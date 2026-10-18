Serie A 2026/27 Partita: Juventus-Lazio Data: Domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45 Streaming gratuito: CBS Sports Golazo Network VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Domenica sera l'Allianz Stadium di Torino fa da cornice a uno dei big match del turno: di fronte la Juventus di Luciano Spalletti, squalificato e quindi assente in panchina, e la Lazio di Gennaro Gattuso.

Con l’1-1 sul campo del Cagliari nell’ultima giornata, i bianconeri hanno lasciato per strada due punti. Tutt'altro passo per i biancocelesti, che all'Olimpico hanno superato 3-1 il Monza grazie ai gol di Tavares, Isaksen e Pinamonti.

Per seguire la diretta in Italia serve un abbonamento a DAZN. All’estero, al contrario, la sfida è visibile gratis su alcuni canali, come CBS Sports Golazo Network (USA) o Digi Sport 3 (Romania), accessibili però solo con un indirizzo IP locale. Chi cerca dove vedere Juventus-Lazio in streaming gratis trova in una VPN lo strumento giusto: aggira il blocco geografico e apre l'accesso a queste emittenti estere anche dall’Italia.

Come vedere Juventus-Lazio gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: per sicurezza e stabilità, una delle nostre scelte migliori è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Scarica l'app sul dispositivo che userai per la partita: PC, smartphone, tablet o smart TV Connettiti a un server negli USA per CBS Sports Golazo Network oppure nel paese delle emittenti indicate nella tabella qui sotto Apri il canale prescelto: tramite sito, app o YouTube, fai partire la trasmissione Guarda la partita: con la VPN attiva, Juventus-Lazio è disponibile in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? Secondo noi no: limiti di traffico, banda ridotta e server sovraccarichi rendono una partita in diretta quasi impossibile da seguire. Sul fronte privacy, poi, alcuni servizi gratuiti guadagnano cedendo a terzi i dati di chi li usa.

Dove guardare Juventus-Lazio in streaming gratis

Servizio Paese Tipo di canale VPN necessaria CBS Sports Golazo Network USA Gratuito Sì ✅ Digi Sport 3 Romania Gratuito Sì ✅ Sporty TV (YouTube) Nigeria Gratuito Sì ✅ Prima Sport 3 (Orange TV) Romania Gratuito Sì ✅

Per Juventus-Lazio la nostra scelta ricade su CBS Sports Golazo Network, semplice da usare e con commento in inglese. Nessuno di questi canali è accessibile fuori dal proprio paese, ma con la VPN collegata a un server negli USA, in Romania o in Nigeria superi il limite anche dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Juventus-Lazio in streaming

Proton VPN: una rete globale ampia, forte tutela dei dati e costi contenuti NordVPN: server velocissimi, ideali per seguire le dirette senza interruzioni Surfshark: connessioni simultanee senza limiti e uno streaming costante a un prezzo onesto

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Appena fai partire lo streaming gratuito di Juventus-Lazio, CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 3, Prima Sport 3 e Sporty TV controllano da dove arriva la tua connessione. Dall'Italia, come da qualsiasi paese diverso da quello dell'emittente, la verifica dell'indirizzo IP blocca la riproduzione.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Il motivo sta nei diritti TV, che le emittenti acquistano mercato per mercato. Così ciascun canale limita le dirette a chi si trova negli Stati Uniti, in Romania o in Nigeria.

Per superare il blocco è sufficiente una VPN.

Con un server negli USA, in Romania o in Nigeria ricevi un indirizzo IP locale e risulti all’interno dell’area servita dall’emittente. Il servizio ti riconosce quindi come utente locale, rimuove il filtro sulle connessioni estere e avvia la diretta.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

Nelle nostre prove, anche nei momenti più concitati della partita, una VPN affidabile ha garantito una visione fluida su smartphone, con risultati analoghi sui tablet.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Juventus-Lazio sui canali esteri?

Te lo sconsigliamo. Server statunitensi, rumeni o nigeriani in grado di sostenere una diretta sono rari nelle VPN gratuite; quando il traffico aumenta la connessione rallenta, e i controlli di CBS Sports Golazo Network, Digi Sport e delle altre emittenti citate finiscono spesso per bloccarla. Il risultato, durante Juventus-Lazio, sono buffering frequenti, qualità video scadente e interruzioni improvvise.

Per una diretta senza intoppi, scegli piuttosto servizi collaudati con lo sport in streaming, come Proton VPN o NordVPN.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: a partire da 2,99 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, guardi Juventus-Lazio sui canali esteri gratuiti dall'Italia e, se il servizio non ti convince, ottieni il rimborso.

Come vedere Juventus-Lazio in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul cellulare – disponibile su App Store e Google Play Effettua il login e avvia la connessione protetta Scegli un server negli USA, in Romania o in Nigeria per accedere a una delle emittenti che trasmettono la partita gratis Apri sito, app o canale YouTube del broadcaster e avvia la trasmissione Guarda Juventus-Lazio in streaming gratis direttamente dallo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: mentre in Italia tante dirette sono a pagamento, all'estero canali come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito trasmettono Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e molto altro.

mentre in Italia tante dirette sono a pagamento, all'estero canali come RSI (l’emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito trasmettono Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e molto altro. Accedi a più contenuti calcistici: collegandoti a un server negli Stati Uniti, ad esempio, un abbonamento a Paramount+ USA ti apre un catalogo differente da quello italiano.

collegandoti a un server negli Stati Uniti, ad esempio, un abbonamento a Paramount+ USA ti apre un catalogo differente da quello italiano. Risparmia sugli abbonamenti: da paese a paese i costi delle piattaforme cambiano, e con una VPN puoi verificare se esistono tariffe più vantaggiose per servizi come DAZN.

da paese a paese i costi delle piattaforme cambiano, e con una VPN puoi verificare se esistono tariffe più vantaggiose per servizi come DAZN. Streaming sicuro e privato: grazie alla cifratura del traffico, i tuoi dati restano al riparo da intrusioni, in particolare sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Risparmia e accedi ai contenuti esteri Prova Proton VPN

Considerazioni finali

Forte di cinque vittorie in sei giornate, la Lazio si presenta a Torino con 16 punti, appaiata all'Inter in testa alla classifica, e con l'obiettivo di confermare il suo ottimo momento anche su un campo così difficile. Per la squadra di Spalletti, invece, battere una diretta concorrente vale il rilancio dopo il passo falso di Cagliari e un segnale per non perdere altro terreno dalle prime posizioni.

Bastano pochi passaggi per seguire Juventus-Lazio in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, Digi Sport 3, Prima Sport 3 o Sporty TV, anche dall'Italia. Con la VPN collegata a un server statunitense, rumeno o nigeriano, apri il canale e guardi la partita senza restrizioni geografiche.

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