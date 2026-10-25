Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Inter-Fiorentina Serie A Domenica 25 ottobre, ore 12:30 Digi Sport 1 (Romania) Atalanta-Frosinone Serie A Domenica 25 ottobre, ore 15:00 Digi Sport 3 (Romania) Lecce-Juventus Serie A Domenica 25 ottobre, ore 18:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania), SportyNet via YouTube (Brasile) Udinese-Milan Serie A Domenica 25 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania) Hull City-Brentford Premier League Domenica 25 ottobre, ore 15:00 Setanta Sports (Filippine) Liverpool-Brighton Premier League Domenica 25 ottobre, ore 15:00 Setanta Sports (Filippine) Manchester United-Bournemouth Premier League Domenica 25 ottobre, ore 15:00 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Crystal Palace-Newcastle Premier League Domenica 25 ottobre, ore 15:00 Setanta Sports (Filippine) Sunderland-Leeds Premier League Domenica 25 ottobre, ore 17:30 Setanta Sports (Filippine) Monaco-Lille Ligue 1 Domenica 25 ottobre, ore 15:00 CazéTV via YouTube (Brasile) Auxerre-Le Mans Ligue 1 Domenica 25 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Marsiglia-Le Havre Ligue 1 Domenica 25 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Angers-Lorient Ligue 1 Domenica 25 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Rennes-Strasburgo Ligue 1 Domenica 25 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) PSG-Lione Ligue 1 Domenica 25 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Athletic Bilbao-Getafe LaLiga Domenica 25 ottobre, ore 14:00 Digi Sport 4 (Romania), Setanta Sports (Filippine), SportyNet via YouTube (Brasile) Celta Vigo-Betis LaLiga Domenica 25 ottobre, ore 16:15 Setanta Sports (Filippine), SportyNet via YouTube (Brasile) Real Sociedad-Levante LaLiga Domenica 25 ottobre, ore 18:30 Digi Sport 4 (Romania), Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile) Barcellona-Real Madrid LaLiga Domenica 25 ottobre, ore 21:00 Italia 1 e Mediaset Infinity (Italia), Digi Sport 1 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Setanta Sports (Filippine) Hoffenheim-Bayer Leverkusen Bundesliga Domenica 25 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), DAZN (Canada) Friburgo-Bayern Monaco Bundesliga Domenica 25 ottobre, ore 17:30 Digi Sport 2 (Romania), Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), CazéTV via YouTube (Brasile)

Sulla nostra pagina dedicata trovi sempre aggiornati i canali gratuiti e le modalità di visione delle partite di Serie A e dei principali tornei esteri.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: se cerchi stabilità e protezione, ti consigliamo Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l'app: è disponibile su Windows, Mac, smartphone, tablet e smart TV Connettiti al server giusto: scegli gli USA per CBS Sports Golazo Network oppure la Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: cerca la partita in programma e avvia lo streaming gratuito

[Atalanta contro Frosinone] - L’Atalanta ospita il Frosinone in forma – Scontro all’orizzonte! Manca poco al fischio d’inizio! L’Atalanta accoglie un Frosinone pieno di fiducia. I padroni di casa vantano uno storico favorevole e un ottimo rendimento davanti al proprio pubblico, ma il Frosinone è in grande forma e deciso a sorprendere. Con entrambe le squadre che hanno mostrato grande verve offensiva recentemente, ci aspetta una partita spettacolare e ricca di gol. Calvani: "Crediamo nelle nostre idee!" [Genoa contro Venezia] - Genoa e Venezia cercano una svolta salvezza Grande partita a Genova dove due squadre in difficoltà si affrontano! Il Genoa è appena sopra la zona retrocessione, il Venezia è ultimo, e entrambe hanno difese ballerine: quindi aspettatevi emozioni! Il Genoa punta sul fattore campo, mentre il Venezia spera di sfruttare il successo della scorsa settimana. Un gol precoce potrebbe cambiare tutto! [Inter vs Fiorentina] - Inter ospita la Fiorentina: posta alta a San Siro L'Inter si prepara ad accogliere la Fiorentina a San Siro, forte di una striscia d'imbattibilità impressionante e di un solido rendimento casalingo. La Fiorentina, attraversando un periodo difficile, si trova di fronte a una sfida enorme con Vanoli che chiede una prestazione impeccabile. L'attacco nerazzurro cerca di affondare il colpo, mentre i Viola puntano a sovvertire i pronostici contro la capolista!

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

In questa sezione trovi i canali con calcio in diretta gratis, ciascuno con le competizioni trasmesse e il paese a cui collegare la VPN.

Con una configurazione rapida puoi raggiungere molte dirette estere in chiaro, che spaziano dalla Serie A alla Champions League fino ai grandi tornei stranieri. Dato che ogni emittente detiene diritti su partite differenti, conviene verificare prima del fischio d'inizio quale rete manda in onda la sfida che ti interessa.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 Prima Sport via Orange TV Romania Serie A, Champions League, LaLiga CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

Proton VPN – protezione avanzata e tanti server, con un costo contenuto NordVPN – connessioni molto rapide, adatte alle dirette dall’Italia e dall’estero Surfshark – stabilità costante e dispositivi illimitati con un unico piano

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Chi vuole seguire il calcio in Italia deve quasi sempre passare per un abbonamento a DAZN o Sky, con un costo annuale tutt'altro che leggero. All'estero, al contrario, parecchie emittenti trasmettono gratis numerose partite di campionati e coppe.

Se ti colleghi con un IP italiano, però, lo streaming non parte.

La causa è il geoblocco: il sito rileva il tuo indirizzo IP e blocca il player se ti colleghi da un territorio non coperto dai diritti del canale. Per guardare CBS Sports Golazo Network serve una connessione statunitense, mentre Digi Sport funziona soltanto per chi naviga dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN per lo streaming del calcio la connessione transita da un server nel paese dell'emittente, come gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport. In questo modo la piattaforma riconosce un IP locale, il blocco geografico non si attiva e la partita si avvia regolarmente.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con VPN

A questo si aggiunge un beneficio per la privacy: grazie alla crittografia del traffico le tue informazioni restano protette persino sulle reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Per vedere una partita non serve per forza la TV di casa. Basta attivare la VPN sullo smartphone per portare con te le dirette gratuite. Le schermate di Android e iOS cambiano, ma la procedura è praticamente identica.

Scarica la VPN: da Google Play o dall’App Store installa l’app di un provider affidabile come Proton VPN, NordVPN o Surfshark Connettiti al server giusto: scegli il paese del canale che trasmette gratis la gara, cioè gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport Apri il canale: entra nell'app o nel sito dell'emittente, oppure su YouTube se la partita va in onda lì Tocca Play: fai partire lo streaming e segui il match ovunque tu abbia una buona connessione

Digi Sport sbloccato con VPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con Proton VPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare è allettante, ma alla prova di una diretta i servizi gratuiti rivelano in fretta i propri limiti. In genere offrono una rete ridotta, connessioni lente e protezioni incomplete, così lo streaming si blocca o scende di qualità nei momenti decisivi. C'è poi un rischio più nascosto: parecchie VPN gratuite si finanziano con le informazioni degli utenti, cedute ad aziende esterne.

Per Serie A, coppe europee e tornei esteri preferiamo un servizio affidabile, capace di offrire streaming fluido e una protezione reale dei dati: tra le scelte migliori, secondo noi, c'è Proton VPN, che abbina costi contenuti e strumenti di sicurezza evoluti.

La garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni ti lascia il tempo di provarla con calma e, in caso di ripensamento, di ottenere il rimborso completo.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: da 2,99 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi seguire dall’Italia le dirette di tante partite sui canali esteri gratuiti e chiedere il rimborso se il servizio non ti soddisfa.

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Anche sulla smart TV la VPN aggira il blocco geografico come accade su PC e telefono, aprendo l'accesso a canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. I passaggi da seguire:

Passo 1: installa la VPN . Scaricala dallo store del televisore; se l'app non è disponibile, impostala sul router e collega la TV a quella rete Wi-Fi.

. Scaricala dallo store del televisore; se l'app non è disponibile, impostala sul router e collega la TV a quella rete Wi-Fi. Passo 2: connettiti a un server . Scegli il paese del canale, cioè gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport.

. Scegli il paese del canale, cioè gli USA per CBS Sports Golazo Network o la Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app dell'emittente o visita il sito dal browser della TV e fai partire la diretta.

Quando la VPN sul televisore non collabora, esistono due alternative rapide:

Usa Chromecast o AirPlay : trasmetti sulla TV lo schermo di smartphone o laptop con pochi tocchi.

: trasmetti sulla TV lo schermo di smartphone o laptop con pochi tocchi. Usa un cavo HDMI: basta collegare il PC al televisore per vedere la gara in grande, senza alcuna configurazione.

Partita del giorno – domenica 25 ottobre 2026: Lecce-Juventus

Domenica alle ore 18:00 Lecce e Juventus si affrontano allo Stadio Via del Mare per la Serie A 2026/27. In panchina ci sono Eusebio Di Francesco per i salentini e Luciano Spalletti per i bianconeri.

I giallorossi arrivano carichi dopo il 3-0 rifilato all'Udinese in trasferta, un risultato che ha riportato fiducia nell'ambiente. Ben diverso l’umore in casa Juve: lo 0-3 interno contro la Lazio ha lasciato la squadra a -8 dalla vetta. Giovedì, in Europa League, contro il Rennes all’Allianz Stadium è arrivato solo un 2-2, nonostante la buona prova di Woltemade. Senza Yildiz, Thuram e Locatelli, Spalletti affronta una trasferta delicata.

Dall'Italia la partita si vede soltanto su DAZN, Sky Sport e NOW, a pagamento. All'estero, però, Lecce-Juventus è in chiaro su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania) e SportyNet via YouTube (Brasile). Per vederla è sufficiente connettere la VPN a un server del paese dell'emittente.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Domenica 25 ottobre sono quattro gli incontri di Serie A visibili gratis sui canali esteri. In programma Inter-Fiorentina, Atalanta-Frosinone, Lecce-Juventus e Udinese-Milan. Il programma include anche partite di Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1, visibili con una VPN sui canali esteri.

Barcellona-Real Madrid, invece, va in onda in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity (se sei in viaggio, ti basta una VPN con un server in Italia per seguirla anche dall’estero).

Una VPN affidabile ti consente di superare il geoblocco: scegli un server negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport, in base al canale estero che trasmette la partita che vuoi vedere.

Nei nostri test si distingue Proton VPN, che offre protezione evoluta e una rete di server estesa, comoda per raggiungere i contenuti di molti paesi: attivala poco prima del fischio d'inizio e segui ogni momento della partita.

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