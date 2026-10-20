Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Napoli-Bodø/Glimt UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 21:00 Prima Sport 4 via Orange TV (Romania) Roma-Slovan Bratislava UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 21:00 Digi Sport (Romania) Sabah-Borussia Dortmund UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 18:45 Virgin Media Two (Irlanda), DAZN (Canada), Digi Sport 1 (Romania), İctimai TV (Azerbaigian), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania), Qazaqstan TV (Kazakistan) Fenerbahçe-Slavia Praga UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 18:45 TRT 1 (Turchia), DAZN (Canada), Digi Sport 2 (Romania), ViX (USA), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) PSG-Barcellona UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 21:00 Virgin Media Two (Irlanda), RTL Play (Belgio), VTM 2 (Belgio), SBT (Brasile), Digi Sport 1 (Romania), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania), Qazaqstan TV (Kazakistan) Manchester City-AEK Atene UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 21:00 DAZN (Canada), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania) Liverpool-Villarreal UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 3 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Stoccarda-Atlético Madrid UEFA Champions League Martedì 20 ottobre, ore 21:00 DAZN (Canada), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania)

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: per guardare la diretta con fluidità e sicurezza ti consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l'app: puoi usarla su computer Windows o Mac, smartphone, tablet e smart TV Connettiti al server giusto: per esempio la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro nel palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Abbiamo raccolto qui sotto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni in programma e il paese del server da scegliere sulla VPN.

Bastano pochi minuti di configurazione per aprire le porte a un gran numero di dirette in chiaro trasmesse all'estero, dalla Serie A alla Champions League fino ai principali campionati stranieri. Visto che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, ti consigliamo di controllare in anticipo quale rete trasmette la gara che vuoi seguire.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 Prima Sport via Orange TV Romania Serie A, Champions League, LaLiga CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

Guarda le partite in streaming gratis dall'estero Ottieni Proton VPN

Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

Proton VPN – ampia rete di server e sicurezza avanzata a un prezzo accessibile NordVPN – server veloci, adatti allo streaming in Italia e all’estero Surfshark – dispositivi illimitati con un solo account e connessioni stabili

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia, per vedere le partite serve quasi sempre un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che a fine stagione pesa parecchio. Oltre confine, invece, numerose emittenti propongono in chiaro molte gare di campionati e coppe.

Se provi ad aprirle con un IP italiano, però, la riproduzione resta bloccata.

Tutto dipende dal geoblocco: la piattaforma rileva il tuo indirizzo IP e ferma il video quando la connessione arriva da un paese non coperto dai diritti televisivi del canale. Digi Sport e Prima Sport via Orange TV Go, per fare un esempio, consentono la visione solo a chi risulta collegato dalla Romania.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Con una VPN per lo streaming del calcio il tuo traffico passa attraverso un server situato nel paese del canale, per esempio in Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go. Così il player vede un indirizzo IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta si avvia senza ostacoli.

Digi Sport sbloccato con una VPN connessa a un server in Romania

C'è anche un vantaggio sul fronte della sicurezza: grazie alla crittografia del traffico i tuoi dati restano al riparo pure su Wi-Fi pubblici, reti condivise o collegamenti poco affidabili.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Il televisore di casa non è l'unico schermo possibile per seguire una gara. Con la VPN attiva sullo smartphone le dirette gratuite ti accompagnano ovunque tu sia. I menu cambiano tra Android e iOS, ma i passaggi sono quasi gli stessi.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un'app affidabile come Proton VPN, NordVPN o Surfshark e installala Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che trasmette gratis l'incontro, come la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go Apri il canale: lancia l'app o il sito della rete, oppure YouTube quando la gara va in onda lì Tocca Play: avvia lo streaming e goditi la partita in mobilità con un segnale stabile

Digi Sport sbloccato con VPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con Proton VPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

L'idea di non spendere nulla attira, eppure durante una diretta le VPN gratuite mostrano subito i loro difetti. Quasi sempre mettono a disposizione pochi server, connessioni lente e una sicurezza parziale, con immagini che si congelano o perdono definizione proprio nelle fasi decisive. Esiste inoltre un pericolo meno visibile: diversi provider gratuiti guadagnano raccogliendo i dati di chi li usa e cedendoli a terze parti.

Quando si tratta di Serie A, coppe europee e campionati stranieri, scegliamo un servizio solido, in grado di garantire streaming senza scatti e una tutela concreta della privacy: per noi una delle migliori opzioni è Proton VPN, grazie a prezzi accessibili e funzioni di sicurezza avanzate.

Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni hai tutto il tempo per testarla e, se non ti convince, ottenere indietro quanto speso.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Sul televisore la VPN supera il geoblocco esattamente come su computer e smartphone, permettendoti di raggiungere canali gratuiti come Digi Sport o Prima Sport via Orange TV Go. Ecco i passaggi:

Passo 1: installa la VPN . Cerca l'app nello store della smart TV; in mancanza di una versione compatibile, configura la VPN sul router e connetti il televisore alla rete Wi-Fi protetta.

. Cerca l'app nello store della smart TV; in mancanza di una versione compatibile, configura la VPN sul router e connetti il televisore alla rete Wi-Fi protetta. Passo 2: connettiti a un server . Seleziona il paese dell'emittente, per esempio la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go.

. Seleziona il paese dell'emittente, per esempio la Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go. Passo 3: apri il canale online. Lancia l'app del canale oppure raggiungi il sito tramite il browser del televisore e avvia la diretta.

Se sul televisore la VPN dà problemi, puoi ricorrere a due soluzioni veloci:

Usa Chromecast o AirPlay : in un attimo duplichi sulla TV lo schermo di telefono o portatile.

: in un attimo duplichi sulla TV lo schermo di telefono o portatile. Usa un cavo HDMI: collegando il PC al televisore guardi l'incontro in grande senza configurare nulla.

Partita del giorno – martedì 20 ottobre 2026: Napoli-Bodø/Glimt

Napoli-Bodø/Glimt va in scena martedì alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri guida gli azzurri, mentre sulla panchina dei norvegesi c'è Kjetil Knutsen.

Gli uomini di Allegri hanno perso le ultime due gare. In Europa il gol iniziale di Rrahmani non è bastato contro il Villarreal, vincente 3-1 in casa. In campionato è arrivato l’1-0 del Venezia al Penzo firmato da Adams, con Stankovic a parare il rigore di De Bruyne. Di segno opposto il momento del Bodø/Glimt, che in Champions ha piegato 1-0 il Borussia Dortmund con la rete di Sjøvold. In Eliteserien, nonostante molte rotazioni, la squadra di Knutsen ha poi espugnato il campo dell'HamKam per 2-0 con Blomberg e Mvuka.

In Italia l'incontro è disponibile su Sky Sport e NOW, a pagamento. All'estero, invece, Napoli-Bodø/Glimt è visibile gratis su Prima Sport 4 via Orange TV Go (Romania). Ti basta collegare la VPN a un server in Romania per seguirla.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Martedì 20 ottobre la Champions League domina i palinsesti delle reti estere in chiaro. Le italiane in campo sono il Napoli contro il Bodø/Glimt e la Roma contro lo Slovan Bratislava, entrambe alle 21:00.

Per aggirare il geoblocco ti serve una VPN affidabile: collegati a un server in Romania per Digi Sport o per Prima Sport via Orange TV Go, oppure in Irlanda per Virgin Media Two, a seconda dell'emittente che trasmette la sfida scelta.

Fra le migliori VPN testate dal nostro team c’è Proton VPN, che unisce sicurezza avanzata e un’ampia rete di server, così da rendere semplice l’accesso ai contenuti di numerosi paesi: attivala con qualche minuto di anticipo e non perderai nemmeno un’azione.

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