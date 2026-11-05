Real Sociedad – Lyon gratuit : trois chaînes étrangères pour suivre l’OL
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Forts de leur expertise de terrain, notre principal objectif est d’aider nos lecteurs à prendre des décisions d’achat éclairées.En savoir plus
Quarante-huit heures après l’annonce du départ de Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais découvre la vie sans son entraîneur portugais sur la pelouse de la Real Sociedad. Ce jeudi 5 novembre à 18h45, Jorge Maciel dirige l’OL par intérim à l’Anoeta de Saint-Sébastien, au quatrième acte de la C3, avec un objectif clair : effacer la claque reçue à Hoffenheim.
En France, le match passe sur Canal+ Foot, et nulle part ailleurs en clair. Trois diffuseurs étrangers offrent pourtant une solution gratuite : Digi Sport 3 en Roumanie et CazéTV au Brésil le proposent gratuitement et sans inscription, tandis que la plateforme américaine ViX le retransmet en espagnol.
Chacun de ces directs est verrouillé à son pays. Avec un VPN, vous choisissez le vôtre : on vous détaille les trois options, et comment faire.
Un entraîneur intérimaire, une claque à effacer, une Real Sociedad requinquée : le rendez-vous ne se rate pas. À 18h45, beaucoup seront encore au travail : préparez votre connexion dès maintenant. Réglez NordVPN sur la Roumanie ou le Brésil, et le direct s’ouvre gratuitement.Get NordVPN
Le match en bref
- Affiche : Real Sociedad – Olympique Lyonnais
- Date et heure : jeudi 5 novembre 2026, 18h45 (14h45 au Brésil, 12h45 sur la côte Est américaine)
- Stade : Anoeta, Saint-Sébastien
- Compétition : C3, phase de ligue, journée 4
- Payant en France : Canal+ Foot, prise d’antenne à 18h40
- Diffuseurs gratuits à l'étranger : Digi Sport 3 (connectez-vous à un serveur roumain), CazéTV (connectez-vous à un serveur brésilien) et ViX (connectez-vous à un serveur américain)
Voir Real Sociedad – Lyon sur Digi Sport 3, étape par étape
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- Installez l'application VPN sur votre PC, smartphone, tablette, routeur ou Smart TV.
- Connectez-vous à un serveur VPN en Roumanie.
- Dans la rubrique des directs du site de Digi Sport, cliquez sur la vignette Digi Sport 3. Ou bien cliquez sur ce lien.
- Le lecteur démarre sans demander le moindre identifiant : il ne reste qu’à attendre le coup d’envoi.
Le trio de VPN pour ce match
Les meilleurs VPN pour streamer le match :
- NordVPN – Vitesses élevées et serveurs stables dans le monde entier, idéal pour un streaming HD sans coupure. À partir de 3,49 €/mois.
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Trois chaînes, un même verrou géographique
Digi Sport, CazéTV et ViX ont chacune acheté la C3 pour leur propre marché. Leurs lecteurs vidéo contrôlent donc l’adresse IP des spectateurs et refusent toute connexion venue de France. Il suffit donc de faire transiter votre trafic par le bon pays : muni d’une adresse roumaine, brésilienne ou américaine, vous êtes traité comme un spectateur du cru.
Comme vous le constatez ici, un serveur connecté à la Roumanie débloque Digi Sport 3.
Les deux plans B : CazéTV et ViX
CazéTV. Diffuseur attitré de la C3 pour le public brésilien, la chaîne de Casimiro Miguel diffuse ses matchs sur YouTube, sans abonnement. Basculez votre VPN sur São Paulo, puis lancez le direct depuis la chaîne CazéTV, avec un commentaire brésilien très animé.
ViX. La plateforme hispanophone du groupe TelevisaUnivision propose la Ligue Europa aux États-Unis, mais la plupart des rencontres sont réservées à son offre payante ViX Premium. Seule une partie des affiches est diffusée gratuitement dans ViX Gratis : cela tombe bien, Real Sociedad - OL y sera diffusé gratuitement.
Regarder OL - Real Sociedad sur CazéTV
CazéTV détient une licence réservée au seul public brésilien. YouTube fait respecter cette restriction en contrôlant la localisation de chaque connexion : depuis la France, vous tombez sur un message de contenu indisponible.
Une fois connecté à un serveur VPN brésilien, votre appareil obtient une adresse IP de São Paulo ou de Rio. Le direct se lance alors normalement, comme pour n’importe quel spectateur sur place.
Problème de lecture : les bons réflexes
- Redémarrez YouTube une fois le VPN connecté, en particulier sur l’application mobile, qui conserve parfois l’ancienne localisation.
- Changez de serveur brésilien si la vidéo se coupe souvent.
- Passez en navigation privée sur ordinateur pour neutraliser les cookies liés à votre compte Google.
Que faire si YouTube détecte votre VPN ?
Par défaut, YouTube interroge votre navigateur et remarque une incohérence : celui-ci affiche l’heure de Paris, tandis que votre adresse IP, fournie par le VPN, vous situe au Brésil.
La plateforme en conclut que la connexion passe par un VPN et bloque la vidéo. Le spoofing règle ce problème immédiatement.
Cliquez sur l’icône de NordVPN dans votre extension Google Chrome, ouvrez l’onglet Spoofing, puis activez l’option Usurpation de fuseau horaire.
Votre navigateur se cale alors sur le VPN : YouTube voit une connexion issue du même fuseau horaire que le serveur choisi.
Redémarrez votre navigateur, et le tour est joué !
Et si YouTube détecte encore un VPN ?
Si YouTube repère encore un VPN alors que le spoofing est actif et que vous êtes connecté à un serveur brésilien, c’est que la plateforme a identifié et bloqué l’adresse IP de ce serveur.
L’extension Chrome de NordVPN contourne facilement ce blocage. Un onglet apparaît à l’écran : cliquez sur le bouton de reconnexion, et NordVPN sélectionne un serveur compatible avec CazéTV. Rechargez ensuite la page, c’est tout.
Comment regarder Real Sociedad - OL sur ViX
ViX ne détient les droits de la Ligue Europa que pour le marché américain. La plateforme contrôle donc l’adresse IP de chaque visiteur et bloque les matchs hors des États-Unis.
Avec un serveur VPN basé aux États-Unis, vous obtenez une adresse américaine et ViX vous considère comme un spectateur local. Le match se débloque aussitôt.
Nos conseils pour profiter du direct
- Activez le VPN avant d’ouvrir ViX, puis rechargez la page : la plateforme doit repérer votre adresse américaine dès la première connexion.
- Choisissez un serveur de la côte Est : depuis l’Europe, New York ou Miami offrent en principe une latence plus faible que la côte Ouest.
Digi Sport 3, CazéTV ou ViX : le comparatif
En raison de la proximité géographique, nous vous conseillons d'abord de tenter Digi Sport 3 si vous êtes en France, car plus les serveurs sont proches, plus les vitesses de connexion sont élevées.
|Chaîne
|Pays
|Langue
|Coût et inscription
|Serveur VPN
|Digi Sport 3 (digisport.ro)
|Roumanie
|Roumain
|Gratuit, sans compte
|Roumanie (le plus souvent Bucarest)
|ViX
|États-Unis
|Espagnol
|Gratuit, sans compte
|États-Unis (nous vous conseillons la côte Est : New York ou Miami)
|CazéTV (YouTube)
|Brésil
|Portugais
|Gratuit, sans compte
|Brésil (le plus souvent São Paulo)
-
Digi Sport 3 est notre choix numéro 1 pour ce match. Grâce à la proximité géographique de la Roumanie, le flux est plus stable et plus rapide depuis la France, et le direct se lance gratuitement, sans inscription.
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Choisissez votre serveur VPN selon la chaîne choisie : la Roumanie pour Digi Sport 3, le Brésil pour CazéTV et les États-Unis pour ViX. Les trois diffusent le match gratuitement.
Real Sociedad – Lyon : le contexte
L’OL arrive à Saint-Sébastien dans un climat agité. Bien lancé en Ligue Europa avec deux succès face à Anderlecht (2-1) et Crystal Palace (3-2), Lyon a ensuite sombré à Hoffenheim (3-0). Douzième de la phase de ligue avec six points, le club doit désormais composer avec l’intérim de Jorge Maciel, après l’annonce du départ de Paulo Fonseca.
La Real Sociedad, deux points derrière, a connu un départ poussif, avec une défaite à domicile face à Bournemouth (1-2) puis un nul sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (1-1). Mais les Basques ont retrouvé leur efficacité lors de la dernière journée, avec un large succès 6-0 en Norvège face à Lillestrøm, et occupent la 5e place de Liga.
Les deux clubs se connaissent bien en Ligue des champions. En 2004, Lyon s’était qualifié pour les quarts de finale aux dépens des Basques, vainqueur 1-0 à l’aller comme au retour ; en 2013, la Real avait pris sa revanche en barrages, en s’imposant deux fois 2-0. De quoi pimenter cette troisième confrontation européenne.
Notre pronostic : Real Sociedad 2 – 1 Lyon
Ce que les VPN gratuits ne permettent pas
Passer d’une chaîne roumaine à une chaîne brésilienne, puis à une plateforme américaine suppose un large choix de pays : c’est précisément ce que les VPN gratuits n’offrent pas. Ajoutez des quotas de données insuffisants pour 90 minutes de HD et des adresses vite identifiées : l’expérience tourne court.
Astuce : la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de NordVPN permet de tester le service sur ce match, puis de récupérer votre argent si vous n'en avez plus l'usage ensuite.
NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.
Le point juridique
Le VPN n’a rien d’interdit dans l’Hexagone, et Digi Sport, CazéTV comme ViX retransmettent la C3 grâce à des licences en bonne et due forme. Vous regardez donc une retransmission autorisée, sans rapport avec le piratage.
Ces plateformes réservent en revanche leurs directs à leur public national : un accès repéré à l’étranger peut être coupé, et cela s’arrête là.
À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.
Conclusion
Ce jeudi 5 novembre à 18h45, l’OL tente de se relancer sur la pelouse de la Real Sociedad, avec un entraîneur intérimaire sur le banc. Côté français, seul Canal+ Foot la retransmet ; à l’étranger, Digi Sport 3 et CazéTV l’offrent sans frais, ViX en espagnol pour les hispanophones.
Un VPN, trois pays au choix, et vous voilà à l’Anoeta pour suivre les Gones.
À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.
FAQ
Où regarder Real Sociedad – Lyon gratuitement ?
Trois options gratuites et sans compte : Digi Sport 3, en Roumanie, CazéTV, au Brésil et ViX aux États-Unis. Pour les ouvrir depuis l’Hexagone, connectez votre VPN à ces pays.
Quelle chaîne diffuse Real Sociedad – Lyon en France ?
Canal+ Foot, avec une prise d’antenne à 18h40, sur abonnement.