Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Salisburgo-Milan UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 3 (Romania), ViX (USA) Celta Vigo-Juventus UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 21:00 CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania), bTV Action (Bulgaria) Union SG-Real Sociedad UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 Digi Sport 4 (Romania), VRT Canvas (Belgio), RTBF (Belgio) Dinamo Zagabria-Anderlecht UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 21:00 VRT Canvas (Belgio), RTBF (Belgio) Hoffenheim-Besiktas UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 21:00 TRT 1 (Turchia), RTL via Yallo (Svizzera) Bournemouth-Sturm Graz UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 21:00 CazéTV via YouTube (Brasile) Benfica-Celtic UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 21:00 CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 3 (Romania), TV8 (Italia) Marsiglia-Olympiacos UEFA Europa League Giovedì 15 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 4 (Romania), Antenna TV (Grecia) Lugano-Stella Rossa UEFA Conference League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 RTS (Serbia), SRF 2 via Play SRF (Svizzera), RTS 2 via Play RTS (Svizzera), RSI LA 2 via Play RSI (Svizzera) KuPS-Trabzonspor UEFA Conference League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 TRT 1 (Turchia), İctimai TV (Azerbaigian) CSKA Sofia-Monaco UEFA Conference League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 CazéTV via YouTube (Brasile), bTV Action (Bulgaria) Craiova-Getafe UEFA Conference League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 Digi Sport 1 (Romania) Riga-Kairat Almaty UEFA Conference League Giovedì 15 ottobre, ore 18:45 Qazaqstan TV (Kazakistan) Fluminense-Palmeiras Coppa Libertadores Giovedì 15 ottobre, ore 02:30 CazéTV via YouTube (Brasile)

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: per le dirette serve una connessione rapida e stabile, e dalle nostre prove NordVPN emerge tra le più solide, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer Windows o Mac, smartphone, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: per esempio Romania per Digi Sport o Brasile per CazéTV via YouTube Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro nel palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Abbiamo raccolto qui sotto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni in programma e il paese del server VPN da scegliere.

Bastano pochi minuti di configurazione per aprire le porte a un gran numero di dirette in chiaro sulle reti estere, dalla Serie A alle coppe europee fino ai principali campionati stranieri. Visto che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, prima del fischio d'inizio è bene controllare quale emittente trasmette la gara che vuoi seguire.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia, per vedere le partite serve quasi sempre un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che a fine stagione pesa parecchio. All'estero, invece, molte emittenti trasmettono in chiaro una larga fetta degli incontri di campionati e coppe.

Se provi ad aprire queste dirette gratuite da una rete italiana, però, restano inaccessibili.

La causa è il geoblocking: il player legge il tuo indirizzo IP e blocca la riproduzione quando ti trovi fuori dall'area in cui il canale detiene i diritti. Digi Sport, ad esempio, apre lo streaming solo a chi risulta in Romania, mentre CazéTV via YouTube limita alcune dirette a chi si collega dal Brasile.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Con una VPN per lo streaming del calcio il tuo traffico passa da un server situato nel paese del canale, per esempio in Romania per Digi Sport o in Brasile per CazéTV via YouTube. Così il player rileva un indirizzo IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta si avvia senza problemi.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server rumeno

C'è anche un vantaggio in termini di sicurezza: grazie alla crittografia del traffico i tuoi dati restano al riparo pure su Wi-Fi pubblici, reti condivise o collegamenti poco protetti.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Il televisore del salotto non è l'unico modo per seguire una gara. Con la VPN attiva sul telefono le dirette gratuite ti accompagnano ovunque tu sia. I menu cambiano tra Android e iOS, eppure i passaggi sono quasi gli stessi.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un provider serio come NordVPN o Surfshark e installalo Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che offre la partita in chiaro, ad esempio Romania per Digi Sport o Brasile per CazéTV via YouTube Apri il canale: avvia l’app o il sito del broadcaster, oppure YouTube quando la diretta passa da lì Tocca Play: avvia lo streaming e guarda l'incontro dove vuoi, con un segnale costante

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

L'idea di non spendere nulla attira, eppure durante una diretta i difetti dei servizi gratuiti si notano subito. Quasi sempre mettono a disposizione pochi server, connessioni lente e una sicurezza parziale, con immagini che si congelano o perdono definizione proprio nelle fasi cruciali. Esiste inoltre un pericolo meno visibile: diversi provider gratuiti guadagnano raccogliendo i dati di chi li usa e cedendoli a terze parti.

Quando si tratta di Serie A, coppe europee e campionati esteri, scegliamo un servizio solido, in grado di garantire streaming senza scatti e una tutela concreta della privacy: per noi la risposta è NordVPN. Con la prova gratuita su mobile e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni hai tutto il tempo per testarlo e, se non ti convince, farti rimborsare.

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Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Sul televisore la VPN supera il geoblocco esattamente come su computer o telefono, permettendoti di raggiungere canali gratuiti come Digi Sport o CazéTV via YouTube. Ecco i passaggi:

Passo 1: installa la VPN . Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN direttamente sul router e connetti la TV alla rete Wi-Fi così protetta.

. Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN direttamente sul router e connetti la TV alla rete Wi-Fi così protetta. Passo 2: connettiti a un server . Seleziona il paese dell'emittente, per esempio Romania per Digi Sport o Brasile per CazéTV via YouTube.

. Seleziona il paese dell'emittente, per esempio Romania per Digi Sport o Brasile per CazéTV via YouTube. Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app del broadcaster oppure raggiungi il suo sito dal browser del televisore e fai partire lo streaming.

Se sulla TV la VPN dà problemi, puoi ricorrere a due soluzioni immediate:

Usa Chromecast o AirPlay : in un attimo porti sul televisore lo schermo del telefono o del portatile.

: in un attimo porti sul televisore lo schermo del telefono o del portatile. Usa un cavo HDMI: collegando il PC alla TV guardi l’incontro sul grande schermo senza dover configurare nulla.

Partita del giorno – giovedì 15 ottobre 2026: Celta Vigo-Juventus

Giovedì alle 21:00 l'Estadio Abanca Balaídos di Vigo ospita Celta Vigo-Juventus, incontro della 2ª giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27. Claudio Giráldez guida i galiziani, Luciano Spalletti i bianconeri.

Gli spagnoli hanno pareggiato 0-0 con l'Elche in Liga e all'esordio europeo hanno perso 1-0 a Nicosia contro l'Omonia, puniti da Balkovec all'88'. Partenza ben diversa per la Juventus, che ha travolto 5-0 il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium prima di fermarsi sull'1-1 con il Cagliari in campionato. Il Celta cerca quindi i primi punti, mentre la Vecchia Signora ne ha già tre in classifica.

In Italia l'incontro va in onda a pagamento su Sky Sport. All'estero, invece, Celta Vigo-Juventus è visibile gratis su Digi Sport 2 (Romania), bTV Action (Bulgaria) e CazéTV via YouTube (Brasile). Ti basta collegare la VPN a un server rumeno, bulgaro o brasiliano.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Giovedì 15 ottobre le reti estere in chiaro puntano sulle coppe europee, e per chi tifa per le italiane i riflettori si accendono su Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus in Europa League. A completare la giornata ci sono le altre sfide di Europa League e Conference League, oltre a un big match di Coppa Libertadores. In Italia, Benfica-Celtic sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Per aggirare il geoblocco ti serve una VPN affidabile: collegati a un server in Romania per Digi Sport, in Brasile per CazéTV via YouTube o in Belgio per RTBF, a seconda dell'emittente che trasmette la partita scelta. Tra le VPN testate, NordVPN spicca per rapidità e facilità d'uso: attivala qualche minuto prima del calcio d'inizio e non perderai nemmeno un'azione.

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