Come guardare in streaming gratis il Gran Premio del Messico di F1 2025
|GP:
|Gran Premio del Messico
|Data:
|24-26 ottobre 2025
|Programma in Italia:
|Sky (a pagamento)
|Streaming gratuito:
|RSI (Svizzera, in italiano)
|VPN:
NordVPN
La Formula 1 torna con il Gran Premio del Messico 2025, che si terrà dal 24 al 26 ottobre sul leggendario Autódromo Hermanos Rodríguez. Con la sua altitudine di oltre 2.200 metri, i lunghi rettilinei e lo spettacolare settore dello stadio, questo evento promette un weekend pieno di emozioni e adrenalina, ed è uno dei momenti clou della stagione. Tuttavia, se ti trovi in Italia, la trasmissione ufficiale è su Sky, richiedendo un abbonamento.
La buona notizia? Puoi guardare la gara gratuitamente con un semplice trucco: utilizzare una VPN per aggirare il geo-blocking e guardarla in streaming e in italiano su RSI, in modo completamente gratuito e legale. Ci sono anche altri canali internazionali affidabili e gratuiti che trasmettono questo e molti altri GP.
Tutto ciò che ti serve è una VPN valida con server in Paesi come Svizzera, Austria o Lussemburgo, e sarai pronto per guardare l'evento in diretta streaming in italiano (solo su RSI) senza costi aggiuntivi. In questa guida, ti mostrerò come fare. Pronti, partenza, via!
Come guardare il Gran Premio del Messico gratis: i migliori canali
Prima di addentrarci nella guida, ecco un elenco di canali internazionali gratuiti per guardare il GP del Messico della Formula 1:
- RSI (Switzerland, Italian)
- ServusTV (Austria)
- RTL Zwei (Luxembourg)
- RTBF (Belgium)
- BandSports (Brazil)
Come puoi notare, ci sono molti canali internazionali affidabili che trasmettono la Formula 1 in diretta (e nel caso di RSI anche in italiano!) e gratuitamente, per cui non sarai costretto a pagare tariffe elevate per le emittenti locali. Se non sei sicuro che una VPN valga la pena, tieni presente che questo metodo funziona anche per guardare gratuitamente tutti i contenuti della F1, della MotoGP, della Champions League, Serie A, e molto altro. Puoi anche provare gratuitamente le VPN del mio elenco.
Come guardare il Gran Premio del Messico della F1 in diretta streaming gratis: ecco come fare
- Scegli una VPN: opta per una VPN con velocità elevate e server nei Paesi in cui è possibile accedere agli streaming gratuiti. Consigliamo NordVPN, che attualmente ha uno sconto del 74%.
- Configura la VPN: scarica e installa l'app VPN sul tuo dispositivo preferito.
- Connettiti a un server svizzero: questo ti permetterà di accedere a RSI per lo streaming in italiano.
- Goditi la gara: accedi al sito web o all'app ufficiale dell'emittente e guarda il GP del Messico in diretta streaming gratuitamente.
È possibile guardare la F1 in diretta gratuitamente su RSI?
Uno dei migliori modi gratuiti per guardare la Formula 1 è RSI (Svizzera). Il canale trasmette tutte le gare di F1 in diretta, compreso il Gran Premio del Messico 2025, con commenti di esperti in italiano e una copertura di alta qualità. Tuttavia, i contenuti della Formula 1 su RSI sono disponibili solo in Svizzera a causa di restrizioni geografiche.
Come guardare la F1 su RSI gratuitamente:
- Connettiti a un server VPN in Svizzera.
- Vai sul sito web della RSI (www.rsi.ch) o utilizza l'app Play RSI.
- Passa alla sezione Live e seleziona lo streaming della F1.
- Goditi la gara in diretta e gratuitamente!
Se provi a guardare il livestream senza una VPN, visualizzerai il seguente messaggio di errore:
Tuttavia, non appena mi sono connesso a un server in Svizzera sono riuscito ad accedere all’emittente:
Le migliori VPN per lo streaming della Formula 1 in diretta
Per uno streaming fluido e di alta qualità, queste VPN sono le opzioni migliori:
- NordVPN: veloce, affidabile e perfetta per lo streaming della F1.
- Surfshark: economica, veloce e con dispositivi illimitati.
- Proton VPN: una valida versione gratuita con funzioni di base.
- ExpressVPN: stabile e veloce per gli eventi sportivi in diretta.
- CyberGhost VPN: facile da usare e ottima per lo streaming internazionale.
Come guardare la F1 su F1 TV Pro?
F1 TV Pro non è più disponibile in Italia, Austria e Svizzera a causa dei diritti di trasmissione. I nuovi abbonamenti sono bloccati, ma c'è una soluzione:
Connettiti a un server VPN nei Paesi Bassi o in un altro Paese in cui è disponibile.
Accedi a F1 TV tramite il sito web o l'app e abbonati.
Goditi lo streaming in diretta e in HD di tutte le gare della F1 senza problemi.
Per saperne di più su come guardare F1 TV Pro con una VPN, consulta la nostra guida.
È legale guardare la Formula 1 con una VPN?
Sì! L'utilizzo di una VPN è legale in Italia, in Svizzera e nella maggior parte degli altri Paesi. Tuttavia, alcune emittenti cercano di bloccare gli utenti che utilizzano le VPN. Per questo motivo è necessaria una VPN premium come NordVPN, ottimizzata per lo streaming e più difficile da rilevare, in modo da poter guardare F1 senza interruzioni.
Considerazioni finali
Gli appassionati della Formula 1 non devono necessariamente pagare costosi abbonamenti: ogni gara può essere trasmessa in streaming gratuitamente con l'emittente giusta. Emittenti come RSI (Svizzera), ServusTV (Austria), ORF (Austria) e RTL Zwee (Lussemburgo) trasmettono l'intera stagione in diretta, ma sono accessibili solo nei rispettivi Paesi.
Utilizzando una VPN, è possibile aggirare i geoblocchi e accedere a questi servizi di streaming gratuiti da qualsiasi luogo. È una soluzione semplice e legale per guardare tutti i Gran Premi (compreso il GP del Messico) in diretta, senza pagare un abbonamento.
FAQ
È possibile guardare il Gran Premio del Messico senza abbonamento Sky?
Sì, diversi broadcaster europei come RSI (Svizzera), ServusTV (Austria) e RTBF (Belgio) trasmettono la F1 gratuitamente. Questi servizi sono accessibili solo dai rispettivi paesi, quindi è necessaria una VPN per aggirare le restrizioni geografiche.
Quali canali offrono il commento in italiano?
RSI è l'unica emittente gratuita con commento in italiano. Trasmette in HD e copre tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere alla gara. Gli altri canali gratuiti hanno commenti nelle rispettive lingue nazionali.
Quali sono gli orari del GP del Messico 2025?
La gara principale si svolge domenica 26 ottobre alle 22:00 ora italiana. Le qualifiche sono programmate per sabato alle 23:00, mentre le sessioni di prove libere si tengono venerdì e sabato pomeriggio
Come posso configurare lo streaming sulla smart TV?
Le opzioni principali sono: installare l'app VPN direttamente sulla TV (se compatibile), configurare la VPN a livello di router per coprire tutti i dispositivi, utilizzare il screen mirroring tramite Chromecast/AirPlay, o collegare un laptop alla TV via HDMI.
Perché NordVPN per lo streaming di F1?
NordVPN dispone di server ottimizzati per lo streaming in tutti i paesi necessari, supporta velocità elevate e offre app per tutti i principali dispositivi. L'attuale sconto del 74% la rende competitiva nel rapporto qualità-prezzo.
Cosa fare se lo streaming presenta buffering o interruzioni?
Verificare prima la velocità della propria connessione. Se è adeguata, provare a cambiare server VPN (scegliendo quelli meno congestionati), ridurre la qualità video da HD a SD, o collegarsi in orari con meno traffico. Chiudere altre applicazioni che consumano banda può anche aiutare.