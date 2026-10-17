Strasbourg – PSG va démarrer : activez votre VPN maintenant ! 17 h : Les équipes s’apprêtent à entrer sur la pelouse et vous cherchez encore où regarder le match ? Ne ratez pas le coup d'envoi : connectez NordVPN à un serveur brésilien, ouvrez la chaîne, et vous y êtes. Sans compte, sans abonnement, sans attendre et sans lags ni popups. Je regarde Strasbourg – PSG gratuitement avec NordVPN

Entre deux sommets européens, le PSG fait escale en Alsace. Samedi 17 octobre à 17h15, le champion de France se rend à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg, pour lancer la septième journée du championnat. Une affiche coincée entre le déplacement à Manchester City et la réception du FC Barcelone, qui pourrait bien réserver des surprises.

Pour les téléspectateurs français, seuls les clients de Ligue 1+ verront la rencontre, sur la chaîne Ligue 1+ 3. Ceux qui ne veulent pas payer ont pourtant une option : CazéTV, l’incontournable chaîne YouTube du sport au Brésil, le diffuse en accès libre. Depuis l’Hexagone, impossible d'y accéder, à moins de se doter d'un bon VPN. Voici comment faire.

Les infos pratiques du match

Quand ? Samedi 17 octobre 2026, à 17h15

Samedi 17 octobre 2026, à 17h15 Où ? Stade de la Meinau, Strasbourg

Stade de la Meinau, Strasbourg Quoi ? Ligue 1, J7

Ligue 1, J7 Sur quelle chaîne en France ? Ligue 1+ 3, sur abonnement

Ligue 1+ 3, sur abonnement Gratuitement ? Oui, sur CazéTV (YouTube, Brésil), en portugais

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Le tutoriel express pour voir Strasbourg – PSG

Comptez cinq minutes, téléchargement compris :

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Trois VPN testés pour CazéTV

NordVPN : le plus rapide de nos tests sur les liaisons vers l’Amérique du Sud, idéal pour regarder le match en 1080p. Dès 3,49 €/mois mensuels.

: le plus rapide de nos tests sur les liaisons vers l’Amérique du Sud, idéal pour regarder le match en 1080p. Dès 3,49 €/mois mensuels. Surfshark : une offre économique, sans limite d’appareils connectés. Dès 2,49 €/mois mensuels.

: une offre économique, sans limite d’appareils connectés. Dès 2,49 €/mois mensuels. Proton VPN : la transparence d’un service suisse aux applications open source, pour une connexion stable. Dès 2,99 €/mois mensuels.

Pourquoi passer par le Brésil ?

Parce que c’est la principale option gratuite et légale pour suivre ce match. CazéTV, chaîne YouTube fondée par le streamer Casimiro Miguel, propose chaque semaine plusieurs affiches de Ligue 1 au public brésilien, avec des commentaires en portugais. Les autres diffuseurs étrangers du championnat sont, pour la plupart, payants.

Problème : YouTube réserve ce direct aux internautes situés au Brésil. Depuis la France, la vidéo affiche un message d’indisponibilité.

YouTube bloque l'accès aux lives de CazéTV si vous n'êtes pas au Brésil

Le VPN contourne ce verrou en vous attribuant l’adresse IP d’un serveur brésilien : YouTube vous traite dès lors comme un internaute brésilien.

Direct de CazéTV sur YouTube débloqué avec NordVPN : à vous la Ligue 1 gratuite

Le direct ne démarre pas ? Nos solutions

Quelques réglages simples suffisent généralement à débloquer la situation :

Fermez complètement YouTube , application ou onglet, puis rouvrez-le une fois le VPN activé.

, application ou onglet, puis rouvrez-le une fois le VPN activé. Déconnectez-vous de votre compte Google ou utilisez une fenêtre privée : votre historique peut encore vous localiser en France.

ou utilisez une fenêtre privée : votre historique peut encore vous localiser en France. Testez un autre serveur brésilien , notamment si l’image se fige à l’approche du coup d’envoi.

, notamment si l’image se fige à l’approche du coup d’envoi. Abaissez la qualité vidéo si votre connexion peine à suivre : la fluidité vaut mieux que la haute définition.

Que faire si YouTube détecte votre VPN ?

YouTube détecte votre VPN ? Voici la parade YouTube ne se contente pas de vérifier votre adresse IP : le site interroge également votre navigateur, qui peut révéler votre position réelle même avec un VPN actif. La solution se trouve dans l'extension Chrome de NordVPN : activez la fonction de spoofing de géolocalisation. Elle aligne les données du navigateur sur la localisation du serveur VPN, ce qui débloque le stream. Attention néanmoins, cette solution n'est possible qu'avec l'extension pour google Chrome de NordVPN, pas avec l'application VPN pour ordinateur classique.

La fonction spoofing est disponible sur l'extension Chrome de Nord VPN.

En temps normal, YouTube interroge votre navigateur internet, constate que votre navigateur indique l'heure de Paris alors que votre adresse IP, grâce au VPN, indique que vous êtes au Brésil.

La plateforme en déduis que la connexion est suspecte et passe par un VPN et bloque l'accès à la vidéo. Le Spoofing règle ce problème immédiatement.

Après avoir cliqué sur l'icône de NordVPN dans votre extension pour Google Chrome, cliquez sur Spoofing et activez l'option Usurpation de fuseau horaire.

Le navigateur alors se mettra au diapason du VPN, affichant à YouTube une connexion du provenant du même fuseau horaire que la connexion VPN.

L'option d'usurpation de fuseau horaire de NordVPN évite que votre navigateur vous trahisse.

Streamez CazéTV gratuitement avec NordVPN

Strasbourg – PSG : ce qu’il faut savoir

Le PSG a mis du temps à se lancer en championnat, mais il semble désormais sur les rails. Les Parisiens restent sur trois victoires consécutives en Ligue 1 et ne comptent plus que trois points de retard sur le leader monégasque. Reste à gérer l’enchaînement : trois jours après le choc de l’Etihad, et autant avant de recevoir le Barça, Luis Enrique devrait procéder à des ajustements.

Strasbourg traverse une période plus irrégulière : deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, dont un revers 2-1 à Nice lors de sa dernière sortie. Hugo Oliveira devra en outre composer sans Joaquín Panichelli, Ismaël Doukouré ni Martial Godo, tous blessés.

L’histoire penche nettement vers Paris : le Racing n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs face au PSG. Mais cette victoire est récente : c’était en mai 2025, à la Meinau (2-1), face à une équipe parisienne remaniée entre deux demi-finales de Ligue des champions. Un scénario que les Strasbourgeois rêvent de rejouer.

Notre pronostic : Strasbourg 1 – 2 PSG

RSCA - PSG : faut-il éviter les VPN gratuits ?

Pour un match en direct depuis le Brésil, oui. Les services gratuits proposent rarement des serveurs sud-américains, limitent vos données et peinent à maintenir un débit correct sur une si longue distance. Résultat : une image qui se fige, quand elle s’affiche.

Une alternative existe : NordVPN applique une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le match puis demander le remboursement intégral si le service ne vous convient pas.

Testez un VPN premium gratuitement NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc regarder le streaming en direct puis demander un remboursement si vous ne comptez pas vous servir du VPN après.

CazéTV depuis la France : quelle légalité ?

Utiliser un VPN est parfaitement autorisé en France. CazéTV ayant acquis légalement les droits du championnat pour le Brésil, vous ne regardez pas un flux piraté, mais une retransmission légale.

La chaîne réserve néanmoins ses directs au public brésilien dans ses conditions d’utilisation. Elle peut donc bloquer l’accès, mais aucune sanction judiciaire ne vise le spectateur.

Un VPN protège votre vie privée, chiffre votre connexion et vous donne accès à des streams internationaux en toute sécurité, que ce soit pour la Ligue des Champions ou le MotoGP.

Conclusion

Strasbourg – PSG, samedi 17 octobre à 17h15, s’annonce comme une étape piégeuse pour des Parisiens en plein marathon européen.

Pas d’abonnement Ligue 1+ ? CazéTV vous ouvre le match gratuitement sur YouTube. Pour y accéder : NordVPN, le meilleur service pour débloquer le contenu étranger en quelques clics.

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