Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Como-Venezia Serie A Domenica 1° novembre, ore 12:30 Digi Sport 3 (Romania) Lazio-Cagliari Serie A Domenica 1° novembre, ore 15:00 Digi Sport 3 (Romania) Lecce-Genoa Serie A Domenica 1° novembre, ore 18:00 CBS Sports Golazo Network (USA), CBS Sports Golazo Network via Pluto TV (USA), Digi Sport 4 (Romania) Juventus-Napoli Serie A Domenica 1° novembre, ore 20:45 Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile) Liverpool-Arsenal Premier League Domenica 1° novembre, ore 17:30 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian) Strasburgo-Auxerre Ligue 1 Domenica 1° novembre, ore 15:00 CazéTV via YouTube (Brasile) Paris FC-Monaco Ligue 1 Domenica 1° novembre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile), ABEMA (Giappone) Marsiglia-Tolosa Ligue 1 Domenica 1° novembre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Getafe-Siviglia LaLiga Domenica 1° novembre, ore 14:00 Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian) Racing Santander-Real Madrid LaLiga Domenica 1° novembre, ore 16:15 Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Setanta Sports (Filippine) Elche-Valencia LaLiga Domenica 1° novembre, ore 18:30 Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Setanta Sports (Filippine) Athletic Bilbao-Real Sociedad LaLiga Domenica 1° novembre, ore 21:00 Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Setanta Sports (Filippine) Union Berlino-Colonia Bundesliga Domenica 1° novembre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), Canal GOAT via YouTube (Brasile) Eintracht Francoforte-Amburgo Bundesliga Domenica 1° novembre, ore 17:30 Digi Sport 3 (Romania), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), SportyNet via YouTube (Brasile)

Per un quadro sempre aggiornato su canali gratuiti e modalità di visione di Serie A e grandi campionati europei, puoi consultare la nostra pagina dedicata.

Sblocca il calcio in streaming gratis dall'estero Attiva Proton VPN (-75%)

Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: se cerchi protezione solida e una rete di server estesa senza spendere troppo, Proton VPN resta tra le opzioni più convincenti (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app: la trovi per Windows e Mac, ma anche per smartphone, tablet e smart TV Connettiti al server giusto: punta sulla Romania per Digi Sport o sugli USA per CBS Sports Golazo Network Apri il sito o l'app del canale: cerca l'incontro nella programmazione e avvia lo streaming in chiaro

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Nella lista che segue trovi i canali con calcio in diretta gratis: per ciascuno segnaliamo le competizioni trasmesse e il paese da scegliere nella VPN.

Con una configurazione rapida si aprono numerose dirette estere in chiaro, che spaziano dalla Serie A alla Champions League e ai grandi tornei stranieri. Visto che ogni emittente detiene i diritti di gare differenti, conviene verificare in anticipo quale rete trasmette la partita di tuo interesse.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 Prima Sport via Orange TV Romania Serie A, Champions League, LaLiga CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

Guarda le partite in streaming gratis dall'estero Ottieni Proton VPN

Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

Proton VPN – protezione di alto livello e tanti server disponibili, con un costo contenuto NordVPN – prestazioni rapide, adatte alle dirette dall’Italia o quando sei all’estero Surfshark – collegamenti stabili e dispositivi illimitati con un unico piano

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Chi vuole seguire il calcio in Italia deve quasi sempre mettere in conto un abbonamento a DAZN o Sky, con un costo annuale tutt'altro che leggero. All'estero, al contrario, numerose emittenti trasmettono in chiaro molte gare di campionati e coppe.

Se ti colleghi dall'Italia, però, lo streaming non parte.

La causa è il geoblocco: il servizio rileva il tuo indirizzo IP e blocca la riproduzione se ti trovi fuori dal territorio coperto dai diritti. Digi Sport accetta soltanto connessioni dalla Romania, mentre per CBS Sports Golazo Network serve un IP statunitense.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN per lo streaming del calcio la connessione transita da un server collocato nel paese dell'emittente, come la Romania per Digi Sport o gli USA per CBS Sports Golazo Network. In questo modo la piattaforma rileva un IP locale, il blocco non si attiva e puoi guardare la partita senza ostacoli.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Non va trascurato poi l'aspetto della riservatezza: grazie alla crittografia del traffico, le tue informazioni restano protette anche sulle reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Per vedere una partita non serve per forza stare davanti al televisore. Basta attivare la VPN sul telefono per portare con te le dirette gratuite. Tra Android e iOS cambia l'aspetto delle schermate, mentre la procedura rimane pressoché identica.

Scarica la VPN: su Google Play o sull'App Store individua un servizio affidabile, per esempio Proton VPN, NordVPN o Surfshark, e completa l'installazione Connettiti al server giusto: scegli il paese del canale che manda in onda l'incontro gratis, cioè la Romania per Digi Sport o gli USA per CBS Sports Golazo Network Apri il canale: entra nell'app o nel sito dell'emittente, oppure su YouTube se lo streaming passa da quella piattaforma Tocca Play: fai partire la diretta e segui la sfida ovunque tu abbia una rete stabile

Digi Sport sbloccato con VPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con Proton VPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare è allettante, ma con una diretta in corso i limiti dei servizi gratuiti emergono in fretta. Nella maggior parte dei casi offrono una rete ridotta, connessioni lente e una protezione incompleta, così il video si interrompe o scende di qualità nei momenti decisivi della gara. A questo si aggiunge un rischio più nascosto: diversi provider gratuiti si finanziano cedendo i dati degli utenti ad aziende esterne.

Per seguire Serie A, coppe europee e tornei esteri è meglio optare per un servizio affidabile, capace di offrire uno streaming fluido: tra le soluzioni che preferiamo c'è Proton VPN, che abbina un costo contenuto a strumenti di sicurezza evoluti.

Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni hai tutto il tempo per provarla e, se non ti convince, ottenere indietro quanto hai pagato.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,49 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Anche sulla smart TV la VPN aggira il geoblocco come su PC e telefono, aprendo l'accesso a canali gratuiti come Digi Sport o CBS Sports Golazo Network. Questi i passaggi da seguire:

Passo 1: installa la VPN . Scaricala dallo store del televisore; se non è disponibile, impostala sul router e collega la TV a quella rete Wi-Fi.

. Scaricala dallo store del televisore; se non è disponibile, impostala sul router e collega la TV a quella rete Wi-Fi. Passo 2: connettiti a un server . Indica il paese del canale: la Romania per Digi Sport o gli USA per CBS Sports Golazo Network.

. Indica il paese del canale: la Romania per Digi Sport o gli USA per CBS Sports Golazo Network. Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app dell'emittente oppure visita il sito dal browser della TV e fai partire la diretta.

Quando la VPN sul televisore non collabora, hai a disposizione due alternative rapide:

Usa Chromecast o AirPlay : trasmetti sulla TV quello che vedi su smartphone o laptop, con pochi tocchi.

: trasmetti sulla TV quello che vedi su smartphone o laptop, con pochi tocchi. Usa un cavo HDMI: collega il portatile al televisore e goditi la gara sullo schermo grande, senza toccare alcuna configurazione.

Partita del giorno – domenica 1° novembre 2026: Juventus-Napoli

All'Allianz Stadium di Torino, domenica alle ore 20:45, la Serie A 2026/27 propone Juventus-Napoli. Da una parte c'è Luciano Spalletti alla guida dei bianconeri, dall'altra Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea.

I bianconeri arrivano alla sfida in piena crisi: dopo il 2-2 interno con il Rennes in Europa League, mercoledì hanno perso 2-0 in casa del Genoa, colpiti nel primo tempo da Ehizibue e Baldanzi. Con il terzo ko in nove giornate sono scivolati all’ottavo posto, a -11 dalla vetta. Tutt'altro passo per il Napoli, reduce dal 4-1 sul campo del Monza in campionato e dal 4-3 sul Bodø/Glimt in Champions League. In classifica le due squadre hanno gli stessi punti, e per Spalletti la notte dello Stadium rischia di pesare sul suo futuro alla Juventus.

Dall'Italia l'incontro si segue soltanto su DAZN, a pagamento. Fuori dai nostri confini, Juventus-Napoli è invece in chiaro su Digi Sport 2 (Romania) e su CazéTV via YouTube (Brasile). Per vederla ti serve solo una VPN collegata a un server nel paese dell'emittente.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Quattro gare di Serie A trovano spazio gratis sui canali esteri domenica 1° novembre. Apre Como-Venezia alle 12:30, seguono Lazio-Cagliari alle 15:00 e Lecce-Genoa alle 18:00, mentre alle 20:45 chiude Juventus-Napoli. La giornata comprende inoltre partite di Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1, accessibili con una VPN.

Una VPN affidabile è la chiave per superare il geoblocco: scegli un server in Romania per Digi Sport, negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Brasile per CazéTV via YouTube, in base al canale che trasmette la partita.

Nei nostri test si distingue Proton VPN, che offre protezione evoluta e numerosi server per raggiungere la programmazione di molte reti straniere: attivala con qualche minuto di anticipo sul fischio d’inizio e segui ogni azione.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

Potrebbe interessarti anche

Domande frequenti