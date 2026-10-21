Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Como-Manchester United UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 18:45 Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania), bTV Action (Bulgaria), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania) Inter-Shakhtar Donetsk UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 3 (Romania), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania) Lille-Galatasaray UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 18:45 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania), TRT 1 (Turchia), ViX (USA), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania), Qazaqstan TV (Kazakistan) Bayern Monaco-Arsenal UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 TV8 (Italia), RTÉ 2 (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania), RTL Zwee via RTL Play (Lussemburgo), bTV Action (Bulgaria), HRT 2 (Croazia), TV3 (Lituania), TVP (Polonia), Qazaqstan TV (Kazakistan) Real Madrid-Lipsia UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 2 (Romania), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania), SRF 2 via Play SRF (Svizzera), RTS 2 via Play RTS (Svizzera), RSI LA 2 via Play RSI (Svizzera) Real Betis-Feyenoord UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Prima Sport 5 via Orange TV (Romania) Aston Villa-Viking UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 4 (Romania), Prima Sport 4 via Orange TV (Romania) Club Brugge-Lens UEFA Champions League Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 VTM 2 (Belgio), RTL Play (Belgio) Levante-Athletic Bilbao LaLiga Mercoledì 21 ottobre, ore 20:00 Setanta Sports (Filippine)

Sblocca il calcio in streaming gratis dall'estero Attiva Proton VPN (-70%)

Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: per seguire la gara senza interruzioni e in sicurezza puntiamo su Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l'app: funziona su PC Windows e Mac, smartphone, tablet e smart TV Connettiti al server giusto: ad esempio la Romania per Digi Sport o l’Irlanda per Virgin Media Two Apri il sito o l'app del canale: cerca la partita nella guida dei programmi e avvia lo streaming gratuito

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Nell'elenco che segue trovi i canali con calcio in diretta gratis, ciascuno accompagnato dalle competizioni trasmesse e dal paese a cui collegare la VPN.

Con una configurazione di pochi minuti puoi accedere a moltissime dirette in chiaro dall'estero, che spaziano dalla Serie A alla Champions League fino ai maggiori tornei stranieri. Dal momento che ogni emittente detiene un proprio pacchetto di incontri, conviene verificare prima su quale rete va in onda la sfida che ti interessa.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 Prima Sport via Orange TV Romania Serie A, Champions League, LaLiga CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

Guarda le partite in streaming gratis dall'estero Ottieni Proton VPN

Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

Proton VPN – rete di server estesa e protezione avanzata a costi contenuti NordVPN – connessioni rapide, adatte allo streaming dall’Italia e dall’estero Surfshark – un unico account per dispositivi illimitati e collegamenti stabili

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Chi vuole seguire il calcio in Italia deve quasi sempre abbonarsi a DAZN o Sky, con un costo che nell'arco di una stagione diventa considerevole. All'estero, al contrario, parecchie emittenti trasmettono gratis un buon numero di incontri di campionati e coppe.

Se ti colleghi da un IP italiano, però, il video non parte.

La causa è il geoblocco: il player rileva il tuo indirizzo IP e interrompe lo streaming se ti colleghi da un paese non coperto dai diritti televisivi dell’emittente. Digi Sport, ad esempio, funziona solo per chi si connette dalla Romania, mentre Virgin Media Two richiede una connessione irlandese.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Una VPN per lo streaming del calcio instrada la tua connessione verso un server nel paese dell'emittente, come la Romania per Digi Sport o l'Irlanda per Virgin Media Two. In questo modo la piattaforma rileva un indirizzo IP locale, il blocco geografico non interviene e lo streaming parte regolarmente.

Digi Sport sbloccato con una VPN connessa a un server in Romania

La VPN porta con sé anche un beneficio in termini di privacy: la crittografia del traffico protegge le tue informazioni persino su Wi-Fi pubblici, reti condivise o connessioni poco sicure.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Per guardare una partita non serve per forza la TV del salotto. Attivando la VPN sul telefono puoi portare con te le dirette gratuite ovunque. Tra Android e iOS i menu differiscono, ma la procedura resta in gran parte identica.

Scarica la VPN: su Google Play o sull'App Store trova un'app affidabile come Proton VPN, NordVPN o Surfshark e completa l'installazione Connettiti al server giusto: seleziona il paese del canale che manda in onda gratis la partita, ad esempio la Romania per Digi Sport o l’Irlanda per Virgin Media Two Apri il canale: avvia l'app o il sito dell'emittente, oppure YouTube se la diretta passa da lì Tocca Play: fai partire lo streaming e segui l’incontro ovunque ti trovi con un segnale stabile

Digi Sport sbloccato con VPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con Proton VPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare fa gola, ma alla prova di una diretta i servizi VPN gratuiti rivelano in fretta i propri limiti. Nella maggior parte dei casi offrono una rete di server ridotta, velocità scarse e protezioni incomplete, così l'immagine si blocca o sgrana nei momenti più importanti della gara. A questo si aggiunge un rischio più nascosto: non pochi servizi gratuiti si finanziano con i dati degli utenti, che poi rivendono a soggetti terzi.

Per Serie A, coppe europee e tornei esteri preferiamo affidarci a un provider robusto, capace di assicurare uno streaming fluido e una reale protezione dei dati: tra le scelte migliori, secondo noi, c'è Proton VPN, che abbina costi contenuti e strumenti di sicurezza avanzati.

La garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni ti lascia margine per provarla con calma e, in caso di dubbi, recuperare l'intera cifra.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Anche sul televisore la VPN aggira il geoblocco come accade su PC e telefono, aprendo l'accesso a canali gratuiti come Digi Sport o Virgin Media Two. La procedura è questa:

Passo 1: installa la VPN . Scarica l'app dallo store del televisore; se non esiste una versione compatibile, imposta la VPN sul router e collega la TV alla rete Wi-Fi protetta.

. Scarica l'app dallo store del televisore; se non esiste una versione compatibile, imposta la VPN sul router e collega la TV alla rete Wi-Fi protetta. Passo 2: connettiti a un server . Scegli il paese del canale, ad esempio la Romania per Digi Sport o l’Irlanda per Virgin Media Two.

. Scegli il paese del canale, ad esempio la Romania per Digi Sport o l’Irlanda per Virgin Media Two. Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app dell'emittente o visita il sito dal browser della TV e fai partire la diretta.

Quando la VPN sul televisore crea difficoltà, hai a disposizione due alternative rapide:

Usa Chromecast o AirPlay : trasmetti sulla TV lo schermo di smartphone o laptop in pochi secondi.

: trasmetti sulla TV lo schermo di smartphone o laptop in pochi secondi. Usa un cavo HDMI: basta connettere il computer al televisore per vedere la partita su grande schermo, senza alcuna configurazione.

Partita del giorno – mercoledì 21 ottobre 2026: Inter-Shakhtar Donetsk

Mercoledì sera San Siro ospita Inter-Shakhtar Donetsk, sfida della fase campionato di Champions League 2026/27. In panchina siedono Cristian Chivu per i nerazzurri e Arda Turan per gli ucraini.

Reduci dal 3-1 in rimonta sul campo del Bologna, dove Thuram, Carlos Augusto e Bonny hanno ribaltato il vantaggio di Pobega, i nerazzurri cercano ancora i primi punti in Europa. In Champions League, infatti, è arrivato un ko per 4-3 contro il Club Brugge nonostante la doppietta di Lautaro Martínez, e dopo due giornate la classifica dice zero. Lo Shakhtar Donetsk si presenta invece con il 2-1 sul Kolos Kovalivka in campionato e il primo successo in questa fase campionato, un 3-1 in rimonta sull’AEK Atene con le reti di Pedrinho su rigore, Vinícius Tobias e Gleiker Mendoza.

Dall'Italia la partita si può vedere solo su Amazon Prime Video, a pagamento. All’estero, però, Inter-Shakhtar Donetsk va in onda gratis su Digi Sport 3 e Prima Sport 3 via Orange TV (Romania). Per accedervi è sufficiente connettere la VPN a un server in Romania.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Nella giornata di mercoledì 21 ottobre le reti estere in chiaro dedicano gran parte della programmazione alla Champions League. Due le squadre italiane impegnate: l'Inter contro lo Shakhtar Donetsk alle 21:00 e il Como contro il Manchester United alle 18:45. In Italia, invece, TV8 trasmette gratis Bayern Monaco-Arsenal alle 21:00.

Una VPN affidabile è la chiave per superare il geoblocco: scegli un server in Romania per Digi Sport, in Irlanda per Virgin Media Two oppure negli USA per CBS Sports Golazo Network, in base al canale che trasmette l'incontro che ti interessa.

Tra i servizi che il nostro team ha messo alla prova spicca Proton VPN, che combina protezione avanzata e una rete di server estesa, per raggiungere senza fatica i contenuti di molti paesi: avviala qualche minuto prima del fischio d'inizio e segui ogni azione dal primo all'ultimo minuto.

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