le match en bref

Affiche : Real Sociedad – Olympique Lyonnais

: Real Sociedad – Olympique Lyonnais Date et heure : jeudi 5 novembre 2026, 18h45 (14h45 au Brésil, 12h45 sur la côte Est américaine)

: jeudi 5 novembre 2026, 18h45 (14h45 au Brésil, 12h45 sur la côte Est américaine) Stade : Anoeta, Saint-Sébastien

: Anoeta, Saint-Sébastien Compétition : C3, phase de ligue, journée 4

: C3, phase de ligue, journée 4 Payant en France : Canal+ Foot, prise d’antenne à 18h40

: Canal+ Foot, prise d’antenne à 18h40 Diffuseurs gratuits à l'étranger : Digi Sport 3 (connectez-vous à un serveur roumain), CazéTV (connectez-vous à un serveur brésilien) et ViX (connectez-vous à un serveur américain)

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Voir Real Sociedad – Lyon sur Digi Sport 3, étape par étape

Abonnez-vous à un VPN performant. Nous recommandons NordVPN actuellement avec 78% de remise. Installez l'application VPN sur votre PC, smartphone, tablette, routeur ou Smart TV. Connectez-vous à un serveur VPN en Roumanie. Dans la rubrique des directs du site de Digi Sport, cliquez sur la vignette Digi Sport 3. Ou bien cliquez sur ce lien. Le lecteur démarre sans demander le moindre identifiant : il ne reste qu’à attendre le coup d’envoi.

Le trio de VPN pour ce match

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – Vitesses élevées et serveurs stables dans le monde entier, idéal pour un streaming HD sans coupure. À partir de 3,49 €/mois. Surfshark – Connexions illimitées et serveurs fiables. À partir de 2,49 €/mois. Proton VPN – VPN suisse axé sur la confidentialité, avec des performances solides pour les événements sportifs. À partir de 2,49 €/mois.

Trois chaînes, un même verrou géographique

Digi Sport, CazéTV et ViX ont chacune acheté la C3 pour leur propre marché. Leurs lecteurs vidéo contrôlent donc l’adresse IP des spectateurs et refusent toute connexion venue de France. Il suffit donc de faire transiter votre trafic par le bon pays : muni d’une adresse roumaine, brésilienne ou américaine, vous êtes traité comme un spectateur du cru.

Sans VPN, impossible de regarder Digi Sport 3 depuis la France

Comme vous le constatez ici, un serveur connecté à la Roumanie débloque Digi Sport 3.

Digi Sport 3 est facilement débloquée avec NordVPN

Si le site affiche toujours un message de restriction géographique Le plus souvent cela signifie que le serveur VPN est repéré et blacklisté par la chaîne. Il suffit de se reconnecter à un autre serveur roumain en un clic, et de relancer la page. Une ou deux tentatives maximum sont parfois nécessaires.

Les deux plans B : CazéTV et ViX

CazéTV. Diffuseur attitré de la C3 pour le public brésilien, la chaîne de Casimiro Miguel diffuse ses matchs sur YouTube, sans abonnement. Basculez votre VPN sur São Paulo, puis lancez le direct depuis la chaîne CazéTV, avec un commentaire brésilien très animé.

ViX. La plateforme hispanophone du groupe TelevisaUnivision propose la Ligue Europa aux États-Unis, mais la plupart des rencontres sont réservées à son offre payante ViX Premium. Seule une partie des affiches est diffusée gratuitement dans ViX Gratis : cela tombe bien, Real Sociedad - OL y sera diffusé gratuitement.

Regarder OL - Real Sociedad sur CazéTV

CazéTV détient une licence réservée au seul public brésilien. YouTube fait respecter cette restriction en contrôlant la localisation de chaque connexion : depuis la France, vous tombez sur un message de contenu indisponible.

CazéTV bloquée en France sans VPN

Une fois connecté à un serveur VPN brésilien, votre appareil obtient une adresse IP de São Paulo ou de Rio. Le direct se lance alors normalement, comme pour n’importe quel spectateur sur place.

CazéTV débloquée avec NordVPN depuis n'importe où

Problème de lecture : les bons réflexes

Redémarrez YouTube une fois le VPN connecté , en particulier sur l’application mobile, qui conserve parfois l’ancienne localisation.

, en particulier sur l’application mobile, qui conserve parfois l’ancienne localisation. Changez de serveur brésilien si la vidéo se coupe souvent.

si la vidéo se coupe souvent. Passez en navigation privée sur ordinateur pour neutraliser les cookies liés à votre compte Google.

Streamez gratuitement Real Sociedad - OL avec NordVPN

Que faire si YouTube détecte votre VPN ?

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se limite pas à votre adresse IP : il interroge aussi votre navigateur, capable de trahir votre position réelle malgré un VPN actif. La parade se trouve dans l’extension Chrome de NordVPN, avec sa fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN et débloque le stream. Attention : cette option n’existe que dans l’extension Google Chrome de NordVPN, pas dans l’application VPN classique pour ordinateur.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

Par défaut, YouTube interroge votre navigateur et remarque une incohérence : celui-ci affiche l’heure de Paris, tandis que votre adresse IP, fournie par le VPN, vous situe au Brésil.

La plateforme en conclut que la connexion passe par un VPN et bloque la vidéo. Le spoofing règle ce problème immédiatement.

Cliquez sur l’icône de NordVPN dans votre extension Google Chrome, ouvrez l’onglet Spoofing, puis activez l’option Usurpation de fuseau horaire.

Votre navigateur se cale alors sur le VPN : YouTube voit une connexion issue du même fuseau horaire que le serveur choisi.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Redémarrez votre navigateur, et le tour est joué !

Et si YouTube détecte encore un VPN ?

Si YouTube repère encore un VPN alors que le spoofing est actif et que vous êtes connecté à un serveur brésilien, c’est que la plateforme a identifié et bloqué l’adresse IP de ce serveur.

L’extension Chrome de NordVPN contourne facilement ce blocage. Un onglet apparaît à l’écran : cliquez sur le bouton de reconnexion, et NordVPN sélectionne un serveur compatible avec CazéTV. Rechargez ensuite la page, c’est tout.

L'extension Chrome de NordVPN vous permet de se reconnecter à un serveur pas encore bloqué par YouTube. Cliquez sur Switch server et relancez la page.

ViX ne détient les droits de la Ligue Europa que pour le marché américain. La plateforme contrôle donc l’adresse IP de chaque visiteur et bloque les matchs hors des États-Unis.

RTS 2 bloquée sans VPN

Avec un serveur VPN basé aux États-Unis, vous obtenez une adresse américaine et ViX vous considère comme un spectateur local. Le match se débloque aussitôt.

ViX débloquée avec NordVPN

Nos conseils pour profiter du direct

Activez le VPN avant d’ouvrir ViX , puis rechargez la page : la plateforme doit repérer votre adresse américaine dès la première connexion.

, puis rechargez la page : la plateforme doit repérer votre adresse américaine dès la première connexion. Choisissez un serveur de la côte Est : depuis l’Europe, New York ou Miami offrent en principe une latence plus faible que la côte Ouest.

Digi Sport 3, CazéTV ou ViX : le comparatif

En raison de la proximité géographique, nous vous conseillons d'abord de tenter Digi Sport 3 si vous êtes en France, car plus les serveurs sont proches, plus les vitesses de connexion sont élevées.

Chaîne Pays Langue Coût et inscription Serveur VPN Digi Sport 3 (digisport.ro) Roumanie Roumain Gratuit, sans compte Roumanie (le plus souvent Bucarest) ViX États-Unis Espagnol Gratuit, sans compte États-Unis (nous vous conseillons la côte Est : New York ou Miami) CazéTV (YouTube) Brésil Portugais Gratuit, sans compte Brésil (le plus souvent São Paulo)

Streamez gratuitement l'OL avec NordVPN

Points clés: Digi Sport 3 est notre choix numéro 1 pour ce match. Grâce à la proximité géographique de la Roumanie, le flux est plus stable et plus rapide depuis la France, et le direct se lance gratuitement, sans inscription.

Choisissez votre serveur VPN selon la chaîne choisie : la Roumanie pour Digi Sport 3, le Brésil pour CazéTV et les États-Unis pour ViX. Les trois diffusent le match gratuitement.

Real Sociedad – Lyon : le contexte

L’OL arrive à Saint-Sébastien dans un climat agité. Bien lancé en Ligue Europa avec deux succès face à Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2), Lyon a ensuite sombré à Hoffenheim (3-0). Douzième de la phase de ligue avec six points, le club doit désormais composer avec l’intérim de Jorge Maciel, après l’annonce du départ de Paulo Fonseca.

La Real Sociedad, deux points derrière, a connu un départ poussif, avec une défaite à domicile face à Bournemouth (1-2) puis un nul sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (1-1). Mais les Basques ont retrouvé leur efficacité lors de la dernière journée, avec un large succès 6-0 en Norvège face à Lillestrøm, et occupent la 5e place de Liga.

Les deux clubs se connaissent bien en Ligue des champions. En 2004, Lyon s’était qualifié pour les quarts de finale aux dépens des Basques, vainqueur 1-0 à l’aller comme au retour ; en 2013, la Real avait pris sa revanche en barrages, en s’imposant deux fois 2-0. De quoi pimenter cette troisième confrontation européenne.

Notre pronostic : Real Sociedad 2 – 1 Lyon

Ce que les VPN gratuits ne permettent pas

Passer d’une chaîne roumaine à une chaîne brésilienne, puis à une plateforme américaine suppose un large choix de pays : c’est précisément ce que les VPN gratuits n’offrent pas. Ajoutez des quotas de données insuffisants pour 90 minutes de HD et des adresses vite identifiées : l’expérience tourne court.

Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Le point juridique

Le VPN n’a rien d’interdit dans l’Hexagone, et Digi Sport, CazéTV comme ViX retransmettent la C3 grâce à des licences en bonne et due forme. Vous regardez donc une retransmission autorisée, sans rapport avec le piratage.

Ces plateformes réservent en revanche leurs directs à leur public national : un accès repéré à l’étranger peut être coupé, et cela s’arrête là.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Notre choix pour les matchs de l'OL : NordVPN

Conclusion

Ce jeudi 5 novembre à 18h45, l’OL tente de se relancer sur la pelouse de la Real Sociedad, avec un entraîneur intérimaire sur le banc. Côté français, seul Canal+ Foot la retransmet ; à l’étranger, Digi Sport 3 et CazéTV l’offrent sans frais, ViX en espagnol pour les hispanophones.

Un VPN, trois pays au choix, et vous voilà à l’Anoeta pour suivre les Gones.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

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