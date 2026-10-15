UEFA Europa League 2026/27 Partita: Celta Vigo-Juventus Data: Giovedì 15 ottobre 2026, ore 21:00 Streaming gratis: Digi Sport 2 e altri canali esteri VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Trasferta in Galizia per la Juventus di Luciano Spalletti, attesa giovedì sera all’Estadio Abanca Balaídos di Vigo dal Celta di Claudio Giráldez nella seconda giornata della fase campionato.

All'esordio europeo le due squadre hanno raccolto risultati opposti. Battuti 1-0 a Nicosia dall'Omonia, con il gol di Balkovec arrivato all'88', i galiziani inseguono ancora i primi punti. Ben diverso il debutto dei bianconeri, che all'Allianz Stadium hanno travolto il NEC Nijmegen per 5-0 e salgono così a quota tre.

In Italia la diretta resta un'esclusiva di Sky, ma all'estero Digi Sport, bTV Action e CazéTV propongono la partita gratuitamente, a patto di collegarsi dal rispettivo paese. Se cerchi dove vedere Celta Vigo-Juventus in streaming gratis, la strada più semplice dall'Italia passa per una VPN.

Come vedere Celta Vigo-Juventus gratis: guida rapida

Scegli una VPN adatta allo sport in diretta: per sicurezza e stabilità noi consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Scarica l'app sul dispositivo preferito: funziona su computer, smartphone, tablet e smart TV Collegati al server corretto: Romania per Digi Sport, Bulgaria per bTV Action, Brasile per CazéTV Apri il canale: sul sito ufficiale o nell'app dell'emittente individua la diretta Goditi la partita: a VPN attiva, Celta Vigo-Juventus in streaming gratis è visibile anche dall'Italia

Conviene usare una VPN gratuita? Quando si tratta di una diretta, i servizi gratuiti mostrano presto i loro limiti: pochi server, reti affollate e velocità che precipita nei momenti di maggiore traffico. In più, diversi provider si finanziano cedendo a terzi i dati di chi li usa.

Dove guardare Celta Vigo-Juventus in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 2 Romania Gratis Sì ✅ bTV Action Bulgaria Gratis Sì ✅ CazéTV via YouTube Brasile Gratis Sì ✅

Tra questi canali, la nostra scelta migliore è Digi Sport 2: trattandosi di un canale rumeno, serve impostare la VPN su un server in Romania prima di aprire la diretta. Valide alternative sono bTV Action con un server bulgaro e CazéTV su YouTube con un IP brasiliano.

Le migliori VPN per vedere Celta Vigo-Juventus in streaming

Proton VPN: privacy di primo livello, tanti server a disposizione e un prezzo accessibile NordVPN: velocità elevate e server dedicati alle dirette in streaming Surfshark: nessun limite ai dispositivi connessi e un rapporto qualità-prezzo convincente

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Europa League gratis

Digi Sport 2, bTV Action e CazéTV mostrano Celta Vigo-Juventus senza costi, ma solo a chi si trova nel rispettivo paese. Se ti colleghi dall'Italia, il servizio controlla il tuo indirizzo IP e attiva subito il blocco geografico, riconoscendo che sei fuori dal territorio coperto.

Digi Sport soggetto a blocco geografico

Alla base ci sono gli accordi sui diritti televisivi, che vincolano ciascuna emittente a precise aree geografiche. Senza un IP del paese corrispondente, la diretta resta semplicemente inaccessibile.

Per aggirare l'ostacolo in pochi secondi, il metodo più diffuso è una VPN, da attivare prima di aprire il canale straniero.

Scegliendo un server in Romania, ottieni un IP rumeno e Digi Sport tratta la tua connessione come locale. Allo stesso modo funzionano bTV Action con un server bulgaro e CazéTV con uno brasiliano.

Digi Sport sbloccato con VPN

Su smartphone e tablet il vantaggio non cambia: con una VPN premium la connessione resta stabile, il buffering si riduce al minimo e Celta Vigo-Juventus arriva con un'immagine nitida.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Celta Vigo-Juventus su canali esteri?

Non è la soluzione che suggeriamo per seguire una diretta. I piani gratuiti offrono pochi server in Romania, Bulgaria o Brasile, e le piattaforme riescono a riconoscerli senza fatica. Fra tetti al traffico, attese e reti sovraccariche, Celta Vigo-Juventus rischia di bloccarsi spesso e di perdere qualità.

Chi vuole uno streaming senza interruzioni fa meglio a scegliere servizi collaudati sulle dirette, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,99 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Celta Vigo-Juventus sui canali esteri gratuiti dall'Italia e, se il servizio non ti convince, ottieni il rimborso.

Come vedere Celta Vigo-Juventus in streaming su smartphone

Installa l'app VPN sul telefono – è disponibile su App Store e Google Play Effettua il login e avvia la connessione Scegli il server, ad esempio in Romania per aprire Digi Sport 2 Apri il sito o l'app dell'emittente e trova la diretta Guarda Celta Vigo-Juventus in streaming gratuito dal tuo smartphone, ovunque tu sia

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Considerazioni finali

In campionato l’ultimo weekend non ha portato vittorie a nessuna delle due: il Celta ha pareggiato 0-0 sul campo dell’Elche, mentre la Juventus non è andata oltre l’1-1 sul campo del Cagliari. Al Balaídos le motivazioni sono però diverse. Per i galiziani tre punti significherebbero ripartire dopo il passo falso di Cipro, per i bianconeri allungare in classifica dopo la goleada dell'esordio.

Per seguire Celta Vigo-Juventus in streaming gratis dall'Italia ti basta una VPN: imposta un server rumeno per Digi Sport 2, bulgaro per bTV Action o brasiliano per CazéTV, e apri il canale qualche minuto prima del fischio d'inizio.

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