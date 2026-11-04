Initialement programmé jeudi soir, Rennes – Olympiakos a été avancé à ce mercredi 4 novembre à 16h30, la préfecture d’Ille-et-Vilaine ayant interdit la rencontre en raison des mouvements sociaux annoncés le jeudi 5. Un horaire inhabituel pour une affiche de la 4e journée de Ligue Europa, qui oppose deux clubs ne s’étant jamais affrontés.

Côté télévision française, seul Canal+ Foot retransmet le match, réservé à ses clients. Néanmoins, une option gratuite existe sur YouTube : CazéTV, qui détient la C3 pour le Brésil, diffuse les rencontres, sans le moindre compte à créer.

Ce flux n’est visible qu’au Brésil. Pour l’ouvrir depuis Rennes, Paris ou ailleurs, un VPN connecté sur un serveur au Brésil fera l’affaire, sur ordinateur comme sur smartphone.

16h30 au Roazhon Park : le match commence bientôt ! Un coup d’envoi en pleine journée, l’Olympiakos invaincu en face : pas question de le rater, même au bureau. Le direct démarre à 16h30, préparez votre connexion dès maintenant. Réglez NordVPN sur le Brésil et ouvrez CazéTV sur YouTube, sans inscription. Je regarde Rennes – Olympiakos avec NordVPN

Rennes – Olympiakos : les infos clés



Stade Rennais – Olympiakos Date Mercredi 4 novembre 2026 (au lieu du jeudi 5) Coup d’envoi 16h30 en France, 12h30 au Brésil Stade Roazhon Park, Rennes Arbitre Igor Pajač (Croatie) En France Canal+ Foot (abonnement) Gratuit CazéTV sur YouTube (Brésil), en portugais

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Rennes – Olympiakos sur CazéTV : le mode d’emploi

Optez pour un VPN premium, comme NordVPN, numéro un de notre classement, actuellement 78% moins cher. Installez l'application VPN sur votre PC, smartphone, tablette, routeur ou Smart TV. Sur votre ordinateur ou votre smartphone, lancez l’application et sélectionnez un serveur situé au Brésil. Ouvrez YouTube, recherchez la chaîne CazéTV et repérez le direct de Rennes – Olympiakos. Lancez la vidéo un peu avant 16h30 : aucun abonnement ni identifiant ne vous sera demandé.

Le VPN qu’il vous faut pour CazéTV

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – Vitesses élevées, stabilité et serveurs roumains en nombre, de quoi tenir 90 minutes sans la moindre coupure. À partir de 3,49 €/mois. Surfshark – Connexions illimitées et serveurs fiables au Brésil. À partir de 2,49 €/mois. Proton VPN – VPN suisse axé sur la confidentialité, avec des performances solides pour les événements sportifs. À partir de 2,49 €/mois.

CazéTV géobloqué : ce qui se passe

La licence de CazéTV ne couvre que le public brésilien. Pour faire respecter cette limite, YouTube examine la localisation de chaque connexion : une connexion française se heurte à un message de contenu indisponible.

CazéTV bloquée en France sans VPN

Relié à un serveur brésilien grâce au VPN, votre appareil se présente avec une adresse IP de São Paulo ou de Rio, et le direct s’affiche comme pour n’importe quel spectateur brésilien.

CazéTV débloquée avec NordVPN depuis n'importe où

Problème de lecture : les bons gestes

Relancez YouTube après la connexion au VPN , surtout sur l’application mobile, qui garde parfois l’ancienne localisation en mémoire.

, surtout sur l’application mobile, qui garde parfois l’ancienne localisation en mémoire. Optez pour un autre serveur brésilien si la vidéo s’interrompt régulièrement.

si la vidéo s’interrompt régulièrement. Ouvrez une session de navigation privée sur ordinateur, pour écarter les cookies de votre compte Google.

Streamez gratuitement Rennes - Olympiakos avec NordVPN

Que faire si YouTube détecte votre VPN ?

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se contente pas de vérifier votre adresse IP : le site interroge également votre navigateur, qui peut révéler votre position réelle même avec un VPN actif. La solution se trouve dans l'extension Chrome de NordVPN : activez la fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN, ce qui débloque le stream. Attention néanmoins, cette solution n'est possible qu'avec l'extension pour google Chrome de NordVPN, pas avec l'application VPN pour ordinateur classique.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

En temps normal, YouTube interroge votre navigateur internet, constate que votre navigateur indique l'heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, indique que vous êtes au Brésil.

La plateforme en déduis que la connexion est suspecte et passe par un VPN et bloque l'accès à la vidéo. Le Spoofing règle ce problème immédiatement.

Après avoir cliqué sur l'icône de NordVPN dans votre extension pour Google Chrome, cliquez sur Spoofing et activez l'option Usurpation de fuseau horaire.

Le navigateur alors se mettra au diapason du VPN, affichant à YouTube une connexion du provenant du même fuseau horaire que la connexion VPN.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Relancez votre navigateur, et le tour est joué !

Et si YouTube détecte encore un VPN ?

Si Youtube détecte quand même un VPN après avoir activé le spoofing et connecté votre appli à un serveur au Brésil, cela signifie que la plateforme à enregistré et bloqué l'adresse IP correspondant au serveur choisi.

Avec l'extension Chrome de NordVPN, il est facile de passer outre. Un onglet s'affiche à l'écran, il suffit de cliquer sur le bouton de reconnection et NordVPN vous trouve un serveur qui fonctionne avec CazéTV. Il suffit ensuite de recharger la page. Tout simplement.

L'extension Chrome de NordVPN vous permet de se reconnecter à un serveur pas encore bloqué par YouTube. Cliquez sur Switch server et relancez la page.

Rennes – Olympiakos : l’avant-match

L’Olympiakos débarque en Bretagne avec des allures de rouleau compresseur. Le club du Pirée reste sur neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues et a remporté ses trois matchs de Ligue Europa, dont un succès 1-0 au Vélodrome face à l’OM. Une équipe en pleine confiance, qui n’a pas apprécié pour autant ce changement d’horaire de dernière minute : ses supporters ont découvert avec stupeur ce coup d’envoi fixé à 17h30, heure grecque.

Le Stade Rennais, lui, arrive avec moins de certitudes. Cinquièmes de Ligue 1, les Bretons sortent d’une lourde défaite à Nice (5-2) vendredi, mais peuvent s’appuyer sur une force : ils restent invaincus au Roazhon Park depuis le début de la saison. Le public, malgré l’horaire, devrait remplir presque entièrement l’enceinte.

Face au club le plus en forme de la compétition, Rennes devra retrouver sa solidité défensive pour décrocher un résultat précieux dans la course au top 8 de la phase de ligue.

Notre pronostic : Rennes 1 – 1 Olympiakos

VPN gratuit : un pari risqué

Les VPN gratuits ne sont pas faits pour le sport en direct. Peu d’entre eux disposent d’un point de sortie au Brésil, presque tous rationnent le volume de données, et YouTube identifie vite leurs adresses partagées. Sur un match de 90 minutes, l’interruption est presque assurée.

NordVPN permet de jouer la sécurité : sa politique de remboursement vous laisse 30 jours pour changer d’avis et récupérer l’intégralité de votre paiement.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

Regarder CazéTV depuis la France : le point juridique

Rien d’illégal : la loi française autorise le recours à un VPN, et CazéTV retransmet la C3 dans le cadre d’un contrat signé avec l’UEFA pour le marché brésilien. Vous suivez donc une diffusion autorisée, pas un flux pirate.

Le direct reste néanmoins destiné aux Brésiliens : au pire, YouTube coupe la vidéo, sans conséquence pour le spectateur.

À retenir : un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Ce mercredi 4 novembre à 16h30, Rennes accueille l’Olympiakos, invaincu en Ligue Europa, dans des conditions inhabituelles. Canal+ Foot la réserve à sa clientèle ; CazéTV, elle, offre une issue gratuite sur YouTube.

Un serveur VPN brésilien, la chaîne YouTube de CazéTV, et vous pourrez suivre les Rouge et Noir même depuis votre bureau.

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