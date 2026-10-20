Calcio streaming gratis oggi – 20 ottobre
I nostri esperti di cybersecurity e giornalisti interni, noti per importanti report come The Mother of All Breaches, conducono test trasparenti e imparziali sui VPN, accompagnati da analisi approfondite.
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|Partita
|Competizione
|Data e orario (ora italiana)
|Canali gratuiti
|Napoli-Bodø/Glimt
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 21:00
|Prima Sport 4 via Orange TV (Romania)
|Roma-Slovan Bratislava
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 21:00
|Digi Sport (Romania)
|Sabah-Borussia Dortmund
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 18:45
|Virgin Media Two (Irlanda), DAZN (Canada), Digi Sport 1 (Romania), İctimai TV (Azerbaigian), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania), Qazaqstan TV (Kazakistan)
|Fenerbahçe-Slavia Praga
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 18:45
|TRT 1 (Turchia), DAZN (Canada), Digi Sport 2 (Romania), ViX (USA), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|PSG-Barcellona
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 21:00
|Virgin Media Two (Irlanda), RTL Play (Belgio), VTM 2 (Belgio), SBT (Brasile), Digi Sport 1 (Romania), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania), Qazaqstan TV (Kazakistan)
|Manchester City-AEK Atene
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 21:00
|DAZN (Canada), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania)
|Liverpool-Villarreal
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 21:00
|Digi Sport 3 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Stoccarda-Atlético Madrid
|UEFA Champions League
|Martedì 20 ottobre, ore 21:00
|DAZN (Canada), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania)
Come guardare il calcio gratis con una VPN
- Scegli una VPN affidabile: per guardare la diretta con fluidità e sicurezza ti consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto)
- Installa l'app: puoi usarla su computer Windows o Mac, smartphone, tablet e smart TV
- Connettiti al server giusto: per esempio la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go
- Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro nel palinsesto e fai partire la diretta gratuita
Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?
Abbiamo raccolto qui sotto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni in programma e il paese del server da scegliere sulla VPN.
Bastano pochi minuti di configurazione per aprire le porte a un gran numero di dirette in chiaro trasmesse all'estero, dalla Serie A alla Champions League fino ai principali campionati stranieri. Visto che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, ti consigliamo di controllare in anticipo quale rete trasmette la gara che vuoi seguire.
|Canale gratuito
|Paese
|Competizioni
|Digi Sport
|Romania
|Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1
|Prima Sport via Orange TV
|Romania
|Serie A, Champions League, LaLiga
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A, Champions League
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Canal GOAT
|Brasile
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|CazéTV
|Brasile
|Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga
|OneFootball
|India, Myanmar
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|ABEMA
|Giappone
|Serie A, Bundesliga, Ligue 1
|Sporty TV
|Nigeria
|Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|SRF 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League, Conference League
|RTL Zwee
|Lussemburgo
|Champions League
|ServusTV
|Austria
|Europa League, Coppa di Germania
|İdman TV
|Azerbaigian
|LaLiga, Premier League, Ligue 1
|VTM 2
|Belgio
|Champions League
|RTÉ 2
|Irlanda
|Champions League
|Virgin Media Two
|Irlanda
|Champions League
|Club RTL
|Belgio
|Champions League
|RTS 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League
|RSI LA 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League
|bTV Action
|Bulgaria
|Champions League, Europa League
|HRT 2
|Croazia
|Champions League
|Mega TV
|Grecia
|Champions League
|RTS
|Serbia
|Champions League
|TRT 1
|Turchia
|Champions League, Europa League
|TRT Spor
|Turchia
|Champions League, Europa League
|CBC Sport
|Azerbaigian
|Champions League, Europa League
|Qazsport
|Kazakistan
|Champions League, Europa League
|İctimai TV
|Azerbaigian
|Champions League, Europa League
|RTBF
|Belgio
|Europa League
|BBC iPlayer
|Regno Unito
|Bundesliga
|Bundesliga (via YouTube)
|Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India
|Bundesliga
|SABC
|Sudafrica
|Bundesliga, Premier League
Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming
- Proton VPN – ampia rete di server e sicurezza avanzata a un prezzo accessibile
- NordVPN – server veloci, adatti allo streaming in Italia e all’estero
- Surfshark – dispositivi illimitati con un solo account e connessioni stabili
Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?
In Italia, per vedere le partite serve quasi sempre un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che a fine stagione pesa parecchio. Oltre confine, invece, numerose emittenti propongono in chiaro molte gare di campionati e coppe.
Se provi ad aprirle con un IP italiano, però, la riproduzione resta bloccata.
Tutto dipende dal geoblocco: la piattaforma rileva il tuo indirizzo IP e ferma il video quando la connessione arriva da un paese non coperto dai diritti televisivi del canale. Digi Sport e Prima Sport via Orange TV Go, per fare un esempio, consentono la visione solo a chi risulta collegato dalla Romania.
Con una VPN per lo streaming del calcio il tuo traffico passa attraverso un server situato nel paese del canale, per esempio in Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go. Così il player vede un indirizzo IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta si avvia senza ostacoli.
C'è anche un vantaggio sul fronte della sicurezza: grazie alla crittografia del traffico i tuoi dati restano al riparo pure su Wi-Fi pubblici, reti condivise o collegamenti poco affidabili.
Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)
Il televisore di casa non è l'unico schermo possibile per seguire una gara. Con la VPN attiva sullo smartphone le dirette gratuite ti accompagnano ovunque tu sia. I menu cambiano tra Android e iOS, ma i passaggi sono quasi gli stessi.
- Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un'app affidabile come Proton VPN, NordVPN o Surfshark e installala
- Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che trasmette gratis l'incontro, come la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go
- Apri il canale: lancia l'app o il sito della rete, oppure YouTube quando la gara va in onda lì
- Tocca Play: avvia lo streaming e goditi la partita in mobilità con un segnale stabile
Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?
L'idea di non spendere nulla attira, eppure durante una diretta le VPN gratuite mostrano subito i loro difetti. Quasi sempre mettono a disposizione pochi server, connessioni lente e una sicurezza parziale, con immagini che si congelano o perdono definizione proprio nelle fasi decisive. Esiste inoltre un pericolo meno visibile: diversi provider gratuiti guadagnano raccogliendo i dati di chi li usa e cedendoli a terze parti.
Quando si tratta di Serie A, coppe europee e campionati stranieri, scegliamo un servizio solido, in grado di garantire streaming senza scatti e una tutela concreta della privacy: per noi una delle migliori opzioni è Proton VPN, grazie a prezzi accessibili e funzioni di sicurezza avanzate.
Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni hai tutto il tempo per testarla e, se non ti convince, ottenere indietro quanto speso.
Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.
Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?
Sì. Sul televisore la VPN supera il geoblocco esattamente come su computer e smartphone, permettendoti di raggiungere canali gratuiti come Digi Sport o Prima Sport via Orange TV Go. Ecco i passaggi:
- Passo 1: installa la VPN. Cerca l'app nello store della smart TV; in mancanza di una versione compatibile, configura la VPN sul router e connetti il televisore alla rete Wi-Fi protetta.
- Passo 2: connettiti a un server. Seleziona il paese dell'emittente, per esempio la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go.
- Passo 3: apri il canale online. Lancia l'app del canale oppure raggiungi il sito tramite il browser del televisore e avvia la diretta.
Se sul televisore la VPN dà problemi, puoi ricorrere a due soluzioni veloci:
- Usa Chromecast o AirPlay: in un attimo duplichi sulla TV lo schermo di telefono o portatile.
- Usa un cavo HDMI: collegando il PC al televisore guardi l'incontro in grande senza configurare nulla.
Partita del giorno – martedì 20 ottobre 2026: Napoli-Bodø/Glimt
Napoli-Bodø/Glimt va in scena martedì alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri guida gli azzurri, mentre sulla panchina dei norvegesi c'è Kjetil Knutsen.
Gli uomini di Allegri hanno perso le ultime due gare. In Europa il gol iniziale di Rrahmani non è bastato contro il Villarreal, vincente 3-1 in casa. In campionato è arrivato l’1-0 del Venezia al Penzo firmato da Adams, con Stankovic a parare il rigore di De Bruyne. Di segno opposto il momento del Bodø/Glimt, che in Champions ha piegato 1-0 il Borussia Dortmund con la rete di Sjøvold. In Eliteserien, nonostante molte rotazioni, la squadra di Knutsen ha poi espugnato il campo dell'HamKam per 2-0 con Blomberg e Mvuka.
In Italia l'incontro è disponibile su Sky Sport e NOW, a pagamento. All'estero, invece, Napoli-Bodø/Glimt è visibile gratis su Prima Sport 4 via Orange TV Go (Romania). Ti basta collegare la VPN a un server in Romania per seguirla.
Inizia a guardare il calcio gratis oggi
Martedì 20 ottobre la Champions League domina i palinsesti delle reti estere in chiaro. Le italiane in campo sono il Napoli contro il Bodø/Glimt e la Roma contro lo Slovan Bratislava, entrambe alle 21:00.
Per aggirare il geoblocco ti serve una VPN affidabile: collegati a un server in Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go, oppure in Irlanda per Virgin Media Two, a seconda dell'emittente che trasmette la sfida scelta.
Fra le migliori VPN testate dal nostro team c’è Proton VPN, che unisce sicurezza avanzata e un’ampia rete di server, così da rendere semplice l’accesso ai contenuti di numerosi paesi: attivala con qualche minuto di anticipo e non perderai nemmeno un’azione.
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Domande frequenti
Dove posso guardare la Serie A e il calcio gratis in diretta?
Diverse emittenti propongono partite in chiaro, come Digi Sport (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), ABEMA (Giappone) e Sporty TV (Nigeria). Poiché i diritti coprono soltanto determinati paesi, il geoblocking impedisce la visione a chi si collega da altrove. Collegando una VPN come Proton VPN a un server nel paese dell'emittente, la diretta diventa accessibile anche dall'Italia.
Ho bisogno di una VPN per guardare il calcio gratis?
Quasi sempre, sì. Le reti straniere che offrono gratis la Serie A e altri incontri riservano di solito lo streaming al territorio coperto dai diritti. Grazie alla VPN la tua connessione appare localizzata proprio lì. Senza questo passaggio, il player del canale non avvia il video.
Quali sono i migliori siti di streaming calcio gratis?
Alcuni dei migliori canali che trasmettono calcio gratis sono elencati nella tabella dei canali gratuiti di questa guida. Parliamo di emittenti ufficiali, con dirette di buona qualità: prima di impostare la VPN, controlla quale canale manda in onda la partita di oggi che vuoi seguire.
Posso guardare la Champions League gratis su TV8?
Sì, ma con qualche limite: TV8 manda in onda in chiaro un incontro tra club stranieri per ciascuna giornata della fase campionato, e lo stesso accade in quasi tutti i turni a eliminazione diretta. Per le partite delle italiane occorrono invece Sky o Amazon Prime Video, a meno che una di esse raggiunga la semifinale.
Qual è la migliore VPN per guardare il calcio gratis?
Grazie al prezzo accessibile e alle funzioni di sicurezza avanzate, Proton VPN è tra le opzioni migliori. Se ti interessano soprattutto velocità o dispositivi illimitati, considera NordVPN o Surfshark: tutte e tre sbloccano senza difficoltà i canali esteri.